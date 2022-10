–

Rompiendo la distancia geogr谩fica, durante las 煤ltimas semanas circulan fotograf铆as que nos acercan la lucha de las mujeres iran铆es por la autonom铆a corporal y el derecho a habitar los espacios p煤blicos con la cabeza descubierta, luego del brutal femicidio de Jina Mahsa Amini. En paralelo, en el estado indio de Karnataka, activistas como Muskan Khan reafirman su derecho a llevar hiyab, niqab y burka en instituciones educativas, en rechazo a las prohibiciones estatales que coartan la expresi贸n religiosa de la minor铆a musulmana en el pa铆s. En ambos casos, el Estado decide qu茅 y c贸mo deben vestir las mujeres para no ofender la moral nacional y p煤blica. Lo que las activistas reclaman, en uno u otro caso, es decidir por ellas mismas.

El hiyab como tema de discusi贸n sobre la autonom铆a corporal de las mujeres est谩 lejos de ser una cuesti贸n limitada territorialmente en Oriente y temporalmente en estos tiempos. Post 11 de Septiembre, en la avanzada de una ola anti-musulmana, una serie de leyes en Europa restringieron en el espacio p煤blico la visibilidad de elementos pertenecientes a diversas religiones. La ley francesa, conocida como la ley del velo, se situ贸 a la cabeza como aquella que 鈥減ermit铆a鈥 a las mujeres musulmanas ser libres de las imposiciones religiosas, oblig谩ndoles a quitarse el hiyab, en una parad贸jica mezcla entre libertad progresista y coerci贸n estatal. En marzo de 2021, Suiza se sum贸 a Francia, B茅lgica, Austria, Dinamarca y Pa铆ses Bajos en la prohibici贸n del uso de burka y niqab en los espacios p煤blicos. Leyes celebradas por gran parte de la comunidad internacional, incluso por organizaciones feministas de dichos pa铆ses (Francia, Holanda y Estados Unidos). En paralelo, algunos Estados de Medio Oriente, entre los cuales se encuentra Ir谩n, han vuelto m谩s r铆gidos los c贸digos de vestimenta, impidiendo a las mujeres acceder a la libre elecci贸n del uso de hiyab, niqab y burka.

En respuesta a la coerci贸n que implican las leyes sobre el hiyab, las mujeres 谩rabes, kurdas y musulmanas ocupan el espacio p煤blico ejerciendo, fuera y en contra de la ley, su derecho a la elecci贸n. El debate en torno al velo y los c贸digos de vestimenta es otro cap铆tulo m谩s de una serie de luchas que ponen al cuerpo como centro de la discusi贸n pol铆tica. En nuestra 茅poca contempor谩nea, el espacio p煤blico est谩 constituido por diferentes tipos de exclusiones y de limitaciones al acto de aparecer frente a los dem谩s. Acceder a la calle y a los espacios p煤blicos, mueve los engranajes de la disputa por tener ese derecho a aparecer. Rebelarse contra la ley positiva significa hacerlo contra las normas que condicionan el ingreso a la esfera p煤blica: a la plaza, a las calles, al centro, a las instituciones del Estado.

Pensando en torno a las minor铆as, Hannah Arendt supo argumentar que existen dos tipos de derechos anteriores al estado de derecho otorgado por el derecho nacional e internacional. Estos son 鈥渆l derecho a pertenecer a alg煤n tipo de comunidad organizada鈥 y 鈥渆l derecho a tener derechos鈥. Ambos discuten la exclusi贸n presente en el dominio de la ley. El 鈥渄erecho a tener derechos鈥 se trata de la articulaci贸n de derechos que todav铆a no se tienen (y no hay garant铆a de que se obtengan de hecho), pero que de todas formas se ejercen. Las activistas en Ir谩n y en India representan esa articulaci贸n de un derecho que no se tiene pero que se ejerce, en contra de la ley positiva. No solo ejercen el derecho a la elecci贸n sobre el uso del hiyab, sino tambi茅n a la igualdad y a la libertad, en la medida en la que luchan tanto contra la coerci贸n estatal como por un acceso al espacio p煤blico en condiciones de igualdad.

En sinton铆a con Arendt, las te贸ricas feministas Judith Butler y Gayatri Spivak argumentan que los derecho a la igualdad y a la libertad surgen y se ejercen en la medida en la que las personas se re煤nen y hacen algo en el mundo de manera plural para cambiar las condiciones de vida existentes, en busca de formas pol铆ticas m谩s democr谩ticas. Aunque el derecho a tener derechos no es parte de la ley positiva (estatal o internacional), pertenece a la naturaleza de la igualdad.

Las activistas en Ir谩n y en India nos recuerdan que ejercer un derecho que no se tiene y en contra de una autoridad que las excluye, implica exponer que tanto la libertad como la igualdad pueden y deben ir m谩s all谩 de sus articulaciones existentes presentes en la ley. Su puesta en pr谩ctica empieza por apropiarse de ambas antes de que sean otorgadas, y en esa misma articulaci贸n del derecho se anula el hiato que hay entre su ejercicio y su realizaci贸n. De este modo, libertad e igualdad no tienen un contenido predeterminado, no pueden ser apropiados por un slogan estatal o cultural en relaci贸n con lo que los cuerpos en la calle deben ser: usar o no usar el hiyab, representar a una buena mujer musulmana o a una buena mujer laica, seg煤n determinados c贸digos de vestimenta. Son acciones llevadas a cabo con otrxs, ejercicios que impugnan los l铆mites de lo que se debe ser, mostrando otras articulaciones de lo que podemos.

Tanto Amini como Khan expresan estos modos, hechos cuerpo, de las luchas pol铆ticas contempor谩neas, en una disputa con la ley por derechos que a煤n no se tienen pero se ejercen.

Que la norma y la ley siempre excluyan es, parad贸jicamente, la posibilidad misma de su falla. Es su fracaso y la oportunidad de una desobediencia. El derecho a tener derechos es un ejercicio de disputa colectiva por horizontes m谩s democr谩ticos, aunque estos no est茅n garantizados. Persistir en la lucha por la libertad y la igualdad, implica atender a la posibilidad de que la norma falle, y que la oportunidad de un mundo m谩s justo pueda entrar por la puerta. Una puerta que, aunque peque帽a y disimulada, es la base de nuestra obstinaci贸n o de nuestra esperanza.

FUENTE: Sasha Hilas / La tinta

