–

De parte de SAS Madrid March 23, 2021 60 puntos de vista

Queridos lectores:

Llevo semanas d谩ndole vueltas a la idea de escribir este post . Lo que en 茅l dir茅 no ser谩 una sorpresa para mis lectores habituales, aunque sin duda ser谩 muy chocante para quien llegue a esta p谩gina por pura casualidad.

En este art铆culo defender茅 una opini贸n que no ser谩 nada popular. Peor a煤n, en el momento actual, lo que dir茅 se considerar谩 por muchos como socialmente inaceptable. Sin embargo, despu茅s de a帽os de analizar la crisis energ茅tica y material de nuestra sociedad, y c贸mo se est谩 acelerando en los 煤ltimos tiempos, 茅sta es a la 煤nica conclusi贸n a la que puedo llegar, aunque no le guste a nadie.

Dado que es una cuesti贸n compleja y llena de matices, d茅jenme que empiece por un ejemplo sencillo y cercano.

Hace un par de semanas el Gobierno de Espa帽a anunci贸 que crear谩 una f谩brica de bater铆as en cooperaci贸n con Volkswagen, Seat e Iberdrola. Por supuesto tal f谩brica se situar谩 en Espa帽a, pero a煤n no se ha anunciado exactamente d贸nde. En cuanto la noticia trascendi贸, todo el mundo la salud贸 como un gran paso adelante, ya que favorecer谩 la transici贸n de Seat (antigua marca de coches espa帽ola, actualmente en manos de Volkswagen) hacia el coche el茅ctrico. A partir de aqu铆, la discusi贸n (a veces incluso enconada) se ha centrado en el lugar concreto donde se va a ubicar la f谩brica: la Generalitat de Catalunya apuesta a que est茅 cerca de la f谩brica de Seat de Martorell, en tanto que la Junta de Extremadura quiere que se coloque en territorio extreme帽o y as铆 ayude a su industrializaci贸n, teniendo en cuenta que, adem谩s, se anuncian una nueva mina de litio en ese territorio y de alguna manera esta f谩brica dar铆a a los extreme帽os una compensaci贸n por la carga ambiental de la susodicha mina. Es decir, todo el mundo ha dado por hecho que la f谩brica es algo bueno, y la discusi贸n se enzarza en el habitual “qui茅n se la queda”.

Pero yo me planteo si la creaci贸n de esa hipot茅tica f谩brica es algo positivo. Y ya no entro en la cuesti贸n ambiental (la fabricaci贸n de coches aunque sean el茅ctricos, por m谩s verdes que se diga que son, tiene unos impactos ambientales considerables), sino en la meramente econ贸mica. 驴Saldr谩 realmente a cuenta fabricar bater铆as?

De entrada, resulta inquietante la implicaci贸n directa del Gobierno espa帽ol en esta iniciativa. Es l贸gico que el Gobierno act煤e directamente en ciertos sectores que considera estrat茅gicos y en los que vea que la ayuda p煤blica puede servir para superar ciertas barreras de entrada. Por ejemplo, podr铆a tener sentido que el Gobierno se implique en una f谩brica nacional de placas solares o de microchips para asegurar el suministro dom茅stico de estas componentes que pueden ser muy necesarias en un futuro nada lejano. Pero, en el caso de las bater铆as, 驴se identifica la existencia de un verdadero cuello de botella asociado a la falta de capacidad de producci贸n? Es decir, 驴el diagn贸stico del Gobierno es que si no se fabrican m谩s coches el茅ctricos es porque no se producen suficientes bater铆as?

La realidad es que si no se fabrican m谩s coches el茅ctricos es porque no se venden m谩s coches el茅ctricos. Son m谩s caros y tienen peores prestaciones que uno de gasolina, y cargarlos tampoco es una tarea sencilla a no ser uno tenga un alto est谩ndar de vida. Adem谩s, hay cuellos de botella f铆sicos perfectamente identificados, que est谩n en la extracci贸n de litio y cobalto. Un reciente art铆culo del Departamento de Ingenier铆a Qu铆mica y Procesos de Minerales de la Universidad de Antofagasta, Chile, muestra que, a煤n aceptando que la producci贸n de litio pudiera experimentar crecimientos porcentuales como los de la 煤ltima d茅cada, la producci贸n de carbonatos de litio no ser铆a suficiente para satisfacer la demanda de litio esperada si se aumenta el n煤mero de veh铆culos el茅ctricos como se prev茅.

En cuanto a la producci贸n de cobalto, por su parte, se est谩 viendo que es dif铆cil de incrementar, e inclusive podr铆a haber tocado o estar a punto de tocar su m谩ximo.

El verdadero marco en el que discutir el futuro del coche el茅ctrico, aparte de sus muy numerosas limitaciones, es el final de la automoci贸n privada. El pasado mes de enero, la ca铆da de las ventas de coches (de todo tipo, y obviamente mayoritariamente movidos por di茅sel o gasolina) rond贸 el 50% en Espa帽a con respecto a enero de 2020. Por supuesto, el planteamiento generalizado es que esta ca铆da es consecuencia de la crisis de la Covid, pero que una vez que la superemos las ventas de coches remontar谩n y, con un poco m谩s de tiempo, superar谩n los niveles de antes de la criss.

Cuando superemos la crisis de la Covid. Todo se f铆a a cuando superemos la crisis de la Covid.

Pero nadie se plantea que nunca vamos a superar la crisis de la Covid. Y la raz贸n es simple.

Hace 7 a帽os que las compa帽铆as petroleras est谩n desinvirtiendo en la b煤squeda de nuevos yacimientos de petr贸leo. En este momento, la ca铆da de inversi贸n, con respecto al m谩ximo de 2014, es de m谩s del 60%.

La raz贸n de esa desinversi贸n es la falta de rentabilidad de los yacimientos de petr贸leo que quedan en el mundo. Las petroleras multiplicaron por 3 su esfuerzo en poner en l铆nea nuevos yacimientos de 1998 hasta 2014, para aumentar la producci贸n poco m谩s de un 20%. Y lo peor es que de 2011 a 2014 perdieron dinero a un ritmo de 110.000 millones de d贸lares al a帽o,

y eso en un per铆odo en el que el precio medio anual del petr贸leo, 110$, era el m谩ximo hist贸rico, incluso teniendo en cuenta la inflaci贸n.

Es por eso que la inversi贸n en buscar y poner en l铆nea nuevos yacimientos baja: ni con el m谩ximo precio se gana dinero. Porque adem谩s ya sabemos que 110$ es aproximadamente el m谩ximo precio que puede soportar la econom铆a mundial, so pena de entrar en recesi贸n econ贸mica. Recesi贸n que adem谩s har铆a caer la demanda de petr贸leo y por tanto bajar el precio, as铆 que realmente esos 110$ act煤an como barrera no franqueable de manera duradera.

Y lleg贸 la Covid y se perdi贸 la esperanza en el 煤ltimo recurso, el fracking estadounidense, que acumula ya p茅rdidas de m谩s de 300.000 millones de d贸lares en quiebras.





Por eso, de los cuatro escenarios que nos dibujaba la Agencia Internacional de la Energ铆a en su 煤ltimo informe, estamos siguiendo el peor de todos, el de no inversi贸n o casi. Un escenario que augura una ca铆da de la producci贸n de petr贸leo de hasta el 50% de aqu铆 al 2025 si no se reacciona para impedirlo.

Con una ca铆da del 50% desde 2020 hasta 2025 sobre la mesa, cada a帽o perderemos aproximadamente un 10% del total actual. Justamente, en ese momento y por culpa de la Covid, el consumo de petr贸leo es un 10% m谩s bajo que en 2019. Es decir, lo que va a caer la producci贸n de petr贸leo este a帽o. Por eso a finales de este a帽o o a principios del otro el precio del petr贸leo se disparar谩. Y 茅ste ser谩 el primero de diversos picos de precio: la contracci贸n econ贸mica subsiguiente al shock petrolero har谩 bajar la demanda, pero como la oferta seguir谩 bajando se volver谩n a encontrar y se producir谩 otro pico. Y as铆 hasta que los Estados tomen cartas en el asunto y comiencen a tomar medidas dr谩sticas, que no detendr谩n la ca铆da pero al menos la ralentizar谩n.

Por todo eso, no vamos a salir de esta crisis. No va a haber recuperaci贸n duradera. Y las ventas de coches no se van a recuperar. No. Al contrario: se van a hundir, progresivamente, cada vez m谩s. Aunque en ese contexto de crisis econ贸mica, la mala evoluci贸n del mercado del autom贸vil ser谩 tan solo uno de muchos otros y graves problemas…

Entonces, 驴para qu茅 invertir en una f谩brica de bater铆as? 驴Qu茅 sentido tiene centrarse en crear una infraestructura productiva que realmente no tiene demanda, que de hecho cada vez tendr谩 menos, y que encima se ver谩 amenazada por la escasez de los materiales necesarios y por la carest铆a del transporte al faltar petr贸leo?

Podr铆amos pensar que quiz谩 los promotores de esta f谩brica creen que con la creaci贸n masiva de bater铆as se podr铆a electrificar no solo la automoci贸n sino tambi茅n el transporte (en cami贸n) y tambi茅n la miner铆a. Sin embargo, los proponentes de esta f谩brica son perfectamente conscientes que es imposible el cami贸n el茅ctrico, y que la maquinaria pesada electrificada (conectada directamente a la red el茅ctrica) solo se puede usar en minas muy concretas en pa铆ses con un buen grado de desarrollo, que no son la mayor铆a de las minas de este mundo.

Entonces, 驴qu茅 sentido tiene todo esto?

F铆jense quienes est谩n detr谩s de este proyecto: Seat, Volkswagen e Iberdrola. Todo grandes empresas. Si esta f谩brica fuera tan buen negocio, 驴no podr铆an montarla ellos solos sin necesidad de ayuda del Gobierno de Espa帽a?

En realidad, esta f谩brica no sirve para nada de lo que se pretende. Desde el punto de vista de estas empresas, esta f谩brica es solo una tapadera para recibir dinero p煤blico mientras se hace ver que se est谩 haciendo algo 煤til, aunque en realidad su 煤nica utilidad es inyectar dinero a estas empresas. A Seat sobre todo y a Volkswagen porque ya est谩n en una situaci贸n cr铆tica, y a Iberdrola porque sus cuentas ya no est谩n tan saneadas como sol铆an, sobre todo si tenemos en cuenta que el consumo de electricidad en Espa帽a hace a帽os que est谩 bajando.

Y para el Gobierno de Espa帽a, esta f谩brica le sirve para demostrar que “est谩 haciendo algo”, aunque en realidad no sirva para nada o para muy poco.

Al igual que con el ejemplo de la f谩brica de bater铆as, la mayor铆a de los proyectos que est谩n proliferando en Espa帽a al calor de los fondos europeos para la recuperaci贸n econ贸mica no tienen ninguna utilidad real. No tiene sentido sembrar el territorio nacional de nuevos parques e贸licos o fotovoltaicos en un pa铆s donde el consumo de electricidad se contrae desde 2008, porque la electricidad es una forma de energ铆a minoritaria (alrededor del 20% del consumo de energ铆a final) y subsidiaria del impulso que dan el resto de energ铆a final, sobre todo la alimentada con combustibles f贸siles. Todo el esfuerzo deber铆a estar centrado en primer lugar en ver c贸mo se puede electrificar ese casi 80% de la energ铆a final que no el茅ctrico, y si no se puede buscar formas diferentes (no el茅ctricas) de aprovechamiento de la energ铆a renovable. Pero ya sabemos que esos modos de aprovechamiento renovable, aunque m谩s eficientes, son contradictorios con el modelo crecentista y por eso no se contemplan. Por eso se prefiere optar por el total absurdo termodin谩mico y econ贸mico del hidr贸geno verde, aunque a estas alturas se sabe m谩s que de sobra que el hidr贸geno no puede ser un combustible a gran escala, solo para usos concretos. Pero eso es igual: se ha desatado la fiebre del hidr贸geno verde, y los cazadores de subvenciones ya est谩n batiendo el campo.

Todos esos parques e贸licos, todos esos huertos solares, todas esas plantas de electr贸lisis, y todas las instalaciones auxiliares que necesitan, los que se lleguen realmente a construir, quedar谩n cubiertos de polvo y de olvido dentro de unos a帽os. No son necesarios y no nos ayudan para capear las dificultades que se nos vienen encima. Son las soluciones equivocadas al problema que no tenemos.

Pero, adem谩s, estas instalaciones representan un importante coste de oportunidad. Aquellos recursos que se destinen a esto no se podr谩n dedicar a otras cosas, justo cuando de hecho deber铆amos estar invirtiendo en tantas cosas que realmente vamos a necesitar, desde la adaptaci贸n de nuestras infraestructuras para los retos del cambio clim谩tico y de las dificultades de suministro hasta la creaci贸n de sistemas de producci贸n lo m谩s locales posibles que garanticen el abastecimiento de lo m谩s fundamental. Todo eso requiere recursos y los requiere urgentemente, porque no tendremos tiempo para construirlos cuando vengan los problemas: no debemos esperar a tener sed para construir el pozo.

Por si fuera poco, dado que las empresas van a utilizar estas inversiones para recapitalizarse, obviamente inflar谩n los costes. Se consumir谩n m谩s recursos (sobre todo, capital) para hacer menos.

Y para m谩s INRI, se dice que todos estos proyectos son “sostenibles” y “resilientes”, demostrando un desconocimiento del significado profundo de estas palabras o bien una clara voluntad de tergiversaci贸n. Merecer铆a la pena tomar cada proyecto, uno por uno, desglosando todas sus partes y las actividades que implican, comenzando desde el principio: la extracci贸n minera de los materiales, su procesamiento, su transporte, su uso en la manufactura de las diferentes componentes, m谩s transporte, instalaci贸n y mantenimiento (y eventualmente desmantelamiento al final de su vida 煤til) m谩s el da帽o directo causado al entorno. Merecer铆a la pena hacerlo para mostrar que no son inocuos y que tienen unos impactos ambientales que deben ser valorados para tomar una decisi贸n informada de si estas instalaciones son adecuadas o no; y todo eso sin entrar en la cuesti贸n de su inutilidad pr谩ctica que comentaba m谩s arriba. Pero no: nada de eso se va a hacer. No hace falta: estos proyectos son “verdes” y por tanto “necesarios”. Precisamente porque son “verdes”, porque nos llevan a la “descarbonizaci贸n”, porque son “necesarios para la lucha contra el cambio clim谩tico”, aunque eso no sea evidente y aunque en algunos casos sea rematadamente falso. Pero da igual: basta con decir estas flagrantes mentiras para que cualquiera que se oponga a ellas sea “insolidario” e “insensible al problema ambiental”. El enemigo del pueblo. Se activan los sistemas de culpabilizaci贸n social y se intenta atacar desde la base cualquier intento de resistencia a este latrocinio, a este Gran Despilfarro. Por eso tiene m茅rito que iniciativas alentadas por ciudadanos de base de diferentes territorios como es ALIENTE se atrevan a decir que no, que no es 茅ste el camino, que otra v铆a es posible.

Este Gran Despilfarro, este gasto loco e incontrolado, solo busca, a la desesperada, volver a la normalidad, es decir, a la anormalidad anterior. Una anormalidad que lo es en escalas hist贸ricas y tambi茅n en escalas temporales m谩s pr贸ximas. Se intenta recuperar la locura del derroche irreflexivo anterior, esa indolente despreocupaci贸n de cuando en los pa铆ses ricos consum铆amos como si no tuvi茅ramos que preocuparnos por el ma帽ana, hasta que no hemos tenido ma帽ana por el que preocuparnos.

La gran tragedia de esta situaci贸n es que no hay ning煤n otro plan que no sea hacer esto, es decir, el Gran Despilfarro. Si esto no funciona (y no puede funcionar) entonces estamos perdidos. No hay alternativa. No se da alternativa. No se permite plantear alternativas.

Todas las piezas est谩n ya en su sitio. No vamos a hacer nada. Es as铆 como afrontaremos el Gran Descenso que tiene darse de aqu铆 al 2025. Y esperemos que este descenso no signifique la llegada del invierno para la democracia.

Salu2.

AMT

Enlace relacionado The Oil Crash (20/03/2021)