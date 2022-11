–

De parte de Lobo Suelto November 13, 2022 190 puntos de vista

驴Cu谩l es nuestro mito fundador? No el Edipo, dice el fil贸sofo argentino Le贸n Rozitchner, sino el mito de Cristo, 鈥渆l cordero inmolado鈥.

Cristo cancela nuestras deudas -contra铆das en la rebeli贸n primera y posterior expulsi贸n del para铆so- con su sacrificio. Pero, 驴sacrificio de qu茅? Sacrificio del cuerpo: acepta la muerte, la muerte en vida, la muerte del cuerpo, como acceso a lo eterno.

Es lo que nos propone ese modelo de identificaci贸n fundador. La Ley de Dios ya no nos obligar谩 entonces s贸lo desde fuera, desde el exterior, sino tambi茅n desde el interior, desde el coraz贸n. Es lo que hace del cristianismo un dispositivo de dominaci贸n m谩s eficaz: nos gobierna desde dentro, nos auto-gobernamos.

Modelo de vida perfecta, encarnaci贸n de la m谩s enaltecida pureza. Modelo de amor perfecto, amor sin mujer, amor de uni贸n abstracta con el Dios abstracto. Cristo va a la muerte, en el mayor de los sacrificios, para purificarse completamente del cuerpo, para depurarse de cualquier rasgo corp贸reo.

Este es el mito que el escritor ingl茅s D. H. Lawrence (1885-1930) se decide a reescribir en El hombre que muri贸, una novela corta, o un cuento largo, escrito hacia el final de sus d铆as, mientras redactaba esa otra obra p贸stuma suya tan poderosa que es un comentario del libro b铆blico del Apocalipsis.

隆Lawrence se dispone a reescribir el mito fundador de toda una civilizaci贸n (hasta hoy)! Dirige su ataque al coraz贸n del adversario: contar de otra manera sus historias, tergiversar sus relatos, mostrar el mandato de muerte que veh铆culan e invitar a otros modos de existencia.

El Cristo de Lawrence resucita, un tanto torpe y desorientado, en la cueva, en la tierra, en este mundo. Poco a poco va volviendo en s铆, tomando conciencia de lo que le ha pasado, de lo que le pasa ahora. De su nueva vida.

鈥淟a muerte me ha salvado de mi propia salvaci贸n鈥.

鈥淓l profeta y el salvador han muerto en m铆. Vivir茅 desde ahora mi vida personal鈥.

Jes煤s resucita sin misi贸n. La nueva vida ser谩 una vida sin misi贸n. El Jes煤s de Lawrence no nace para morir, por nada ni por nadie.

En su deambular primero se topa con Mar铆a Magdalena. Sorpresa, alegr铆a. Pero pronto decepci贸n y alejamiento. Ella advierte que Jes煤s ya no es el Mes铆as: el Mes铆as no se ha levantado. S贸lo Jes煤s, sin misi贸n. Ella ama al Mes铆as, no la vida personal. 脡l advierte hasta qu茅 punto su amor por los dem谩s ha estado mediado por las obligaciones. 脡l salvaba y ellos le salvaban a 茅l. Pero eso se acab贸, se acab贸 salvar o ser salvado, ese tipo de relaci贸n.

鈥淨uise obligarlos a vivir y ellos me obligaron a morir鈥.

鈥淐ualquier contacto entre 茅l y la humanidad (a partir de ahora) habr铆a de ser libre, sin obligaciones鈥.

驴C贸mo amar a partir de ahora? Unos campesinos le acogen, desconocen qui茅n es. Jes煤s busca este anonimato, la libertad en las relaciones. Hay atracci贸n sensual, sexual, con la campesina joven. Cristo reflexiona sobre la virginidad (la de su madre, la suya propia) como modelo de amor puro.

鈥淎hora sab铆a que la virginidad es una forma de ego铆smo, y que el cuerpo nace para tomar y recibir sin ego铆smo鈥.

鈥淎hora sab铆a que hab铆a resucitado para la mujer o las mujeres que conoc铆an la vida amplia del cuerpo, sin ego铆smo de dar, sin ego铆smo de recibir鈥.

Cristo se hab铆a limitado a dar sin recibir. El Jes煤s de Lawrence quiere amar distinto, en un permanente dar y recibir, ida y vuelta, toma y daca. Esa imagen del 鈥渢oma y daca鈥 es la definici贸n misma del matrimonio que Lawrence usar谩 en sus otros textos sobre el amor. No s贸lo dar, no s贸lo recibir, sino dar y recibir, no s贸lo desear, no s贸lo ser deseado, sino desear y ser deseado, ese intercambio de posiciones.

El Jes煤s de Lawrence ya no pertenece al Padre. No cambia el amor concreto de las mujeres por el amor abstracto a la Ley del Padre. Ya no es el hijo del Dios inmaterial cristiano, sino el hijo muy material de la madre y de la tierra. Aprende 鈥渓a femenina diferencia, un coraje de vida y no de muerte鈥.

Al final, en la 煤ltima parte del cuento, el Jes煤s de Lawrence se vincula en amor sexual con la sacerdotisa de un templo dedicado a la diosa Isis. 隆Jes煤s en realidad ha resucitado鈥 pagano!

Se conoce y se ha escrito mucho sobre el paganismo de Lawrence. Es una 鈥渞eligi贸n鈥 del cosmos vivo. La relaci贸n con un mundo en el que todo est谩 animado por una potencia vital, donde cada v铆nculo es singular y se establece con una existencia singular.

鈥淓l mundo es ahora una flor de p茅talos oscuros y yo estoy dentro de su perfume como dentro de un contacto鈥.

Lo que salva ya no es una distancia, un distanciarse, sino un contacto, un vincularse. Un contacto sin promesa de salvaci贸n de por medio, sin esa verticalidad, sino libre y relativo s贸lo a los afectos mismos que se experimentan. No un contacto 鈥渧irgen鈥, sino en el ida y vuelta del dar y del recibir.

鈥淧adre -exclam贸- 驴por qu茅 me has ocultado todo esto?鈥

鈥淪煤bitamente se dio cuenta: 鈥榶o ped铆a a todos que me sirviesen con el cad谩ver de su amor. Y termin茅 ofreci茅ndoles el cad谩ver de mi amor. Tomar y comed: este es mi cuerpo -隆mi cad谩ver! Le asalt贸 una intensa verg眉enza: 鈥榙espu茅s de todo -pens贸- quer铆a que todos me amaran con sus cuerpos muertos鈥.

Cristo fue asesinado, pero 茅l mismo se ofreci贸 al crimen con deleite morboso. Jes煤s resucitado pagano rechazar谩 este amor muerto, este amor de cuerpos muertos, este amor sin v铆nculo sensual, sexual. 鈥淧ilatos y el sumo sacerdote me salvaron de mi excesiva salvaci贸n鈥.

El final del apocalipsis cristiano, ese corte con la vida del cuerpo, ese corte con un cosmos vivo habitado por potencias singulares, esa vida escindida que, seg煤n Le贸n Rozitchner, se prolongar谩 luego en el capitalismo, como amor al dinero y el beneficio abstracto, conexi贸n instrumental con un mundo reducido a medio y herramienta, cuerpo modelo-ideal de gimnasio y escaparate, ser谩 un renacimiento de la vida sensible.

鈥淓l ser humano quiere, ante todo, su plenitud f铆sica, ya que ahora, y por una vez, tiene un cuerpo y es potente. La gran maravilla es estar vivo. Para el ser humano , como la flor o el p谩jaro, el triunfo supremo consiste en ser lo m谩s v铆vido, en estar lo m谩s perfectamente vivo posible. Al margen de lo que pudieran conocer los muertos y nonatos, no pueden conocer la belleza, la maravilla de tener un cuerpo vivo. Los muertos pueden buscar el m谩s all谩, pero el magn铆fico aqu铆 y ahora de la vida corporal es nuestro, y s贸lo nuestro, y lo es s贸lo durante un tiempo. Deber铆amos bailar de gozo por estar vivos y tener un cuerpo, por formar parte del cosmos vivo y encarnado鈥 Lo que el ser humano quiere apasionadamente es su totalidad y su un铆sono vivo, no la salvaci贸n aislada de su 鈥榓lma鈥欌.

Me gusta esto: Me gusta Cargando…

Relacionado