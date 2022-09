–

Siguiendo la premisa arltiana, el drama nos acuesta con un cross a la mand铆bula, en un sue帽o poco placentero. La Madonnita es una obra estrenada en 2003, con direcci贸n del propio autor, Mauricio Kartun. Poco m谩s de una generaci贸n pas贸 entre ese a帽o y hoy, que no es poco si nos detenemos en el conflicto que se pone en escena: una mujer sometida por un hombre, y un contexto social que lo banca, se sirve del abuso, y lo aprueba. El trabajo es de lenta digesti贸n. Habr谩 sido tambi茅n dif铆cil interpretarlo, y dirigirlo. La clave de grotesco aten煤a levemente el rechazo que generan los dos personajes, pero no el dolor que la actriz produce en escena: sus desventajas son tales que, casi desde el primer instante, aguardamos la venganza. A las dificultades propias de haber nacido mujer en los a帽os veinte, se le suma la pobreza y dos hechos m谩s que carga, pero no revelaremos. Los personajes se presentan ya en las orillas de su decadencia; todos parecieran condenados; habr谩 que ver si buscan una salida o, en cambio, se hunden m谩s en la vida puerca. Por Andr茅s Manrique (@manriqueandu) para ANRed.

Corren los a帽os veinte del siglo pasado en un estudio de foto, en Parque Lezama. Dos hombres blancos hablan de negocios. Uno es fot贸grafo; el otro, comerciante. Cada personaje es interceptado por su oficio. En principio, ninguno trabaja porque sea una virtud. Se trabaja por tener algo que poner en el plato. Ganarse el mango es el gran tema, el dinero vertebra todo lo dem谩s. Pero esto es en principio, porque a pesar de que el dinero sea el m贸vil evidente, a poco de comenzar a hablar del trabajo, se les empieza a notar o a escapar el excedente simb贸lico que encuentran en su actividad. Entonces, la dramaturgia de Kartun se explaya lujuriosa con una jerga propia de 茅poca, que rehabilita un momento y espacio hist贸ricos. El comerciante describe el deseo en los gestos de sus clientes. Le basta mirarlos para saber qu茅 necesitan. A trav茅s de la gestualidad, comprende el camino como buen baquiano del deseo, y sabe qu茅 placebo venderles. El fot贸grafo, en cambio, responde con el v铆nculo entablado con la luz, y se despacha con un breve ensayo sobre la iluminaci贸n, para hablar del modo en que la luz revitaliza y crece en el buen retrato.

Fuera del estudio todo lo que hay es un mundo referido: un negro lenguaraz que viene a robarse a la mujer; hombres gastados cuya 煤nica alegr铆a est谩 en las fotos pornogr谩ficas que guardan debajo de la almohada; una isla en el Tigre; un carnaval y el sol. Nada m谩s. Adentro, la luz es la obsesi贸n que el fot贸grafo quiere tomar. En el deseo de captura, alimentado por la ilusi贸n de componer la postal que acompa帽e la soledad de los otros, cifra su voluntad. No se sabe qu茅 luz busca, pero va dando a entender, poco a poco que sobre todo es la que existe en los cuerpos que se desean. Detr谩s de la excusa m铆stica de la luz, serpenteada por la pasi贸n de Kartun, subyace la insaciable necesidad de consuelo que tienen sus personajes. Nada los justifica: los dos hombres son una basura y la po茅tica padece y goza de semejante desesperaci贸n.

Que el fot贸grafo es un abusador no cabe duda, pero esto no implica que todo le d茅 igual: habr谩 una verdad en los retratos que su c贸mplice vendi贸 a montones, donde su mujer pos贸 con el uruguayo; una verdad que tal vez sea demsiado dolorosa para ver, pero presiente. Es algo que ni siquiera imagin贸 para 茅l, y menos para ella. En primera instancia, la mujer ser谩 parte de su propiedad, un objeto de cambio. La cosificaci贸n hace que la materia no sea sino la parte m谩s visible de la miseria. Por 鈥渓a ascesis de la abyecci贸n鈥 (al decir de Mirta Arlt en el pr贸logo de Los siete locos analizando la escritura de su padre) cada personaje desarrolla su potencial. En la intimidad del estudio se cuecen habas. El fin se justifica porque el medio es el cuerpo del otro. Si no, no habr铆a chances. La obra no juzga; no cae en el error del cr铆tico, pero ante la puesta en evidencia de esos comportamientos, la moral tiende la red sobre la sala.

El grotesco criolla como recurso expresivo es la cuota justa que funciona de amortiguador para soportar esta historia que es el retrato del abuso. Podr铆amos sostener que La Madonnita es una suerte de spin off de algunos personajes de Roberto Arlt; nuevas aventuras que el dramaturgo desarrolla ochenta a帽os despu茅s para Erdosain, Ergueta, Hippolita o La Coja, s贸lo por nombrar a cuatro de los siete personajes protag贸nicos del escritor. Como si Kartun, luego de haber le铆do a Arlt, se hubiera imaginado nuevas situaciones para ellos. El mal es un camino que se elige, pero se elige porque existe un contexto que lo habilita. Hablar de 鈥渓os loquitos鈥 nos deja c贸modamente impasibles. Los cr铆menes del individuo nunca son meramente individuales; todo crimen, de una u otra manera, es social, y algo de esto tambi茅n nos invita a pensar La Madonnita.

Al final de la funci贸n los actores saludan preocupados, casi disculp谩ndose. Aplaudimos para sacudirnos el malestar de un texto filoso que nos cala, de tres actuaciones que encarnan sin miramientos la abyecci贸n, sin esquivar un mil铆metro la verdad de sus personajes. La Coja ha reencarnado y duelen cada uno de sus pasos, como si con ella tambi茅n nuestra cadera se hubiera desplazado. Su mirada torva nos golpea, el brillo de sus ojos son dos alfileres que clavan el coraz贸n al respaldo duro de la butaca. La torsi贸n de su cuerpo transmite una resignaci贸n que no logra contenerse del todo, una sublevaci贸n que le retuerce el espinazo. Lo que por momentos es inveros铆mil, aunque joda, se vuelve probable. Si el espectador busca salir rodeado de un aura rosada, no es la obra. No es teatro complaciente. Salimos sacudi茅ndonos la ropa para ver si nos sacamos las manchas. Son las 20.30 del domingo y nadie quiere volver as铆 a su casa, pero es lo que tiene que pasar. Rasgarse las vestiduras no ser铆a m谩s que un gesto de victimizaci贸n, cuando se habla del abuso del hombre sobre la mujer, y de unos sobre otros en la xenofobia que nos atraviesa social y culturalmente. Si impresiona, mejor. Ser谩 que tan jodidos no estamos. Ser谩 que todav铆a podemos hacer algo.

LA MADONNITA Itaca Complejo Cultural, Humahuaca 4027. Funciones: domingos a las 19.30

