–

De parte de Kurdistan America Latina June 6, 2023 140 puntos de vista

Los co-presidentes del Partido Democrático de los Pueblos (HDP), Pervin Buldan y Mithat Sancar, hablaron en Medya Haber TV sobre el resultado de la segunda vuelta electoral, en la que fue reelecto el presidente turco Recep Tayyip Erdogan.

Buldan explicó que el HDP y la Alianza Trabajo y Libertad, la cual integra, no pudo alcanzar su objetivo. “Quiero expresar esto muy francamente. Esto es, por supuesto, un tema para la autocrítica –remarcó la co-presidenta-. Descubrimos que no podíamos administrar muy bien el proceso de la campaña. No podíamos llegar a círculos fuera del nuestro, no podíamos crecer. No todos los diferentes segmentos estaban representados. Por ejemplo, la falta de representación de armenios, yazidíes y personas discapacitadas, fueron deficiencias importantes”.

Buldan agregó: “Nuestro partido irá al Congreso (partidario) después de las reuniones con nuestros comités, ya que no se lograron nuestros objetivos. Estoy lista para hacer lo que sea mi deber en cada etapa de esta lucha y tomar en cuenta todas las críticas. Sería un honor para mí dejar el puesto de co-presidenta a otra compañera en este Congreso. No participaré en ningún mecanismo de decisión durante el proceso del mismo. En esta etapa, tenemos la responsabilidad de responder. No hay salida. Seremos responsables ante nuestra gente, ante nuestra base, ante las mujeres. Creo que eso es lo más importante”.

Por su parte, Sancar se refirió al Partido de la Izquierda Verde (YSP), con el cual el movimiento kurdo se presentó a las elecciones. “Lo consideramos un fracaso en este sentido, pero no hubo derrota. El gobierno hizo todo lo posible para liquidar la política democrática –aseveró el dirigente-. El hecho de que incluso podamos ser elegidos es una situación importante en sí misma. Rompimos eso, entramos en la elección”.

Con respecto a las declaraciones del ex co-presidente del HDP, Selahattin Demirtaş, Sancar indicó: “Demirtaş es un amigo y camarada muy valioso. No es algo que consideremos correcto cuestionar sus intenciones. No confiábamos en ningún otro factor que no fuera la preocupación de cómo podíamos fortalecer nuestro partido en armonía con todos nuestros compañeros. Visitamos a Demirtaş en prisión. Dijo que tenía un obstáculo legal, y luego lo explicó a la prensa. Luego fuimos a Kandıra para obtener ideas de Figen Yüksekdağ y Gültan Kışanak. Sugirieron que si se iba a presentar un candidato, debería ser una mujer. Discutimos estas propuestas en nuestros comités. Hubo un fuerte favor por las candidatas. Esto también se le transmitió a Demirtaş, y él dijo que apoyaba esta idea”.

FUENTE: ANF / Edición: Kurdistán América Latina

<!–

–>