De parte de Terraindomite March 30, 2022 43 puntos de vista

1.-El Gran Reinicio para incautos y creyentes en las bondades del dios dinero

La idea de un dios bueno, justo, creador de todo el Universo, con Tierra y seres humanos incluidos, es com煤n a toda sociedad, principalmente en occidente. Con el juda铆smo y cristianismo nace en los alrededores del Mar Mediterr谩neo, la idea de una igualdad entre los humanos, como 鈥渉ijos de dios鈥, solo que el goce y disfrute pleno de ese derecho, queda para ser disfrutado despu茅s de la muerte del creyente. Han transcurrido un poco m谩s de 6000 a帽os desde el surgimiento de la civilizaci贸n, sumeria en el Medio oriente. Hace unos 2500 a帽os los atenienses inventaron la 鈥渄emocracia como poder del pueblo鈥 donde los ciudadanos en asambleas ejerc铆an el derecho al voto (los ciudadanos no eran ni mujeres ni esclavos ni extranjeros) y desde hace m谩s de 230 a帽os se declar贸 abolida la esclavitud y se reconoci贸 que los seres humanos 鈥渘acen libres e iguales鈥. Con la burgues铆a y el capitalismo en el 煤ltimo cuarto del siglo XVIII, aparece la promesa por parte de una clase propietaria de establecer en la tierra el reino de la raz贸n, guiado por la 鈥渓ibertad, igualdad y fraternidad de los ciudadanos鈥. Con esa promesa culminaban 2500 a帽os de democracia y de establecer una sociedad verdaderamente humana de iguales鈥 pero solo en el papel de las leyes, no en la realidad de la vida diaria.

Desde entonces no hay Estado o gobierno del capital en el mundo, que no haya hecho suya estas promesas. El Foro de Davos 2021 no pod铆a faltar de darle un saludo a la bandera a estos juramentos

El Gran Reinicio鈥 es un compromiso para construir conjuntamente y con urgencia los cimientos de nuestro sistema econ贸mico y social para un futuro m谩s justo, sostenible y resistente. El Gran Reinicio requiere un nuevo contrato social centrado en la dignidad humana y en el que el progreso de la sociedad no quede rezagado con respecto al desarrollo econ贸mico.

2.- La primera batalla ganada por los propietarios y el capital usando un arma biol贸gica de destrucci贸n masiva.

El Foro de Davos 2021 ha concluido con un triunfo total de los propietarios del mundo, la llamada Elite Global del Poder, como n煤cleo hegem贸nico del capital financiero mundial del crimen organizado. Los objetivos logrados con la Plandemia del COVID19 han superado con creces lo planificado. Una noticia sobre las conclusiones del Foro no deja lugar a ninguna duda de esta victoria del capital sobre el trabajo:

鈥楨l Gran Reseteo鈥 de Davos concluye con la implantaci贸n de los viajes en tren-cama y el fin del capitalismo. Los l铆deres del Foro Econ贸mico Mundial anuncian el adelanto de la Agenda 2030, porque los ciudadanos 鈥測a est谩n preparados .La crisis desatada por el coronavirus y la alta contaminaci贸n del planeta provocada por el cambio clim谩tico.

Analicemos brevemente este resumen de los objetivos y medidas de la elite en esta guerra a muerte en marcha contra la mayor铆a de la humanidad trabajadora, asalariadas y pobres del mundo, desencadenada por un virus y con el supuesto objetivo de salvar al planeta del cambio clim谩tico.

Primero, un reducido n煤mero de l铆deres pol铆ticos y tecn贸cratas, en representaci贸n de los propietarios de los grandes capitales en el mundo, ha decidido 鈥渙ficialmente鈥 sobre las medidas y condiciones de la 鈥渘ueva normalidad que regir谩 en el Nuevo Orden Mundial鈥. El futuro de la humanidad, queda de nuevo en manos de los propietarios y sus representantes en estrecha alianza con los 鈥渓铆deres mundiales鈥 impuestos por ellos mismo. Y como siempre se pagan y se dan el vuelto.

驴D贸nde queda la opini贸n de la humanidad? 驴Qui茅n trabajador o salariado fue consultado para que una reducida minor铆a de propietarios y asalariados a su servicio decidan sobre el destino de 7800 millones de personas? A qui茅nes consultaron estos 鈥渆xpertos, cient铆ficos, tecn贸cratas鈥 para decidir el que hacer sobre la tierra, sus habitantes y sus recursos naturales

Segundo, esta minor铆a ha decidido adelantar los objetivos de la Agenda 2030.

驴Y cu谩les son los objetivos de dicha Agenda a ser logrados antes del 2030?

驴A qui茅nes benefician? En que quedaron los objetivos del Informe Brundtland 1987, sobre el desarrollo sostenible (o desarrollo sustentable), contenidos en la Agenda 21 aprobada en la Cumbres de la Tierra de la ONU, R铆o de Janeiro, Brasil, 1992. Esta era la sucesora de la Conferencia sobre el Medio Humano (Suecia, 1972).

Que paso con las Metas del Milenio de la ONU del a帽o 2000 a cumplirse en el 2015. Y cuales fueron los resultados del Protocolo de Kioto, 1997 donde gobiernos e industrias deb铆an cumplir para el 2012 y luego para el 2020.

Los objetivos de las anteriores agendas, que hablaban de acabar con la pobreza, la desigualdad social y el subdesarrollo en plazos determinados, no fueron logrados, siendo su cumplimiento de absoluta responsabilidad de los organismos p煤blicos y privados al igual que todos los Estados y gobiernos firmantes de dichas agendas. Hoy declaran de la manera m谩s c铆nica y cuan Poncio Pilato, descargando la responsabilidad del 鈥渇racaso鈥 en el aumento y exceso de poblaci贸n. Seg煤n estos tecn贸cratas la sobrepoblaci贸n es la causa principales del calentamiento global y la contaminaci贸n, que supuestamente provocara un cambio clim谩tico de 鈥渁pocal铆pticas鈥 consecuencias.

Y esta 鈥淧andemias鈥 desatada con las masivas vacunaciones en marcha, junto a las pr贸ximas pandemias peores, anunciadas por Bill Gates y la misma Organizaci贸n Mundial de la Salud y el incremento mundial de las guerras y violencia del crimen organizado, que relaci贸n guardan con el objetivo de los 鈥淟铆mites del Crecimiento鈥 de reducir la poblaci贸n mundial a menos de 1000 millones de personas ante que finalice el siglo XXI. Meta propuesta por el Club de Roma y Paul Ehrlich desde el siglo pasado.

Tercero, cual es el significado de la sentencia seg煤n la cual los ciudadanos 鈥測a est谩n preparados, para ser felices, sin tener nada en el 2030.

En otras palabras, los conejillos de la india, llamados seres humanos han demostrado una 鈥渃apacidad de adaptaci贸n impresionante鈥, obedeciendo cuan ovejas al matadero, una orden de la Organizaci贸n Mundial de la Salud, convirti茅ndonos 鈥渧oluntariamente鈥 y 鈥減or nuestro propio bien鈥 en rehenes dentro de nuestros hogares. Al perder el trabajo, 煤nica forma que tienen los seres humanos asalariados o trabajadores por cuenta propia de vivir bajo el capitalismo, estamos condenados de hecho a una agon铆a y muerte segura, seg煤n los verdaderos objetivos de la Agenda 2030.

Como se puede ser feliz sin tener nada. Hasta hoy solo conocemos o sabemos de un lugar, con esas caracter铆sticas: El Para铆so o el jard铆n del Ed茅n, solo que para acceder al mismo, primero debemos morir, previo cumplimiento con los mandamientos b铆blicos para que se nos abran las puertas del cielo. Este 煤ltimo, es el 煤nico lugar 鈥渃onocido鈥, donde los esp铆ritus viven sin comer NADA y son felices al lado del 鈥淪e帽or鈥. Pero aqu铆 en la tierra no comer NADA, significa la muerte segura. Y en eso consiste la 煤nica verdadera libertad de los asalariados y no propietarios: La libertad de morirnos de hambre.

Y pensando en voz alta, acaso no ser谩 este el mensaje enviado desde Davos, contenido en la frase de ser felices sin tener trabajo, sobre todo cuando una inmensa masa laboral no tendr谩 trabajo en esa nueva normalidad. Acaso el desempleo para los humanos no significa una segura sentencia a muerte. Es este el destino que nos anuncian desde Davos 2021, donde los 2,3 millones de seres humanos liquidados por el nuevo 脕ngel exterminador, son los primeros en ser felices, sin tener nada. Ya podemos comprender en que consiste adelantar los objetivos de la Agenda 2030

Cuarto, el Foro de Davos, declaran solemnemente el fin del capitalismo:

鈥溾l capitalismo, tal y como lo hemos conocido, ha muerto鈥.

鈥ebemos superar el neoliberalismo en la era post-COVID鈥.

鈥ientras el mundo lucha por superar la crisis de COVID-19, la reforma del capitalismo se ha convertido en una tarea crucial.

Despu茅s de 230 a帽os de promesas de libertad, igualdad y fraternidad; de 80 a帽os de vender el sue帽o americano como la meta prometida a la humanidad por el capitalismo de post guerra, como alternativa ante el comunismo detr谩s del tel贸n de acero, hoy de nuevo entonan el viejo canto de sirena

Es hora de un nuevo capitalismo, un capitalismo m谩s justo, igualitario y sostenible que realmente funcione para todos.

Y acaso esta confesi贸n no es un reconocimiento t谩cito de que 250 a帽os de capitalismo vendido como el mejor sistema socio econ贸mico conocido ha terminado en un aut茅ntico fracaso para los trabajadores, asalariados y pobres del mundo, mientras que la minor铆a de los grandes capitales y sus propietarios, concentran hoy la mayor riqueza y poder conocida en toda la historia de la humanidad

驴Por qu茅 el neoliberalismo a ser liquidado se le identifica solamente con el papel y posici贸n de EEUU luego de la II Guerra mundial? El fin del capitalismo que anuncian en Davos lo aclaran con nitidez, es el Capitalismo neoliberal basado en la ganancia de las corporaciones, que ha regido desde el fin de la II Guerra Mundial dirigido por EEUU, el cual debe ser sustituido, debe ser cambiada.

驴Qu茅 papel juega la crisis de occidente creada por el COVID 19, en la liquidaci贸n de la econom铆a de EEUU y el ascenso de China como primera potencia econ贸mica del mundo?

驴Puede China superar a EEUU como primera econom铆a del mundo, sin tener acceso al mercado de EEUU o sin que EEUU sufra la mayor crisis de su historia desde la II Guerra Mundial, incluyendo las posibilidades de una guerra civil y de una secesi贸n en sus territorios?

驴Tiene este objetivo alguna relaci贸n con el reciente resultado electoral de EEUU, producto del mayor fraude conocido en la historia de ese pa铆s?

驴D贸nde estaban o de que planeta llegaron estos capitalistas de las partes interesadas que no tienen nada que ver con el capitalismo que ha existido hasta ahora?

La m谩xima ganancia es la raz贸n de ser del capital. El llamado desarrollo siempre ha sido medido en t茅rminos de ganancia y expansi贸n del mercado. Por lo que una empresa que no genere ganancias a sus propietarios y accionistas 驴Puede existir bajo el capitalismo?

Entonces cual es este nuevo caballo de Troya, que nos venden como: un capitalismo m谩s justo, igualitario y sostenible que realmente funcione para todos.

En definitiva, qu茅 relaci贸n tiene esta nueva fase en el desarrollo del capitalismo, con el proyectado Nuevo Orden Mundial, como implantaci贸n de un imperio mundial del capital del crimen organizado, objetivo p煤blicamente pregonado desde el siglo pasado y como corresponde a la l贸gica del desarrollo del capitalismo de establecerse como un modelo mundial de dominaci贸n, tal como corresponde a una formaci贸n econ贸mico social basada en un alto desarrollo de las fuerzas productivas, como las existentes hoy en d铆a.

No se trata de acabar con el capitalismo, es sustituir el papel de EEUU y del d贸lar como el l铆der en el Nuevo Orden Mundial 鈥渕ultilateral鈥 que nace con el Gran Reinicio, en el cual China como la nueva f谩brica, se convierte en l铆der del mundo, con Rusia en su papel de polic铆a auxiliar de la OTAN, tal como lo viene demostrando en el Medio Oriente y con el desarrollo y ventas de armas de todo tipo, alrededor del mundo y con la corte de gobiernos del llamado G-20 como c贸mplices de este capitalismo del crimen organizado.

Quinto, si este modelo neoliberal de capitalismo ha fracasado, incluyendo su democracia representativa. 驴Porque modelo pol铆tico o Estado debe ser sustituido?

驴Por qu茅 se recomienda el totalitarismo chino, como modelo pol铆tico a seguir?

Cu谩l es la raz贸n de que sea Xi Jinping, el invitado de honor en la apertura oficial del Gran Reinicio. 驴Qu茅 relaci贸n existe en este papel de Xi Jinping, con el objetivo de China en convertirse en la primera potencia del mundo para el 2028, seg煤n los documentos conocidos desde China y publicados por el Foro Econ贸mico Mundial?

China desde el 2013 con el apoyo de occidente construye la infraestructura econ贸mica para ese Nuevo Orden Mundial, de hecho es en realidad un nuevo sistema colonial a lo largo del sur de la Nueva Ruta de la Seda conectada al norte con el cintur贸n ferroviario China Europa y el Oc茅ano Pacifico como nuevo centro del mercado mundial, que tendr谩 en las grandes ciudades del norte sus principales centros de consumo. Esta nueva infraestructura coincide 鈥渃asualmente鈥 con la llamada 谩rea de inestabilidad en todo el mundo, sombreada en el c茅lebre Mapa del Pent谩gono (2003) la cual deb铆a ser controlada, donde Venezuela y Colombia como entradas a la selva amaz贸nica deb铆an ser literalmente destruidas o simplemente convertidas en Estados fallidos-delictivos, como lo son hoy.

Indudablemente a ese nuevo mercado solo tendr谩n acceso y podr谩n viajar en tren-cama, los sobrevivientes que mantenga el empleo a lo largo de este GENOCIDIO SIN FIN, iniciado con el SARS COV2, a la que seguir谩n nuevas cepas del mismo y nuevas epidemias a las ya conocidas como lo declaro recientemente la Organizaci贸n Mundial de la Salud, reconociendo al SARS COV2 como una gripe end茅mica que nos acompa帽ara para siempre. Ya lograron un arma solo mata ancianos, tal como en el 2012 la se帽ora Lagarde directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), abogaba por encontrar una soluci贸n al aumento de la vejez, convertida en una 鈥渃arga econ贸mica鈥. 脡sta masa laboral se hab铆a transformada de un costo de producci贸n como trabajador activo, al final de sus d铆as son un 鈥減esado e in煤til鈥 gasto social seg煤n los tecn贸cratas del FMI, que deben ser eliminados. 8 a帽os despues los deseos de la Sra. Lagarde y el FMI, se han cumplido.

Se est谩 construyendo un nuevo mercado mundial, para una poblaci贸n menor a 1000 millones de personas en el planeta, que implica una reducci贸n no menor de 5000 millones de persona como 鈥渃asualmente鈥 declarara recientemente Brigitte Bardot, acerc谩ndose a la cifra propuestas por el Club de Roma en la d茅cada de los 70鈥 del siglo pasado y la Sra. Cristiana Figueres desde la ONU en la pasada d茅cada.

Sexto, el COVID19, cuyo origen natural o modificado no se termina de clarificar, ni conocida en definitiva su estructura gen茅tica. Hoy se conoce al COVID 19 como una nueva variedad del SARS COV. Este coronavirus ha sido modificado y patentado en seis oportunidades anteriores. Sin embargo a esta nueva modificaci贸n no se le conoce, ni origen, ni paciente cero. Resultando ahora que dicho virus estaba circulando en mundo desde antes de aparecer en China en diciembre del 2019.

Si el COVID19 es de origen natural transmitido por un murci茅lago, que apareci贸 en un mercado de Wuhan, China, donde se vend铆a sopa de murci茅lago y luego se extendi贸 por todo el mundo. Entonces China y su gobierno no tiene responsabilidad alguna en la aparici贸n del virus y menos que el mismo se haya escapado de su laboratorio. Bill Gates ha insistido en el origen natural del COVID19.

Ahora si como se sospecha del COVID19 como un producto de los laboratorios anglosajones, especialmente sus laboratorios militares, donde desde principios de la d茅cada del 2010 a trav茅s de la conocida t茅cnica de modificaci贸n gen茅tica llamada CRISPR, se desarrollaron en EEUU y en occidente una serie de experimentos llamados Investigaciones en Funci贸n de la Ganancia. Dichos experimentos eran de tal peligrosidad e impredecibles consecuencias, provocando desde el 2012 una serie de protestas y denuncias de cient铆ficos e investigadores en EEUU. En octubre del 2014 el gobierno de Estados Unidos suspendi贸 el financiamiento

鈥 nuevas investigaciones que hacen que ciertos virus sean m谩s mortales o transmisibles. La Oficina de Pol铆tica Cient铆fica y Tecnol贸gica de la Casa Blanca tambi茅n est谩 pidiendo a los investigadores que realizan experimentos en funci贸n de la ganancia sobre la influenza, el s铆ndrome respiratorio agudo severo (SARS) y el s铆ndrome respiratorio del Medio Oriente (MERS) que dejen de trabajar hasta que se realice una evaluaci贸n de riesgos.

Sin embargo el gobierno de Obama dejo en libertad a los laboratorios privados la continuidad con los mismos. Ya en el 2014 Obama anunciaba una pandemia para el 2020. Bill Gates un a帽o despu茅s anuncia la pr贸xima pandemia mostrando el dibujo de un coronavirus, con que inicia su c茅lebre conferencia en TED.

El SARS COV2 es un virus de alta peligrosidad que solo puede ser procesados en laboratorio de Bioseguridad nivel 4. China para la fecha no ten铆a ese tipo de laboratorio. A comienzos del 2015 fue aceleradamente construido el primero de ellos en Wuhan con ayuda y tecnolog铆a de Francia entre otros financistas. Por lo tanto, qu茅 relaci贸n tiene el virus con la doctora Shi Zhengli, actual subdirectora del Laboratorio de Wuhan donde supuestamente se escap贸 el virus, seg煤n las primeras versiones a comienzo de la campa帽a de terror.

En 2005, un equipo dirigido por Shi Zhengli y Cui Jie descubri贸 que el virus del SARS se origin贸 en los murci茅lagos. Los resultados se publicaron en Science en 2005 y en Journal of General Virology en 2006 (鈥) En 2014, particip贸 en una investigaci贸n de coronavirus de murci茅lago, espec铆ficamente experimentos en funci贸n de la ganancia que involucran tanto el SARS como los coronavirus de murci茅lago, una investigaci贸n conjunta de la Universidad de Carolina del Norte y el Instituto de Virolog铆a Wuhan, con Ralph S. Baric como investigador principal. Ese mismo a帽o, los fondos para el proyecto en los EE. UU. se suspendieron debido a la moratoria de los estudios de virolog铆a de riesgo que involucran virus de influenza, MERS y SARS, que fue anunciado por el gobierno de los EE. UU. Ese a帽o. Sin embargo, un trabajo similar continu贸 en Wuhan, China.

La doctora Shi Zhengli, en 1990 recibi贸 su maestr铆a del Instituto de Virolog铆a de Wuhan, Academia de Ciencias de China (CAS). Obtuvo su Ph.D. de la Universidad Montpellier 2 en Francia en 2000. Desde entonces ha trabajado estrechamente con occidente, donde son conocidas sus relaciones con los laboratorios militares de EEUU. Varias de sus investigaciones han sido subsidiadas por el gobierno de EEUU, especialmente su departamento de defensa. Igualmente la Dra. Shi, ha recibido financiamiento del gobierno de La India.

S茅ptimo, el SARS COV2 ha sido un medio, para imponer una Agenda disfraz谩ndola como lucha contra una 鈥淧landemia鈥, asimismo, la contaminaci贸n ambiental, el calentamiento global supuestamente producido por las emisiones humanas de CO2, es otro disfraz para imponer la misma agenda. De manera que si el coronavirus, creo una crisis que acelero la acumulaci贸n de capital a niveles nunca vistos, el fraude del cambio clim谩tico tambi茅n disfraza otros objetivos en funci贸n del objetivo principal de la Agenda 2030, como es reducir la poblaci贸n del planeta, ocupar y privatizar espacios en las zonas tropicales, donde se concentran las mayores riquezas naturales del planeta y vive la mayor cantidad de la 鈥減oblaci贸n sobrante鈥 dentro de los objetivos de acumulaci贸n de capital planteados en esta fase del desarrollo del capitalismo.

El cambio clim谩tico es una caracter铆stica en la evoluci贸n de la Tierra desde su enfriamiento hace unos 4000 millones de a帽os. Desde entonces el clima de la tierra ha evolucionado entre periodos de enfriamiento o Glaciaciones, seguidos de periodos de calentamiento, Desde hace unos 600 millones de a帽os, se conoce con m谩s exactitud la evoluci贸n del clima de la tierra, con glaciaciones seguidas de periodo de calentamiento como el actual. Han sido en estos periodos de calentamiento, cuando la vida ha evolucionado con mayor rapidez, especialmente la de los seres humanos. El cuento del CO2 emitidos por la actividad humana, como causante del calentamiento y por ende de un cambio clim谩tico, es uno de los mayores fraudes en la historia del capitalismo, producido por 鈥渃ient铆ficos鈥 mercenarios a su servicio, con el apoyo de los grandes medios de comunicaci贸n y gobiernos del mundo.

El SARS COV2 es tan solo la primera de una serie de armas de destrucci贸n masiva, fabricada y utilizada por la elite mundial, provocando la mayor crisis en la historia de occidente, liquidando la econom铆a de EEUU produciendo la mayor cantidad de cierres y quiebras de empresas, millones de desempleados, la mayor acumulaci贸n de capital en la historia del capitalismo y en consecuencia engendrando la mayor desigualdad social conocida.

3.- Hitler vuelve a ganar la guerra, ahora a nivel mundial. 驴Se impondr谩n finalmente el Tercer Reich?

El llamado Gran Reinicio, es una nueva fase en el desarrollo del capitalismo, dentro de la evoluci贸n de la propiedad privada bajo la civilizaci贸n en la etapa de prehistoria o pre humana de la especie a la que pertenecemos En esta fase que ahora comienza, la esclavitud del trabajo adopta viejas formas de explotaci贸n en medio una verdadero holocausto de exterminio de no menos tres cuartas partes de la humanidad actual.

Por primera vez en la historia de la propiedad privada y la civilizaci贸n, la clase propietaria dominante, requiere para el logro de sus objetivos de acumulaci贸n de capital, riqueza y poder, despoblar al planeta hasta en un 90 % Hasta ahora esta clase propietaria en cualquiera de los periodos de esclavizaci贸n del trabajo hab铆a necesitado de la acumulaci贸n de tierras y esclavos para el logro de sus objetivos, hoy para cumplir con el objetivo propone el asesinato en masa de la mayor铆a de sus esclavos.

Esta decisi贸n oficializada en el Foro de Davos 2021, marca un punto de inflexi贸n en la historia de la humanidad. El genocidio y guerra contra los trabajadores y los pobres del mundo a lo largo de 6000 a帽os de esclavitud del trabajo, es llevada a su m谩xima expresi贸n, expuesta con claridad el 03 junio 2020, en los inicios de la pandemia mundial, por el Sr. Klaus Schwab, Fundador y Presidente Ejecutivo del Foro Econ贸mico Mundial:

鈥.necesitamos un 鈥済ran reinicio鈥 del capitalismo鈥.la pandemia ha demostrado cu谩n r谩pido podemos hacer cambios radicales en nuestros estilos de vida. 鈥,la crisis oblig贸 a las empresas y a las personas a abandonar pr谩cticas que durante mucho tiempo se consideraron esenciales,鈥 desde viajes a茅reos frecuentes hasta trabajar en una oficina.,las poblaciones han demostrado abrumadoramente la voluntad de hacer sacrificios por el cuidado de la salud y otros trabajadores esenciales y poblaciones vulnerables, como los ancianos鈥.Los cambios que ya hemos visto en respuesta a COVID-19 prueban que es posible restablecer nuestras capitalismo de los interesados, y as铆 es c贸mo se puede lograr.

Cuando Klaus Schwab declara que la poblaci贸n 鈥測a est谩n preparada鈥 para su exterminio, es la confesi贸n del grado de idiotizacion, ignorancia y embrutecimiento a que ha sido llevada la mayor铆a de la humanidad, especialmente su juventud.

En Davos 2021, la sentencia de junio, traducida al lenguaje com煤n, significa:

Tenemos que intensificar la despoblaci贸n del planeta de la creciente poblaci贸n sobrante, para nosotros garantizar nuestro nivel de ganancias, riqueza y poder. El reba帽o de ovejas ha sido eficientemente encerrado por el SARSCOV 2 demostrando una ins贸lita y r谩pida capacidad de adaptaci贸n. Debemos usar esta situaci贸n creada para asegurar el Gran Reinicio que tanto necesitamos, para lo cual necesitaremos gobiernos m谩s fuertes y m谩s efectivos, en resumida, bienvenidos el totalitarismo mundial.

La mayor铆a de la poblaci贸n de occidente, va a cumplir un a帽o secuestrado en sus casas, cuan reba帽os de ovejas esperando el turno para una vacuna, que los propios fabricantes aclaran y declaran que no inmunizan contra el virus y menos contra sus mutaciones. No se hacen responsables por los da帽os colaterales ocasionados por las vacunas. Y finalmente cuando desde Davos 2021 el Gran Hermano a trav茅s de su nuevo l铆der mundial el Sr Xi Jinping declara 鈥渆l mundo no volver谩 a ser lo que fue en el pasado鈥. Si ante tan claras advertencias, no percibimos que se est谩 en presencia de una inmensa operaci贸n genocida y eugen茅sica de alcance mundial, entonces que otras razones o advertencias se requieren para comprender que nada de lo que ocurre en la sociedad, especialmente con el agravamiento de la pobreza, la miseria y la desigualdad social, es producto de la casualidad, y si el resultado de un plan concebido, ensayado y ejecutado, donde Davos 2021, es tan solo un episodio m谩s.

Con esta decisi贸n, la sociedad mundial ha regresado a las primeras formas de esclavitud, donde el esclavo, como la mujer, primera esclava conocida en la historia, son objetos parlantes cuyas vidas queda en manos del amo del esclavo, propietario de las tierras, patriarca de la familia y gobernante soberano. En conclusi贸n Davos 2021 es un nuevo triunfo del macho propietario blanco, negro o amarillo sin g茅nero conocido, salvo su condici贸n de psic贸pata mundial.

Que nadie se llame a enga帽o con esta nueva fase en la evoluci贸n del capitalismo. Por primera vez en la historia de la civilizaci贸n la estructura de la econom铆a y pol铆tica mundial ser谩 transformada consciente y totalmente en un plazo de tiempo determinado. Con una fecha tope para lograrlo en el 2100, con sus primero primeros objetivos a lograr para el 2030 -2050. Por lo tanto, el llamado capitalismo de las partes interesadas, es un plan en marcha de larga data. Estamos en presencia de una actividad reflexiva, mejor ejecutada, dirigida con claridad hacia un solo fin: Establecer un imperio mundial del capital financiero del crimen organizado y reducir la poblaci贸n mundial a menos de 1000 millones de personas para el 2100 o antes. El capitalismo mundial no lo puede haber expresado con mayor claridad. Aqu铆 no hay nada de conspiraci贸n, de sociedades secretas o estados profundos, el verdadero y 煤nico poder existente, el del capital, las armas y la religi贸n viene por la poblaci贸n sobrante, habitantes en su mayor铆a en la zona tropical del planeta. Hitler de nuevo gana una batalla, establecer谩n esta vez el Tercer Reich o como lo llaman hoy la Nueva Agenda Verde.

Estamos en presencia de la llamada estrategia del caos constructivo, resumida en aquella c茅lebre frase de John Foster Dulles 鈥淓stados Unidos no tiene amigos; s贸lo tiene intereses. En consecuencia, tomemos esta m谩xima como el hilo de Ariadna, para intentar guiarnos en este aparente laberinto, para los que estamos dentro de 茅l, pero no para quienes lo construyen y vigilan desde arriba.

En principio, no debemos perder de vista la estrategia dise帽ada por los grandes capitales y las principales familias anglo sajonas, sus aliados en otras regiones, y actualmente en ejecuci贸n a trav茅s del Gran Reinicio y el Transhumanismo desde junio del 2020, ratificado en Davos en enero del 2021. En ella, a China se le asigna su condici贸n como primera potencia para el 2028-2032 y su modelo pol铆tico totalitario a seguir en el resto del mundo. Esta estrategia implica la liquidaci贸n de la hegemon铆a del neoliberalismo encabezado por EEUU, desde el siglo pasado.

El objetivo final es la construcci贸n de un imperio y gobierno mundial, fundado en un nuevo mercado que implica una dr谩stica reducci贸n de la poblaci贸n sobrante en el mundo, integrada por todos aquellos cuyos ingresos son menores a los 5 d贸lares diarios, Por lo tanto, son seres humanos que no producen plusval铆a en los precarios empleos que ocupan y menos ganancias, porque con esos ingresos solo pueden sobrevivir. En pocas palabras son humanos que le sobran al capitalismo y se convierten en un gasto innecesario, que debe ser suprimido, comenzando por los viejos. No se trata de una cuesti贸n de humanidad, es solo una cuesti贸n de reducir costo y aumentar las ganancias. Tal es la l贸gica y la 茅tica de los propietarios del capital, para los cuales, los negocios, son los negocios

Teniendo presente este objetivo como norte, cuyas l铆neas fundamentales fueron dise帽adas luego del asesinato de Kennedy (Nov 1963), podemos guiarnos en esta geopol铆tica del caos programado.

1.鈥 La reducci贸n de la poblaci贸n mundial en unos 2000 Millones de personas, es el objetivo a lograr a mediano plazo. Para el 2050-2060 los psic贸patas neomaltusianos esperan que vivan unos 6000 millones de personas en el planeta. En el logro de ese objetivo, las vacunas, pandemias, guerras, crisis programadas, crimen organizado, desempleo, desastres naturales o provocados entre otras calamidades, seguir谩n siendo los medios a utilizar dentro de la nueva normalidad que vivimos desde el 11 de marzo del 2020, tal como lo hab铆an dise帽ado desde el 2010. La vacunaci贸n de los ni帽os y j贸venes ser谩 el arma principal en esa reducci贸n de poblaci贸n, incrementando la infertilidad y los abortos en el mundo.

2.- El chantaje nuclear y la amenaza de usar armas nucleares en las guerras transfronterizas, se unir谩 a las pandemias y vacunas, como el marco de terror y miedo contra la poblaci贸n principalmente del hemisferio norte. No es casual, el uso de este chantaje contra la poblaci贸n de Europa en el actual conflicto Rusia-Ucrania. Debemos recordar, la crisis de los cohetes de Cuba en octubre de 1962. Sin embargo, las guerras sin fin, seguir谩n alimentando la industria de la guerra, provocando muertes y desplazamientos y sobre todo la experimentaci贸n de nuevas armas contra la poblaci贸n. La muerte a trav茅s de vacunas, guerras, crimen organizado, etc. se convierte en un negocio floreciente.

3.- Es evidente el uso de pa铆ses y pueblos enteros como carne de ca帽贸n y laboratorio de nuevas armas en el desarrollo a trav茅s de estas guerras criminales, por parte de los bandos en pugna. Ya en el caso de Ucrania, adem谩s del empleo masivo de mercenarios y compa帽铆as militares privadas, occidente est谩 enviando cualquier cantidad de apoyo militar, insinuando o empujando al gobierno de Polonia como nuevo actor en el conflicto. La guerra durar谩, de acuerdo a los objetivos de ganancias, desencajamiento de crisis, aumento de la inflaci贸n y escasez, etc. En beneficio de los grandes capitales. Los objetivos de Rusia de extender sus fronteras de seguridad, es tan solo un pretexto de guerra, largamente preparada. El uso del nacionalismo y de la defensa de la patria, as铆 como la defensa de la religi贸n, una vez m谩s son usados para masacrar y exterminar pueblos, en especial su juventud en plena etapa reproductiva, enviada a una nueva guerra en 鈥渄efensa de la patria y la seguridad nacional鈥

4.- El fin de la hegemon铆a de EEUU predominante desde la II guerra mundial, as铆 como del neoliberalismo encabezado por EEUU desde el fin de Bretton Wood (1971) no significa el fin de EEUU y menos del capitalismo. Este entra en una nueva fase en su desarrollo con la construcci贸n de un nuevo mercado y econom铆a mundial en todo el planeta, a trav茅s de la mayor concentraci贸n y centralizaci贸n de capitales en toda su historia.

Si medimos esta acumulaci贸n de capital, por el n煤mero de desempleados echados a la calle, la p茅rdida definitiva de empleos, el crecimiento del trabajo informal y la indigencia pura y simple, tendremos una medida de c贸mo en el polo opuesto de los propietarios, se han concentrado las riquezas y el poder del mundo. La quiebra de empresas y las fusiones son las caracter铆sticas de la econom铆a. Ya no son los grandes bancos y las compa帽铆as transnacionales, quienes dominan la pol铆tica y econom铆a, ese lugar lo ocupan hoy los gigantescos fondos de capital e inversi贸n, a nombre de las grandes familias propietarios, tal como lo reconoci贸 el FMI, en su informe del a帽o pasado.

5.- La ruta de la seda a lo largo del hemisferio sur y el cintur贸n ferroviario de China a Europa, es la infraestructura f铆sica de ese nuevo mercado mundial en construcci贸n, sus obras siguen su marcha y el objetivo se mantiene. Esa obra no es exclusiva de China en 茅l participa el capital anglosaj贸n desde su creaci贸n en el 2015. En el 2020 se unieron al proyecto EEUU, Jap贸n y Australia a trav茅s de la Red Punto Azul, con el financiamiento principal de la Corporaci贸n Financiera Internacional de Estados Unidos para el Desarrollo, creada por EEUU.

El gobierno de China tiene planteado para el 2032 construir un mercado interior con el Pac铆fico como 鈥渕ar interior鈥 de unos 300 millones de personas, superior al de EEUU. El Pacifico ser谩 el nuevo centro del mercado mundial. Por lo tanto, esto no es un plan chino, es la concreci贸n final de la estrategia de Mack铆nder, de controlar a Eurasia para controlar al mundo. Y en esa estrategia desde 1917, el 鈥渕arxismo-leninismo鈥 con sus m谩s diversas iglesias y sumos sacerdotes con el capitalismo de estado y la dictadura DEL PARTIDO SOBRE EL PROLETARIADO Y CAMPESINOS disfrazado de socialismo en un solo pa铆s, contribuy贸 y contribuye como pocos a la consolidaci贸n del capitalismo a nivel mundial.

6.- Este proyecto si lo observamos en el mapa, es precisamente el andamiaje del nuevo imperio mundial del capital financiero del crimen organizado. Basta mirar el mapa del Pent谩gono del 2003 y la estructura de los comandos militares de EEUU y sus bases militares en el mundo, para ver con claridad el imperio en construcci贸n. En 茅l, los estados fallidos como los existentes en el mundo, abanderados por el de Venezuela, formar谩n el nuevo sistema colonial, sistema, que se extender谩 hasta las metr贸polis con sus crecientes cinturones de miseria, que comienzan a surgir en ellas

7.- La p茅rdida de la hegemon铆a econ贸mica por parte de EEUU, incluyendo el uso del d贸lar como moneda de cambio internacional. No significa en absoluto, la p茅rdida de su potencial militar y su vanguardia tecnol贸gica. El ej茅rcito de EEUU y sus comandos y bases alrededor del mundo, son precisamente el fundamento material del nuevo imperio mundial del crimen organizado, encabezado por el capital anglo saj贸n.

El 鈥渄ebilitamiento鈥 de la econom铆a de EEUU y de Europa, en realidad es una nueva fase de acumulaci贸n de capital, de cara a la nueva era en la que est谩 entrando el capitalismo. Los Estados Unidos de Norteam茅rica, ser谩n sustituidos por los Estados Unidos del Mundo. El capitalismo cuya muerte anunciaba Lenin en 1917, como vemos es, un muerto que goza de muy buena salud.

Las esperanzas de la humanidad descansan hoy en las luchas de todo tipo, incluyendo las guerras civiles, que los trabajadores, asalariados e incluso capitales de EEUU y Europa estar谩n obligados a llevar adelante para revertir esta era de tragedias y oscuridad que est谩 naciendo. No hay otra opci贸n.

Por los momentos solo queda anunciarles las malas nuevas: Bienvenidos a la Comunidad Universal Ricos y Millonarios. Esta Ud. Invitado a sobrevivir a la implantaci贸n de CAPITALISMO DE LAS PARTES INTERESADAS, mejor conocido como Nuevo Orden Mundial o Transhumanismo, donde los sobrevivientes ser谩n felices sin tener nada. Que nadie se llame a enga帽o. Est谩n advertidos.

Que har谩n los trabajadores, asalariados y pobres del mundo ante esta guerra a muerte decretada en Davos 2021. Por los momentos profundizar el arma de la cr铆tica a todo lo existente, mientras acumulamos fuerza, consciencia y organizaci贸n, que nos permita pasar a la cr铆tica por las armas y un nuevo intento de tomar el cielo por asalto.

Pablo Hern谩ndez Parra