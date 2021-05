–

De parte de Amor Y Rabia May 7, 2021

Gracias por su asistencia, por la hospitalidad de la casa y la del Foro. Gracias a ti que tan atinadamente has dicho unas cuantas cosas sobre las que ahora voy a volver, y les advierto que esto va a ser una conversaci贸n, de manera que, si alguien piensa que su voz debe llegar, no tienen porqu茅 esperar al coloquio final sino aprovechar cualquiera de las pausas o interrupciones que voy haciendo para exigirme aclaraciones, dar voz a ocurrencias, contradictorias o no, con lo que vaya diciendo; porque, por supuesto, de esto del Hombre todo el mundo ha tenido que pensar, porque todo el mundo lo sufre, y cualquiera tienen algo que decir. De manera que, por favor, estad preparados desde ahora para intentar hablar. Como gente, no personalmente: las opiniones personales no importan m谩s que, en todo caso, para el enga帽o, para el trampantojo habitual; y, en cambio, el hablar en p煤blico y como p煤blico es distinto; eso puede tener cierta gracia. Est茅n pues dispuestos a recoger esta invitaci贸n sin encontrar demasiado estorbo para romper esa verg眉enza de hablar en p煤blico, una ruptura que, por otra parte, suele tiene buenas consecuencias: cuando se habla en el bar o con la familia o con los amigotes de la oficina, uno est谩 obligado casi infaliblemente a no decir m谩s que tonter铆as; pero cuando uno rompe la verg眉enza de hablar en p煤blico la cosa cambia. Pues bien, apelando a ustedes como gente, tratamos de este asunto.

Con el Hombre me encuentro a cada paso. Me lo encuentro, y muchas veces me harta tanto que tengo que preguntar qui茅n es ese Se帽or: 驴qui茅n es ese Se帽or? Y en la palabra se帽or tienen que fijarse un poco, porque, desde luego, le pongo cierta mala intenci贸n, que luego se pondr谩 bastante a las claras. 驴Qui茅n es el Hombre?, 驴Qui茅n es ese Se帽or?. Desde luego, por lo que se ve, es algo que pertenece a los Se帽ores, al Dominio, a la Cultura. La gente corriente no habla del Hombre. Nada m谩s tienen que fijarse en eso, y mi apelaci贸n constante ser谩 a ese sentido com煤n que est谩 en el lenguaje corriente, no en las Jergas de los fil贸sofos, de los cient铆ficos, de los pol铆ticos, de los periodistas, sino en el rom谩n paladino con el cual suele el pueblo fablar a su bezino, como dec铆a el maestro Berceo hace ya muchos siglos. En 茅se no est谩 el Hombre. El Hombre pertenece a la Cultura y, por tanto, como la Cultura, pertenece a los Se帽ores (y en el R茅gimen que hoy padecemos es el Ministerio y el arma principal del Poder contra el pueblo), est谩 claro que el Hombre les pertenece a Ellos, a los que mandan. 隆Y lo que les gusta!, 隆lo que le gusta el Hombre a los Ejecutivos de Dios! Nada m谩s tienen que recordar, ya desde apenas establecido este tipo de Sociedad del Estado del Bienestar, en el a帽o 69 (si no recuerdo mal), cuando sucedi贸 aquello de que el Hombre pis贸 la Luna. Alguno de vosotros no habr铆a nacido, pero otros lo recuerdan: 隆el Hombre pis贸 la Luna!. Y nos han vuelto a recordar al representante del Hombre en aquel caso, aquel astronauta recintado al pisar y bajar al suelo: un peque帽o paso para m铆, pero un gran paso para la Humanidad, que es lo mismo que este Hombre del que estoy hablando. Y para muestra de los que son los Se帽ores les gusta el Hombre no ten茅is m谩s que recorrer cualquier discurso de pol铆tico, de filosofante, cualquier noticia de prensa para encontrarlo.

Lo malo es que la Cultura penetra mucho y mata… iba a decir a todos pero no es verdad. La Mayor铆a adopta el nombre, la Mayor铆a traga, como de costumbre. Alguno adopta el nombre y todo lo que va con 茅l, y ya no es tan raro encontrar, no gente, pero si personas corrientes (ustedes de vez en cuando) que tambi茅n hablan del Hombre. No todos, la Mayor铆a. Ceden, que ya es el colmo, hasta las mujeres, que ten铆an todos los motivos para no ceder, puesto que se trata, como sab茅is, del primer caso de dominaci贸n (la dominaci贸n de las mujeres por el sexo fuerte) de toda la historia, de la sociedad patriarcal, que son todas las sociedades. Esas mujeres, que ten铆an motivos para no ser el Hombre, sino gente, pueblo, estar m谩s cerca del pueblo, tambi茅n: en el Estado del Bienestar han adoptado el ideal de los Se帽ores, y todo lo que entienden por liberaci贸n, las pobres, es hacerse como Ellos, trepar en la misma pir谩mide que Ellos, competir en el mismo desastre sangriento que es toda la Historia de la Humanidad. Es decir, rendirse al Otro, rendirse al Hombre. Y esto de las mujeres rindi茅ndose al Hombre es para m铆, desde luego, uno de los aspectos m谩s sangrientos de todo lo que voy contando. Algunas, a煤n mejor, incluso preferir铆an decir la Mujer, con may煤sculas igualmente; pero como la Mujer es el Hombre… Esta maldici贸n de hablar del Hombre, se extiende pues, desde hace mucho tiempo a la Mujer, quien sea esa se帽ora. Se extiende tambi茅n hasta el Ni帽o; yo creo que hasta en alg煤n sitio he visto una estatua del Ni帽o, como en alguna otra parte he visto una estatua de la Madre, y otra del Pastor. Todas esas consagraciones con su may煤scula, y otras realmente con estatua, revelan bien algo de lo que vengo aqu铆 diciendo.

Bueno, esto no es todav铆a decir mucho de lo que es el Hombre, luego intentar茅 decir m谩s precisamente qu茅 es, cuando pasemos, como es justo, a la econom铆a, que es donde est谩 la madre del cordero. Pero entre tanto hag谩monos estas preguntas generales: el Hombre 驴existe? Si, existe. Existe como Dios; y corno existen todas esas criaturas ideales que hacen las veces de Dios y que a imitaci贸n suya han ido surgiendo. En verdad, existir (que es un verbo que se invent贸 para Dios), solamente pueden existir ese tipo de entes, como el Hombre. Esos son los que existen. A la gente no le pasa eso. La gente va tirando, vive como puede; pero ponerse a existir, no; eso es propio de Dios y de sus Sucesores.

O bien: 驴tiene futuro el Hombre? Si, por supuesto: tiene Futuro; y adem谩s, hay que a帽adir que es lo 煤nico que tiene, Futuro. Eso es lo que el Estado quiere conseguir de todos y cada uno, que no teng谩is m谩s que futuro. Resulta muy peligroso que se viva, ahora y aqu铆, seg煤n estamos, en este mundo en el que se habla, y no en el mundo del que nos hablan. Resulta muy peligroso que se viva, y por tanto se piense tambi茅n, aqu铆. Y el medio de conseguir que no se viva es el Futuro: es hacer vivir en el Futuro. Se os determina por el Futuro, y en ese sentido podemos decir que el Hombre, ese ideal, naturalmente no tiene m谩s que Futuro. En la perfecci贸n de su estado ser铆a el Hombre enteramente Futuro.

Existencia, Futuro, 茅stas son caracter铆sticas que quer铆a poner por delante. 驴No pregunt谩is si vive como la gente? No: 驴C贸mo va ser eso propio del Hombre? Es como si se preguntara eso mismo de Dios. 驴C贸mo va un Ente como el Hombre o Dios, a entretenerse en eso de andar viviendo. pensando, recordando, d谩ndose un tropez贸n, arrepinti茅ndose de lo que ha hecho para volverlo a hacer de una manera distinta? Eso de vivir no es propio del Hombre. Insisto: 脡l es Futuro. Tiene todo el Futuro y el Futuro, apenas hace falta recordarlo, es la muerte. Por eso, en ese sentido, el Hombre que os estoy presentando es la muerte de lo otro que no es el Hombre, de lo que no se sabe, de la gente esa.

Mortal tiene dos sentidos: el que est谩 sometido a la muerte y el que da la muerte. El Hombre, desde que se invent贸 en la antig眉edad era mortal. Entre los griegos se denominaba con adjetivos como morideros y mortales, sometido a la muerte. Eso se les llamaba para contraponerlos, evidentemente, a los dioses: de quienes se supon铆a que s铆 viv铆an de verdad, que s铆 eran felices. No se parecen en esto en nada al Dios despu茅s desarrollado. Los dioses eran felices, se supon铆a, y en contraposici贸n, nosotros 茅ramos mortales. Pero esta condici贸n de sometido a la muerte, si os fij谩is bien, quiere decir constituido por la muerte, por el Futuro al que se est谩 condenado. Y eso implica el otro sentido de mortal: lo que est谩 as铆 constituido da la muerte. Y, lo mismo que el Estado, el Hombre (que al Estado y al Capital les gusta tanto) es muerte, es mortal.

Del hombre mortal, del Hombre matador, a veces os presentan los Medios de Formaci贸n Masas im谩genes terror铆ficas (es el Hombre haciendo estallar el globo en un apocalipsis que, por si acaso, os meten todos los d铆as por los ojos), convin谩ndolas con promesas de florecimiento y buen funcionamiento para el mismo Futuro. Lo uno tiene que usarse junto a lo otro: vamos hacia el apocalipsis, el Hombre destruye al planeta, destruye el Globo, al mismo tiempo que en el a帽o 2075 est谩 previsto que haya una estaci贸n espacial que sirva de paso entre la Tierra y Marte, o cualquier otra tonter铆a semejante. Lo uno junto con lo otro, Pero esa imaginer铆a del Hombre destruyendo el Globo es superficial. Estoy anim谩ndoos a reconocer que en si, sin acudir a ninguna imaginer铆a, este Hombre ideal, abstracto es muerte, es matador.

C贸mo es que este Hombre se deb铆a constituir lo vamos a ver ahora; pero en este momento ya hay que dar paso a vuestras voces sin esperar m谩s. De manera que, por el procedimiento habitual (隆qu茅 se le va hacer!) de levantar una mano para indicar que algo se os est谩 ocurriendo y de vencer la verg眉enza y hablar con voz p煤blica, comenzaremos.

驴Por qu茅 el Hombre mortal es matador?

Bueno, por supuesto, algo de eso seguiremos viendo, pero ya se comprende que los entes ideales, futuros, existentes, no pueden consentir la vida de algo que ande por debajo vivo, razonando. Lo vemos con m谩s detenimiento, pero se entiende bien que aquello que no es el Hombre, que no est谩 sometido a la idea, tiene que quedar, en la intenci贸n al menos, destruido, anulado. Y viceversa. Claro: aqu铆 estamos tratando que, por el contrario, el pueblo, raz贸n, sentido com煤n, se levante contra el Hombre. Por supuesto, hay un intento de rebeli贸n contra esa muerte sobre el que volveremos. Cabe siempre.

Yo creo que nos has dejado aturdidos con esos argumentos de tanta profundidad, tan vitales, tan sentidos. Y es dif铆cil poder interpretar lo que est谩s intentando decirnos Entonces, no s茅 d贸nde vamos a ir a parar…

Bueno, pero hay algo ligeramente malicioso en lo que me dices: porque, si esto requiere interpretaci贸n, yo no hablo con claridad, y la verdad es que pretendo lo contrario, Y est谩 claro, si es de sentido com煤n, interpretaci贸n, traducci贸n no requerir铆a. Yo dir铆a que, si uno se esfuerza por hablar en lenguaje llano (y por mi parte de m谩s en m谩s cada vez lo intento, no emplear nada de la jerga ni de los pol铆ticos ni de los fil贸sofos), no hace falta ninguna traducci贸n. Si uno se empe帽a en eso, el intentar traducir al lenguaje culto (cosa que me sucede con frecuencia a mi mismo) es un desastre, lo estropea todo, lo asimila, lo integra. Me sucede con int茅rpretes modestos, como los periodistas, que, no pudiendo escribir alguna que otra barbaridad de las que les suelto, tienen que interpretarla, es decir convertirla a jerga habitual, para que no suenen as铆 de mal. Luego me sucede con int茅rpretes de mayor rango. No, no es interpretaci贸n, es simplemente prolongaci贸n del intento lo que os pido. Que sig谩is hablando en lenguaje llano, con sentido com煤n. Diciendo lo que os rechina o lo que no, cosa as铆.

驴Por qu茅 el Hombre y no el Ente? 驴Has tenido en alguna ocasi贸n problemas con movimientos feministas?

S铆, con frecuencia y la verdad es que no siempre me he encontrado con suficiente buen humor como para tomarlo a broma: porque es una equivocaci贸n sangrienta: cuando al lenguaje se le atribuyen condiciones de machista o cosas por el estilo y se piensa que es un insulto el que a una mujer se le llame catedr谩tico (o al rev茅s, porque ya ni me acuerdo, a lo mejor el insulto es llamarla catedr谩tica) y hacen que en los impresos (cuidado que el Estado y la Banca lo recogen con gusto) haya que escribir os/as, o/a y cosas por el estilo, cuando sueltan tonter铆as de estas lo sangriento es que est谩n confundiendo el lenguaje (que no es de nadie, que es com煤n, que no es machista ni nada, que est谩 por debajo de toda la Cultura) con la Cultura, que esa si es machista desde el comienzo de la historia. No hay m谩s Cultura que la masculina. No hay m谩s Poder que el masculino, todas las sociedades son patriarcales. Pero el lenguaje es inocente de todo eso. El lenguaje no puede ser de nadie. No hay lengua del mundo en la que el 铆ndice central yo-me-mi-conmigo no est茅 a disposici贸n de cualquiera, sin distinci贸n de sexo, de clase, de edad ni de nada. Las feministas se aferran a veces a tonter铆as, que adem谩s son idiom谩ticas, porque eso de que en las lenguas haya g茅neros gramaticales s贸lo pasa en algunas. Hay muchas que no conocen eso de los g茅neros gramaticales, y a lo mejor la tribu correspondiente es mucho m谩s machista que la nuestra. El g茅nero gramatical no tiene nada que ver con los sexos ni con la diferencia sexual de la manera que ellos creen. Generalmente, cuando hay una oposici贸n de este tipo, privativa, hay t茅rmino marcado y t茅rmino no marcado, y cuando no interesa marcar la oposici贸n lo que aparece para representar a ambos es el t茅rmino no marcado. Y de esta manera el masculino en espa帽ol es el t茅rmino no marcado. Evidentemente cuando decimos aqu铆 estamos todos, esto no quiere decir que aqu铆 estemos todos los se帽ores dotados de atributos viriles: estamos todos y todo el mundo lo ha entendido siempre sin ninguna dificultad y nadie se ha ofendido. Lo cual no tendr铆a importancia sino implicara esto: nos perdemos as铆 el apoyo en lo que s贸lo el pueblo tiene, en lo profundo que es el lenguaje, que, no es Cultura, que no es de nadie. Haciendo esas tonter铆as lo que se est谩 perdiendo es el instrumento de rebeli贸n primero.

El Hombre todo el mundo ha sabido que es una palabra ambigua en nuestras lenguas. Ya lo era en lat铆n, tambi茅n en parte antes, con los griegos. Es decir, que en un contexto abarca a personas de cualquier sexo y en otro se utiliza para distinguir. Esto ya se acerca un poco al vocabulario. Cuando de la gram谩tica se pasa al vocabulario ya hay m谩s riesgo de que eso en lugar de ser lenguaje sea Cultura y se halle, por lo tanto, alg煤n reflejo del dominio patriarcal, del dominio de los Se帽ores. Pero el lenguaje no, el lenguaje es inocente. Este Hombre del que he estado hablando es, por supuesto, el Hombre ideal, y ya he dicho que en el Estado del Bienestar la rendici贸n, la sumisi贸n de las mujeres es m谩xima porque se las est谩 sometiendo al Hombre. Diciendo al Hombre puede parecer que quiere decir al macho, pero no: quiere decir someti茅ndose al Hombre ideal. que es el representante del dominio mismo, pensando que no hay m谩s que hacerse como Ellos, trepando en la pir谩mide y por tanto perdiendo ese aliento de rebeld铆a que en las mujeres deb铆a ser especialmente vivo.

A mi edad t煤 crees (…j que irremediablemente voy a tener que ser Hombre ya toda la vida.

A tu edad y a la m铆a, que es por supuesto mucha m谩s, se pude quitar uno todo lo que haya que quitarse. Lo que pasa es que uno no puede aspirar a hacerlo tan f谩cilmente y de repente. Hay que levantarse cada d铆a para reconocer que se le ha vuelto a formar una capa protectora de ideas y volver a romper con ellas y al d铆a siguiente otra vez. Es una tarea que nunca se acaba. Uno est谩 condenado al conflicto. Uno es el Hombre ideal, constituido por la muerte, y al mismo tiempo le queda algo de gente.

驴Qu茅 es el sentido com煤n?, 驴Crees que a la gente le queda algo de sentido com煤n?

Sentido com煤n, que a veces digo raz贸n com煤n, es eso que est谩 en el lenguaje comente, eso que he dicho que est谩 por debajo de la Cultura. Es decir, que se entiende mejor oponi茅ndolo a las jergas. El sentido com煤n se distingue, por tanto, de las opiniones y de las ideas. Eso ya es un camino para saber qu茅 es. Es para mi lo mismo que razonamiento: razonamiento que no razona para sostener una idea y llegar a una conclusi贸n, sino que razona por razonar, dej谩ndose llevar por el propio mecanismo del lenguaje. Desde luego esta palabra no se emplea siempre as铆. Yo la estoy empleando en lugar de lo que prefiero decir que es raz贸n com煤n y que para mi se iguala con los mecanismos mismos del lenguaje…

Quisiera retomar la primera intervenci贸n en relaci贸n a que el Hombre es mortal y es matador. Tambi茅n te he o铆do decir que el pueblo nunca muere y por lo tanto no mata. 驴Qu茅 pasa en el caso del poder teol贸gico, que es inmortal, y sin embargo es el encargado de morir de hacer morir a los seres humanos?

Si, ya dije que el Dios 茅ste evolucionado no se parece a los dioses que viv铆an y eran felices: 脡ste no puede vivir. No es que sea mortal, todo el mundo sabe que Dios no va a morirse nunca. No es mortal como las criaturas, es muerto. Dios es muerto en si, lo cual es la perfecci贸n de la mortalidad: no es lo mismo que la mortalidad corriente que se reparte por aqu铆 abajo: es la perfecci贸n de la mortalidad, es muerto. El Hombre es muerto y, seg煤n cabe en ese ideal, le cabe repartir la muerte por doquier. En cuanto al pueblo, y a lo que has adelantado, como a un muchacho amigo se le ocurri贸 decir una vez a prop贸sito de la muerte de S贸crates y la cuesti贸n de la democracia, no mata a nadie. El pueblo nunca muere: no tiene Futuro. Sobre ello terminaremos insistiendo.

驴Tambi茅n los dioses son mortales?

Desde que los conocemos con La Il铆ada y dem谩s son igual de est煤pidos, de traicioneros y mentirosos que los mortales. Sin embrago nunca mueren. Y eso de nunca morir parece que a los mortales les daba la noci贸n de una felicidad que despu茅s, los epic煤reos desarrollaron en el sentido de que los dioses, eran felices gracias a que no se preocupaban para nada de los hombres. Esa fue la tesis epic煤rea: hab铆a que salvaguardar la felicidad por el procedimiento de la no participaci贸n en la pre-ocupaci贸n que caracterizar铆a a los mortales.

Os quer铆a hablar un poco tambi茅n de como en el surgimiento de esta noci贸n del Hombre, de esta idea del Hombre, hay una especie de sugerencia impl铆cita de Naturaleza Humana. Me estoy refiriendo a vuestros libros de la escuela donde el Hombre aparece dibujado al final de la escala biol贸gica, y no s贸lo al final sino en la c煤spide. Lo record谩is todos: se empieza por una especie de bichitos informes que despu茅s se van haciendo pececitos, luego en la tierra van echando patas, van tomando la forma de monos y cuando se llega a la cumbre aparece el Hombre, generalmente erecto, victorioso. Hay efectivamente en todo este enga帽o que denuncio una sugerencia de Naturaleza Humana. Se quiere hacer creer que el Hombre cumple toda la evoluci贸n (que la ciencia presenta como en una especie de aspiraci贸n), aspiraci贸n a esta perfecci贸n que es el Hombre definido as铆: es un animal pero es el Animal Rey, en el cual se cumple el destino de todos los animales.

Ya comprend茅is que esta condici贸n de Hombre es lo que le da derecho para matar a troche-moche a toda especie de bicho. En tiempos m谩s antiguos, el limite estuvo dudoso: los negros del centro de 脕frica que tenemos que trasladar para cultivar el algod贸n en America 驴son Hombres o no son Hombres? no pueden ser Hombres porque entonces 驴c贸mo vamos a hacer esto con ellos?, 驴c贸mo vamos a meter en un barco a los 500 que agarremos cuando se acerquen a la costa para que lleguen vivos unos cuantos -los m谩s fuertes, se supone, seg煤n la ley de supervivencia- y 茅stos se dediquen a cultivar las plantaciones?; no puede ser, no. Costaba trabajo, incluso a los te贸logos, convencer de otra cosa con respecto a negros o respecto a indios, Y las mujeres 驴son Hombres?; era otra disputa de los padres de la iglesia: ten铆an alma; era lo 煤nico que dijeron, porque el trato de sumisi贸n -que era caracter铆stico no s贸lo de la Antig眉edad sino de la sociedad ya cristiana- exig铆a que no se creyera mucho en esto. Ha habido vacilaciones de limites; pero en definitiva la culminaci贸n est谩 en ese sitio, el ejemplo m谩s sangriento es el de los ni帽os. Se considera que los ni帽os est谩n para recorrer la misma escala que los animalitos: empezando siendo una cosa muy informe que poco a poco se va formando, y gracias a los cuidados de los padres, de la escuela y del Estado acabar谩n siendo Hombres, acabar谩n haci茅ndose un Hombre. Hasta hace poco el proceso se completaba con la milicia. All铆 es donde acababa de hacerse Hombre, si todav铆a a los 21 a帽os a煤n le quedaba alg煤n alarde de no ser Hombre, de quedarle algo de vivo y de razonable.

Todo esto lo estoy denunciando como mentira. No hay tal cosa como la Naturaleza Humana. Todo eso es invento de la Ciencia, y la Ciencia es a su vez una parte de la Cultura, y la Cultura es un arma de los Se帽ores. As铆 que de ninguna manera se le pude prestar a eso m谩s que Fe, corno a los Art铆culos de Fe de la Iglesia, pero nunca entendimiento. No hay Naturaleza Humana m谩s que como imaginer铆a con que la Ciencia m谩s o menos funciona.

Respecto a los que est谩 por debajo de los Hombres, los animalitos, no quiero decir nada. Quiero recordaras que ahi asoma de vez en cuando el misterio; cuando uno trata de asomarse a los ojos de uno de los animales m谩s cercanos y no entiende, honradamente (con sentido com煤n), lo que pasa. Claro que la mayor parte de la Mayor铆a tampoco se resigna a eso: convierten a los perritos en Hombres, lo hacen casi como el Hombre, tal vez una clase de Hombre un poco inferior, como anta帽o los negros o los indios, pero Hombre al fin y al cabo, pues no le dejan ser otra cosa. Y bueno, a veces tambi茅n pasa con otros animales, pero esto ya es de orden distinto: cuando a los chimpanc茅s en decenios pasados trataban de ense帽arles a hablar (aunque fuera por la v铆a del ordenador), de incorporarlos a la raza victoriosa.

Hablando de animalitos, de lo que pueda quedar por debajo, y en lo que no quiere entrar, tenemos que volver sobre la otra parte del titulo, la gente, el pueblo. Antes he dicho como la invenci贸n del Hombre est谩 precedida por la fase de llamarnos mortales para distinguirnos de los dioses. A lo que aludo como pueblo, como gente no le pasa nada de esto. La palabra populus es una palabra pr谩cticamente igual a poopulus que designa al 谩lamo y su familia, al 谩lamo y al chopo. Es decir, que la palabra populus tenia algo de onomatop茅yica y suger铆a rebullicio, lo tr茅mulo, el temblor. Es as铆 como ten茅is que entender la palabra pueblo, lo que es la gente. Desde luego ninguna palabra se salva del todo del intento de asimilaci贸n: de la palabra gente se han hecho desde antiguo muchos usos. Nada m谩s ten茅is que recordar las gentes, es decir, los gentiles, opuestos a los cristianos en la antig眉edad. Y del pueblo no digamos: hubo un tiempo en que los representantes extremos del poder, dir铆a m谩s bien caricaturescos (Hitler, Mussolini,…), se complac铆an en usar el t茅rmino: popolo, volk, es decir que confund铆an esto a lo que aludo como pueblo con un pueblo nacional, incluso, en el Ideal nazi con una raza bien determinada: que tiene mucho que ver con la pretensi贸n que he dicho: La Raza 煤nica que deb铆a quedar, que era la genuina representante del Hombre.

Ahora tal vez si podemos permitirnos usar un poco m谩s la palabra, pero recordando al 谩lamo y su definici贸n. Por cierto, que eso que llamarnos pueblo o gente tiene la gracia de que, mientras el Hombre sabemos lo que es (como existe, como est谩 definido), esta otra cosa tiene la gracia de que no sabemos qu茅 es ni podemos definirla, ni tiene fronteras pueblo no tiene patria), ni tiene por tanto definici贸n, ni acaba nunca de saberse qu茅 es, ni tiene personas (o sea, n煤mero de almas, como las poblaciones de los Estados), ni por tanto se puede contar (porque la falta de la Idea significa la falta del c贸mputo). Y esto es lo que est谩 por debajo del Hombre y lo que el Hombre trata de matar.

El Hombre, frente a esa gracia de no saber lo que es, es el Hombre que se sabe bien que es, quien es, adonde va, que Futuro tiene. El Hombre en definitiva, aunque a veces sea la Humanidad, es tambi茅n la persona singular, con nombre propio, 茅se que escribimos con may煤sculas. Ha adquirido esa may煤scula de que hablamos por imitaci贸n y herencia de como la adquiri贸 Dios, en el cual se cumple la confusi贸n entre el nombre com煤n y el nombre propio, porque Dios desde el momento en que ya no hay dioses, siendo a la vez uno y solo, es al mismo tiempo el ejemplo del individuo absoluto. De modo que de esa manera lleg贸 a usar la may煤scula. Esto de las may煤sculas es una cosa de la escritura: como veis, ni si quiera puedo pronunciarla. Me gustar铆a mucho decir 隆HOMBRE! para imitar a la may煤scula pero no puedo, es un recurso simplemente de la escritura, es decir de la Cultura, de la Historia. Pero no por ello deja de ser significativo. Se desarroll贸 en la edad media esta costumbre de usar las letras capitales para iniciales de ciertas clases de palabras: los nombres de los personajes. Dios, por el mecanismo que he dicho, adquiri贸 tambi茅n esa may煤scula, y despu茅s de haberla adquirido 脡l tambi茅n el Hombre, y se descuidan la Mujer y el Ni帽o: todo puede caber. El Hombre, es el individuo personal, y corno tal una imitaci贸n de Dios. Ya la teolog铆a desarrollada establec铆a la identidad del alma personal y Dios mismo, el creador suyo.

En cierto sentido, es, por tanto, (si me permit铆s ir un poco r谩pido) Dinero. Porque en la culminaci贸n del Desarrollo Dios ha tomado esta cara en la que Estado y Capital de confunden, y es sencillamente el 煤nico objeto de la Religi贸n, en su forma m谩s perfecta, a la que llamamos Econom铆a. El individuo personal es Dinero, porque es Futuro: el Hombre que le gusta a la Banca y al Estado es un Hombre que se desvive constantemente por hacerse un Futuro, por ir labrando su porvenir. Es a ese Hombre al que le habla la Banca de los pr茅stamos juveniles para terminar los estudios, de las mejoras a las ayudas para la jubilaci贸n, de los pr茅stamos para construir casitas, y todas las dem谩s cosas: constantemente desvivido por su Cultura, enteramente condenado, no sabiendo hacer m谩s cosa que trabajar y divertirse, que es lo mismo (no vamos a andar ahora haciendo distinciones), porque la diversi贸n es, por supuesto, del mismo orden que el trabajo y sirve para lo mismo, pero vivir, pensar aqu铆 y ahora, en este mundo del que hablamos, no. Estar continuamente preocupado, desvivido, ese es el Hombre que a la Banca y al Estado les gusta. Es el buen s煤bdito y el buen cliente, es el individuo personal en su forma m谩s desarrollada.

Y naturalmente hay individuos que forman conjuntos, clases y masa de individuos, que son las poblaciones ideales que forman parte del Estado m谩s desarrollado. Son aquellas a las que acude la Democracia, que es el r茅gimen m谩s perfecto y desarrollado, el que padecemos hoy d铆a. La Democracia, que es por tanto la muerte del pueblo, como se ve bien en el hecho de que hasta hay canciones populares (que tal vez hasta principios de este siglo parecen que segu铆an vivas) que desde el establecimiento de la Democracia desarrollada mueren una detr谩s de otra, hasta por obra de alg煤n bienintencionado recopilador que las conserva en forma arqueol贸gica, en forma de folklore y cosas por el estilo.

El r茅gimen m谩s perfecto se f铆a del individuo personal (el individuo que es el mismo dinero, cuya firma es dinero, lo mismo un cheque que en un cuadro de un artista famoso) porque es sumisi贸n al Futuro. 脡ste es del que se f铆a y sabe que los conjuntos formados as铆, con individuos, no ofrecen ning煤n peligro, que los conjuntos o masas de individuos, llegado el caso de la compra en los grandes almacenes o de la votaci贸n, cuando lleguen las votaciones, van a querer lo que est谩 mandado que quieran. Convencido cada uno de que sabe lo que le gusta, y sabe lo que opina, y por tanto tiene su propio criterio; convencido de eso, se le coge e infaliblemente: en las votaciones vota lo que hay que votar, y en las compras y en el 茅xito de los productos se cumple la misma ley. Por supuesto, con la trampa consustancial a la Democracia de equiparar la Mayor铆a con todos, truco que hasta en las ciencias ha tenido que desarrollarse, en forma de paso al l铆mite, s贸lo que en la pol铆tica de una manera mas descarada. La Mayor铆a obedece porque est谩 hecha de individuos y el individuo es sumiso. Por tanto se consigue que la Mayor铆a pase por todos y el Orden sea perfecto.

Bueno, contra eso, sigue habiendo por debajo que es de todos, pero que no es de la Mayor铆a. Sigue quedando algo de eso inc贸gnito a lo que he aludido con nombres imperfectos como gente o como pueblo. Y esto no tiene que ver con la Especie Humana. Digamos que cualquier cosa que hable, cualquier cosa que razone, cualquier cosa que sienta, cualquier cosa de esto que sigue vivo por debajo. Y despu茅s de todo, toda esta Historia nuestra (diez mil a帽os, no m谩s hace que hemos aprendido a escribir) no es casi nada: hasta los propios cient铆ficos tienen que decirnos que desde hace 500 mil a帽os hay gente hablando por el mundo. As铆 que sigue por debajo algo, respirando por dentro. Es decir, algo que se mantiene insensible a la mentira que es toda esta imposici贸n de los ideales, el Hombre (que en definitiva es el Dinero), que sigue sinti茅ndolos literalmente como una herida en sus propias carnes, en lo que es vida inmediata, y tambi茅n raz贸n com煤n.

Y algo se queda rezongando; por m谩s cuentos que le cuenten. Por m谩s que uno personalmente se lo crea, queda rezongando que es mentira eso que se le quiere hacer tragar. Incluso este r茅gimen, el m谩s perfecto de todos, sigue siendo imperfecto: no ha matado del todo a la gente, sigue quedando por debajo algo de vida, algo de sentido com煤n, que no se sabe lo que es.

隆Vivan las imperfecciones del R茅gimen! porque eso es la vida, porque sin eso ni siquiera podr铆amos estar hablando aqu铆 esta tarde, que es una forma de respirar. La gente no sabe ad贸nde va, no sabr谩 qu茅 definici贸n tiene, ni sabe qu茅 est谩 haciendo aqu铆, ni por la Historia ni por fuera de la Historia. La gente no lo sabe, y gracias a que no lo sabe tiene que ir haci茅ndolo, haciendo cosas que no est谩n hechas, en contra del ideal de r茅gimen, que es que no se haga m谩s de lo que ya est谩 hecho.

Es decir, que puede el Poder quedarse completamente tranquilo, pero el Poder tiene esta grieta. El Poder es un mero ideal, por imperioso que sea, por aplastante que sea, al igual que el Dinero. En cambio, las posibilidades de otras cosas, las posibilidades de que la gente viva se abre literalmente sin fin, es aquello que no sabemos y que hay que hacer a medida que no se sabe, descubri茅ndose a s铆 mismo si no se hace.

鈥arece que hablas de sentimiento y raz贸n pero tambi茅n de pesimismo y optimismo鈥

Fijaos que importancia tiene esto. Las palabras corrientes no enga帽an. Sentimiento y raz贸n son palabras del lenguaje corriente, no son cultismos: pesimismo es una palabra culta, igual que optimismo. No, esas no se pueden emplear; porque optimismo y pesimismo indican Futuro, indican qu茅 se saben; y por contra la gracia est谩 en que no se sabe; porque lo que se sabe no se hace. No: la gente nunca puede ser ni optimista ni pesimista. Cuanto m谩s gente, m谩s desenga帽ada, menos se lo cree, y por tanto m谩s activa. Pero no tiene Futuro, y 茅sa es justamente su gracia. Es el Hombre el que tiene todo eso.

Cuando te has referido a lo biol贸gico has hablado de los animales que hay por debajo del Hombre. 驴Hay ah铆 tambi茅n gente, al margen de la humanizaci贸n que de ello tambi茅n hace el Hombre?

Si, es una cuesti贸n complicada, en la que no quer铆a entrar. Me he limitado a decir que es gente cualquier cosa que hable, que razona, que sienta. Es evidente que 茅ste tipo de criatura que somos hablamos en un sentido peculiar. Las dem谩s, tambi茅n hablan. Y yo soy muy partidario, si alguien tiene todav铆a necesidades o deseos religiosos, de hacer como muchos pueblos: de descubrir en los 谩rboles, en los r铆os, algo que todav铆a est谩 hablando, y que es humano de la misma manera que es divino. Esto es un poco en broma, para alguien que todav铆a tenga un resquicio de religi贸n, que a todos nos pasa de vez en cuando. Se puede pensar, si, que por debajo y por encima del hombrecito que figura en lo alto de la escala, por sitios que no se sabe, hay ocasiones en que las cosas, animales, est谩n diciendo algo, nos pueden o铆r. Cualquier cosa que nos quite de esta inepta soberbia de la especie, de considerarnos una especie privilegiada y culminante, cualquier o铆do que permita o铆r lo que dicen los r铆os, la brisa en las ramas de los 谩rboles, puede servir para curar un poco de esta est煤pida creencia en la posesi贸n, aunque sea del lenguaje. El Hombre no tiene el lenguaje; porque, como veis, vosotros tampoco lo ten茅is, Habl谩is as铆 de bien gracias a que no sab茅is lo que est谩is haciendo cuando habl谩is. Este es un buen camino. Si intentarais saberlo nunca lo conseguir铆ais pues el aparato es enormemente complejo. Y funciona magn铆ficamente. Todo eso se hace por debajo de uno. As铆 que cualquier cosa sirve para curarse de esto.

驴Qu茅 partidos y qu茅 organismos controlan el Hombre? 驴Son todos iguales?

Todo se organiza bastante bien. Est谩 el Estado Nacional, por ejemplo, Espa帽a, est谩n otro tipo de estat铆culos, est谩n otros inventos por encima y por debajo (la fabricaci贸n de Europa por encima, las autonom铆as por debajo) para completar la obra. De manera que todo es Uno. Nadie puede enga帽arse de que Arag贸n Uno, Grande y Libre sea distinto de Espa帽a, ni que Europa Una, Grande y Libre puede ser distinta de Espa帽a. Pero se dividen, se multiplican las burocracias. Y, para que todo sea lo mismo, se hace parecer que hay diferencias. Luego vienen los personajones, se hace creer que fulano con esa cara que tiene y ese nombre que te hacen aprender a bombo y platillo va a ser distinto de otro se帽or es lo mismo, todo es intercambiable, pero todo sirve para el enga帽o. El poder del Poder es uno y el mismo pero siempre tiene que disfrazarse.

Una de las cosas de las que m谩s se habla hoy en d铆a es de los Derechos del Hombre y del asunto de la solidaridad.

Te agradezco que hables de los Derechos del Hombre porque se me hab铆a pasado. Es verdad que despu茅s pueden nacer los Derechos de la Mujer, los Derechos del Ni帽o, los Derechos del Inv谩lido, por imitaci贸n y por distribuci贸n. Eso de los Derechos del Hombre suena aburrido. Son cosas que no tienen remedio: si dice Derechos est谩 diciendo aburrimiento. Fijaos que los tipos de estudios que se imponen con mayor vehemencia para la mayor铆a de la gente poco formada se caracterizan porque van cargados con el aburrimiento: eso que no te gusta nada, eso es lo bueno: eso es lo que te va a hacer un Hombre: los Derechos del Hombre son aburridos porque son vac铆os: no hacen m谩s que ratificar la fe en el Hombre, esto es, en la persona individual, y as铆, cambiar la vida por su sustituto y anular la verdadera reclamaci贸n de abajo, de la gente: matar la vida al protegerla (jur铆dicamente), como se mata la Naturaleza (se la hace Hombre) al protegerla. Y as铆 mismo la solidaridad entre personas no puede hacer m谩s que consolidar la Fe en la Persona, en el Hombre. El pueblo, que no tiene individuo, ni se cuenta, no es solidario: es com煤n. A la solidaridad se contrapone la comunidad, lo que es de cualquiera porque no es de nadie.

El lenguaje culto, como opuesto al sentido com煤n. Yo entiendo que el lenguaje deber铆a ser el veh铆culo de comunicaci贸n de los hombres.

Comunicaci贸n dice una parte de lo que es: sirve para eso. Pero la historia de la literatura est谩 hecha sometiendo a la jerga de la Academia Literaria cosas que a lo mejor no lo eran: porque a lo mejor aquellos productos que le han sonado a la gente eran del lenguaje, de la raz贸n com煤n. ahora bien, eso se idea, se traza un esquema de evoluci贸n, y eso es mortal. Lo padecen los muchachos de institutos todos los d铆as: lejos de intentar que algo reviva de aquello que est谩 vivo, el programa (no tanto los maestros, porque hay algunos que no est谩n bien hechos del todo) tiene por misi贸n impedirlo: que no haya nunca ning煤n disfrute del producto, pero a cambio mucha informaci贸n hist贸rica sobre el poeta. Es decir, rollo para nunca llegar a entender ni a leer ni a sentir nada.

Si este modelo del Hombre no sirve 驴qu茅 nos planteas?

No hay nada que plantear. Ya he dicho que, a pesar de todo, por debajo siempre hay posibilidades. Lo que yo no puedo hacer es meter un Futuro a cambio. El Futuro es de Ellos. Si propongo un Futuro alternativo, estoy sirviendo al r茅gimen como cualquiera. Eso es lo que hace de ordinario, ofrecer alternativas. Para lo que se pueda hacer no hay mas que recordar lo que se dice en la canci贸n de Machado. no hay camino, se hace camino al andar. 脡l se hace, la posibilidad de que se haga, implica y necesita que no lo haya. 驴Qui茅n soy yo ni nadie para ofrecer a la gente Futuros? Seg煤n se vaya haciendo, veremos qu茅 es, pero si empezamos con programas alternativos, estamos en lo mismo, no estamos saliendo del r茅gimen para nada.

…la solidaridad鈥

Si, pero, por supuesto, con la condici贸n de que no sea a la manera de los reba帽os y de los ej茅rcitos que ellos fabrican con su famosa solidaridad. La palabra com煤n lo resume bastante bien. No es un camino que pueda hacer uno s贸lo, uno s贸lo es igual que el Estado. De la persona individual ya he dicho todo lo malo que se puede decir y no se puede esperar nada, pero de conjunto solidario de personas individuales tampoco. Es lo mismo. Los individuos y las masas de individuos no pueden hacer m谩s que lo que ya est谩 hecho.

驴Cada vez hay m谩s Hombres y menos gente?

Por supuesto. Hay que considerar esta 茅poca nuestra y este r茅gimen que padecemos simplemente como el sitio donde toda la historia est谩 condensada: la eternidad en la actualidad. Probablemente desde que ha empezado la Historia el dominio de los se帽ores, el sometimiento de las mujeres en primer lugar, la cosa ha sido en esencia la misma, pero en la forma en que nosotros lo padecemos es especialmente clara. El intente es que no haya m谩s que individuos personales, que no haya m谩s que Hombres. Pero sigue quedando mucho de gente por debajo…