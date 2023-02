–

De parte de Kurdistan America Latina February 3, 2023 160 puntos de vista

Entrevistada por Medya Haber, la co-presidenta del Consejo Ejecutivo de la Unión de Comunidades de Kurdistán (KCK), Besê Hozat, aseguró que la caída del “gobierno fascista” en Turquía “pondrá en el orden del día la solución democrática de la cuestión kurda y la construcción de un Estado sobre la base del derecho democrático”.

Para leer la primera parte de la entrevista, click aquí

Importancia de la nueva campaña del HDP

Recortaron la ayuda de tesorería al HDP (Partido Democrático de los Pueblos), intentando así quebrar la voluntad del partido y hacer que no pueda llevar a cabo el trabajo electoral por sí mismo. Pero esto no tendrá éxito. El HDP no es un partido estatal. Es un partido democrático de los pueblos. Saca su fuerza del pueblo, de la sociedad. Durante años, el HDP no se mantuvo en pie trabajando con la ayuda del erario (estatal). Se apoyó en el pueblo, sacó su fuerza del pueblo, trabajó y luchó con el apoyo del pueblo. En este sentido, la campaña lanzada recientemente por el HDP es realmente importante. Expresa la esencia del HDP.

Sí, el tesoro del HDP es el pueblo. Así ha funcionado durante años. En otras palabras, un partido que se alimenta del Estado no puede ser muy eficaz para el pueblo. Se integrará poco a poco en el sistema. Esto lleva a un cambio de mentalidad, de política y de trabajo, y a la ruptura con el pueblo. Podemos ver claramente que esto ocurre con los partidos dentro del sistema. Pero ahora, el HDP se acercará más a la gente, irá a las casas, a las calles y a los barrios. Casa por casa, persona por persona, calle por calle, barrio por barrio, distrito por distrito, provincia por provincia, el HDP se mezclará con la gente, con la sociedad. Abrazará a la sociedad, escuchará sus problemas, encontrará soluciones para ellos, pensará en ellos, se organizará de abajo hacia arriba y así llegará a la gente. Exactamente de este modo, el HDP adoptará una forma acorde con su esencia, su programa y su concepción política. Por lo tanto, la nueva campaña “Nuestro tesoro es nuestra gente” no debe limitarse a este periodo electoral. Tiene que ser la forma permanente de entender y trabajar del HDP. Debe ser su filosofía de lucha. Este proceso conducirá al crecimiento del HDP, al fortalecimiento de la Alianza Trabajo y Democracia (conformada por el HDP y otros partidos de izquierda turca), y a una lucha política muy exitosa tanto en este proceso electoral como en el tiempo posterior. Creo sinceramente en esto.

Decisión de celebrar elecciones anticipadas en Turquía

Las elecciones iban a celebrarse a mediados de junio. Ahora han anunciado que se celebrarán un poco antes. Por supuesto, esto está relacionado con sus propios planes. El gobierno fascista del AKP-MHP está perdiendo votos poco a poco. El MHP está realmente en un estado de colapso y esto es cada vez más profundo. Quieren entrar en este proceso electoral sin más erosión, antes de que los votantes se vuelvan contra ellos aún más. Por otro lado, hay una grave crisis económica. Se trata de una crisis estructural, no temporal. Toda la sociedad turca siente una gran rabia. Hay consecuencias claras de esta crisis económica. Como resultado, las cosas se están desarrollando en detrimento del gobierno fascista del AKP-MHP. A medida que este proceso se prolonga, la crisis económica se profundiza. Aumentan la pobreza, el hambre y las protestas en la sociedad. Esto ha jugado un papel muy importante en su decisión de adelantar las elecciones.

Intentaron, de alguna manera, obtener resultados basados en la política de guerra. Pero esto tampoco ha funcionado. En los próximos meses continuarán con su política de guerra y la aumentarán aún más. El gobierno fascista del AKP-MHP es cada vez más débil. Se está desintegrando y colapsando. Con su política de guerra, su política de genocidio, su fascismo y todo tipo de opresión y violencia, no han podido quebrar la voluntad de la sociedad. La sociedad kurda y la sociedad de Turquía en su conjunto están librando una gran lucha. Antes de que esta lucha aumente aún más, quieren aprovecharse de la situación adelantando las elecciones. Pero esto también será inútil. Tampoco así obtendrán grandes resultados.

Últimamente, la guerra psicológica especial ha aumentado mucho. Han hecho todo lo posible para quebrar la voluntad del pueblo kurdo, promover la decadencia de la sociedad y destruir sus valores morales. Consideran a todos los sectores del Kurdistán, desde los funcionarios hasta la policía, la gendarmería y los guardias de aldea, como elementos de la guerra especial. Han aplicado esta política en el Kurdistán también contra los niños y las mujeres. Pero no podrán conseguir nada. La lucha de las mujeres continúa. La postura de las mujeres continúa con fuerza. Lo mismo ocurre en Turquía. Allí hay un fuerte movimiento de mujeres que continúa su lucha. Por ello, estas políticas especiales de guerra no han dado muchos resultados. ¿Cómo es actualmente esta política de exterminio social contra las mujeres y la sociedad en su conjunto? Han estado organizando grupos de contras en Kurdistán, los llamados “Osman Ocakları”. Este canalla de Soylu (ministro del Interior turco) ha creado un movimiento llamado “Movimiento Nacional Beka”. Al poner este tipo de sinvergüenzas, traidores y colaboradores en tales grupos, Soylu busca poner en práctica una política de genocidio contra la sociedad kurda. La degeneración de la sociedad, los diversos asesinatos y masacres en Kurdistán y los ataques contra los edificios del HDP fueron llevados a cabo por estos grupos. Han intensificado la guerra especial sobre la base de la degeneración de la sociedad, por un lado, mientras que por otro cometen genocidio físico. Pero aún no han podido alcanzar los resultados deseados.

Necesidad de una lucha común de la oposición

La “Mesa de los Seis” (conformada por los principales partidos turcos, encabezados por el CHP, salvo el HDP) no ha desarrollado ningún programa para la solución de la cuestión kurda. Por eso los kurdos y las kurdas han expresado serias críticas. El HDP también ha hecho llamamientos (a la “Mesa de los Seis”). Estas críticas siguen creciendo. En el momento actual, no sería realista esperar un programa de la “Mesa de los Seis” para la solución democrática de la cuestión kurda. No han superado la política de negación y aniquilación. Pero afirman lo siguiente: “Reconstruiremos el Estado de Derecho en Turquía. Llevaremos a cabo reformas. Este Estado funcionará de acuerdo con la ley. Superaremos esta dictadura fascista”. Esta afirmación es de gran importancia para la sociedad turca. Antes había una ley en Turquía. Pero esa ley nunca se aplicó a los kurdos y a las kurdas. En otras palabras, la ley no tenía nada que ofrecer a los kurdos. Eso es un hecho. Las leyes de Turquía no tienen ese carácter democrático.

Es importante encontrarnos en el siguiente punto: el denominador común de la Alianza Trabajo y Libertad y de la “Mesa de los Seis” es derrocar la dictadura fascista. Este es su único denominador común. Por lo demás, sigue sin haber un terreno común en lo que se refiere a la democracia, la solución de la cuestión kurda o la democratización de Turquía. Esto es un hecho. Si la “Mesa de los Seis” realmente quiere democratizar Turquía, la manera de hacerlo es la solución democrática de la cuestión kurda. ¿Cómo van a democratizar Turquía sin resolver la cuestión kurda sobre una base democrática? No es posible. Mientras continúe la política de negación, exterminio y genocidio, no habrá democracia en Turquía. En ese caso, Turquía volverá gradualmente al fascismo. Esto es un hecho. El derrocamiento de este gobierno fascista pondrá en el orden del día la solución democrática de la cuestión kurda y la construcción de un Estado sobre la base del derecho democrático. Surgirán dinámicas diferentes. La tendencia hacia la democracia ganará más terreno para organizarse, trabajar, luchar y hacer política en Turquía. En este sentido, si la Alianza Trabajo y Libertad y la “Mesa de los Seis” están de acuerdo en derrocar esta dictadura fascista, es extremadamente valioso librar una lucha conjunta sobre esta cuestión. Sin el apoyo del HDP, sin el apoyo de la Alianza Trabajo y Libertad, no es posible que la “Mesa de los Seis” gane las elecciones. El HDP y la Alianza por el Trabajo y la Libertad desempeñan un papel clave. Si quieren ganarse el apoyo del HDP y de la Alianza por el Trabajo y la Libertad, deben adoptar una postura democrática. Y su candidato debe determinarse según estos criterios. Esto es importante.

La reciente decisión de Alemania de reconocer a los yezidíes

Es importante que Alemania haya reconocido ahora el genocidio yezidí. Doce países lo habían hecho antes. Al mismo tiempo, en los países europeos se da la siguiente hipocresía: reconocen el genocidio yezidí, pero no hacen nada. Si un país reconoce un genocidio, para evitar que se repita, tiene que reconocer también su autonomía (en este caso en Shengal, región del norte de Irak). Porque así es como se pueden prevenir estos genocidios. Si los yezidíes y Shengal no tienen una autonomía y fuerzas de autodefensa, pueden volver a sufrir un genocidio en el futuro. Por lo tanto, Alemania y los otros doce países que han reconocido este genocidio deben reconocer la autonomía y las fuerzas de autodefensa de Shengal. Sólo así se pondrá fin a esta política hipócrita. Pero si su reconocimiento no se convierte en algo práctico, no ocurrirá gran cosa en la práctica. Alemania lleva décadas aplicando una política especial para los yezidíes. Tiene una política muy especial en esta cuestión y lleva a cabo una seria labor misionera. Alemania intenta seguir una política para tomar a los yezidíes bajo su influencia.

Cuanto más luchamos, más resultados obtenemos. Este reconocimiento no se ha producido espontáneamente. Los yezidíes, el pueblo de Shengal, han librado una lucha muy seria para que se reconozca el genocidio. Han librado una seria lucha política, diplomática y social. Como resultado, se produjo el reconocimiento. Esto ha dado mucho valor a los yezidíes. Ahora pueden seguir intensificando su lucha sobre esta base. Pueden hacer que otros Estados reconozcan también el genocidio. Al mismo tiempo, también pueden hacer que acepten su autonomía. La autonomía de Shengal debe ser aceptada por todo el mundo. En este sentido, los yezidíes tienen que librar una lucha política, jurídica, diplomática y social muy activa en todas partes.

El genocidio de Shengal, el genocidio número 74, fue iniciado directamente por el Estado turco. El Estado turco llevó a cabo este genocidio junto con ISIS. Este ataque no tuvo lugar independientemente del Estado turco. En repetidas ocasiones se han encontrado niños y niñas (yezidíes) secuestrados en Ankara. Los yezidíes que fueron a Turquía se dispersaron por todo el mundo. Muchas mujeres y niños y niñas yezidíes siguen en manos de ISIS. El Estado turco forma parte de este genocidio. Así que si reconoces el genocidio, tienes que reconocer también el papel del Estado turco en él. Participó en estos ataques genocidas. Por lo tanto, hay que adoptar una actitud consecuente.

Malestar creciente de las sociedades sueca y finlandesa por el apoyo a Turquía

Suecia y Finlandia han levantado recientemente su embargo de armas contra Turquía. Turquía está masacrando kurdos todos los días con las armas que compra a Suecia, Finlandia y otros países europeos. Está cometiendo un genocidio. Por lo tanto, con esta actitud, ellos (por ejemplo, Suecia y Finlandia) se convirtieron en cómplices de la política genocida de Turquía contra los kurdos y las kurdas. Todo esto está ocurriendo con las armas proporcionadas por Suecia, Finlandia, Alemania y otros países europeos. Por lo tanto, quiero condenar esta actitud. El Estado turco quiere que el mundo entero sea anti-kurdo. Esto es lo que impone hoy a Suecia y Finlandia. Ha convertido su pertenencia a la OTAN en una baza muy seria para chantajear a otros. También chantajea a otros países con grupos mercenarios todos los días. En el pasado se produjeron explosiones (es decir, atentados islamistas) en muchos lugares de Europa. El Estado turco asesina a nuestros amigos y amigas con la ayuda de estos grupos. Como un tirano, exporta su fascismo y su violencia a todas partes. Exporta su terror de Estado a todas partes e intenta imponer su política a todo el mundo. El Estado turco dice: “Serán anti-kurdos como yo. Les impediré organizar manifestaciones. Apoyarán activamente nuestra política de genocidio kurdo y se convertirán en enemigos de los kurdos”. Ahora, al levantar su embargo de armas, Suecia y Finlandia están, en cierto modo, al servicio de esta política.

Queremos criticar muy seriamente esta actitud. El gobierno que llegó recientemente al poder en Suecia ha hecho muchas concesiones a Turquía. Extraditó a un patriota y ejerció una fuerte presión sobre las instituciones kurdas de allí. Pero luego se dio cuenta de que el Estado turco no conoce fronteras y que sigue pidiendo más. Suecia tiene sus propias leyes y forma de entender la democracia. Es un Estado conocido en Europa como un Estado de derecho, como un Estado democrático. Ahora pisotea cada vez más su propia ley. Esto está causando un grave malestar en la sociedad sueca. Poco a poco surgen serias críticas entre el pueblo sueco. Si el gobierno sigue así, perderá las próximas elecciones. Esto es seguro. Si hay elecciones en Finlandia, el actual gobierno también caerá. Hay serias protestas de la sociedad en Finlandia. La sociedad sigue criticando esta política. Por ello, el gobierno se ha dado cuenta de que si esto continúa, perderán su poder. Ellos mismos no pueden hacer frente a la presión de la sociedad. En consecuencia, tanto el actual gobierno sueco como el finlandés han suavizado un poco su postura.

Además, Turquía ha entrado en un proceso electoral. La sociedad turca está muy descontenta con la situación actual. Se está desarrollando una seria oposición contra el actual gobierno fascista. Europa también está teniendo esto en cuenta: ¿a dónde llevará la relación con este régimen fascista en Turquía? Este gobierno fascista de Turquía también perjudica a Europa. Turquía es miembro de la OTAN. Pero no aplica las decisiones de la OTAN. No aplica ninguna norma. Ha firmado la Convención Internacional de Derechos Humanos y otras convenciones internacionales. Pero no aplica ninguna de ellas. El Parlamento Europeo toma decisiones, pero el gobierno fascista no las aplica. El CPT (Comité Europeo para la Prevención de la Tortura) dice algo, pero no lo aplica. Este gobierno tampoco aplica las decisiones tomadas por el Parlamento Europeo. ¿Hasta dónde llegará esto? Al parecer, los Estados europeos también se sienten incómodos con esta situación. Las críticas aumentan en Alemania y la prensa del Reino Unido también se hace eco de ellas. Lo mismo ocurre en Francia y Estados Unidos. Hay una seria presión de las respectivas sociedades sobre estos Estados y gobiernos.

FUENTE: Medya Haber / ANF / Edición: Kurdistán América Latina

<!–

–>