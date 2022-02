En Brasil, la intervenci贸n popular es la 煤nica estrategia capaz de interrumpir el c铆rculo vicioso de la dictadura de los negocios

鈥淐uando se gana con la derecha, es la derecha quien gana鈥

Radomiro Tomic

La desmovilizaci贸n de la campa帽a por el impeachment dio al desgobierno de Bolsonaro un a帽o de supervivencia. A pesar de los cr铆menes de responsabilidad en serie del loco instalado en el Planalto, los brasile帽os est谩n condenados a soportar sus descalabros al menos hasta 2023.

La burgues铆a est谩 aprovechando el letargo de las calles para profundizar en la liberalizaci贸n econ贸mica, la desconstitucionalizaci贸n de los derechos sociales, el vaciado de las libertades civiles y el vale todo medioambiental. El objetivo final es despojar a la Constituci贸n de 1988 de todo su contenido democr谩tico, republicano y nacionalista. En el capitalismo b谩rbaro neocolonial, el despotismo burgu茅s debe ejercerse de manera brutal e inquebrantable, ya sea mediante un r茅gimen pol铆tico abiertamente dictatorial o mediante un autoritarismo despiadado con s贸lo un tenue barniz democr谩tico.

De ah铆 la importancia estrat茅gica de las elecciones de 2022 como medio para legitimar los virulentos golpes perpetrados contra la clase trabajadora tras el estallido de la crisis econ贸mica que se arrastra desde hace m谩s de siete a帽os. La nueva ola de ataques, que se inici贸 con el estelionato electoral de Dilma Rousseff en 2014, cuando se hizo patente la quiebra de la pol铆tica de conciliaci贸n de clases, cambi贸 de calidad con la conspiraci贸n parlamentaria [golpe ded Estado] que llev贸 a Michel Temer al Planalto en 2016 y defini贸 el terrorismo de mercado como l铆nea directriz de la pol铆tica econ贸mica.

La ofensiva del capital lleg贸 a su cl铆max con las arbitrariedades y violencias legales que culminaron en el proceso electoral completamente fraudulento de 2018 y luego en la estrategia rel谩mpago de desmantelamiento de pol铆ticas p煤blicas, ataques a las libertades civiles y desarticulaci贸n del Estado nacional.

Sin embargo, la estabilizaci贸n del golpe no es una operaci贸n sencilla. El reto que se plantea a quienes luchan por una soluci贸n autoritaria dentro del orden, sin una ruptura expl铆cita con la democracia, es reconstruir, a partir de los escombros de la Nueva Rep煤blica, la caricatura de una Rep煤blica Nueva que, en apariencia, conserva la fachada democr谩tica y nacional y, en esencia, es inequ铆vocamente antisocial y autoritaria. Si la Nueva Rep煤blica termin贸 como una tragedia, la Rep煤blica Nueva que se pretende construir ya est谩 condenada a nacer como una farsa. Se inscribe en una sociedad que vive una crisis de civilizaci贸n, bajo el mando de una burgues铆a vasalla, comprometida con el desmantelamiento de la Naci贸n.

La precariedad de la soluci贸n electoral a la grave crisis que sacude a la democracia brasile帽a se manifiesta en las incertidumbres que rodean a la elecci贸n presidencial de 2022. El nombramiento del general Fernando Azevedo, ex ministro de Defensa de Bolsonaro, para el cargo de director general del TSE (Tribunal Supremo Electoral), con el encargo de supervisar la fluidez del proceso electoral, es bastante preocupante. Antes de representar una garant铆a de que la voluntad de los votantes ser谩 respetada, como fue presentada a la opini贸n p煤blica, significa una mayor injerencia del partido militar en el Poder Judicial, profundizando a煤n m谩s la tutela de las Fuerzas Armadas sobre la vida nacional.

En este contexto, el movimiento de Lula por un frente amplio contra Bolsonaro, que tiene en la hip贸tesis de una f贸rmula Lula-Alckmin su m谩xima coronaci贸n, fue recibido por el establishment opositor como una tabla de salvaci贸n que unificar铆a a griegos y troyanos. Al unirse al ex dirigente del PSDB, enemigo hist贸rico de los trabajadores, estudiantes y profesores, Lula adhiere inevitablemente a la nueva generaci贸n de ataques del orden neoliberal fundamentalista.

Alckmin y Temer, promotor del golpe de Estado contra Dilma, mantienen una buena relaci贸n desde hace tiempo.

El poder de corrupci贸n y cooptaci贸n de la burgues铆a brasile帽a es ilimitado. V铆ctimas y verdugos confraternizan para hacer renacer de las cenizas las ilusiones de una imposible conciliaci贸n de clases. La rendici贸n a las exigencias del statu quo es incondicional. Alckmin, vinculado al Opus Dei, campe贸n de la austeridad fiscal y de las reformas liberales, hombre de confianza de Faria Lima, candidato nota 10 de la burgues铆a en 2018, el 芦neocompa帽ero禄 siempre ha sido implacable con los de abajo. Su historial habla por s铆 mismo: masacre de Castelinho, masacre de Pinheirinho, represi贸n de las Jornadas de junio de 2013, persecuci贸n de estudiantes que luchaban contra el cierre de escuelas鈥 La lista completa ser铆a interminable.

En ausencia de una vigorosa movilizaci贸n contra el modelo econ贸mico y por una soluci贸n democr谩tica a la crisis pol铆tica que sacude la vida nacional, las masas se quedan sin alternativa. No hay duda de que la dosis m铆nima del veneno hace menos da帽o que la dosis m谩xima. No es imposible que un futuro gobierno de Lula logre detener la ofensiva reaccionaria, enfr铆e temporalmente los ataques del capital contra el trabajo y el medio ambiente, e incluso recomponga parcialmente la pol铆tica asistencial a los m谩s desfavorecidos, atenuando la velocidad de la marcha hacia la barbarie.

Sin embargo, ninguna sociedad pasa impunemente por un proceso de inversi贸n neocolonial. La sociedad brasile帽a se est谩 hundiendo en el pantano. Incluso si la situaci贸n econ贸mica y pol铆tica fuera favorable, lo que no parece en absoluto probable, un futuro gobierno de Lula no tendr铆a las m谩s m铆nimas condiciones para modificar las condicionantes estructurales responsables del descenso sistem谩tico del nivel de vida tradicional de los trabajadores. El abismo entre lo que Lula parece ser -el defensor de los pobres y los oprimidos- y lo que en realidad es -un talentoso cuadro pol铆tico que podr铆a estar al servicio de una plutocracia que ha roto todo v铆nculo moral con las clases subalternas- no puede ser mayor.

Sin tener nada que ofrecer a las clases subalternas, los due帽os de la riqueza y el poder aprovechan la ausencia de una agenda de ruptura con el modelo econ贸mico y pol铆tico para blindar cualquier cuestionamiento a la abrumadora ofensiva del capital contra los derechos de los trabajadores, las pol铆ticas p煤blicas, el patrimonio nacional y el medio ambiente. Lula, que no es inocente, parece estar al servicio de este proyecto.

La tarea fundamental de la izquierda contra el orden es criticar las ilusiones de una salida de la institucionalidad neoliberal y presentar a la clase trabajadora un programa de lucha que se帽ale la necesidad y la posibilidad de la revoluci贸n socialista como 煤nico ant铆doto contra la barbarie capitalista. Para estar a la altura de los desaf铆os de su tiempo, es urgente unificar en torno a la bandera de la igualdad sustantiva, que apunte a la intervenci贸n popular como la 煤nica estrategia capaz de interrumpir el c铆rculo vicioso de la dictadura de los negocios que condena a la sociedad brasile帽a a un miserable fin de la historia.

—-

* Pl铆nio de Arruda Sampaio Jr. es economista y profesor jubilado del Instituto de Econom铆a de la Unicamp (Universidad de Campinas)

correiocidadania.com.br