October 8, 2021

Por Mumia Abu-Jamal

Hace varios d铆as nos lleg贸 una noticia devastadora. El revolucionario Chucky Africa, el m谩s joven de 鈥渓os 9 de MOVE鈥 y el 煤ltimo liberado, muri贸 de c谩ncer.

Chuck, nacido Charles Sims en Filadelfia del Oeste, era un integrante incondicional de la organizaci贸n MOVE y un guerrero de duros pu帽etazos en la prisi贸n. En los a帽os 鈥80, Chuck y Delbert se unieron al programa estatal de boxeo. En aquellos a帽os hubo menos de una docena de prisiones en el estado de Pensilvania y los equipos sol铆an visitar a otras prisiones para realizar emocionantes peleas de boxeo. Los dos hombres eran tan fuertes que se consideraban un d煤o din谩mico que daban golpes castigadores a los cuerpos de sus adversarios.

Pero Chuck no limit贸 sus combates al ring. Esto qued贸 claro una vez cuando discut铆a un asunto con un oficial 鈥渄e camisa blanca鈥 (alto rango) en la prisi贸n Dallas en los a帽os 鈥90. Chuck se sinti贸 ofendido por una respuesta del mandam谩s y lo golpe贸 tan fuerte que cay贸 noqueado al suelo.

Aunque sus largos ratos en el hoyo (aislamiento) le dieron una excelente oportunidad para platicar con otros presos, le quitaron el acceso al aire fresco y luz solar que le hac铆a falta. Chuck estudi贸 historia y pol铆tica y ley贸 vorazmente. De hecho, hace poco public贸 un ensayo de sus pensamientos y observaciones tomados de sus d茅cadas en prisi贸n titulado 鈥淔rom Darkness to Gray鈥 (Desde la Oscuridad al Gris). En 茅l, Chuck se muestra astuto, pensativo, y propenso de ir al grano del asunto.

Chuck ten铆a treinta y tantos a帽os cuando anot贸 los siguientes pensamientos:

鈥淓mpec茅 a revisar las cuestiones jur铆dicas y estrategias para una demanda que pensaba presentar. En realidad no pude imaginar c贸mo los guardias que me hab铆an atacado iban a poder contar una historia clara. Confi茅 en que iba a ganar. Los hechos del asunto son irrefutables. Tengo varios testigos oculares. Adem谩s tengo im谩genes filmadas. Cit茅 pruebas que mostraban mis heridas cuando llegu茅 a una prisi贸n federal directamente de la prisi贸n estatal de Pensilvania, Camp Hill. Sin embargo, estoy preparado para pelear porque nunca he conocido a un polic铆a o un guardia carcelario dispuesto a reconocer sus fechor铆as, especialmente cuando el tema es la brutalidad policiaca.鈥

Los pensamientos y palabras del revolucionario de toda la vida, Chuck Africa.

Chucky logr贸 vivir su verano 65 de vida despu茅s de pasar m谩s de 40 a帽os en prisi贸n.

Chucky Africa, liberado en 2021, fue un hombre de fuego e hielo, quien terminaba sus cartas a sus amistades y familia con las palabras 鈥淎mor y Rabia鈥.

Desde la naci贸n encarcelada soy Mumia Abu-Jamal.

鈥(c)鈥21 maj

4 de octubre de 2021

Audio grabado por Noelle Hanrahan, http://www.prisonradio.org

Circulaci贸n por Fatirah Litestar01@aol.com

Traducci贸n Amig@s de Mumia en M茅xico