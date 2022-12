–

December 21, 2022

El reconocimiento de que se aplicaron las mismas t茅cnicas que en Chile, por los mismos personajes, marcan una pauta que se repite constantemente, y podemos reconocer hoy en d铆a en lugares como Brasil-Lula da Silva, Bolivia-Evo Morales, Venezuela-Maduro, Per煤-Castillo , Honduras-Zelaya.

Salud! PHkl/tctca

________________

Traducci贸n tarcoteca – THE CIA COUP AGAINST ‘THE MOST LOYAL ALLY’ IS HISTORY’S WARNING IN 2020 2.6.2020 John Pilger