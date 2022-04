Pregunta

y

respuesta

integras al diputado Iñigo Martínez (UP) en el Parlamento Vasco sobre CAF, donde el Gobierno Vasco recoge las tesis de la empresa, diciendo que “las Resoluciones de Naciones Unidas y demás textos internacionales no generan obligaciones directas a las empresas privadas. Además, las Resoluciones del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en particular, no constituyen fuente directa de Derecho Internacional y, por consiguiente, no son jurídicamente vinculantes de por sí.” (…) “A ello cabe añadir que ni Naciones Unidas ni la Unión Europea han impuesto sanción alguna al Estado de Israel; no hay, por tanto, impedimento legal alguno ni en la dimensión internacional ni en la europea para la realización de actividades contractuales por parte de empresas europeas en Israel”.