De parte de Briega January 25, 2023 230 puntos de vista

El grupo neonazi Amanecer Dorado resurge en Grecia

La reaparici贸n de Amanecer Dorado, centr谩ndose esta vez en el norte de Grecia

Despu茅s de muchos a帽os en la clandestinidad, el 18 de diciembre de 2022, la organizaci贸n neonazi de extrema derecha Amanecer Dorado hizo su reaparici贸n p煤blica y organiz贸 una marcha y manifestaci贸n en Florina, en el norte de Grecia. Docenas de miembros de Amanecer Dorado, muchos de los cuales sirven en el Parlamento griego, fueron condenados en 2020, en el juicio nazi m谩s grande desde Nuremberg, por encabezar una organizaci贸n criminal.

Ubicada en la regi贸n griega del norte de Macedonia Occidental, Florina se considera un basti贸n nacionalista debido a su frontera con el estado de Macedonia del Norte y la existencia de una poblaci贸n de habla eslava en el 谩rea.

El mes pasado, GD convoc贸 la manifestaci贸n nacionalista despu茅s de la aprobaci贸n* de la certificaci贸n del 鈥淐entro de Idiomas Macedonios en Grecia鈥 como ONG oficial en Grecia. El Centro de Idioma Macedonio es un centro cultural que ense帽a el idioma oficial del estado vecino de Macedonia del Norte, que se conoce como 鈥渋dioma macedonio鈥. Los nacionalistas griegos se han manifestado en torno al tema de Macedonia en los 煤ltimos a帽os y GD intenta utilizarlo como un activo pol铆tico, tratando de organizar fuerzas en torno al tema del nombre y el patrimonio cultural de Macedonia.

*El 29 de diciembre de 2022, el fiscal de distrito de Florina se opuso a la decisi贸n de otorgar la aprobaci贸n de la ONG para el Centro de idioma macedonio en Grecia. La audiencia de apelaci贸n est谩 programada para el 2 de febrero de 2023.

La reuni贸n de Amanecer Dorado tambi茅n fue promovida por canales internacionales de la derecha radical en Telegram, y uno de ellos declar贸: 鈥Amanecer Dorado no est谩 muerto鈥, mientras que el canal nacionalista 鈥J贸venes de Hellas鈥 inform贸 que 鈥est谩 surgiendo una nueva lucha macedonia con el movimiento de Nacionalistas griegos, con Amanecer Dorado una vez m谩s a la vanguardia鈥

Colectivos antirracistas, asociaciones estudiantiles y partidos pol铆ticos de izquierda respondieron a la manifestaci贸n nacionalista con una contraprotesta, mostrando su oposici贸n a la reaparici贸n de la amenaza fascista en la ciudad.

Para comprender desde la perspectiva de un manifestante por qu茅 estaban all铆 para contrarrestar la reuni贸n de Amanecer Dorado, Unicorn Riot escuch贸 a Eirini, miembro de la organizaci贸n de izquierda ANTARSYA, que particip贸 en la protesta antifascista. Eirini declar贸: 鈥淟a convocatoria p煤blica de Amanecer Dorado para la manifestaci贸n se hab铆a anunciado unas semanas antes. Fue un intento de reorganizar sus fuerzas con motivo de la aprobaci贸n del ‘Centro de Idiomas Macedonios’. Hab铆a alrededor de 150 fascistas, muchos de los cuales hab铆an venido de Tesal贸nica, y la presencia de la polic铆a era fuerte, para asegurarse de que no hubiera enfrentamientos entre ellos y los antifascistas.

Amanecer Dorado como organizaci贸n criminal

Despu茅s de ser encarcelado y reunirse con los l铆deres de la junta militar (dictadura) de extrema derecha apoyada por Estados Unidos que gobern贸 Grecia entre 1967 y 1974, Nikos Michaloliakos cre贸 el peri贸dico Amanecer Dorado, que evolucion贸 hasta convertirse en un grupo que fue reconocido oficialmente como partido pol铆ticoen 1993. Amanecer Dorado salt贸 a la fama durante el apogeo de los problemas de austeridad en 2012 y obtuvo casi el 7% de los votos de la naci贸n en 2012 y 2015, la tercera mayor铆a de todos los partidos, ganando hasta 21 esca帽os en el Parlamento griego.

A lo largo de sus a帽os en el centro de atenci贸n pol铆tica, su actividad violenta y racista en las calles fue ignorada en su mayor铆a por la sociedad en general. Es decir, hasta 2013, cuando los miembros de Amanecer Dorado planearon un ataque contra un peque帽o grupo de antifascistas en El Pireo y apu帽alaron fatalmente al rapero blanco griego Pavlos 鈥Killah P鈥 Fyssas.

Fue entonces cuando las autoridades comenzaron sus investigaciones y siguieron una gran cantidad de acusaciones.

Despu茅s de un juicio que dur贸 m谩s de cinco a帽os, Amanecer Dorado fue catalogada por el sistema de justicia griego como una organizaci贸n criminal enoctubre de 2020 y sus l铆deres fueron encarcelados.

Los procesamientos y su fracaso en las elecciones nacionales de 2019 detuvieron su organizaci贸n pol铆tica y provocaron una divisi贸n, con muchos de sus principales miembros estableciendo organizaciones separadas de extrema derecha.

As铆, en los 煤ltimos a帽os, Amanecer Dorado ha ca铆do en el olvido y otros grupos de derecha radical como Propatria o Ieros Lochos (Santo Cuerpo) han intentado ocupar su lugar.

Sin embargo, esto no fue un impedimento para la convocatoria p煤blica de Amanecer Dorado y la participaci贸n organizada en el mitin de Florina. Llegaron equipados con banderas, pancartas y lemas como 鈥Anarquistas y bolcheviques esta tierra no es de ustedes鈥 y 鈥Hacha y fuego a los perros colorados鈥, mientras se ve铆a en video a la gente de la marcha con el saludo nazi en direcci贸n a la concentraci贸n antifascista.

La concentraci贸n fascista tambi茅n fue apoyada por otras organizaciones nacionalistas con Amanecer Dorado, que representaron la parte m谩s organizada de la manifestaci贸n. Muchos miembros vinieron de diferentes regiones del norte de Grecia, y espec铆ficamente de Tesal贸nica, donde Amanecer Dorado tiene como objetivo construir un nuevo n煤cleo de miembros, dirigi茅ndose principalmente a la juventud de la ciudad.

Amanecer Dorado en Tesal贸nica

Durante el per铆odo 2012-2018, cuando Amanecer Dorado era m谩s popular en la sociedad griega, la mayor铆a de sus actividades y miembros se concentraron en los barrios de Atenas. Fue en estas 谩reas donde realizaron sus eventos y reuniones, as铆 como sus pogromos racistas y ataques violentos. Fue en Atenas donde tambi茅n asesinaron al rapero Pavlos Fyssas el 18 de septiembre de 2013.

Tesal贸nica, la segunda ciudad m谩s grande de Grecia, nunca hab铆a sido el basti贸n de la organizaci贸n. En cuanto a las elecciones nacionales que tuvieron lugar en mayo de 2012, seg煤n datos de los resultados electorales oficiales del Ministerio del Interior, Amanecer Dorado obtuvo 40.265 votos en los distritos de Tesal贸nica, de un total de 440.966 votos en el pa铆s. . En junio de 2012, GD reuni贸 38.664 votos en Tesal贸nica, de un total de 426.025.

Tres a帽os despu茅s, en enero de 2015, Amanecer Dorado recibi贸 40.808 votos en Tesal贸nica, de un total de 388.387, mientras que en septiembre del mismo a帽o obtuvo 37.302 de 379.722 en toda Grecia. El poder electoral de Amanecer Dorado nunca ha sido grande en Tesal贸nica a pesar de sus 茅xitos electorales a nivel nacional.

Reflejo de su d茅bil poder electoral, Amanecer Dorado nunca hab铆a logrado tener una fuerte presencia en los barrios de la ciudad. A diferencia de Atenas, donde regiones enteras como Agios Panteleimonas y Perama se hab铆an convertido en focos de ataques asesinos de la organizaci贸n, en Tesal贸nica su presencia en las calles siempre fue marginal. El pasado multicultural de la ciudad y los reflejos antifascistas mostrados por sus habitantes, cuando fue necesario, confinaron a Amanecer Dorado a apariciones p煤blicas muy limitadas en Tesal贸nica.

Los m铆tines macedonios

Una de las excepciones a la regla anterior fueron las manifestaciones de Macedonia que tuvieron lugar en los a帽os 2018-2019 en respuesta a la firma del Acuerdo Prespa [pdf](Descargar pdf en fuente original) y la cuesti贸n del nombre de Macedonia del Norte. Los nacionalistas griegos consideran que Macedonia es exclusivamente un 谩rea griega, conectada con el hist贸rico reino griego de la antigua Macedonia y Alejandro Magno. Por lo tanto, el cambio de nombre del pa铆s vecino a Macedonia del Norte, que fue designado oficialmente a trav茅s del Acuerdo Prespa, se considera entre los nacionalistas griegos una venta de patrimonio cultural e hist贸rico.

En una de estas manifestaciones, el 21 de enero de 2018, grupos de fascistas, que se cree que inclu铆an a miembros de Amanecer Dorado, incendiaron la okupaci贸n 鈥淟ibertatia鈥 y atacaron la 鈥Escuela鈥 del Espacio Social Libre. El mismo d铆a, un grupo de miembros de Amanecer Dorado destroz贸 el memorial del Holocausto en el centro de Tesal贸nica, escribiendo el nombre de la organizaci贸n criminal y utilizando la Cruz Celta, un s铆mbolo que los fascistas suelen utilizar. En el mismo mitin, Amanecer Dorado ten铆a un bloque bastante masivo y organizado. Fue una de las raras apariciones din谩micas de un movimiento fascista en las calles de Tesal贸nica.

Esfuerzos de reorganizaci贸n centrados en Tesal贸nica

El 7 de mayo de 2021, se volvi贸 a inaugurar el 鈥Centro Nacionalista Sarissa鈥 en el centro de Tesal贸nica, en el 谩rea donde se encontraban las oficinas de GD. Los videos de YouTube muestran los s铆mbolos y el nombre de la organizaci贸n criminal dentro del Centro Nacionalista. Centr谩ndose en esta 谩rea, el grupo fascista ha intentado construir un n煤cleo en la ciudad, principalmente en torno a su organizaci贸n juvenil llamada 鈥Frente de la Juventud鈥.

Las personas que frecuentan 鈥Sarissa鈥 han estado detr谩s de una serie de ataques racistas y vandalismo en toda la ciudad. Han sido etiquetados como los principales organizadores del grupo fascista que se cre贸 en la 2陋 Escuela Secundaria Vocacional (llamada EPAL en Grecia) de Stavroupoli, un suburbio en el oeste de Tesal贸nica, y en el centro de los enfrentamientos que estallaron entre nacionalistas y estudiantes antifascistas en septiembre de 2021. Aunque a煤n no se ha reivindicado oficialmente la responsabilidad, los informes mencionaron la existencia de un grupo de aproximadamente 15 j贸venes que fueron protagonistas de ataques contra refugiados, inmigrantes y personas con diferentes creencias pol铆ticas en las 谩reas de Evosmos y Stavroupolis, Tesal贸nica. El 鈥Frente de la Juventud鈥 de Amanecer Dorado anunci贸 su apoyo a las acciones ca贸ticas y violentas de los estudiantes de derecha radical.

Unos d铆as despu茅s, el 4 de octubre de 2021, un grupo de fascistas, que posiblemente inclu铆a a miembros de la GD, atac贸 a miembros de la Juventud Comunista de Grecia y otros izquierdistas que distribu铆an folletos en Ilioupoli, un suburbio de Tesal贸nica. Una de las personas presentes durante el ataque afirm贸: 鈥Ellos [los fascistas] podr铆an habernos matado鈥. Unos d铆as despu茅s, el 8 de octubre, Amanecer Dorado intent贸 realizar una manifestaci贸n por el primer aniversario de su condena como organizaci贸n criminal, pero el evento fue prohibido por el Departamento de Polic铆a de Tesal贸nica.

Casi un a帽o despu茅s, el 7 de octubre de 2022, una rama de Amanecer Dorado organiz贸 una manifestaci贸n que comenz贸 en 鈥Sarissa鈥 y se reuni贸 frente al Palacio de Justicia de Tesal贸nica. Los ejecutivos de la organizaci贸n se dirigieron a los miembros all铆 reunidos. Uno de ellos afirm贸: 鈥No somos los mismos que 茅ramos en los a帽os parlamentarios鈥 la raz贸n es que nuestro movimiento est谩 enmarcado con j贸venes que ya no se desaniman por las pol铆ticas y sentimientos supuestamente propopulares de la izquierda鈥. Durante la manifestaci贸n, miembros de la organizaci贸n portaron banderas con la Cruz Celta y otros s铆mbolos fascistas.

M谩s recientemente, el 29 de diciembre, el monumento del cementerio jud铆o de Tesal贸nica dentro de la Universidad Arist贸teles fue destrozado con s铆mbolos fascistas. Un d铆a antes, un canal griego de la derecha radical en Telegram titulado Hellas Defenders con im谩genes de la cruz celta y el s铆mbolo neonazi Totenkopf, public贸 un video propagand铆stico de la acci贸n de los miembros del Amanecer Dorado en Tesal贸nica, en el que se les ve pintando esv谩sticas y otros s铆mbolos nazis. s铆mbolos junto con los lemas de Amanacer Dorado.

El 煤ltimo esfuerzo de interferencia por parte de Amanecer Dorado en Thessaloniki tuvo lugar en los primeros d铆as de 2023 durante un evento del Orgullo de Thessaloniki titulado “Drag Xmas”, que promovi贸 la lucha contra la discriminaci贸n de g茅nero leyendo cuentos de hadas a ni帽os de 3 a 12 a帽os por un Drag. Reina. En el per铆odo previo al evento, Amanecer Dorado emiti贸 una declaraci贸n p煤blica condenando el evento que oblig贸 a los organizadores a cambiar el lugar a un lugar oculto en la ciudad. El evento entonces se llev贸 a cabo sin interrupciones. Sin embargo, unos d铆as despu茅s, cuando Amanecer Dorado descubri贸 el lugar donde ocurri贸 el evento, se reunieron afuera de la tienda y los miembros vestidos de negro y con pasamonta帽as gritaron consignas anti-LGBTQ, amenazando a los propietarios y clientes. Esta acci贸n tambi茅n fue propagandizada por canales internacionales de extrema derecha en Telegram.

Toda la evidencia sugiere que Amanecer Dorado est谩 tratando de reorganizarse en Thessaloniki como su punto de acceso esta vez. Sin embargo, este esfuerzo sigue siendo marginal hasta ahora. Pero el intento de formar un movimiento activista fascista en las calles de la ciudad deja una cosa clara: el fracaso electoral y la escisi贸n de Amanecer Dorado no significa que la extrema derecha en Grecia haya sido derrotada. Por el contrario, se est谩 reorganizando en secreto y esperando la oportunidad adecuada para reclamar su posici贸n como un movimiento de masas potencial en la sociedad griega.

Los supremacistas blancos en los Estados Unidos tienen conexiones de larga data con los principales l铆deres de Amanecer Dorado. Los chats filtrados de 2018 muestran una conexi贸n directa con Matthew Heimbach, el exl铆der de la ahora desaparecida pandilla neonazi Traditional Worker’s Party, compartiendo fotos y alardeando de haberse reunido con los l铆deres de Amanecer Dorado. Heimbach dijo en un chat de Discord: “Me encantan los griegos, Amanecer Dorado y, de hecho, ir all铆 es la raz贸n por la que me inspir茅 para crear TWP“.

Ex Marine Lance Cpl. Vasillios G. Pistolis, que se jactaba de haber “roto tres cr谩neos” en Charlottesville, fue expulsado del servicio por su participaci贸n en grupos de odio supremacistas blancos en los Estados Unidos. Pistolis, quien admiti贸 ser miembro de TWP y afiliado de la Divisi贸n Atomwaffen, dijo que renunci贸 a su ciudadan铆a griega para trabajar en los EE. UU. Pistolis fue condenado por desobedecer 贸rdenes y hacer declaraciones falsas y recibi贸 una sentencia de 28 d铆as antes de ser expulsado de los marines. Pistolis fue declarado (descargar pdf en fuente original) en la demanda civil de Sines v. Kessler por su participaci贸n en los eventos mortales de Unite The Right de 2017 en Charlottesville, Virginia. En los chats de Discord en 2017, Pistolis y Heimbach hablaron sobre sus camisetas favoritas de Amanecer Dorado y bromearon sobre que TWP es una “c茅lula durmiente de Amanecer Dorado“.



Niko Georgiades contribuy贸 a este reportaje para Unicorn Riot. Imagen de portada editada por Niko Georgiades, im谩genes de la acci贸n de GD en Florina el 18 de diciembre de 2022 a trav茅s de VetoNews.

Por George Schinas, colaborador 11 de enero de 2023