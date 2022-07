–

Luis Gonz谩lez Reyes



Luis Rico

Hay un hilo invisible que une a distintas personas e iniciativas colectivas con luchas sociales en todo el planeta. Es un hilo invisible porque no s茅 ve, porque sus protagonistas muchas veces no son conscientes de que exista, por m谩s que haya gente que s铆 lo sea.

Uno ejemplo es el de Murray Bookchin, pensador estadounidense que vivi贸 entre 1921 y 2006. Su obra recoge ecos de su tiempo, como la revoluci贸n anarquista espa帽ola, que conoci贸 bien desde su participaci贸n en los movimientos de apoyo durante la Guerra Civil y posteriores, o los debates dentro del marxismo, que le hicieron evolucionar hacia el socialismo libertario. Todo eso se trenza en un hilo invisible que influye en el movimiento antinuclear, que evolucionar铆a en el ecologista, el movimiento antiglobalizaci贸n, el 15M hispano y el Occupy Wall Street estadounidense, el municipalismo, o la Revoluci贸n de Rojava ahora mismo en curso.

驴C贸mo es posible que haya un hilo invisible?, 驴c贸mo puede ser que alguien a quien no has le铆do nunca y de qui茅n igual no has o铆do ni hablar influya en tu movimiento social? La creaci贸n de conocimiento en los movimientos sociales es distinta a la creaci贸n acad茅mica: no se basa tanto en la elaboraci贸n de textos (por m谩s que exista y sea importante), como en las deliberaciones compartidas. Y en esas deliberaciones no se citan a autoras ni autores, sino que se vuelcan ideas que se van amalgamando unas con otras.

驴Y cu谩les son esas ideas? 驴Qu茅 propone Bookchin que est谩 en esos movimientos sociales recogido de alguna forma? Una de sus propuestas centrales es que las jerarqu铆as van m谩s all谩 de las de clase (generadas por el capitalismo) y pol铆ticas (por el Estado). Hay otras como las de edad, g茅nero o especie. Adem谩s, todas esas jerarqu铆as est谩n entrelazadas. Son indisolubles y, aunque alguna se pueda expresar con m谩s intensidad en determinados momentos, todas van en un mismo paquete. Esto tiene implicaciones estrat茅gicas de primer orden. Una es la imprescindible uni贸n de luchas, que han hecho suyas movimientos como el antiglobalizaci贸n o las revueltas indignadas. Tambi茅n el ecologismo social.

Un segundo elemento importante del pensamiento de Bookchin es su propuesta de un municipalismo libertario enmarcado en un comunalismo democr谩tico. El centrar las fuerzas en un gobierno desde las instituciones m谩s locales con una vocaci贸n radicalmente democr谩tica. Estas visiones impregnaron, al menos en el plano de las ideas, el primer municipalismo que surgi贸 por estas tierras tras el 15M.

El neoyorquino habl贸 mucho de ecolog铆a. Al aplicar el concepto a las organizaciones sociales se refer铆a a comunidades autoorganizados en las que los integrantes adoptan distintos roles. Pero comunidades org谩nicas, sin jerarqu铆as. La igualdad real, para 茅l, parte del reconocimiento de las diferencias. El formato organizativo del movimiento antinuclear, buena aparte del ecologista o de las movilizaciones indignadas comparte esa mirada. Pero el mejor ejemplo es Rojava, donde todo esto se ha institucionalizado. Un ejemplo en el que, por cierto, Bookchin no es un hilo invisible, sino totalmente expl铆cito.

La libertad tambi茅n forma parte del trenzado de fibras que nos llega. Un concepto denostado en nuestro tiempo y que parece que los movimientos sociales hemos arrimado a un segundo plano. Una libertad necesaria que, para Bookchin, no se basa en la capacidad de satisfacer nuestras necesidades, sino en la b煤squeda social de nuestros deseos, desconfinados del hedonismo privatizador, lo que permite 鈥渓a plena realizaci贸n de las potencialidades humanas en su forma m谩s creativa鈥. Esta mirada es probablemente la que menos se encuentra en ese hilo invisible, pero que tambi茅n se puede rastrear.

Otra parte de los movimientos ha tomado el pensamiento bookchiniano sobre la tecnolog铆a. Bookchin hace una defensa f茅rrea de las tecnolog铆as naturales y de las renovables. Pero lo hace con poca mirada cr铆tica sobre la tecnolog铆a en s铆 misma, planteando una suerte de neutralidad de algunas tecnolog铆as, que pueden ser utilizadas para la transformaci贸n social o para la involuci贸n. Aqu铆 se enmarcar铆a una parte del ecologismo.

Los hilos invisibles est谩n bien, porque implican la apropiaci贸n (es decir, la digesti贸n) de las propuestas por los movimientos, pero los hilos invisibles, cuando se hacen visibles, son mucho m谩s ricos. Esta visibilidad nos permite descubrir las fibras que nos enriquecen y darles grosor, que en el caso de Bookchin son muchas. Tambi茅n extraer aquellas que se han podido quedar desfasadas o que no son 煤tiles en el presente. La lectura de las fuentes nos abre la imaginaci贸n, un lujo al que seg煤n Murray Bookchin 鈥渘o podemos renunciar, porque en 茅poca de crisis sociales y ecol贸gicas no podemos soslayar el pensamiento ut贸pico鈥.

Este neoyorquino sigue siendo actual y necesario, y por eso la reedici贸n por Capit谩n Swing de su obra clave, Ecolog铆a de la libertad, es una gran noticia.

