De parte de ANRed July 20, 2022 206 puntos de vista

La plataforma cerr贸 el canal de la cooperativa La Rastrojera TV, de Misiones. Aduciendo inverificables 鈥渋nfracciones a sus t茅rminos de servicios鈥, Youtube priv贸 a la comunidad usuaria de internet de un contenido compuesto por m谩s de mil videos que reflejan realidades hist贸ricas, sociales y culturales de inconmensurable valor. El caso convoca a la reflexi贸n en torno a la vulnerabilidad de la comunicaci贸n alternativa, en un espectro dominado por monstruos multinacionales y la ausencia de pol铆ticas concretas para el sector. Por Variaciones.

鈥淣uestras clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores no tengan historia, no tengan doctrina, no tengan h茅roes y m谩rtires. Cada lucha debe empezar de nuevo, separada de las luchas anteriores: la experiencia colectiva se pierde, las lecciones se olvidan. La historia parece, as铆, como propiedad privada cuyos due帽os son los due帽os de todas las otras cosas鈥.

(R. Walsh, extra铆do del peri贸dico de la CGT de los Argentinos)

1. Existen m煤ltiples definiciones dentro del espectro de estudios acad茅micos, acerca del concepto Comunicaci贸n Alternativa. M谩s all谩 de 茅stas, un rasgo fundamental se forja a partir de una antinomia relativa a la 鈥comunicaci贸n hegem贸nica鈥, cuya propiedad y gesti贸n ostentan generalmente las minor铆as dominantes. Es as铆 que aquella 鈥渙tra comunicaci贸n鈥, se constituye a partir de la presencia de medios que, a su vez, son identificados con diferentes etiquetas, que van desde 鈥渃omunitarios鈥, 鈥減opulares鈥 o simplemente alternativos. M谩s all谩 de las nomenclaturas, lo importante es que se trata de proyectos que entienden el proceso comunicacional desde (y hacia) lugares bien distintos a los de los medios hegem贸nicos o meramente comerciales.

Muchas veces paridos en el seno de organizaciones sociales o de aventuras colectivas sin fines de lucro, los medios de comunicaci贸n alternativos se definen a s铆 mismo a trav茅s de valores, v铆nculos, ideales y proyectos pol铆ticos que dan sustento al entramado de contenidos 鈥 y prop贸sitos- que 茅stos proponen a la sociedad. Con esta impronta, todo medio alternativo que se precie de tal, emerge como una contraposici贸n a la oferta del sistema de medios dominante, aportando con sus agendas, sus ret贸ricas y sus pr谩cticas, nuevas interpretaciones y decires ante los sucesos y coyunturas.

鈥淧ara hablar de una otra comunicaci贸n hay que pensarla indisociada de una comunicaci贸n del pueblo, de una comunicaci贸n para el pueblo, para que contribuya a la posibilidad de dise帽ar su propio destino. La comunicaci贸n alternativa es popular, con potencial contrahegem贸nico, o no es alternativa鈥 entiende la Doctora en Ciencias Sociales y ex decana de la Facultad de Periodismo y Comunicaci贸n Social de la Universidad Nacional de La Plata, Florencia Saintout.

En Latinoam茅rica, explica la Licenciada en Comunicaci贸n Social y Magister en Comunicaci贸n y Cultura Contempor谩nea por la Universidad Nacional de C贸rdoba (UNC), Mar铆a Segura, 鈥渓os medios del sector social-comunitario son, desde mediados del siglo XX, una parte esencial del sistema medi谩tico en todos los pa铆ses de Am茅rica Latina, en gran medida, porque han acompa帽ado a los movimientos sociales en las cr铆ticas condiciones econ贸micas y pol铆ticas que atravesaron sus campesinos, pueblos originarios y sectores populares urbanos鈥.

Puntualmente en Argentina, la mayor铆a de los medios de comunicaci贸n alternativos se encuentran aunados en la Red Nacional de Medios Alternativos (RNMA), un espacio que surgi贸 tras un encuentro nacional desarrollado en la provincia de Neuqu茅n en 2004.

La RNMA define a la comunicaci贸n 鈥渃omo un proceso de construcci贸n colectiva. Nos construimos desde la horizontalidad y vamos creciendo desde las pr谩cticas comunes que realizamos. La comunicaci贸n no es para nosotros una mercanc铆a ni un servicio. La comunicaci贸n es un derecho popular y leg铆timo. La comunicaci贸n es un proceso pol铆tico, social y cultural. Por eso nuestro rol es pol铆tico, de disputa ideol贸gica ante la imposici贸n del sentido que tiende a naturalizar y legitimar las condiciones de dominaci贸n del capitalismo y el patriarcado鈥.

Hoy en d铆a, la RNMA est谩 compuesta por 29 radios, 11 medios gr谩ficos, 3 televisoras y 2 equipos t茅cnicos/formativos asentados en diferentes puntos del pa铆s.

En la provincia de Misiones, el primer medio alternativo en formar parte de la RNMA, fue La Rastrojera TV Comunitaria, un proyecto que sigue vigente e integrando el espacio nacional.

2. La Rastrojera TV es un medio de comunicaci贸n audiovisual con formato cooperativo, radicado en la provincia de Misiones desde 2007, cuando comenz贸 a dar cobertura y acompa帽amiento a la lucha de las familias afectadas por la represa hidroel茅ctrica Yacyret谩 en la regi贸n. De aquella experiencia surgi贸 el documental La casa del afectado. A partir de all铆, la productora dio rienda a un itinerario de m谩s de 15 a帽os de producciones en la tierra roja. Sus registros, retratan procesos vinculados a problem谩ticas territoriales, de Pueblos Originarios y Rurales, expresiones culturales y manifestaciones populares diversas.

La tarea del medio, abarca tambi茅n experiencias de educaci贸n audiovisual, que se materializan a trav茅s de talleres populares, donde son las propias comunidades involucradas quienes reciben la herramienta para luego, concretar sus propios registros.

A ra铆z de toda esta actividad, durante a帽os de labor ininterrumpida, La Rastrojera TV realiz贸 m谩s de un millar de trabajos audiovisuales, entre los que se cuentan documentales, micro documentales, co-producciones, programas de televisi贸n, entrevistas, piezas de ficci贸n, videoclips musicales y coberturas period铆sticas, entre otros materiales.

En determinado momento, como millones de usuarios de internet, La Rastrojera TV comenz贸 a volcar estos videos en la plataforma multinacional Youtube. De este modo, el canal de Youtube se fue constituyendo como un archivo ordenador, pero adem谩s, como una fuente de acceso directo y de consulta permanente, para usuarixs de todo el mundo.

Hace unos d铆as, sin embargo, Youtube decidi贸 eliminar el canal de La Rastrojera TV, aduciendo infracciones a sus 鈥淟ineamientos comunitarios鈥 y manej谩ndose 煤nicamente a trav茅s de escuetos correos electr贸nicos.

鈥淓l canal era como una referencia. Cuando difundimos, no dec铆a d贸nde lo buscamos. El canal de YouTube era la referencia principal, porque ah铆 estaba todo el material de lo que era para nosotros; lo que representaba La Rastrojera, como productora comunitaria鈥 afirma el realizador Nicol谩s Amad铆o, uno de los referentes de la productora.

3. Entre el vasto volumen de los materiales concentrados en el canal que Youtube elimin贸, se cuentan producciones de inconmensurable valor testimonial, que dan cuenta de momentos 煤nicos en las luchas populares de la historia reciente de la provincia. La citada 鈥淟a casa del afectado鈥 por ejemplo, es una radiograf铆a de la resistencia que mantuvieron las familias desalojadas por la Entidad Binacional Yacyret谩 en numerosos barrios de la ciudad de Posadas, como consecuencia de la represa hom贸nima, instancia que incluye un viaje en tren hasta Buenos Aires, donde 茅stas familias acamparon para hacer o铆r su reclamo.

La misma tem谩tica, pero desde una perspectiva diferente del problema, fue registrada en el documental Tierra de la Luna, que se centra en las consecuencias sociales y ambientales de Yacyret谩.

Encendida resistencia, es otra obra en clave documental, que aborda el proceso de lucha de 27 obreros de una f谩brica maderera en el norte provincial misionero. Otro documental, Capit谩n fantasma, brinda un registro que da cuenta del funcionamiento del servicio de trenes que oper贸 entre Misiones y Buenos Aires desde la 贸ptica de sus pasajeros.

Con lo puesto (2013), es un corto documental enfocado en el caso de desalojos y violencia institucional contra un grupo de familias campesinas en la localidad misionera de San Pedro.

Realizado conjuntamente con la productora Pehu茅n en 2015, el documental La lucha sigue, verdad y justicia para M谩rtires L贸pez, indaga en los hechos que llevaron a la muerte del dirigente originario Qom, 鈥渞eivindicando a los que luchan por justicia, soberan铆a, democracia y los derechos ancestrales de los pueblos originarios, por los que M谩rtires dio su vida鈥.

Entre las ficciones producidas por La Rastrojera TV, puede mencionarse a Una pelanca...un cortometraje que surgi贸 como resultado de un taller de cine y video comunitario que que tuvo como destinatarios a vecinas y vecinos del barrio San Miguel, de la ciudad de Ober谩, en el marco del 鈥淔estival Internacional de cine Ober谩 en Cortos 2015鈥. Se trata de una obra en la cual estas familias narran a su modo, las peripecias que viven trabajando en la cosecha manual de yerba mate.

En cuanto al espectro cultural, La Rastrojera TV crane贸 Revoluci贸n en Est茅reo, un proyecto aprobado en 2012 por el Consejo Asesor del Sistema Argentino de Televisi贸n Digital Terrestre, en el marco del eje 鈥淔谩brica de TV鈥 del Programa Polos Audiovisuales Tecnol贸gicos. La idea era dar visibilidad a artistas musicales de la provincia. El rodaje se realiz贸 durante 2014 y parte del 2015, a帽o en el que finalmente la producci贸n vio la luz a trav茅s de la pantalla del estatal Canal 12.

4. 鈥淓n este canal, que comenzamos en el 2007, y que ha servido para difundir diferentes conflictos luchas, reclamos y producciones comunitarias y culturales, tanto de la provincia como de la regi贸n, sabemos que no tiene ning煤n fin comercial ni lucrativo. Es por esto que lo entendemos como una censura a la democratizaci贸n de la informaci贸n y a la libre expresi贸n, lo que nos permite poner en debate sobre cu谩l es la supuesta libertad que creemos tener en las redes sociales鈥 denunci贸 La Rastrojera TV a trav茅s de un comunicado tras el cierre del canal.

Consultado por Variaciones, Nicol谩s Amadio, expres贸 que m谩s all谩 de la apelaci贸n que la propia plataforma Youtube ofrece ante el caso de cierres o suspensiones de canales, desde La Rastrojera TV tambi茅n plantearon el caso en la Defensor铆a del P煤blico.

Con respecto a las posibles causas que para Youtube hayan sido determinantes para proceder a la medida adoptada, la productora afectada no fue debidamente notificada. Y dentro de los 鈥淟ineamientos comunitarios鈥 y otros reglamentos complementarios que establece Youtube, figuran demasiados 铆tems 鈥 muchos de ellos con bastante carga subjetiva 鈥揷omo para adivinar cu谩l fue el motivo certero para semejante supresi贸n.

Pese a ello, la calificaci贸n de censura es, por varios motivos, atinada. Constantemente, Youtube procede al cierre de todo tipo de canales. En algunos casos, se vale de sus c贸digos y normativas para aplicar censura ideol贸gica. Sin ir tan lejos en el tiempo, en marzo de este a帽o, Youtube cerr贸 el canal de RT en espa帽ol, con seis millones de subscriptores, por 鈥渋nfringir los t茅rminos del servicio鈥. Era el canal m谩s visto en Am茅rica Latina y fue clave en distintos conflictos pol铆ticos y sociales recientes del continente, dando lugar a lo que la comunicaci贸n hegem贸nica ocultaba o desvirtuaba.

De esta manera, la situaci贸n subyacente al cierre del canal de Youtube de La Rastrojera TV, necesariamente abre interrogantes sobre los que tanto los medios de comunicaci贸n alternativos, como el propio Estado, deben reflexionar. 驴Qu茅 tipo de relaciones se establecen entre estos 鈥渕onstruos鈥 digitales y los usuarios? 驴Por qu茅 los medios de comunicaci贸n audiovisuales se ven pr谩cticamente obligados 鈥揳 falta de opciones- a utilizar plataformas como Youtube? 驴De qu茅 manera afecta a la comunicaci贸n alternativa audiovisual el fenomenal retraso 鈥搊 la suspensi贸n total 鈥揹e la Ley de Servicios de Comunicaci贸n Audiovisual? 驴C贸mo reconoce- o no- Youtube el da帽o irreparable al patrimonio audiovisual comunitario ocasionado con la clausura de un canal como La Rastrojera TV? 驴Desde qu茅 otras plataformas o soportes podr铆a un medio de comunicaci贸n audiovisual y alternativo lograr visibilidad e interacci贸n con su audiencia? 驴Qu茅 tipo de actitud va asumir el Estado a trav茅s de los organismos pertinentes ante el caso paradigm谩tico que hoy afecta a La Rastrojera pero que expone la vulnerabilidad de los medios comunitarios ante este tipo de abusos?

La lista de preguntas podr铆a extenderse mucho m谩s. Lo importante, es profundizar en torno a las problem谩ticas contempor谩neas que debilitan a la comunicaci贸n y por ende, a las democracias. Esta senda, orienta indefectiblemente la mirada hacia el dispendio de herramientas y pol铆ticas p煤blicas que jam谩s debieron abandonarse, ya que fueron conquistas originadas tras largas luchas.

Lo ocurrido con esta cooperativa audiovisual en la provincia de Misiones, es un indicador claro sobre la naturalizaci贸n de la avanzada de posiciones dominantes en el espectro comunicacional de orden nacional y transnacional.

Fuente: https://variaciones.com.ar/el-golpe-artero-de-youtube-a-la-comunicacion-alternativa/