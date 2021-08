–

De parte de Lobo Suelto August 21, 2021 36 puntos de vista

Estoy tentado de decir que mi experiencia de la escritura me lleva a pensar que no siempre se escribe con el deseo de que a uno lo entiendan; al contrario, hay un parad贸jico deseo de que eso no suceda鈥

***

鈥 si la transparencia de la inteligibilidad estuviera garantizada, destruir铆a el texto, demostrar铆a que no tiene porvenir, que no rebasa el presente, que de inmediato se consume; entonces, cierta zona de desconocimiento e incomprensi贸n es tambi茅n una reserva y una posibilidad excesiva: una posibilidad para el exceso de tener un porvenir y, por consiguiente, de generar nuevos contextos.

***

En la escritura subyace la exigencia de un exceso aun respecto de aquello que puedo comprender de cuanto digo: la necesidad de dejar una suerte de apertura, de juego, de indeterminaci贸n, que significa hospitalidad para el porvenir (鈥), apertura de un lugar dejado vacante para quien ha de venir, para el adviniente.

***

Si se da a leer algo completamente inteligible, plenamente saturado de sentido, no se lo da a leer al otro. Dar de leer al otro significa tambi茅n dejar desear, o dejar al otro el lugar de una intervenci贸n con la cual podr谩 escribir su interpretaci贸n: el otro deber谩 poder firmar en mi texto. Y es en ese punto donde el deseo de que a uno no lo entiendan significa, simplemente, hospitalidad para la lectura del otro, y no rechazo del otro.

Fuente: Derrida, Jacques y Ferraris, Maurizio (1993). El gusto por el secreto. Entrevistas. Amorrortu. Buenos Aires, 2010.

Revista Adynata

Me gusta esto: Me gusta Cargando…

Relacionado