El sindicat d鈥橢spectacles de Barcelona de CGT mant茅 la den煤ncia p煤blica del Gran teatre del Liceu.

El conflicte plantejat, lluny de resoldre鈥檚, s鈥檃ccentua amb la convocat貌ria de m茅s llocs de treball, en funci贸 dels imperatius legals, per貌 vulnerant els drets reconeguts pr猫viament amb les empleades del departament de sastreria.

La representaci贸 sindical convida les treballadores de la plantilla a no assistir a les celebracions que la Direcci贸 organitzi. Afirmen no voler-se veure instrumentalitzades per la hip貌crita pol铆tica de blanqueig de la fosca cara de la Fundaci贸 envers les seves empleades.

Trobades recents amb la Direcci贸 han accentuat el malestar de les representants i no sembla que la situaci贸 prometi sortides consensuades.

Adjuntem la comunicaci贸 a la plantilla despr茅s del nou embat de l鈥檈mpresa.

