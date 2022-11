EL HOMBRE LIBRE

Iba caminando por el sendero del bosque. A un lado estaba el ramal casi seco del r铆o entre 谩rboles altos. Al otro, hab铆a una selva de helechos y arbustos verde como mi vida. Yo ya sab铆a c贸mo se reproduc铆an las plantas y reconoc铆a las esporas como p铆ldoras de vida futura y exultante. Pero, la soledad me pesaba. Aquel d铆a parec铆a un d铆a perdido m谩s en que estar conmigo mismo no me curaba de la civilizaci贸n.

Llegu茅 al ca帽贸n, donde franjas de arena clareaban los arbustos y 谩rboles del borde. Rode茅 las curvas gemelas, donde tantas veces hab铆a saltado por los aires con mi bicicleta. Y entonces me top茅 con un anciano con gafas haciendo algo.

-驴Qu茅 haces t煤 aqu铆?- me pregunt贸 con voz destemplada el extra帽o.

-Solo estoy dando un paseo-me excus茅.

El anciano me mir贸 y sonri贸.

-Parece que eres un chaval listo. 驴Sabes que estoy haciendo aqu铆?- me dijo se帽alando una hoguera rodeada de piedras sobre cuyos rescoldos humeaba un palo.

-No.

-Fabrico cachabas. Vivo de ello-me afirm贸 orgulloso.

-隆Vaya!-me sorprend铆.

-Voy por los pueblos y escojo una rama adecuada de un 谩rbol. La quemo y moldeo el mango curv谩ndolo con un simple alambre. Luego corto con mi navaja los nudos del palo y lo limo. Al final le pongo una goma a la pata. Tardo una hora en hacer cada cachaba. Cuando tengo seis o siete voy a los mercadillos de los pueblos cercanos y las vendo. Con el dinero me pago la comida y el alojamiento en las pensiones. Y voy de pueblo en pueblo. Soy libre.

-隆Que bien!

-Mi mujer muri贸.- se interrumpi贸 suspirando- Y me quer铆an meter en una residencia de ancianos. Pero me escap茅. Eso es m谩s triste que una c谩rcel. Prefiero la libertad mientras la salud aguante. Mi palabra es el 煤nico pasaporte que preciso. Apenas llevo equipaje. Lavo la ropa en las pensiones y voy limpio. De cuando en cuando me ducho. Me gusta conocer gente de los pueblos y hablar. Por eso te he importunado. Acabas de conocer a un hombre libre. La libertad es lo m谩s importante. No me matar谩n esos cabrones, con perd贸n. Mira. 驴Quieres ver c贸mo lo hago?

Con unos breves comentarios me explic贸 con detalle mayor la t茅cnica de su oficio. Al final segu铆 mi paseo y lo dej茅 all铆, profundamente orgulloso de s铆 mismo y de su labor.

Hay que ir por sitios solitarios para conocer individuos 煤nicos. Los caminos anchos y f谩ciles solo llevan al abismo de las masas.(Alfredo Velasco)