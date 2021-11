–

Según Klaus Schwab, fundador y presidente ejecutivo del Foro Económico Mundial (FEM), la 4-IR (Cuarta revolución industrial, por sus siglas en inglés) sigue a la primera, segunda y tercera Revoluciones Industriales: la mecánica, la eléctrica y la digital, respectivamente. La 4-IR se basa en la revolución digital, pero Schwab ve la 4-IR como un despegue exponencial y una convergencia de campos existentes y emergentes, como el Big Data; la inteligencia artificial; el aprendizaje automático; la computación cuántica; la genética, la nanotecnología y la robótica. La consecuencia es la fusión de los mundos físico, digital y biológico. La difuminación de estas categorías acaba poniendo en tela de juicio las propias ontologías con las que nos entendemos a nosotros mismos y al mundo, incluido “lo que significa ser humano”.(1)

Las aplicaciones específicas que componen las 4-R son demasiado numerosas y variadas para tratarlas en su totalidad, pero incluyen una Internet omnipresente, la Internet de las cosas, la Internet de los cuerpos, los vehículos autónomos, las ciudades inteligentes, la impresión 3D, la nanotecnología, la biotecnología, la ciencia de los materiales, el almacenamiento de energía, etc.

Aunque Schwab y el FEM promueven una visión particular del 4-IR, los avances que anuncia no son obra suya, y sus formulaciones no tienen nada de original. Los transhumanistas y los singularistas (o profetas de la singularidad tecnológica), como Ray Kurzweil y muchos otros, predijeron estos y otros avances revolucionarios, mucho antes de que Schwab los anunciara. 2 La importancia de la visión de Schwab y del FEM sobre la nueva revolución tecnológica es el intento de aprovecharla para un fin concreto, presumiblemente “un futuro más justo y ecológico”. 3

Pero si los desarrollos actuales de 4-IR son un indicio del futuro, el entusiasmo de Schwab está fuera de lugar, y las 4-IR están mal representadas. Estos desarrollos ya incluyen algoritmos de Internet que alimentan a los usuarios con noticias y anuncios prescritos y rebajan o excluyen el contenido prohibido; algoritmos que censuran el contenido de las redes sociales y envían a individuos y organizaciones “peligrosos” a gulags digitales; aplicaciones que rastrean y localizan a los sospechosos de covid y denuncian a los infractores a la policía; policías robóticos con escáneres de códigos QR para identificar y acorralar a los disidentes; y ciudades inteligentes en las que todo el mundo es una entidad digital que debe ser monitorizada, vigilada y grabada, mientras que los datos sobre cada uno de sus movimientos se recogen, cotejan, almacenan y adjuntan a una identidad digital y una puntuación de crédito social.

Es decir, las tecnologías 4-IR someten a los seres humanos a una gestión tecnológica que hace que la anterior vigilancia de la Agencia de Seguridad Nacional (National Security Agency, NSA) parezca un juego de niños. Schwab alaba los futuros desarrollos que conectarán los cerebros directamente a la nube, permitiendo la “minería de datos” (data mining) del pensamiento y la memoria, un dominio tecnológico sobre la experiencia que amenaza la autonomía individual y socava cualquier apariencia de libre albedrío. El 4-IR acelera la fusión de los seres humanos y las máquinas, lo que da lugar a un mundo en el que toda la información, incluida la genética, se comparte y cada acción, pensamiento y motivación inconsciente se conoce, se predice y, posiblemente, incluso se excluye. Me viene a la mente “Un mundo feliz” de Aldous Huxley. Sin embargo, Schwab promociona las interfaces cerebro-nube como mejoras, como enormes mejoras sobre la inteligencia humana estándar, lo que les confiere un atractivo inimaginable para algunos.

Pueden surgir muchos desarrollos positivos del 4-IR, pero a menos que se saque de las manos de los tecnócratas corporativos-socialistas, esto constituirá una prisión virtual.

Bajo el modelo de gobernanza del Gran Reinicio, los Estados y las empresas favorecidas forman “asociaciones público-privadas” en el control de la gobernanza. La configuración da lugar a un híbrido corporativo-estatal que en gran medida no rinde cuentas a los constituyentes de los gobiernos nacionales.

La estrecha relación entre las empresas multinacionales y los gobiernos ha suscitado incluso el desprecio de algunos críticos de izquierdas. Señalan que el modelo de gobernanza del FEM representa, al menos, la privatización parcial de la Agenda 2030 de la ONU, ya que el FEM aporta socios corporativos, dinero y una supuesta experiencia en el 4-IR. Y el modelo de gobernanza del FEM se extiende mucho más allá de la ONU, afectando a la constitución y el comportamiento de los gobiernos de todo el mundo. Esta usurpación ha llevado al politólogo Ivan Wecke a calificar el rediseño gubernamental del sistema mundial por parte del FEM como “una toma de posesión corporativa de la gobernanza mundial”. 4

Esto es cierto, pero también lo es lo contrario. El modelo del FEM también representa la gubernamentalización de la industria privada. Bajo el “capitalismo de los stakeholders” de Schwab y el modelo de gobierno multi-stakeholder o de múltiples partes interesadas, no sólo se privatiza cada vez más, sino que también, y más importante, las corporaciones son designadas como adiciones importantes a los gobiernos y a los organismos intergubernamentales. De este modo, el Estado se amplía, mejora y aumenta con la incorporación de enormes activos empresariales. Estos incluyen la financiación dirigida al “desarrollo sostenible” con exclusión de quienes no cumplan con los principios, así como el uso de Big Data, inteligencia artificial y 5G para vigilar y controlar a los ciudadanos. En el caso del régimen de las vacunas covid, el Estado concede a la Big Pharma protección de monopolio e indemnización por responsabilidad a cambio de un vehículo con el que ampliar sus poderes de coerción. Como tal, las partes interesadas de las empresas se convierten en lo que he llamado “gubernamentalidades”, organizaciones que de otro modo serían “privadas” y que se manejan como aparatos del Estado, sin la obligación de responder a los molestos electores. 5 Dado que estas empresas son multinacionales, el Estado se convierte esencialmente en global, se formalice o no un “gobierno mundial”.

En Google Archipelago, argumenté que el autoritarismo de izquierdas es la ideología política y el modus operandi de lo que yo llamo Big Digital, y que Big Digital es la vanguardia de un sistema mundial emergente. El Big Digital es el brazo comunicativo, ideológico y tecnológico de un socialismo corporativo emergente. El Gran Reinicio es el nombre que se ha dado desde entonces al proyecto de establecer este sistema mundial.

Tal como esperaban Klaus Schwab y el FEM, la crisis covid ha acelerado el desarrollo del estatismo corporativo-socialista del Gran Reinicio. Entre los acontecimientos que promueven la agenda del Gran Reinicio se encuentran la impresión desenfrenada de dinero por parte de la Reserva Federal, la subsiguiente inflación, el aumento de los impuestos sobre todo lo imaginable, la mayor dependencia del Estado, la crisis de la cadena de suministro, las restricciones y la pérdida de puestos de trabajo debido a los mandatos de las vacunas, y la perspectiva de los derechos personales de emisión de carbono. 6 En conjunto, estas y otras políticas de este tipo constituyen un ataque coordinado contra la mayoría. Irónicamente, ellos también representan el aspecto de “equidad” del Gran Reinicio, si entendemos correctamente por equidad la equiparación de la situación económica del “estadounidense medio” con la de los habitantes de regiones menos “privilegiadas”. Y esta es una de las funciones de la ideología woke (7): hacer que la mayoría de los países desarrollados se sienta indigna de sus estilos de vida y patrones de consumo “privilegiados”, que la élite está en proceso de reajustar a una nueva normalidad reducida y estática.

Durante los últimos veintiún meses, la respuesta a la plaga del covid-19 ha consolidado el control de las corporaciones monopolísticas sobre la economía en la parte superior, mientras que avanza el “socialismo realmente existente” en la parte inferior. En colaboración con las grandes empresas tecnológicas, las grandes empresas farmacéuticas, los medios de comunicación tradicionales, las agencias sanitarias nacionales e internacionales y las poblaciones complacientes, los Estados occidentales, hasta ahora “democráticos”, se están transformando cada vez más en regímenes totalitarios inspirados en China, aparentemente de la noche a la mañana. No es necesario que proporcione una letanía de la tiranía y los abusos. Se puede leer sobre ellos en sitios de noticias alternativos – hasta que ya no se pueda leer sobre ellos ni siquiera allí. 8

El Gran Reinicio, por tanto, no es una mera teoría de la conspiración; es un proyecto abierto, declarado y planificado, y está bien encaminado. Pero como el capitalismo con características chinas, 9 o el estatismo corporativo-socialista, carece de mercados libres y depende de la ausencia de libre voluntad y libertad individual, es, irónicamente, “insostenible” y está condenado al fracaso. La cuestión es cuánto sufrimiento y distorsión habrá que soportar hasta que lo haga.

Michael Rectenwald

