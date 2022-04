–

April 27, 2022

La co-presidenta del Partido Democrático de los Pueblos (HDP), Pervin Buldan, se refirió a la actualidad de Turquía, durante una reunión del grupo parlamentario de su partido en Ankara.

“Turquía está en una encrucijada. Todos los grupos sociales exigen cada vez más cambios para liberarse de un sistema de crisis, que no aporta ninguna solución a los problemas económicos, sociales y jurídicos existentes –aseguró la diputada-. En todas partes se oyen voces que dicen: ¡Basta ya! Estas voces asustan al gobierno, y para no perder su poder y mantener su orden, que consiste en el lucro y la corrupción, éste se vuelve cada vez más agresivo”.

Buldan denunció que el gobierno del presidente Recep Tayyip Erdogan “utiliza todo tipo de mecanismos de conflicto y crisis para mantenerse en el poder: desde conspiraciones judiciales hasta operaciones de genocidio político, desde una política de polarización hasta guerras agresivas en los países vecinos”.

La co-presidenta del HDP afirmó que el Poder Judicial de Turquía “lanzó una campaña contra las personas que se solidarizaron con Kobanê en el momento del ataque de ISIS y contra los que presentaron una objeción colectiva al sistema existente durante el levantamiento de Gezi. El gobierno está en guerra en las calles contra las mujeres, los jóvenes y los trabajadores y en la política contra el HDP y todas las fuerzas democráticas”.

En cuanto al veredicto en el juicio de Gezi, Buldan dijo que “el querido Osman Kavala ha sido condenado a cadena perpetua, la querida Mücella Yapıcı y otros seis amigos a 18 años de prisión cada uno. Les envío un saludo a todos ellos y les expreso mi solidaridad: no están solos en su lucha por la justicia, la conciencia democrática de Turquía está de su lado. Por ello, las sentencias dictadas en estos tribunales no son sentencias jurídicas sino decisiones políticas”.

Según Buldan, otro pilar de la lucha del gobierno por mantenerse en el poder son las guerras de agresión en los países vecinos de Turquía. “El gobierno dice a Ucrania que nadie puede ganar una guerra y al mismo tiempo lanza una ola de ataques transfronterizos en la Región Federal del Kurdistán (Bashur, norte de Irak) con objetivos imperialistas –aseveró-. Invadir otros países desafiando el derecho internacional, es expansionismo”.

“El gobierno se nutre de constantes crisis y conflictos, y exporta guerras a Irak, Siria y Oriente Medio para desestabilizar aún más la región y privar a la población, especialmente al pueblo kurdo, de la oportunidad de una convivencia pacífica. Como siempre, el pueblo tiene que pagar el precio. Esta política profundizará aún más la cuestión kurda y llevándola a una situación desesperada”, advirtió.

Buldan recordó que Erdogan “dijo la semana pasada que el HDP es el único partido que se siente incómodo con la operación militar (contra Bashur). Estas palabras muestran la posición de la oposición política, que no tiene ninguna objeción a la política de guerra. Me gustaría decir esto en este punto: como gobierno, puede que se sienta cómodo con la situación, pero ciertamente sentimos un gran malestar por su política de guerra. Y no somos sólo nosotros, escuchamos lo mismo de la población. Puede que ustedes estén tranquilos, pero nosotros sentimos una gran tristeza ante los cadáveres de los jóvenes. Nos molesta que destruyan la paz de los pueblos de la región y que la sociedad tenga que pagarlo con una pobreza creciente. Ustedes perturban nuestra política de paz. Siempre nos posicionaremos en contra de la guerra y a favor de la paz, y seguiremos incomodándoos”.

Buldan remarcó: “Cada bala disparada significa que la gente en Turquía tiene menos dinero en sus bolsillos”.

FUENTE: ANF

