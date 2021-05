–

De parte de ANRed May 28, 2021 67 puntos de vista

Hoy se realizará una audiencia pública y abierta convocada por el Frente de Izquierda Unidad que contará con la participación de diversas personalidades que se solidarizarán y repudiarán el ataque contra el diputado Juan Carlos Giordano. Los últimos días, el ataque proveniente de grandes medios de comunicación como el Grupo Clarín y la Embajada de Israel, señaló al diputado como antisemita, por defender la causa del pueblo palestino en el Congreso. La campaña en defensa de la lucha Palestina y el derecho a la libertad de expresión en el Congreso nacional, es apoyada por diversas personalidades como Adolfo Pérez Esquivel, Nora Cortiñas y Sergio Maldonado. Compartimos la entrevista al diputado Juan Carlos Giordano, FITU-IS. Por Mario Hernandez

Reproducimos el comunicado del Frente de Izquierda y de los Trabajadores – Unidad

“Jueves 27 de mayo a las 18:00 por Zoom

Audiencia abierta y pública en el Congreso Nacional con todas aquellas personalidades que se han pronunciado por el derecho democrático para defender a Palestina libre y en defensa del diputado Juan Carlos Giordano.

Llamamos a participar a todas y todos aquellos que repudian el intento de acallar las voces que se levantan democráticamente por condenar los atropellos del Estado de Israel contra el pueblo palestino en cualquier ámbito, y, particularmente en el Congreso de la Nación.

También a quienes defienden la causa palestina y repudian la política de usurpación de sus tierras por parte del estado de Israel.

La audiencia es para seguir desarrollando la campaña en defensa de la plena libertad de expresión de quienes defendemos la causa del pueblo palestino y en repudio al pedido público de expulsión de Giordano como diputado.

El antisionismo no es antisemitismo.

Convocan diputados Nicolás del Caño y Juan Carlos Giordano y el Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad”

Entrevista al diputado Juan Carlos Giordano, FITU-IS

M.H.: Contanos qué motivó esta campaña difamatoria en tu contra. Hay exigencias de que te expulsen del Congreso, Chiche Gelblung te trató de hdp, etc.

J.C.G.: En las sesiones del Congreso se tratan los temas que acuerdan el Frente de Todos y Juntos por el Cambio y si uno quiere plantear una cosa equis como, por ejemplo, ‘yo quiero en nombre de Izquierda Socialista y el FITU que se trate el proyecto para incautar las vacunas de Garín, que se envasen acá y se empiece a vacunar a millones de personas’, Sergio Massa, presidente de la Cámara por el FDT lo mira a Negri, presidente del interbloque opositor UCR- PRO, que dice ‘yo no estoy de acuerdo’ y se sigue con otro tema.

Diputados no sesiona todas las semanas, lo hace cada tanto y no por la pandemia. El Parlamento es una maquinaria de votación contra el pueblo, una herramienta para lavarse la cara y tanto el gobierno como la oposición usan “la casa de la democracia” y al “Honorable Congreso”.

Uno piensa que los temas que se están debatiendo en el Congreso son las vacunas, el IFE de 40.000 pesos. Pero no. La última sesión estaba citada para votar centralmente el tema de las PASO, postergarlas por un mes solamente, nosotros propusimos y sostuvimos, por eso votamos en contra, que las PASO en medio del crecimiento de los contagios, sin vacunas, llevar a millones de personas a votar dos veces este año, encima en las PASO que no eligen ninguna candidatura definitiva, y encima son prohibitivas de la izquierda. Dimos ese debate.

Ellos mismos, FDT y Juntos por el Cambio, que muchas veces hacen acuerdos políticos para llevar adelante, como este de las PASO que ambos habían ya acordado. Incluso, Mario Negri, habló más de 15 minutos y dijo que Wado de Pedro lo llamó a las 2 am, que esto lo habían tejido entre todos. Dijo que hicieron una reunión a solas, el FDT con Juntos por el Cambio. No incluyeron a ninguno del resto de los bloques. Solo después para decir si estábamos a favor o en contra. Pero lo armaron entre ellos y lo contó.

En función de ese funcionamiento del Congreso, a veces liberan espacio para que alguien pueda plantear otros temas o para sacarse chispas entre ellos y hacer electoralismo. En medio de todo eso, nosotros tratamos que nos den algunos minutos, de ese escaso tiempo que tenemos, para hablar de las cuestiones que juramos defender. Una lucha de trabajadoras mujeres y la juventud, una causa justa como es la del pueblo palestino, estábamos anotados también para hablar sobre Colombia. Pero cortaron la sesión abruptamente a las 4 am, cuando me tocaba hablar sobre el sufrimiento del pueblo colombiano y, a la vez, su grandeza al enfrentarse a un tremendo ajuste de Iván Duque.

Pedimos hablar en homenaje al pueblo palestino y para condenar a los bombardeos que se estaban dando de parte de Israel. Ahora hay un alto al fuego. Pero en ese momento hacía unos días que la embajadora israelí, sionista y provocadora, había salido en una página de Clarín diciendo “todo demócrata en el mundo tiene que apoyar a Israel”. Yo usé cinco de los tres minutos que nos dan, para hablar del “conflicto” que no es tal, que es una masacre, un ataque asesino tal y como lo hace el sionismo cada vez que avanza sobre Palestina.

Dije eso, condené los dichos de la embajadora, denuncié a Larreta que había dicho que condenaba el terror del pueblo palestino y también señalé el vergonzoso comunicado de la Cancillería argentina en relación a lo que estaba sucediendo.

La Cancillería sacó un comunicado que afirma la teoría de los dos demonios, esa teoría que condenamos millones ante la dictadura genocida. La Cancillería dijo: “repudiamos el uso desproporcionado de la fuerza israelí y a su vez condenamos los misiles de Hamas”, o sea, habría dos violencias malas. El Estado de Israel con el apoyo de EE UU y la resistencia del pueblo palestino por el otro lado.

Al final dije, estamos por terminar con esta barbaridad, con el sionismo y proponemos, como lo hacen muchos judíos, un Estado único palestino, laico, democrático donde puedan convivir, como existía antes de 1948, judíos, musulmanes y cualquier otra etnia raza o religión, porque este no es un problema religioso, sino político.

Hablé yo y habló Nicolás del Caño por el tema Palestina. Paralelamente hubo un montón de homenajes como al fallecido ex ministro de Transporte, Meoni.

La DAIA sacó un comunicado a los días, planteando cómo puede ser que en un Congreso donde hay tantos diputados, el diputado Giordano haya dicho tantas barbaridades y nadie salió a contestar. Y yo podría plantearlo al revés, cómo puede ser que en medio de bombardeos del Estado genocida de Israel hacia el indefenso pueblo palestino, no haya ninguna otra voz que diga algo.

Como hace siempre el sionismo, la Embajada de Israel y el presidente de la sociedad sionista DAIA y sus voceros Eduardo Feinmann, Chiche Gelblung, a los que se sumó Clarín, porque hasta este domingo no había dicho nada, pero este fin de semana me dieron semáforo rojo. Se suma entonces Clarín y también La Nación, que hasta el momento no había dicho nada, pero reproduce lo que dijo Chiche Gelblung.

Me acusan de nazi, antisemita. Chiche Gelblung me trata de ignorante, dice que no conocemos el tema palestino. Él sí conoce bien el tema, hay un Estado invasor, el Estado de Israel, contra un pueblo oprimido. Lo conoce bien, pero como se suma a la campaña del sionismo, a tergiversar todo y utilizar lo que le pasó al pueblo judío durante el Holocausto para defender hoy las agresiones y limpieza étnica del Estado de Israel contra el Estado palestino, que no lo decimos nosotros, lo dicen los cien intelectuales judíos, que cuando se cumplieron los 60 años de la creación del Estado de Israel en 1948 dijeron “no podemos celebrar el nacimiento de un Estado fundado en el terrorismo, las masacres y el desposeimiento de otro pueblo de su tierra”. “El Holocausto es para los judíos lo que la NAKBA para el pueblo palestino”, o sea, ellos dicen que el Holocausto nazi, que sufrió el pueblo judío con su exterminio, lo reproduce la NAKBA que fue la creación del Estado de Israel contra el pueblo palestino. Y dicen al final “nosotros lo celebraremos cuando árabes y judíos vivan en un Oriente Medio en paz”. Todo esto salió publicado en The Guardian en 2008.

M.H.: Previa a tu intervención en el Parlamento argentino, hubo distintos pronunciamientos de distintos intelectuales y personalidades que van en el mismo sentido, en nuestro país. ¿Por qué suponés esta reacción específicamente contra tu persona y contra el FITU?

J.C.G.: Se puede interpretar de distintas formas. Si me pongo en lugar de la Embajada de Israel acá y chequeás lo que pasó en la Cámara de Diputados, se habló del tema Israel, del tema Palestina, quién lo dijo, sólo la izquierda. Entonces como sionista digo éste es un canalla, un caradura, nazi, etc. Porque si lo hubieran dicho 50 diputados no hubiera pasado nada. Hubiera sido un tema, discutido por todos y no hubiera pasado nada.

Entonces, se agarran de esto, como podrían agarrarse de cualquier cosa, para fomentar la campaña “anti nazi” que es sumamente burda, porque si hay una corriente trotskista, de izquierda socialista, de la Cuarta Internacional, que ha luchado por generaciones con Nahuel Moreno a su cabeza, a quien también tildaban de antisemita, contra el antisemitismo, somos nosotros. Y Moreno decía que era como si por condenar al fascismo y a Hitler alguien dijera que es un anti alemán. Es un absurdo. Entre otras cosas porque “antisemita” no es solamente una campaña que sea anti judíos, porque hay semitas que son judíos, que son musulmanes, etc. Porque semita no es patrimonio judío solamente.

Entonces, decirnos a nosotros que somos nazis, cuando tenemos cien desaparecidos en la época de la dictadura militar y somos los que levantamos la voz todos los días condenando y luchando por cárcel común a los genocidas, es ridículo.

M.H.: Agreguemos un dato muy importante, vos sos de Córdoba y cuando desaparecen y matan a la hija del Presidente de la DAIA en Córdoba, ese hombre manifestó “a mi hija la asesinaron con balas judías”. Lo digo por esto que mencionás de la dictadura. Porque no olvidemos que Israel fue un Estado que apoyó activamente la dictadura militar. Más allá de que, por otro lado, sacaran gente. Hay muchos desaparecidos que pertenecían a la colectividad judía. Y como dijo el papá de esta chica, muy joven, de 16 años, de la Juventud Guevarista, “a mi hija la mataron con balas judías”.

J.C.G.: Por eso, es como querer tapar el sol con las manos. En Detroit hubo 50.000 movilizados encabezados por los judíos no sionistas, en defensa del pueblo palestino. O sea, Israel tiene cada vez más problemas, porque la causa palestina creció. Sino no se explica por qué Noam Chomsky o el premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, se solidarizan con Juan Carlos Giordano hoy.

La causa palestina obliga a muchos, a que a pesar de las diferencias haya una unidad para repudiar la acción de Israel sobre Palestina. Que intenten expulsar a un diputado por expresar apoyo al pueblo palestino es una barbaridad.

M.H.: El FITU ha impulsado un pronunciamiento por el derecho democrático para defender a Palestina libre y en defensa del diputado Juan Carlos Giordano. Me ha sorprendido la cantidad y la importancia de las firmas no solamente a nivel nacional sino internacional.

J.C.G.: Impresionante y eso tiene que ver con que cada vez vamos haciéndonos más conocidos, pero esa defensa por Palestina libre y, en este caso, para que un diputado como yo, de Izquierda Socialista y el FITU se ponga otra vez en un escenario público en defensa del pueblo palestino, porque la campaña del sionismo es contra aquél que se digne a levantar la voz, ya sea en un ámbito laboral, en un lugar de estudio, en un pueblo equis, en el Parlamento nacional o dónde sea no se puede criticar al Estado sionista de Israel.

Todo el mundo ve que esa es la campaña. Por eso es burda, por eso me acusan de antisemita, de fascista, nazi, etc. Es una campaña de patas cortas. Además de Chomsky, Norita Cortiñas, etc., se han pronunciado varios diputados del Frente de Todos, Carro de Córdoba, Juan Carlos Alderete, el titular de la Oficina Anticorrupción nombrado por Alberto Fernández, la nieta recuperada presidenta de la Comisión de DD HH, Montenegro, Ofelia Fernández, Claudio Lozano, Víctor de Genaro.

Estamos hablando de nosotros, pero quien no deja pasar al sionismo es el Estado Palestino. Este alto al fuego, lo logró la resistencia del pueblo palestino con la solidaridad internacional y con el lío tremendo que se le armó a Israel en las ciudades mixtas de árabes que viven en Israel y empezaron a levantar la voz.

Entonces, hay un achicamiento de la campaña falsa del sionismo a nivel mundial, apoyado por el imperialismo norteamericano, la UE y todo lo demás; y eso ha dado frutos, que es cuando alguien se levanta en contra de todo lo que está pasando y en defensa del pueblo palestino, son solidarios, como pasa en el caso de nuestra banca y agradecidos enormemente por toda la solidaridad que estamos recibiendo.

Entrevista a la legisladora (MC) Laura Marrone

M.H.: Hace unos años atrás tuviste la oportunidad de viajar a Palestina, cuando eras legisladora de CABA fuiste invitada. Me gustaría que hoy hablemos de lo que viste, dada la situación que se está dando en la Franja de Gaza.

L.M.: Gracias por darme este espacio para poder de uno u otro modo expresar mi solidaridad con el pueblo palestino, con el que me siento comprometida. En el año 2017, cuando era legisladora, siguiendo una tradición de la corriente a la que pertenezco, la morenista, que sostiene desde los 70 por lo menos, cuando tuvimos más conocimiento de la cuestión palestina, el derecho de este pueblo a su tierra y la convicción de que lo que había hecho la ONU en 1947 cuando estableció la resolución por la cual se va a enclavar un Estado en el territorio palestino, un Estado sionista, que era el Estado de Israel, era un hecho totalmente arbitrario e injusto y que iba a conducir a este drama que ya tiene 73 años.

En mi experiencia como legisladora, en diversas oportunidades, una cuando vino Netanyahu a visitar a Macri a la Argentina expresé un pedido de declaración de rechazo a ese recibimiento por representar Netanyahu un Estado que estaba cometiendo apartheid contra su pueblo y que tenía un comportamiento racista contra el pueblo palestino.

También en ocasión de la NAKBA que es el aniversario que en este momento, 15 de mayo, tenía celebraciones y que va a desatar el conflicto que hoy estamos viviendo. La NAKBA es el momento en que se aplica la resolución de la ONU iniciándose una persecución y desplazamiento entre 500.000 y 700.000 palestinos de su territorio para consolidar o instalar el Estado de Israel al que se le adjudicó alrededor de un 60% del territorio palestino y al pueblo palestino se le destinó un 40% con una población más o menos similar.

En realidad el sionismo había iniciado un proceso de migraciones hacia el territorio palestino que va a tener un salto a partir de la instalación de Israel. Implantando a todos los judíos que estaban siendo perseguidos en Rusia, en la propia Europa luego del Holocausto, ubicándolos en el territorio palestino.

Palestina vivía una relación entre judíos y palestinos en paz. Judíos y palestinos vivieron en el mismo territorio por siglos sin problemas. Hay manifestaciones artísticas que así lo muestran. Yo lo comprobé, visitando localidades, no de territorio israelí sino de otras regiones del norte del África en mis viajes de lucha. Las puertas de las casas del Mediterráneo lucen la estrella de David y la Media Luna tachonadas. Esas puertas celestes que son tan típicas, tienen originalmente ambos símbolos, porque la Media Luna es el símbolo de los musulmanes. Esto es el resabio de una época donde no existía este enfrentamiento.

Cuando presenté esas declaraciones en la Legislatura solidarizándonos con el pueblo palestino, reclamando la devolución de las tierras que habían sido robadas en la NAKBA, etc., recibí una cantidad de ataques vía redes de distintos sionistas del mundo, alentados por Radio JAI que hizo un llamado a la colectividad sionista a repudiarme.

Vos me conoces, yo tengo amigos entrañables de la comunidad judía, nuestro partido tiene dirigentes judíos, es más yo les decía en una entrevista que me hicieron en Radio JAI que soy seguidora de dos judíos, Marx y Trotksy, así que a mí no me vengan a decir que soy antisemita. Son mis ídolos y son judíos. Así que no identifiquen el antisionismo con antisemitismo porque son dos cosas distintas.

Fue tan alevosa la ofensiva que recibí que el embajador de Palestina me llamó y me invitó a la Embajada. Yo por supuesto fui con las compañeras de mi equipo que eran las elaboradoras, las que hacían las investigaciones y me ayudaban a redactar. Con mucha alegría fuimos y el embajador nos miró y nos dijo ‘¿ustedes de dónde salieron?’. Se sorprendió de esta corriente sudamericana que se solidariza con su pueblo que tanto sufre. Yo le conté del libro que se había escrito en la década del 70, que se llama Palestina, la historia de una colonización que fue muy fundacional de la corriente del trotskismo latinoamericano.

M.H.: También Rodolfo Walsh había escrito un trabajo muy importante en aquellos años como redactor del diario Noticias.

L.M.: Entonces me ofrecieron viajar a Palestina para conocer. Te voy a ser sincera, no me da vergüenza decirlo, me daba miedo. Iba a un lugar de guerra con antecedentes de ataques, pero mis compañeros me dieron coraje y fui.

Me encontré con un pueblo sitiado, una cárcel a cielo abierto. Generaciones de personas que no conocen nada del mundo por detrás de los check point, que son los puestos de control que tiene Israel en territorio cisjordano y que instalan en cualquier parte. Vos vas a tu trabajo y de golpe en el camino te encontrás con estos check point que te obligan a estar 4 o 5 horas parado, no podés avanzar, te atienden pibes de 20 años con ametralladoras, te denigran, el maltrato es cotidiano. No es una situación de guerra, son 70 años de esa situación. Yo he visto cómo a pibes yendo a trabajar les tiraban la mochilita al piso para revisarlos, como algo cotidiano, no como una situación excepcional. Y yo lo veía al pibe, de la edad de mi hijo, elevar los ojos al cielo para contenerse. Porque el menor gesto que ese pibe hubiera hecho reclamando por sus pertenencias, hubiera sido motivo de un tiro. Esas cosas pasan y no hay juzgados ni nada que los proteja.

Las autoridades palestinas que me llevaron a conocer tantas ciudades, fue un esfuerzo increíble que hicieron, conocí Ramala, considerada la capital de Cisjordania, fundada a mediados del siglo XVI y Nablus que es una ciudad histórica fundada en el 72 d. C. Son ciudades muy antiguas. También me llevaron en Hebrón, a un mercado tipo bazar, típico en Medio Oriente, era una especie de callejón con esos puestos uno al lado del otro, esos que hemos heredado también en algunos lugares y, de repente, miro para arriba y había una red, y arriba se veía un primer piso, cuando pregunto qué es, me responden que el primer piso había sido ocupado por colones israelíes y ellos quieren que se vayan de ese lugar.

El hombre que tenía unos 70 años me decía que ese puesto había sido de su tatarabuelo y que él de ahí no se iba. Y la red es porque les tiran cosas, entonces la colocan para que no les caigan en la cabeza. Les tiraban líquidos que les arruinan la mercadería, orín, excrementos. Eso es parte de la cotidianeidad. Un primer piso ocupado por colonos y los palestinos en su propio territorio abajo. Estamos hablando de Hebrón una ciudad que quedó en esa pequeña franja, del 22% que les quedó a los palestinos.

También estuve en Jerusalén, yo nunca me imaginé una cosa así. Primero porque en tres manzanas tenés los tres lugares sagrados de las tres religiones monoteístas de Medio Oriente. Está el Santo sepulcro de los cristianos, el Muro de los lamentos de los judíos y la mezquita de Al-Aqsa de los musulmanes que es el tercer lugar en el mundo del culto musulmán. Todo esto en tres manzanas de la Ciudad vieja.

Vas caminando por la callecita que te lleva al Santo sepulcro y ves las colas de los cristianos que vienen del mundo entero a verlo, con toda su liturgia y sus símbolos. Das media vuelta y te encontrás con el Muro de los lamentos. Más vale no seas muy distraído como yo que empecé a acercarme y casi me matan porque las mujeres no pueden entrar. Yo seguía con mi cámara y los soldados israelíes me empezaron a gritar en hebreo. Así entendí que no tenía que seguir por ahí sino que hay un rinconcito que es para las mujeres. Es así, todo en tres manzanas. A la mezquita no pude entrar porque había una barrera de controles que no dejaban pasar. Solo pasaban los musulmanes siendo revisados.

A lo que voy con esto es que ese es el lugar donde se armó el lío. Lo que yo vi es un pueblo que no puede acceder al mar, por ejemplo. Hablé con unas chicas que me contaban que no conocen el mar. Lo tienen en frente. Está a 15 km de su casa. Pero no pueden ir al mar porque está controlado por los judíos.

No pude conocer Gaza que es una cárcel a cielo abierto, Israel me tenía que dar permiso y no me lo dieron. Es un campo de concentración de entre 2 y 3 millones de personas que viven en un territorio que es un tercio de la Ciudad de Buenos Aires. Es una situación terrible.

Lo que se desencadenó ahora, entre otras cosas, tiene que ver con que Israel hizo un acuerdo con Trump que autorizó a consolidar a Jerusalén como la capital de Israel, desplazando a los palestinos.

Jerusalén cuando fue la imposición de 1947 había quedado bajo un protectorado internacional, una administración internacional de la cual Jordania formaba parte, cuando la guerra del 67 Israel ocupó una parte que no devuelve a pesar que las resoluciones de la ONU dijeron en ese momento que se la tenían que devolver, se instalan en la mitad de Jerusalén y trazan un muro que separa la parte de Jerusalén Este donde están los palestinos.

Pero en todos estos años Israel siguió avanzando sobre territorio palestino y en este momento quiere desplazar totalmente de Jerusalén a los palestinos y estaba avanzando con la demolición de casas en un barrio que está en las afueras de la ciudad antigua pero que se considera muy privilegiado, que los israelíes quieren tomar para sí. Entonces van con títulos de propiedad que la autoridad israelí les da a los sionistas y echan de sus casas a las personas. Esta casa ya no es tuya, es mía, dicen. Y van con la topadora y las demuelen. Casas donde la gente ha vivido por generaciones.

M.H.: Lo que estás contando es parte de la nueva Constitución israelí. Un israelí puede ocupar tu casa y a lo único que tenés derecho es a una indemnización.

L.M.: Y muchas veces esa indemnización ni siquiera alcanza para otra vivienda. Yo no podía creer el amor que le tiene esa gente a su tierra.

El jueves hicimos una movilización que convocó el Comité de solidaridad y amistad palestino argentina que fue desde la Av. 9 de julio en dirección a la Embajada de Israel. Fuimos con los compañeros de Izquierda Socialista y el FITU a acompañar a este comité. Ya hicimos una presentación en Cancillería porque el gobierno argentino ha hecho una declaración deshonrosa para nuestro pueblo, ha dicho que la reacción de Israel había sido desproporcionada. O sea, que los misiles que hoy están masacrando a más de 200 palestinos, de los que se calcula 55 son niños, han destruido casas, edificios, escuelas, han hecho cosas increíbles y los bombardeos son todos las noches porque Netanyahu ha dicho que no va a parar. Por suerte hay comunidades de judíos ortodoxos han respondido ‘no en nombre del Holocausto. Judíos y palestinos hemos vivido en paz’.