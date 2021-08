–

El gobierno no contempla en absoluto la nacionalización de bienes y servicios básicos como es la energía. Una cosa es ser «progre» y otra de izquierdas, y la izquierda moderna, europea y guay, no está por molestar siquiera con un gesto a las grandes empresas capitalistas (donde luego desembarcan sus señorías en el Consejo de administración). En estas semanas, el ejemplo de la electricidad resulta paradigmático. Las grandes compañías suben el recibo hasta el abuso y mandan callar al gobierno para demostrar quién de verdad tiene el poder cuando de capitalismo se trata. Desde el ejecutivo tienen ideas «brillantes» para no tocar los beneficios de la mafia eléctrica, bajan el IVA y, en un gesto de atrevimiento, aseguran que «no es momento de maximizar beneficios». «Los costes de la generación eléctrica no pueden recaer en las espaldas de los más vulnerables». Toda una amenaza que habrá dejado sin almorzar a los dueños de las empresas energéticas. Lo dicho, patético.