De parte de Nodo50 May 21, 2021 5 puntos de vista

«El amor a la patria es una de las principales obligaciones

de los Españoles, y asimismo el ser justos y benéficos».

Esto es el artículo 6 de la Constitución de 1812 («la Pepa»),

que contiene uno de los más desopilantes deberes jurídicos que se ha plasmado

nunca en un texto legal español: una opción ideológica (amar a la patria) y un

deber ético (ser buena persona) se convierten aquí en obligaciones jurídicas. Por

supuesto, esto siempre se ha estudiado como un ejemplo de extralimitación legal

y de norma jurídica inaplicable. Es una declaración de buenas intenciones, pero

no es, no puede ser, una obligación jurídica.

Hasta que llega el Tribunal Constitucional, claro.

Estoy hablando, por supuesto, de la recientísima sentencia

que deniega el amparo a una concejal valenciana que fue condenada en vía civil

por reírse de la muerte de un torero. Se trata de aquel Víctor Barrio al cual

un toro corneó hasta la muerte, que supongo que es lo que pasa a veces cuando

te pones delante de un toro cabreado. La concejal publicó en su muro de

Facebook un texto que incluía las siguientes expresiones (lo tenéis entero en

la sentencia):

«Podemos tratar de ver el aspecto positivo de las noticias

para no sufrir tanto…Ya ha dejado de matar. El negativo, entre otros, claramente es que a lo largo de su

carrera ha matado mucho. Muchos de los de mi equipo, que como digo siempre, es

el de los oprimidos (…). Ahora los opresores han tenido una baja (…) y me

pregunto, como muchos, cuantas bajas más de este equipo harán falta para que

los gobiernos centrales, generalitats, diputaciones y ayuntamientos dejen de

subvencionar estas prácticas con olor a sadismo. No puedo sentirlo por el asesino que ha muerto más que por

todos los cadáveres que ha dejado a su paso mientras vivió. (…)»

Los familiares del torero muerto interpusieron una demanda

por derecho al honor. Se trataba de una demanda civil: es decir, no denunciaban

a la concejal por un delito contra el honor (injurias, calumnias) que sin duda

aquí no se ha cometido, sino que buscaban simplemente la declaración de que se

ha vulnerado el honor del muerto, la correlativa rectificación pública y una

indemnización. Ganaron todas las vías ordinarias y, por fin, la concejal

recurrió en amparo.

El recurso se plantea como un conflicto entre el derecho al

honor y la libertad de expresión, un viejo conocido en el Tribunal Constitucional.

Cuando hay conflictos entre dos derechos, no se puede dar una solución

abstracta («prevalece siempre el honor»), sino que hay que estar al caso concreto.

Así que el TC empieza sentando doctrina sobre la forma en que se plantea este

conflicto cuando se produce en una red social.

Lo que viene a decir (FJ 2) es que las TIC han generado

nuevos marcos de relaciones interpersonales. Las redes sociales tienen

elementos como una naturaleza esencialmente expansiva (sus contenidos pueden

difundirse sin límites y ser accesibles a todos), un carácter interactivo,

escasez de factores moderadores, igualación entre emisor y receptor y anonimato

de los usuarios. Por ello, aunque las RR.SS. tienen características positivas,

también tienen mayor potencial lesivo de los derechos fundamentales. Sin embargo,

estos derechos fundamentales siguen siendo los que son, de tal manera que «si

la conducta es lesiva del derecho al honor fuera de la red, también lo es en

ella».

Hasta aquí bien. Vacío e insustancial, pero bien. Después,

el TC dedica varias páginas a analizar la configuración constitucional de la

libertad de expresión, el derecho al honor y el encaje entre ambos (todo ello

en abstracto), y luego ya pasa al caso concreto. Como el derecho al honor es difícil

de concretar, para ello hay que fijarse en los valores sociales de cada

momento. ¿Y cuáles son esos valores sociales en los que se fija el Tribunal Constitucional

para denegar el amparo? Pues en el FJ 7 lo tenemos.

Para empezar, resulta que la tauromaquia tiene una «indudable

presencia en la realidad social de nuestro país» (lo dicen ellos, no yo) y

forma parte de nuestro patrimonio cultural inmaterial. ¿Recordáis que el PP la

incluyó como tal? Pues esa inclusión vale para sentencias como esta o como alguna otra que ya comentamos. Y, como la tauromaquia es parte de nuestro

patrimonio cultural, está claro que denominar «asesino» u «opresor» al torero

muerto incide en su derecho al honor. El TC dice que estos epítetos suponen

nada menos que «un menoscabo de reputación personal, así como una denigración

de su prestigio y actividad profesional».

¡Toma ya! El tío se dedica a matar toros previamente debilitados

por una cuadrilla de ganapanes y resulta que llamarle «asesino» y «opresor» menoscaba

su reputación personal. Supongo que ahora no podemos decir que los precios de

un establecimiento son «un robo» ni llamar aprovechado a su dueño porque

estamos menoscabando las dignísimas profesiones del comercio y de la

hostelería.

Una vez está claro que las palabras de la concejala inciden

en el derecho al honor del torero muerto, el TC establece que dicha injerencia

fue ilegítima y desproporcionada, por lo que no resulta amparada en la libertad

de expresión. En palabras de sus señorías:

«para defender públicamente sus posiciones antitaurinas no

era necesario calificar en la red social de asesino o de opresor a don Víctor

Barrio y mostrar alivio por su muerte. Menos aún hacerlo acompañando al texto

una fotografía en que se mostraba al torero malherido, en el momento en que fue

corneado, con evidentes muestras de dolor, y realizar esa publicación a las

pocas horas de fallecer a consecuencia de esa cornada» Tampoco la utilización de tales expresiones venía exigida o

reclamada por un ejercicio de “pluralismo” (…). Al contrario, precisamente

tales principios reclamaban de la recurrente una mayor mesura (…). A ello

aluden, con razón, las resoluciones judiciales impugnadas al referirse a

exigencias mínimas de humanidad como integrantes de los usos sociales en una

sociedad civilizada. Mostrar, al amparo de la defensa de posiciones antitaurinas,

alivio por la muerte de un ser humano producida mientras ejercía su profesión,

y calificarle de asesino a las pocas horas de producirse su deceso, junto con

la fotografía del momento agónico, supone un desconocimiento inexcusable de la

situación central que ocupa la persona en nuestra sociedad democrática y del

necesario respeto de los derechos de los demás».

Como ya nos tiene acostumbrado el ínclito tribunal, bajo esta

pesada capa de (aparente) racionalidad y razonabilidad se esconde una doctrina

horrible. No se pueden usar las «exigencias mínimas de humanidad» como canon de

constitucionalidad. Es ordenarnos que seamos justos y benéficos. No existe, no

puede existir, un deber jurídico de entristecernos por la muerte de cualquier

ser humano, sobre todo cuando realiza una actividad que detestamos (como es el

toreo) o cuando nos resulta personalmente odioso. Y no puede tampoco existir una

prohibición de exteriorizar esa alegría.

Además, hay cosas importantes de contexto a tener en cuenta.

No es lo mismo plantarte delante de los familiares a zaherirles con la muerte

de su ser querido que publicar un post en Facebook que, además, no tuvo apenas

repercusión (veremos un poco más sobre eso ahora). Yo puedo perfectamente

opinar que Víctor Barrio está mejor muerto que vivo porque su carrera

profesional se basaba en matar animales. Y si mañana se mueren Pedro Sánchez,

Pablo Iglesias o cualquier político odiado por la derecha, pues nos podrá

parecer asqueroso, pero cualquiera de los trolls de ultraderecha que padecemos

(y que, por cierto, les llaman «asesinos» todo el rato sin rubor alguno) pueden

de forma legítima alegrarse de este hecho. No podemos convertir en ilegal todo

lo que nos desagrada.

Quiero incidir sobre esto, porque de verdad que me parece

grave. Por decirlo de forma gruesa, en plan clickbait, la frase «tanta

paz lleve como descanso deja» cuando se muere un familiar cabrón es ahora

ilegal. Cualquier expresión que no sea de doliente respeto ante la muerte de otra

persona atenta contra su derecho al honor, o contra el de sus familiares. ¡De

repente la hipocresía es parte de la Constitución!

Al margen de eso, y como hemos visto, el TC también dice que

no era «necesario» para defender posiciones antitaurinas proferir insultos

contra el torero muerto. Pero es que la libertad de expresión alcanza también

la expresión gruesa, innecesaria y burda. Por otra parte, los dos términos

utilizados se entienden perfectamente en el contexto del discurso: no, nadie

está diciendo que Barrio cometiera delitos de asesinato. Calificar el toreo de

asesinato y tortura es una posición común en el activismo antitaurino, y quien

asesina y tortura es un asesino y un torturador. ¿Tendremos ahora que bordear

la línea que separa el sustantivo del adjetivo, porque lo primero es legítima libertad

de expresión y lo segundo es un intolerable ataque contra el honor?

En fin. Esta sentencia es recurrible ante el TEDH, y lo

bueno es que el letrado de la recurrente no va a tener que trabajarse mucho el

recurso. El voto particular discrepante que formula la magistrada Balaguer

ya se lo deja preparadito. Empieza la magistrada diciendo que esa pretendida

frase lapidaria de «si la conducta es lesiva fuera de la red, también lo es en

ella» no puede querer decir que la jurisprudencia sobre este tema se pueda

trasladar sin tener en cuenta las particularidades del medio.

En otras palabras, y siguiendo siempre el voto particular

(que a su vez no deja de citar jurisprudencia del TEDH), no es solo que las

redes sociales tengan mayor potencial lesivo sobre el derecho al honor y otros

bienes de la personalidad, sino que la libertad de expresión cambia de

dimensión. Ya no se puede distinguir con facilidad entre periodista y receptor

de la información, y esa era una de las distinciones tradicionales que se

hacían a la hora de analizar conflictos de libertad de expresión. Debido a sus

características, cualquier persona puede tener sobre la opinión pública una

influencia que antes solo estaba al alcance de la prensa.

No basta con decir que «si la conducta es lesiva fuera de la

red, también lo es en ella»: hay que valorar si el perfil es de un personaje

público o privado, si es anónimo o no, si es un perfil institucional o

personal, si hay perfiles con muchos seguidores amplificando el mensaje, si

este se propaga rápido, si llega a mucha gente, etc. Tampoco es idéntica la

posición de quien crea el mensaje que la de quien lo difunde (retuitea, repostea,

etc.). Todos estos elementos tienen que estar presentes al enjuiciar un

conflicto entre libertad de expresión y derecho al honor (o a la intimidad, o a

la propia imagen), y el TC ni se los plantea. Por ello, sus conclusiones son

erróneas.

En este caso, según el voto particular habría que haber

valorado los siguientes extremos:

Víctor Barrio está muerto y, por tanto, ya no es

titular de bienes jurídicos. Cabe velar por su derecho al honor tras su muerte

(el respeto a la memoria incluye estas acciones), pero la afectación no es

igual que si estuviera vivo. Una cosa es que el titular del derecho valore el

grado de ofensa de los insultos, otra muy distinta es que lo hagan sus

familiares. No es que no puedan hacerlo, es que su posición es más débil.

La recurrente tenía apenas 300 seguidores en

Facebook, y el mensaje se difundió sobre todo después de la demanda.

El perfil de la recurrente no es anónimo (lo que

permite rechazar la aplicación de toda la doctrina sobre el peligro del

anonimato de las redes) y tampoco es institucional: en él, la recurrente postea

con frecuencia mensajes de contenido animalista y feminista.

Estamos ante un mensaje claramente político (lo

de «asesino» y «opresor» venía al hilo de un razonamiento sobre política)

escrito además por una representante de los ciudadanos. Esto, en la jurisprudencia

del TEDH, quiere decir protección máxima. La sentencia debería haber comenzado

por aquí, y luego haber estudiado si incidía en el derecho al honor a pesar de

este elevado nivel de protección.

Que la tauromaquia venga protegida por la ley no

implica que no se la pueda criticar. Tampoco es cierto que goce de un apoyo

social mayoritario, y para afirmar esto la magistrada acude tanto a estadísticas de celebración

y asistencia a festejos taurinos como a encuestas de opinión.

Termina el voto particular con un par de párrafos que me

parece necesario citar:

«los temas que plantean interés general, si se encuadran

además en el marco de un discurso político, se benefician de un elevado nivel

de protección de la libertad de expresión, lo que lleva asociado un margen de

apreciación de las autoridades jurisdiccionales particularmente restringido: el

espacio para restringir la libertad de expresión en el dominio del discurso

político es muy pequeño, lo que permite recurrir a la exageración, a la

provocación, y la falta de moderación en las formas (…). En este contexto, las expresiones utilizadas por la

recurrente en amparo fueron, efectivamente provocadoras, hirientes, y pudieron

causar dolor a la familia del fallecido. Nada de eso puede negarse. Como no

puede negarse que manifestaron una opinión política que no es patrimonio

exclusivo de la recurrente en amparo. El fallecimiento del torero, en este

caso, fue la excusa para reiterar el mensaje político de la recurrente, y la

forma pudo ser excesiva e inmoderada, pero el contenido principal del mensaje

iba más allá de la muerte de una persona, por más que se elaborase al hilo de

la misma».

Al final, estamos como siempre. Tenemos una democracia plena

y ejemplar, salvo por el hecho de que siempre estamos a la espera de que Europa

nos dé toques para funcionar como es debido. Mientras llega ese momento, yo me

voy a poner a escuchar esta canción en bucle, que en cualquier momento

deciden que está prohibida y nos la quitan.

