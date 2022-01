–

De parte de Amor Y Rabia January 6, 2022 65 puntos de vista

por Assemblea Romana contro il Green Pass

Del uso de la polic铆a para impedir el acceso de los maestros a las escuelas a la obligaci贸n del uso del pasaporte sanitario para sobrevivir

Debajo del 谩rbol de Navidad, muchos maestros y empleados de la escuela encontraron los decretos de suspensi贸n del trabajo y el salario hasta el 15 de junio de 2022. Seg煤n el DL 172 del 26/11/2021, el personal educativo no vacunado tiene prohibido el acceso al puesto de trabajo y no recibir谩 el pago del salario, neg谩ndosele incluso el derecho a la pensi贸n alimenticia, que est谩 garantizado incluso a quienes son suspendidos por una medida disciplinaria. Es un ataque sin precedentes a la vida y a la dignidad de las personas: no solo se niega a los maestros sus ingresos, sino que tambi茅n se niega el derecho a la educaci贸n ya la continuidad educativa de los estudiantes.

Los trabajadores educativos no vacunados, sometidos regularmente a test de Coronavirus, son hoy d铆a las personas con menor riesgo de provocar infecciones en las escuelas (donde m谩s del 96% del personal est谩 vacunado); pese a ello, hoy se les purga por haberse opuesto a la vacunaci贸n, una medida preventiva que ha resultado ineficaz y peligrosa, pero que el gobierno del banquero Draghi quiere imponer a toda costa. Una purga puramente pol铆tica, que no tiene nada de sanitaria y que de ninguna manera protege la salud p煤blica.

A esta legislaci贸n que lesiona gravemente los derechos fundamentales se suma una pr谩ctica de acoso por parte de muchos jefes de escuelas que est谩n perpetrando abusos que exceden las mismas reglas que est谩n obligados a aplicar. Tenemos noticias de suspensiones impuestas ileg铆timamente cuando los trabajadores no est谩n de servicio, de denegaci贸n de certificaciones m茅dicas que acrediten condiciones patol贸gicas que ser铆an motivo de exenci贸n de la vacunaci贸n, de amenazas y chantajes por parte de los rectores y sus “juzgados”, e incluso de solicitar la intervenci贸n de la polic铆a para expulsar de un centro a un docente mientras estaba ense帽ando, sin siquiera darle tiempo para despedirse de sus alumnos. Este grav铆simo episodio tuvo lugar el 20 de diciembre en un instituto profesional de Roma.

Los directores ahora han asumido plenamente el papel de representantes policiales, ejecutores acr铆ticos de las pol铆ticas gubernamentales, pero tambi茅n realizando tareas fuera de sus prerrogativas, violando la privacidad de los trabajadores y expresando valoraciones sobre certificaciones sanitarias.

Se ha concretado el proceso de corporativizaci贸n, burocratizaci贸n, vaciamiento educativo de la escuela y su redise帽o en clave autoritaria, proceso se inici贸 con la implantaci贸n de la autonom铆a de las escuelas, la implantaci贸n de la gesti贸n y diversas reformas privatizadoras de los 煤ltimos veinte a帽os.

Hoy en d铆a, los que desobedecen son expulsados 鈥嬧媎e la escuela, y no es solo un enfoque represivo hacia los trabajadores no vacunados (m谩s de 4.000 solo en Roma), sino que tambi茅n es un “modelo educativo” para los estudiantes: el ejercicio del pensamiento libre no se tolera desde el poder.

Lo que ocurre en las escuelas es la llegada a un sector estrat茅gico como la educaci贸n y la formaci贸n de lo que est谩 sucediendo a un nivel m谩s generalizado en la sociedad. El miedo, un clima de caza de brujas, odio social, discriminaci贸n y divisi贸n, la condena de millones de ciudadanos a estar “sin derechos”: estas son las coordenadas del nuevo orden, de la nueva normalidad.

Siempre hemos denunciado que la gesti贸n capitalista de la crisis ha evitado a sabiendas adoptar las opciones m谩s racionales y compartidas en salud, escuela y transporte: los gobiernos no han hecho nada para mejorar los servicios, mientras que se han gastado monta帽as de dinero para engordar a empresas y multinacionales, echar humo en los ojos e impulsar la privatizaci贸n y el control digital.

As铆 como aumentan las infecciones entre las personas vacunadas (que son el 65% de las nuevas infecciones seg煤n el informe del Istituto Superiore di Sanit脿 del 24/12/2021), el gobierno est谩 furioso con quienes, no vacunados, han sido hasta ahora las personas 鈥渕谩s seguros鈥, al estar sometidos a frecuentes restricciones.

El gobierno y el parlamento se han salido del armario: de hecho, deber铆a quedar claro para todos que las medidas represivas, divisorias y discriminatorias no persiguen el objetivo de proteger la salud de los ciudadanos, del que nunca se han ocupado. La realidad es que el poder est谩 a a帽os luz de las necesidades de los ciudadanos y de la idea de una sociedad orientada al bienestar colectivo real.

Hay que denunciar las mistificaciones y rasgar el velo: la deseada confusi贸n entre “contagiados” y “enfermos”, la creaci贸n de una alarma creada de manera artificial por los medios de comunicaci贸n al servicio del gobierno sobre las UCIs, cuando tan s贸lo el 10% de las camas est谩n ocupadas. Pero la “ciencia del poder” (Scienza Padrona) no admite la duda, las comparaciones y el debate (隆la base del m茅todo cient铆fico!), Ignorando la extensa literatura cient铆fica producida por muchos cient铆ficos acreditados que expresan cr铆ticas radicales al modelo cient铆fico y mecanicista que se han puesto hoy al servicio de poder economico.

El gobierno est谩 llevando a cabo una discriminaci贸n basada en opciones vitales y condenando a decenas de miles de trabajadores y trabajadoras en el mundo de la educaci贸n, la atenci贸n m茅dica y los cuerpos represivos a una muerte por inanici贸n; esta situaci贸n pronto se extender谩 al sector p煤blico y otros sectores laborales.

En la tradici贸n de los movimientos sociales, ante los ataques patronales (y aqu铆, si pensamos en Draghi y los centros industriales y financieros que imponen pol铆ticas econ贸micas, los due帽os del siglo XXI), se est谩n abriendo caminos de lucha y solidaridad. Expresamos nuestra cercan铆a hacia quienes se ven afectados hoy por pol铆ticas antidemocr谩ticas y lucharemos juntos, vacunados y no vacunados, independientemente de las opiniones de quienes se ven privados de los salarios y las libertades.

Por el contrario, los sindicatos “mayoritariamente dispuestos a firmar”, que siempre han apoyado los procesos de reestructuraci贸n antisocial, y tambi茅n los sindicatos llamados “de base” o “conflictivos”, est谩n de hecho apoyando la pol铆tica de gobierno, legitimando la expulsi贸n de el puesto de trabajo y la limitaci贸n de los derechos fundamentales garantizados incluso por la Constituci贸n. Afortunadamente, incluso en estas organizaciones, se est谩n creando grietas entre las bases y la c煤pula de colaboracionistas, en nombre de una renovada solidaridad entre los trabajadores.

Los procesos de discriminaci贸n y chantaje, de control social generalizado y cierre de espacios democr谩ticos son la base funcional para redise帽ar la estructura socioecon贸mica general del pa铆s a fin de garantizar las ganancias de los grandes grupos industriales y financieros.

En la d茅cada de los a帽os 20 del siglo XX, los primeros en ser discriminados y perseguidos por el r茅gimen fueron los opositores pol铆ticos, y en 1933 se impuso el uso del carnet fascista para poder trabajar. Hoy Draghi sigue ese camino, comprometido en primera fila en Europa para crear el nuevo r茅gimen autoritario del “FASCILIBERISMO”.

MOV脕MONOS POR TODAS PARTES: EN LOS LUGARES DE TRABAJO, EN LAS PLAZAS, EN LOS MEDIOS DE TRANSPORTE, EN LOS LUGARES DE CULTURA Y VIDA SOCIAL PARA RECHAZAR LA POL脥TICA SECREGACIONAL DEL GOBIERNO.

EXIGIOS LA RENUNCIA DEL FINANCIERO DRAGHI, QUE PROVOCA CONSCIENTEMENTE MISERIA Y HAMBRE, Y DE TODO EL PARLAMENTO, QUE ACTUALMENTE EST脕 SIEMPRE SUJETO A LOS INTERESES DE LOS MAYORES PODERES.

LANZAMOS UN LLAMAMIENTO A UNA NUEVA FASE DE LUCHA QUE PONGA LAS NECESIDADES DE LAS CLASES POPULARES EN EL CENTRO, EN LA LUCHA CONTRA LA NUEVA DICTATURA AL SERVICIO DEL CAPITALISMO M脕S INHUMANO.