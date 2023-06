Esta semana se cumplen diez a帽os de las revelaciones sobre la vigilancia ilegal llevada a cabo por las instituciones federales de EE.UU. con las que Edward Snowden conmocion贸 al mundo. Lamentablemente, muchos de los medios de comunicaci贸n que utilizaron sus filtraciones de informaci贸n confidencial hace tiempo que le ignoran o que se unieron a la desvergonzada avalancha que pide su procesamiento.

Snowden prest贸 un servicio heroico al descubrir

a los estadounidenses el saqueo de su privacidad que Washington llevaba a cabo.

La 芦recompensa禄 de Snowden fue acabar desterrado en Rusia sin la m谩s

m铆nima posibilidad de un juicio justo si regresa a Estados Unidos. Pero como 茅l

mismo declar贸 con valent铆a: 芦Prefiero quedarme sin Estado que sin

voz禄. Tambi茅n explic贸 por qu茅 filtr贸 la informaci贸n clasificada: 芦No pod铆a

permitir en conciencia que el gobierno de Estados Unidos destruya la

privacidad, la libertad en Internet y las libertades b谩sicas de personas de

todo el mundo con esta m谩quina de vigilancia masiva que est谩n construyendo en

secreto禄.

Para reconocer la contribuci贸n de Snowden a la

libertad, conviene repasar el panorama pol铆tico y jur铆dico anterior a sus

revelaciones. En 2008, las denuncias del senador Barack Obama sobre las

escuchas sin orden judicial de la Administraci贸n Bush afianzaron su imagen de

defensor de las libertades civiles. En su campa帽a presidencial, Obama prometi贸

芦no m谩s escuchas ilegales de ciudadanos estadounidenses鈥. No m谩s ignorar

la ley cuando sea inconveniente禄. Por desgracia, Obama no prometi贸 no

ignorar la ley cuando fuera 芦muy, muy conveniente禄.

Barack

Obama: El esp铆a en jefe de Estados Unidos

Cuando Obama consigui贸 la nominaci贸n

presidencial del Partido Dem贸crata, dio marcha atr谩s y vot贸 a favor de conceder

inmunidad a las empresas de telecomunicaciones que traicionaran a sus clientes

ante el T铆o Sam. Esto no fue sino un anticipo del modo en que pisotear铆a la

Constituci贸n en el futuro. Tras su toma de posesi贸n, las personas nombradas por

Obama ampliaron r谩pidamente las incautaciones de datos personales de los

estadounidenses por parte de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA, por sus

siglas en ingl茅s). El Washington Post

caracteriz贸 el primer mandato de Obama como 芦un per铆odo de crecimiento

exponencial de la recolecci贸n nacional de datos de la NSA禄.

El goteo de revelaciones de vigilancia il铆cita

que comenz贸 tras el 11-S continu贸 a pesar del mantra de 芦esperanza y

cambio禄 que supuestamente pregonaba Obama. Poco despu茅s de su toma de

posesi贸n, el ex analista de la NSA Russell Tice declar贸 que la NSA estaba

vigilando 芦las comunicaciones de todos los estadounidenses: faxes,

llamadas telef贸nicas y comunicaciones inform谩ticas禄. Tice tambi茅n revel贸

que la NSA hab铆a seleccionado a periodistas y agencias de noticias para pinchar

sus tel茅fonos. Las revelaciones de Tice no lograron captar la atenci贸n de los

medios de comunicaci贸n.

En junio de 2009, la NSA admiti贸 haber

recopilado accidentalmente informaci贸n personal de un gran n煤mero de

estadounidenses. El New York Times

inform贸 de que 芦el n煤mero de comunicaciones individuales que se recogieron

indebidamente podr铆a ascender a millones禄. Pero no se trataba de un

delito, sino simplemente de una involuntaria 芦recopilaci贸n excesiva禄

de datos personales de estadounidenses que la NSA conservar铆a durante (al

menos) cinco a帽os.

En 2010 el Washington

Post inform贸 de que 芦cada d铆a, los sistemas de recopilaci贸n [de la

NSA] interceptan y almacenan 1.700 millones de correos electr贸nicos, llamadas

telef贸nicas y otro tipo de comunicaciones.禄 En 2011, la NSA ampli贸 un

programa para proporcionar informaci贸n de localizaci贸n en tiempo real de cada

estadounidense con tel茅fono m贸vil, adquiriendo m谩s de mil millones de registros

de tel茅fonos m贸viles cada d铆a de [la multinacional estadounidense de

comunicaciones] AT&T. A pesar de todo, los medios de comunicaci贸n siguieron

presentando a Obama como un defensor de las libertades civiles.

Obama perpetu贸 doctrinas jur铆dicas perversas

de la era Bush para mantener la vigilancia federal totalmente al margen del

escrutinio judicial. Despu茅s de que el Tribunal Supremo aceptara un caso sobre

escuchas telef贸nicas sin orden judicial en 2012, la Administraci贸n Obama inst贸

a los jueces a desestimar el caso. Un editorial del New York Times calific贸 la postura de la Administraci贸n como

芦un c铆rculo vicioso especialmente c铆nico: dado que las escuchas son

secretas y nadie puede decir con certeza que sus llamadas han sido o ser谩n

vigiladas, nadie est谩 legitimado para presentar una demanda por la

vigilancia禄.

El

Tribunal Supremo avala la vigilancia

A cinco jueces les bastaron argumentos

c铆nicos. El juez Samuel Alito, en representaci贸n de la mayor铆a, declar贸 que el

tribunal era reacio a conceder legitimaci贸n para desafiar al gobierno bas谩ndose

en 芦teor铆as que requieren conjeturas禄 y 芦ning煤n hecho

espec铆fico禄 que demuestre los objetivos federales, bas谩ndose en temores de

芦hipot茅ticos da帽os futuros禄. El Tribunal Supremo insisti贸 en que el

gobierno ya ofrec铆a suficientes salvaguardias -como el Tribunal de la Ley de

Vigilancia de Inteligencia Extranjera (FISA)- para proteger los derechos de los

estadounidenses. El profesor de Derecho Stephen Vladeck coment贸 la decisi贸n:

芦Se ha clavado el ata煤d que encierra la posibilidad de que los ciudadanos

y los grupos de defensa de las libertades civiles cuestionen las pol铆ticas

antiterroristas del gobierno禄.

Tres meses despu茅s, peri贸dicos de todo el

mundo empezaron a publicar documentos confidenciales filtrados por Snowden. Los

estadounidenses se enteraron de que la NSA pod铆a pinchar casi cualquier

tel茅fono m贸vil del mundo, utilizar juegos de ordenador como Angry Birds para

robar datos personales, acceder al correo electr贸nico y al historial de

navegaci贸n web de cualquier persona, penetrar remotamente en casi cualquier

ordenador y craquear la gran mayor铆a de los cifrados inform谩ticos. La NSA

utiliz贸 aplicaciones de Facebook y Google para enviar programas malignos (malware) a personas concretas. La NSA

filtr贸 casi 200 millones de documentos al mes de cuentas en la nube de

ordenadores privados. El Departamento de Justicia de Obama decret贸 en secreto

que todos los registros telef贸nicos de todos los estadounidenses eran

芦relevantes禄 para las investigaciones sobre terrorismo y que, por

tanto, la NSA pod铆a incautarse justificadamente de los datos personales de todo

el mundo.

Snowden

destap贸 el Estado de vigilancia

Snowden revel贸 que la NSA hab铆a llevado a cabo

de forma encubierta 芦el cambio m谩s significativo en la historia del

espionaje estadounidense, pasando de la vigilancia selectiva de individuos a la

vigilancia masiva de poblaciones enteras禄. La NSA cre贸 un 芦repositorio

capaz de recibir 20.000 millones de `registros麓 diarios y ponerlos a

disposici贸n de los analistas de la NSA en 60 minutos禄. La NSA es capaz de

captar y almacenar mil millones de veces m谩s informaci贸n que la polic铆a secreta

de la Stasi de la Alemania Oriental, uno de los servicios de inteligencia m谩s

odiosos de la posguerra. Snowden coment贸 m谩s tarde: 芦La vigilancia sin motivos

de sospecha no se convierte en algo aceptable simplemente porque s贸lo est茅

victimizando al 95 por ciento del mundo en lugar del 100 por ciento禄.

Tratando de distender la controversia, Obama

justific贸 la vigilancia de la NSA como 芦una simple concesi贸n que hacemos鈥. Decir que hay

una concesi贸n no significa que hayamos abandonado la libertad. No creo que

nadie diga que ya no somos libres porque tengamos puestos de control en los

aeropuertos禄.

En el Capitolio, la respuesta a las

revelaciones de Snowden oscil贸 entre la vacuidad y la astucia. El presidente de

la C谩mara de Representantes, John Boehner, declar贸: 芦Cuando se examinan

estos programas, hay salvaguardias claras. Ning煤n estadounidense va a ser

fisgoneado a menos que est茅 en contacto con alg煤n terrorista en alg煤n lugar del

mundo.禄 Otros l铆deres del Congreso se apresuraron a denunciar a Snowden

como 芦traidor禄. El presidente del Comit茅 de Inteligencia de la C谩mara

de Representantes, el republicano Mike Rogers, y el ex jefe de la NSA Michael

Hayden bromearon p煤blicamente con la posibilidad que el Gobierno pudiera

intentar eliminarlo. Rogers gan贸 el premio 芦Zoquete de la semana鈥 al

defender la vigilancia il铆cita: 芦No se puede violar tu intimidad si no

sabes que se viola tu intimidad禄.

Independientemente de las pruebas aportadas

por Snowden, los cargos y portavoces de la administraci贸n Obama insistieron en

que la NSA s贸lo interven铆a a individuos vinculados al terrorismo, pero la

definici贸n de sospechoso de terrorismo de la NSA era rid铆culamente amplia,

incluyendo a 芦alguien que busca cosas sospechosas en Internet禄. Si

alguien encriptaba sus correos electr贸nicos, eso justificaba por s铆 solo su

intervenci贸n telef贸nica. Snowden coment贸 en 2014: 芦Si hubiera querido

sacar una copia del correo electr贸nico de un juez o un senador, todo lo que

ten铆a que hacer era introducir ese selector en XKEYSCORE禄, un programa de

la NSA que no requer铆a ninguna orden del Tribunal de Vigilancia de la

Inteligencia Extranjera (FISA) ni de ning煤n otro tribunal.

El Presidente Obama trat贸 de acallar la

pol茅mica proclamando con audacia: 芦No se esp铆a a los

estadounidenses禄. El New York Times

titul贸 su informe sobre el esfuerzo de relaciones p煤blicas de Obama: 芦El

Presidente da un paso para aliviar las preocupaciones sobre la vigilancia;

habla de una nueva transparencia禄. Hablar resultaba barato.

El Washington

Post analiz贸 un conjunto de 160.000 conversaciones/hilos de correo

electr贸nico secretos (proporcionados por Snowden) interceptados por la NSA y

descubri贸 que nueve de cada diez titulares de cuentas no eran los

芦objetivos de vigilancia previstos, sino que quedaron atrapados en una red

que la agencia hab铆a lanzado para otra persona.禄 Casi la mitad de las

personas cuyos datos personales fueron requisados inadvertidamente eran

ciudadanos estadounidenses. Los archivos 芦cuentan historias de amor y

desamor, relaciones sexuales il铆citas, crisis de salud mental, conversiones

pol铆ticas y religiosas, angustias financieras y esperanzas defraudadas禄,

se帽al贸 el Post. Si un ciudadano

estadounidense escrib铆a un correo electr贸nico en un idioma extranjero, los

analistas de la NSA asum铆an que se trataba de un extranjero al que se pod铆a

vigilar sin orden judicial.

Las sentencias del tribunal de la FISA

芦crearon un cuerpo de leyes secreto que otorgaba a la Agencia de Seguridad

Nacional el poder de acumular vastas colecciones de datos sobre los

estadounidenses禄, inform贸 el New

York Times en 2013. Las sentencias clasificadas (filtradas por Snowden)

mostraban que los jueces de la FISA aprobaban incautaciones masivas de datos

personales de estadounidenses que contradec铆an flagrantemente las sentencias

del Tribunal Supremo sobre la Cuarta Enmienda. El Times se帽al贸 que el tribunal de la FISA se hab铆a 芦convertido

casi en un Tribunal Supremo paralelo, actuando como 谩rbitro 煤ltimo en

cuestiones de vigilancia禄, y concediendo casi siempre a las agencias

federales todo el poder que deseaban. La gran mayor铆a de los miembros del

Congreso ignoraba que un tribunal secreto hab铆a anulado en secreto gran parte de

la Carta de Derechos. Eso no impidi贸 a Obama proclamar que el tribunal FISA era

芦transparente禄, aunque s贸lo la Casa Blanca pudiera verlo.

Las revelaciones de Snowden indignaron a

algunos jueces. En diciembre de 2013, el juez federal Richard Leon emiti贸 una

sentencia en la que denunciaba el r茅gimen de vigilancia de la NSA como

芦casi orwelliano禄: 芦No puedo imaginar una invasi贸n de la

privacidad m谩s indiscriminada y arbitraria que esta recopilaci贸n y retenci贸n

sistem谩tica y de alta tecnolog铆a de datos personales de pr谩cticamente todos y

cada uno de los ciudadanos con el fin de consultarlos y analizarlos sin

aprobaci贸n judicial previa鈥.

Obama trat贸 de suavizar la controversia

seleccionando a un grupo de expertos que, seg煤n esperaba, reivindicar铆a su

vigilancia. Pero el panel inform贸 de que no hab铆a ni un solo caso en el que la captura

de datos telef贸nicos hubiera sido necesaria para detener un atentado

terrorista. El informe del panel tambi茅n advert铆a: 芦Los estadounidenses jam谩s

deben cometer el error de confiar plenamente en nuestros funcionarios

p煤blicos禄. El panel lleg贸 a la conclusi贸n de que la 芦recogida masiva

de registros telef贸nicos de ciudadanos estadounidenses ten铆a escasa utilidad en

la lucha contra el terrorismo禄, inform贸 ABC News. Richard Clarke, miembro

del grupo de expertos, coment贸: 芦Muy pocos de los datos recogidos en este

programa han sido 煤tiles禄. Pero, como observ贸 Snowden, 芦estos

programas nunca han estado relacionados con el terrorismo, sino con el espionaje

econ贸mico, el control social y la manipulaci贸n diplom谩tica. Tienen que ver con

el poder禄.

El gobierno de Obama hizo pocos cambios

sustanciales en respuesta a la revelaci贸n de Snowden sobre la amplia actividad

delictiva. El autor y experto en la NSA James Bamford observ贸 poco antes de las

elecciones de 2016: 芦Durante sus dos mandatos, Obama ha creado el Estado

de vigilancia m谩s poderoso que el mundo haya visto jam谩s.禄 A pesar del

revuelo causado por las revelaciones de Snowden, ni el Congreso ni los

tribunales federales han puesto freno al Estado de Vigilancia.

Snowden declar贸: 芦El consentimiento de

los gobernados no es consentimiento si no es informado禄. Para Washington

ese consentimiento se ha convertido cada vez m谩s en un espejismo. El

omnipresente secretismo que ha proliferado en Estados Unidos tras el 11 de

septiembre ha hecho mucho m谩s dif铆cil que los ciudadanos pongan freno a sus

gobernantes. Independientemente de la salud de la democracia estadounidense,

las advertencias de Snowden sobre la 芦arquitectura de la opresi贸n禄

son m谩s pertinentes que nunca.

Otra lecci贸n de Snowden para nuestra

democracia es la inutilidad de la obediencia pasiva. Un gran n煤mero de

estadounidenses suponen que estar谩n a salvo de las fechor铆as del gobierno o de

otras debacles federales si simplemente agachan la cabeza y no se quejan. Sin

embargo, al frustrar la resistencia al gobierno, la vigilancia da rienda suelta

a los gobernantes para hacer mucho m谩s da帽o. Si los pol铆ticos arrastran a esta

naci贸n a una gran guerra, mantener la boca cerrada no nos proteger谩 de los

misiles que se aproximen.

Los ciudadanos no pueden consentir la

vigilancia ilegal del gobierno sin renunciar a su derecho a la intimidad. No

hay ninguna raz贸n para que la gente conf铆e en los programas federales secretos

m谩s de lo que Washington conf铆a en los ciudadanos estadounidenses. El mayor de

los enga帽os es pensar que los estadounidenses estar谩n m谩s seguros despu茅s de

que los federales reduzcan a煤n m谩s su privacidad.

James

Bovard es autor de Attention Deficit Democracy, The Bush Betrayal, Terrorism

and Tyeanny y otros libros. Su sitio web es www.jimboard.com. Este art铆culo fue publicado originalmente

en Future of Freedom Foundation.

Fuente: https://www.counterpunch.org/2023/06/08/ten-years-later-snowdens-heroism-shines-ever-brighter/

El presente art铆culo puede reproducirse libremente siempre que se respete su integridad y se nombre a su autor, a su traductor y a Rebeli贸n como fuente del mismo.