De parte de ANRed October 15, 2022 80 puntos de vista

La utilizaci贸n de los hidrocarburos como energ茅tico puede ser rastreado muy lejos en la historia de la humanidad, sin embargo, su uso masivo se extendi贸 a lo largo del siglo XX y fue clave para el desarrollo capitalista, incluso para la globalizaci贸n. Su elevada tasa de rendimiento energ茅tico y las posibilidades que brinda de almacenamiento y transporte, lo colocaron en ese lugar destacado, sobre todo, tras finalizar la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, a medida que se agotan los yacimientos de m谩s f谩cil extracci贸n, se avanza sobre formaciones geol贸gicas m谩s complejas (esquistos y arenas compactas, yacimientos en aguas ultraprofundas, etc.), que demandan mayores inversiones para la extracci贸n de gas y petr贸leo, con un rendimiento energ茅tico menos favorable. (Eso sin contar que se incrementan tambi茅n los riesgos ambientales, sociales y laborales, los cuales quedan fuera de los c谩lculos corporativos.) Por otra parte, el calentamiento global, como expresi贸n de la actual crisis civilizatoria, ubica en el centro del problema a la combusti贸n de f贸siles (carb贸n, petr贸leo y gas) como el principal causante de la crisis clim谩tica. Por Hern谩n Scandizzo y Leonardo Salgado (opsur).

La invasi贸n de Rusia a Ucrania puso en pausa las metas gubernamentales y corporativas de paulatino abandono de los combustibles f贸siles para reducir las emisiones de di贸xido de carbono (CO2) y de otros gases de efecto invernadero. Sin embargo, el conflicto armado no detuvo la b煤squeda de un energ茅tico para reemplazar a los hidrocarburos, por el contrario, tambi茅n forma parte de la disputa por reconfigurar la geopol铆tica de la energ铆a. En la transici贸n a otras fuentes se plantea avanzar en la electrificaci贸n del sector energ茅tico, pero no todo es electrificable, y es ah铆 donde, se piensa en el hidr贸geno (H2) como vector para almacenar energ铆a. Un hidr贸geno que, debido a la emergencia clim谩tica, deber铆a ser obtenido de manera limpia.

Extractivismo 鈥榖ueno鈥

A pesar de ser el elemento m谩s com煤n en la naturaleza, el hidr贸geno no existe en estado libre en nuestro planeta, hay que obtenerlo por diferentes v铆as: a partir del reformado del gas natural produciendo emisiones de CO2 (hidr贸geno gris), o capturando y almacenando esas emisiones (hidr贸geno azul), o a partir de la electr贸lisis del agua, sin emisiones de CO2 si se utilizan energ铆as renovables (hidr贸geno verde). El elemento es siempre el mismo (de hecho, es incoloro), lo que var铆a es el modo de producirlo.

De m谩xima, la apuesta corporativa frente a la actual crisis energ茅tica es utilizar el hidr贸geno en un amplio rango de usos, desde calor industrial y residencial hasta movilidad. Actualmente, m谩s del 90 % de las casi 90 millones de toneladas de hidr贸geno que se producen anualmente en el mundo se obtienen a partir del gas natural sin captura del CO2 emitido (hidr贸geno gris), y pr谩cticamente todo se destina a la producci贸n de fertilizantes, refinaci贸n del petr贸leo y otros usos industriales.

La infraestructura que se requiere para generar la cantidad de energ铆a necesaria para la producci贸n del hidr贸geno verde que el Norte Global supuestamente demandar谩 en los pr贸ximos a帽os, es decir, parques e贸licos, granjas fotovoltaicas, centrales hidroel茅ctricas, etc., es a escala mega, y requiere la ocupaci贸n de enormes superficies. Los pa铆ses del Norte Global saben que no podr谩n generarla en sus propios territorios, es por esto que en los 煤ltimos a帽os un n煤mero importante de empresas y gobiernos han vuelto la mirada hacia los pa铆ses del Sur Global, sobre todo hacia aquellos que poseen condiciones geogr谩ficas 贸ptimas (buenos vientos, buena radiaci贸n solar y disponibilidad de agua, preferentemente dulce).

En el mismo sentido, la escala en la que se impulsa a la producci贸n de hidr贸geno verde requiere la profundizaci贸n de la megaminer铆a para proveerse, sobre todo, de aquellos metales y materiales necesarios para la infraestructura de captaci贸n de esas energ铆as (cobre, oro, plata, platino, tierras raras, etc.). Nuevamente, los pa铆ses del Sur Global son quienes garantizar铆an los minerales que las corporaciones demandar谩n. Parad贸jicamente, esta v铆a verde supone incrementar el uso de los combustibles f贸siles que se pretende reemplazar. Tanto la miner铆a, como la construcci贸n, instalaci贸n y mantenimiento de toda la infraestructura en renovables, en la actualidad, es impensable sin la utilizaci贸n de combustibles f贸siles.

驴Verde o Azul?

La posici贸n del gobierno nacional con respecto al hidr贸geno verde no es clara. Reconoce la oportunidad de una importante demanda futura de hidr贸geno, pero parece apostar por la producci贸n de todos los tipos. La propia Agencia Internacional de la Energ铆a, en su documento Net Zero by 2050: A Roadmap for the Global Energy Sector, anticipa que para el 2030 el mundo demandar谩 unas 140 millones de toneladas de hidr贸geno 鈥渂ajo en carbono鈥, del cual un poco menos de la mitad ser谩 azul. Como dijimos, el hidr贸geno azul se obtiene a partir del gas metano, pero capturando y almacenando el CO2 emitido, un m茅todo que no posee antecedentes exitosos en ning煤n lugar del mundo.

El desacuerdo en torno al peso que deber铆a tener el hidr贸geno azul en una estrategia nacional es seguramente una de las razones por la que Gobierno y empresas no han podido avanzar en la sanci贸n de una ley de promoci贸n del hidr贸geno. Detr谩s de esa presunta negativa del gobierno a volcarse 100 % al hidr贸geno verde, se encontrar铆an las compa帽铆as petroleras, deseosas de prolongar la vida del negocio de los combustibles f贸siles. El hidr贸geno azul aparece como una v铆a complementaria para inyectar en los mercados las grandes reservas de gas de Vaca Muerta y de los yacimientos costa afuera de la cuenca Austral.

Con relaci贸n a los proyectos de ley presentados a la fecha en el Congreso de la Naci贸n, se encuentran iniciativas para la promoci贸n del hidr贸geno sin distinci贸n de colores, como el de la diputada fueguina Rosana Bertone (Frente de Todos), que propone prorrogar por 15 a帽os los beneficios previstos en la Ley 26.123 de Promoci贸n del Hidr贸geno, sancionada en 2006, y suma beneficios para emprendimientos que efect煤e la empresa estatal IEASA. En tanto, el senador rionegrino Mart铆n Do帽ate (Frente de Todos) promueve la creaci贸n de un Instituto para la Promoci贸n del Estudio y Uso del Hidr贸geno.

El proyecto del senador Agust铆n Torres (Integraci贸n y Desarrollo Chubutense), por su parte, promueve el desarrollo de la tecnolog铆a, la producci贸n y el uso del hidr贸geno de origen renovable como combustible y vector de energ铆a y como insumo para procesos qu铆micos e industriales. En la misma direcci贸n, la iniciativa del diputado pampeano Mart铆n Maquieyra (PRO), plantea que el Estado nacional d茅 asistencia t茅cnica para propiciar la viabilidad de los proyectos de producci贸n de hidr贸geno verde. Adem谩s de los beneficios otorgados por la ley 26.123, incorpora arancel 0% para la compra de equipos importados que no se fabriquen en el pa铆s y que no puedan ser reemplazados; l铆neas de cr茅dito con tasas preferenciales y que por el plazo de un a帽o el gobierno nacional se haga cargo del 50% de las contribuciones patronales de las personas directamente afectadas al proyecto.

Por 煤ltimo, el proyecto del diputado Gustavo Menna (UCR) de Chubut, orientado a la promoci贸n del hidr贸geno renovable (o sea verde, aunque tambi茅n se hace menci贸n al hidr贸geno 鈥渂ajo en emisiones鈥), contempla estabilidad fiscal por un t茅rmino de 20 a帽os y toda una serie de beneficios impositivos y exenciones arancelarias. Para la elaboraci贸n del proyecto, el diputado chubutense dice haber tomado en cuenta los aportes del Consorcio H2Ar, aunque este consorcio promueve el hidr贸geno en general, sin distinci贸n de colores, en sinton铆a con los deseos del lobby petrolero.

En efecto, en la publicaci贸n Res煤menes de Resultados 2021 las empresas y sectores oficiales nucleados en el Consorcio H2Ar sostienen 鈥渆l hidr贸geno producido por reformado de gas natural con captura de emisiones (hidr贸geno azul) aparece como una oportunidad para posicionar al pa铆s como exportador de mol茅culas limpias en forma temprana, mientras que se desarrolla la cadena del hidr贸geno producido por electr贸lisis utilizando renovables鈥. En otras palabras: hay que empezar con el azul hasta que madure el verde.

Fostercue, la nave insignia

En Argentina hay varios proyectos de producci贸n de hidr贸geno verde, el m谩s conocido es el de la multinacional Fortescue Future Industries (FFI), subsidiaria de la minera australiana Fortescue Metals, propiedad del magnate Andrew Forrest. La intenci贸n de FFI de desarrollar este proyecto fue anunciada por el presidente Alberto Fern谩ndez en la 26 Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Clim谩tico, llevada a cabo en Glasgow (Escocia), en noviembre de 2021. El Gobierno habl贸 en ese momento de una inversi贸n de 8.400 millones de d贸lares y la creaci贸n de unos 60 mil empleos directos e indirectos, n煤meros que la multinacional nunca confirm贸, al menos p煤blicamente.

A nivel global, FFI viene realizando convenios de dos tipos. Uno para producci贸n de hidr贸geno verde con los gobiernos de pa铆ses del Sur Global, como Jordania, Djibouti, Pap煤a y Nueva Guinea, Rep煤blica Democr谩tica del Congo y Brasil (con el estado del Cear谩, uno de los m谩s empobrecidos de ese pa铆s). Y otro para la distribuci贸n de ese hidr贸geno con empresas con presencia en pa铆ses del Norte Global, como Firstgas, en Nueva Zelandia, E.ON, en Alemania, o Ryze Hydrogen, en Reino Unido.

Con nuestro pa铆s, FFI suscribi贸 un convenio del primer tipo. En agosto de 2021, la empresa firm贸 una carta de intenci贸n con la provincia de R铆o Negro y el gobierno nacional para la instalaci贸n de un complejo industrial en cercan铆as de la localidad de Sierra Grande, sobre la costa atl谩ntica. La provincia reserv贸 para la ubicaci贸n de ese complejo un 谩rea de 650 ha correspondientes a una zona franca. All铆 FFI instalar铆a un n煤mero no precisado de electrolizadores, una planta de producci贸n de amon铆aco, una planta desaladora y un puerto de aguas profundas en el sector conocido como Punta Colorada. El complejo industrial obtendr铆a la energ铆a mediante uno o m谩s parques e贸licos ubicados, en un principio, en la meseta de Somuncura, un 谩rea natural protegida (ANP) de gran valor natural y cultural, y espiritual para las comunidades originarias que la habitan (y que no fueron consultadas por el gobierno provincial, en clara violaci贸n del Convenio 169 de la OIT).

A principios de 2022, FFI present贸 formalmente su iniciativa, la cual fue aprobada por el Ejecutivo rionegrino y declarada de inter茅s p煤blico provincial por la Legislatura. Tambi茅n la Legislatura afect贸 al proyecto un total de 625 mil ha de tierras fiscales por el t茅rmino de 50 a帽os, prorrogables por otros 25 (Art. 4. Ley 5560). En esas tierras, ubicadas dentro del ANP, se instalar铆a la infraestructura requerida por el proyecto para la generaci贸n y transporte de energ铆a el茅ctrica (parques e贸licos, l铆neas de transmisi贸n, etc.).

En la ley 5560, sancionada el 20 de abril de 2022, se brindan algunas precisiones sobre la iniciativa presentada por la empresa. Se menciona all铆 una primera etapa, para fines de 2026, con capacidad de producci贸n de 40 mil toneladas anuales de hidr贸geno verde y 270 mil toneladas anuales de amon铆aco verde. Y una 煤ltima fase, a fines de 2038, con una capacidad de producci贸n de 1,36 millones de toneladas anuales de hidr贸geno verde y 7,48 millones de toneladas de amon铆aco verde. Obviamente, esa producci贸n requerir谩 de enormes cantidades de energ铆a, al igual que de ingentes cantidades de agua desalinizada. S贸lo la producci贸n de esas 1,36 millones de toneladas de hidr贸geno demandar铆a, aproximadamente, un tercio del total de la energ铆a el茅ctrica consumida en Argentina en 2021.

De la lectura del proyecto de FFI y de las declaraciones de funcionarios del gobierno y de la propia empresa queda muy claro que todo el hidr贸geno producido ser谩 exportado (en principio utilizando el amon铆aco como vector) a los pa铆ses del Norte Global, con la tibia excusa de que en el pa铆s no existe un mercado interno. Esto 煤ltimo es falso, ya que anualmente se producen cientos de miles de toneladas de hidr贸geno a partir del gas natural (hidr贸geno gris), casi exclusivamente con fines industriales (sobre todo en petroqu铆mica). La C谩mara Argentina de Energ铆as Renovables (CAdER), en un documento reciente, se帽ala: 鈥淎ctualmente Argentina utiliza m谩s de 400.000 toneladas anuales de hidr贸geno para distintos procesos industriales que bien podr铆an ser del tipo 鈥榲erde鈥 para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y adem谩s aumentar la eficiencia de sus ciclos de producci贸n.鈥 Definitivamente, la descarbonizaci贸n de la matriz energ茅tica nacional y provincial no est谩 entre los objetivos del proyecto de FFI.

Principales impactos socioambientales que plantea el proyecto de FFI

-Sobre los derechos de las comunidades de Pueblos Originarios. El anuncio de la instalaci贸n de uno o m谩s parques e贸licos en territorio mapuche tehuelche ya ha generado rechazo. Esa zona es habitada por m谩s de 30 comunidades originarias, las cuales no han sido consultadas sobre el proyecto.

-Planta de amon铆aco. El transporte de hidr贸geno plantea una serie de problemas t茅cnicos. De all铆 que la opci贸n que se baraja es hacerlo utilizando amon铆aco como vector. Para ello, el proyecto de FFI contempla la instalaci贸n, en el mismo predio cedido por el gobierno, sobre la costa atl谩ntica, de una planta de producci贸n de amon铆aco a partir de hidr贸geno verde y de nitr贸geno atmosf茅rico. El amon铆aco es altamente t贸xico y corrosivo, y una planta para producirlo es potencialmente muy da帽ina para los ecosistemas marino costeros y las poblaciones aleda帽as.

-Parques e贸licos: La cantidad de molinos a instalar es incierta, se habla de 400, 800 y hasta de 1600. De todas formas, es claro que impactar谩n en la poblaci贸n que habita la meseta, como ya ocurri贸 en otros lugares, dado que implica, de base, un cambio en el uso del suelo. Por cada turbina de 5MW se cuentan 50 toneladas de material de aspas. De modo que, para un parque de 400 molinos, se requerir谩n unas 20 mil toneladas de un material muy dif铆cil de reciclar, lo que supone un serio problema con el que deber谩 enfrentarse al terminar la vida 煤til del parque, dentro de 20 o 25 a帽os.

-Planta desaladora: El principal impacto ambiental de la desalinizaci贸n del agua de mar es la generaci贸n de salmuera, un residuo que normalmente es volcado al mar. La salmuera posee una salinidad de hasta dos veces superior a la del agua marina y suele llevar consigo una concentraci贸n de ciertos metales, como cobre, cromo, n铆quel, hierro y molibdeno, en concentraciones superiores a las que se encuentran en el medio marino. Tambi茅n trazas de metales provenientes de la corrosi贸n de las instalaciones de la planta y distintas sustancias qu铆micas utilizadas en el proceso de desalinizaci贸n.

La escala del proyecto de FFI supone la producci贸n de enormes cantidades de salmuera. El volcado en las aguas del Golfo San Mat铆as de toda esa salmuera producir谩 sin duda impactos ambientales de gran magnitud, sobre todo por tratarse de un ambiente oceanogr谩ficamente sensible, y por efectuarse en un punto ubicado entre dos 谩reas naturales protegidas: Puerto Lobos, al sur (de jurisdicci贸n provincial), e Islote Lobos, al norte (nacional). Cabe destacar que inmediatamente al norte de la zona proyectada para el emplazamiento del complejo industrial se encuentra Playas Doradas, uno de los balnearios m谩s visitados y con mayor proyecci贸n de la provincia. Tambi茅n en Sierra Grande 鈥 Punta Colorada YPF pretende instalar un puerto para la exportaci贸n de crudo, lo que demandar铆a la realizaci贸n de una evaluaci贸n integral de ambos proyectos por los impactos sin茅rgicos en el golfo.

A principios de julio se conoci贸 que FFI reorientar铆a el proyecto, puso en pausa la instalaci贸n de las torres de medici贸n de vientos en el 谩rea de la meseta de Somuncura, previa al emplazamiento de los parques e贸licos, hasta tanto se modifique el plan de manejo del 谩rea natural protegida. Una decisi贸n que, sin duda, es el resultado de la lucha de las comunidades originarias y de numerosas organizaciones ambientalistas en oposici贸n al proyecto. Adem谩s, en medios period铆sticos, trascendi贸 que los parques e贸licos podr铆an ser instalados en los alrededores de Sierra Grande y en campos que FFI compr贸 en el noreste de Chubut.

Otros proyectos en el pa铆s

Tierra del Fuego. En junio el gobierno fueguino present贸 su plan estrat茅gico para la producci贸n de hidr贸geno verde, contando con la ventaja del R茅gimen de Promoci贸n Econ贸mica del que goza la provincia. La firma estadounidense MMEX Resources Corporation anunci贸 una inversi贸n de 500 millones de d贸lares en un proyecto que contempla la producci贸n de hidr贸geno verde a partir de energ铆a e贸lica y su transporte en forma de amon铆aco. Prev茅 la construcci贸n de un parque de 300 MW en R铆o Grande, el que se desarrollar铆a mediante un acuerdo tecnol贸gico con Siemens Energy. No hay informaci贸n sobre la fuente de agua desde la que se abastecer谩 para la electr贸lisis. La fecha prevista para iniciar la producci贸n es 2025. Como provincia productora de gas, Tierra del Fuego tambi茅n aspira a producir hidr贸geno azul.

Buenos Aires. En octubre de 2021, la compa帽铆a energ茅tica estatal Integraci贸n Energ茅tica Argentina (IEASA) anunci贸 que est谩 desarrollando un proyecto con el Instituto Fraunhofer de Alemania para producir hidr贸geno y amon铆aco verdes en Bah铆a Blanca, con el doble objetivo de abastecer al Polo Petroqu铆mico y exportar. El plan contempla la instalaci贸n de un parque e贸lico de 200 MW y un electrolizador. Cabe destacar que el Instituto Fraunhofer tambi茅n tiene intenciones de exportar hidrogeno verde a Alemania desde R铆o Negro. El informe que este instituto elabor贸 para el gobierno rionegrino en 2021 a煤n forma parte del Plan Estrat茅gico Hidr贸geno Verde R铆o Negro.

Jujuy. La provincia norte帽a pretende producir, en una primera fase, unas 3 mil toneladas anuales y llegar, en fases siguientes, a las 400 mil toneladas anuales de hidr贸geno verde, utilizando energ铆a de su parque solar fotovoltaico Cauchari. El proyecto apunta a la exportaci贸n pero tambi茅n al consumo local, incluso a la miner铆a de litio. Para ello se pretenden afectar unas 10 mil ha en la Puna. La exportaci贸n ser铆a por el oc茅ano Pac铆fico, a trav茅s del puerto de Antofagasta (Chile), utilizando gasoductos, aunque no se descarta el despacho de hidr贸geno envasado a trav茅s de los puertos de Rosario y Buenos Aires. Un tema que llama la atenci贸n por su ausencia en la informaci贸n que circula es el del agua. 驴De d贸nde se extraer谩 el agua para la producci贸n del hidr贸geno verde juje帽o? Muy probablemente del subsuelo, de reservas de agua f贸sil.

No es el hidr贸geno, es el modelo

El hidr贸geno, eventualmente, podr谩 jugar un rol en la transici贸n energ茅tica justa y popular, sobre todo en ciertos sectores, como la producci贸n de fertilizantes o incluso la movilidad de veh铆culos pesados o la navegaci贸n. Como plantea Gabriela Caba帽a Alvear, 鈥渓a exploraci贸n del hidr贸geno deber铆a ir de la mano de una planificaci贸n para un descenso en la disponibilidad y consumo de energ铆a, de un modo que no empeore, sino que mejore el bienestar de las mayor铆as. Bajo esta perspectiva, hablar del proyecto del hidr贸geno requiere enfrentar, en toda su complejidad, el fin de la civilizaci贸n f贸sil de crecimiento econ贸mico ilimitado.鈥

Sin embargo, existe un fuerte lobby para convertir al hidr贸geno verde en un commodity al servicio de los intereses de los pa铆ses centrales. Es decir, se lo promueve para una transici贸n energ茅tica corporativa, que solo plantea en reemplazar los combustibles f贸siles por otros energ茅ticos con cualidades similares sin cuestionar la naturaleza energ铆vora del capitalismo. En esa sinton铆a est谩n los diferentes proyectos que se anunciaron en Argentina, de los cuales FFI es la nave insignia.