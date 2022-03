De como las consecuencias de la invasi贸n de Ukrania, est谩 siendo encubierta por los gobiernos e instrumentalizada por las grandes corporaciones del capitalismo.

鈥淯n movimiento que ignora u odia la historia social, pero tambi茅n su historicidad, no hace m谩s que estar constantemente en la isla de los comedores de loto鈥︹

George Merisiotis

Despu茅s de m谩s de 15 d铆as de invasi贸n y destrucci贸n de ciudades de Ukrania por las tropas del ej茅rcito ruso, “descubrimos” con horror que los ni帽os y las ni帽as europeos tambi茅n mueren en nuestras guerras. Que los hospitales son bombardeados y que la poblaci贸n civil se contabilizan como muertes colaterales de las armas de destrucci贸n de los Estados.

Hasta ahora, las diferentes guerras que se exportaban a territorios en los m谩rgenes de la OTAN o a pa铆ses no occidentales de otros continentes, no causaban el impacto emocional de esta invasi贸n, que no guerra, por parte de los convoyes militarizados rusos y sus armas de aniquilaci贸n total.

EE.UU. y su brazo armado de la OTAN, se han dedicado a crear guerras y bombardear pa铆ses por todo el planeta, con la retorcida excusa de supuestos apoyos a terroristas o las amenazantes fantas铆as de un arsenal de armas de “destrucci贸n masiva”. El tiempo ha mostrado que, llevar la “democracia” a esos territorios que no la reclamaban, provoca un desgaste hegem贸nico, que hace que una naci贸n militarmente tan poderosa como los EE.UU., pierda parte importante en la credibilidad de su potencial destructor y otras potencias mundiales intenten aprovechar esas debilidades, para aspirar a ocupar el m谩s alto puesto de control de la gendarmer铆a mundial.

La p茅rdida de fuerza intimidatoria de los letales ej茅rcitos de los USA, se ha ido culminando con las mil y una guerras que libraba en otros territorios. Uno de los 煤ltimos claros s铆ntomas de esta debilidad, ha sido su retirada rel谩mpago de Afganist谩n, un territorio en el que tambi茅n fracas贸 estrepitosamente Rusia.

Ninguna de las dos grandes superpotencias militares, pudo reducir a los guerrilleros talibanes y pastunes, familiarizados con el territorio y curtidos en numerosas batallas tribales. Ni Rusia ni los EE.UU. pudieron hacerse con el control de una extensa zona de Asia, a la que consideran un “peligro”, mientras dec铆an llevarles democracia y estabilidad, con la 煤nica intenci贸n de apoderarse de las riquezas de sus materias primas y extender su control sobre la zona. Curiosamente hoy, con la invasi贸n de Ukrania, parece que ya nadie se acuerda de los peligrosos talibanes y su “terrorismo”. Qu茅 mejor momento que este para que esos “sanguinarios monstruos” golpeen a occidente. Puede que el peligro del terrorismo de los talibanes, no fuera lo que occidente combat铆a y esa misma fracasada experiencia, es la que exportaron a lugares como Siria, en donde, a su vez, se aseguraron que una revoluci贸n no avanzara para que el pa铆s no quedar谩 definitivamente fuera de sus planes imperialistas, y se convirtiera en otro territorio m谩s a invadir. Al final se demuestra que el “terrorismo” se exporta desde los EE.UU.

En todas esas guerras, algunas provocadas por las fuerzas pacificadoras de la OTAN bajo direcci贸n de los USA, la constante destrucci贸n y masacre de vidas humanas, nunca causaba tanto horror como el que se produce en Ukrania. Los “enemigos” que mor铆an en esas guerras, ni eran humanos a ojos de occidente, ni contaban como muertes en las estad铆sticas de bajas. Las 煤nicas que importaban eran las de los militares ca铆dos de sus “ej茅rcitos humanitarios”, a manos de “sanguinarios terroristas” que s贸lo buscaban “causar el mayor dolor posible a ciudadanxs de la naci贸n y atentar directamente contra las democracias”.

En esas guerras de exportaci贸n, “los ej茅rcitos occidentales de la paz”, jam谩s violaron a mujeres de los territorios invadidos. Las zonas bombardeadas y sometidas por los disparos de sus veh铆culos de combate, deb铆an ser de poblaciones en las que no se engendraban ni帽xs, ni hab铆a hospitales, ni tampoco poblaci贸n civil o mujeres embarazadas. No hab铆a hombres, mujeres y ancianxs, s贸lo monstruosos terroristas talibanes sanguinarios que, en nada se parec铆an a los “adorables” militares del batall贸n Azov de Ukrania, a los “simp谩ticos” fascistas de la Unidad Voluntaria Ucraniana 鈥淪ector Derecha鈥 [Pravyi Sektor], ni a la “entra帽able” milicia neonazi pro-rusa del Viking Battalion o el 鈥淪torm Group Rusich鈥, ni a los “seductores” mercenarios de la unidad Wagner o al mism铆simo Lukashenko, “ilustre” y “mer铆fico” presidente de Bielorrusia. Todos ellos son “buena gente”, aunque provoquen terror entre las poblaciones y ahora incluso, puedan matarse entre ellos.

Durante a帽os, las democracias europeas, independientemente de la l铆nea ideol贸gica de sus gobiernos, han bloqueado las emociones de las poblaciones ante las masacres que comet铆an, fuesen en territorio europeo, como Kosovo, o en pa铆ses lejanos como Siria, Afganist谩n, Irak, etc… Occidente tambi茅n se ha insensibilizado ante las masacres que sus aliados sionista del gobierno de Israel, o del r茅gimen alauita de Marruecos, comet铆an en Palestina, el S谩hara o el pueblo Amazigh. Las im谩genes que los medios difund铆an sobre el terror que viv铆an esos pueblos, acababan consumi茅ndose y normalizando como muertes televisadas, como cr铆menes de ficci贸n y no de lesa humanidad.

La invasi贸n de Ukrania por el ej茅rcito ruso, nos acerca a esos miedos at谩vicos ancestrales y pone sobre territorios de las insensibles democracias europeas, la extensi贸n de la sombra de un terrible desastre nuclear que se empieza a instalar, en las mentes de las poblaciones m谩s cercanas a Ukrania y que, de producirse, no habr谩 fronteras ni ej茅rcitos de la OTAN que puedan detener una cat谩strofe de graves proporciones.

El capitalismo, en su versi贸n neoliberal m谩s totalitaria y destructiva, ha movido el terreno del tablero de la geopol铆tica y la econom铆a, con la exclusiva finalidad de ampliar sus “beneficios” hacia el Este de Europa, no detener el crecimiento de su devastaci贸n e intentar contrarrestar la sinton铆a entre Rusia y la actual potencia hegem贸nica a nivel tecnol贸gico: China.

Durante el mandato de Donald Trump, el presidente yanki reclam贸 una mayor participaci贸n y compromiso militar de los pa铆ses europeos de la OTAN. La invasi贸n rusa de Ukrania, fuerza ese reclamo para que la OTAN no pierda su superioridad hegem贸nica en el Mar Negro, delegando la guerra en el pueblo ukraniano. Armas a cambio de muertes para defender intereses de las grandes corporaciones.

Desde hace m谩s de 15 d铆as, el foco de atenci贸n mundial occidental se centra en Ukrania, se帽alando a Rusia como responsable de la agresi贸n armada, convirtiendo a Putin como su principal instigador y villano, y a Zelensky, en h茅roe de la resistencia. Mientras tanto, el resto del mundo est谩 ausente, no existe y no sucede nada fuera de Ukrania. La pandemia y sus negacionistas, parecen haber sido derrotados por la invasi贸n rusa, y ahora el “virus” se llama Putin y nos expone a hipot茅ticas nuevas certidumbres. Las m谩s cercanas giran en torno a esa fulminante carest铆a de productos b谩sicos o de habitual consumo, asegur谩ndonos que esos desproporcionados aumentos, son consecuencia de la dependencia del “gas ruso” y su “guerra”.

Desde hace meses, en todos los pa铆ses de la comunidad europea, el precio de la electricidad viene sufriendo un incremento tan indecente como el aumento de beneficios que est谩n obteniendo las multinacionales el茅ctricas. El encarecido coste de la luz, o de cualquier combustible, no es m谩s que otra de las estrategias de esa pol铆tica econ贸mica neoliberal contra las clases populares que, ante “la crisis energ茅tica”, y hasta que no encuentren otras fuentes no dependientes o ventajas en el suministro, provocan una reacci贸n en cadena con el r谩pido encarecimiento de la vida, con el incremento de precios de productos b谩sicos, mientras que, con total desfachatez y ante una nueva ola de fr铆o, los gobernantes aconsejan a las poblaciones reducir el consumo energ茅tico de las calefacciones. En breve las clases trabajadoras y precarizadas, posiblemente necesitaremos ir a los palacios para encontrar espacios confortables y, de paso, tomarnos una tacita de caldo de restos de sopa de marisco calentito y algunas sobras de asado de fais谩n caramelizado.

Esta parece una guerra sin ideolog铆a, pero no es as铆. Se da la paradoja que la ideolog铆a ultraconservadora y totalitaria, forma parte tanto del grupo invasor, como de la “resistencia”. Esta es una invasi贸n de ideolog铆as reaccionarias que buscan la hegemon铆a y no perder su posici贸n, en el incierto e inestable “equilibrio” de correlaci贸n de fuerzas que, mientras en Ukrania desarrollan una guerra m谩s cl谩sica de fuerzas armadas, las nuevas formas de guerra de los mercados, llegan hasta las puertas de nuestras casas a trav茅s de las grandes plataformas de la desinformaci贸n. Bombardeos y desproporcionados aumentos de precios, nos dejan sin recursos ni suministros. El capitalismo y sus corporaciones, a trav茅s de sus lacayos gobernantes, vendr谩n a justificar esta nueva “crisis” con excusas tan rid铆culas como que las medidas econ贸micas “que se ven forzados a aplicar”, son consecuencia de que “hemos consumido aceite de girasol por encima de nuestras posibilidades”. Siempre nos han tomado por idiotas y en general, nos hemos comportado como eso, votando y legitimando su existencia.

Ambiciones ocultas de este capitalismo neoliberal.

“El ej茅rcito es un sable, no un escalpelo”

(Bruce Willis. “Estado de sitio”)

El asalto al capitolio de los EE.UU. puso en evidencia la capacidad de la propaganda para adoctrinar en el patriotismo y provocar una invasi贸n por masas perfectamente controladas por la voz de su amo. En esta invasi贸n de Ukrania, la comunidad internacional europea no tiene, por el momento, la menor intenci贸n de intervenir directamente, pero rearma al pueblo ukraniano para que la contienda armada no llegue a sus pa铆ses, m谩s que por los medios de desinformaci贸n habituales, y con el amenazante terror de la destrucci贸n, encubrir e imponer esa otra guerra que se apropia de nuestra econom铆a dom茅stica de supervivencia, para entreg谩rsela a las grandes corporaciones empresariales.

Esta invasi贸n est谩 despertando y alimentando el patriotismo en las poblaciones de Europa, con la alevos铆a y premeditaci贸n de los gobernantes y las corporaciones. Nos hablan de “oligarqu铆as rusas” que apoyan la invasi贸n, como si en las democracias europeas no hubiesen oligarqu铆as que alientan y promueven el ultranacionalismo, con la finalidad que act煤en como brazo armado y fuerzas de choque de su capitalismo neoliberal.

Toda esa desinformaci贸n sobre las maldades de Putin, no son m谩s que cortinas de humo para ocultar el crecimiento de las corporaciones transnacionales y ese criminal nacionalismo reaccionario que promueven y que se est谩 extendiendo con el terror b茅lico, tanto en Rusia como en el resto de Europa. A pesar de las medidas econ贸micas impuestas a Rusia, Europa le sigue comprando enormes cantidades de gas…

Los pa铆ses de la Comunidad Europea, alimentan temores con la posibilidad que Rusia no se detenga en Ukrania y quiera expandirse hacia sus territorios. Ese temor aumenta cuando la guerra entra en nuestras casas a trav茅s de los medios de deformaci贸n de masas, y empezamos a sentir cercanas las amenazas de situaciones como las que se viven en las ciudades de Ukrania que han sido bombardeadas. Escasez de alimentos, falta de agua, sin recursos energ茅ticos y escondidxs en s贸tanos y andenes de estaciones de metro, expuestxs a la crudeza de los rigores de la intemperie.

Mujeres llorando, ni帽xs asustadxs huyendo y con la expresi贸n en sus rostros de no comprender por qu茅 los dioses del cielo han enloquecido y les llueven bombas de fuego y destrucci贸n. Los miedos de los habitantes se remueven ante el temor de que, si la OTAN no interviene urgentemente, lo peor est谩 todav铆a por llegar.

En las im谩genes de la devastaci贸n por la invasi贸n, se ven ciudades que entre los escombros todav铆a humeantes, se presiente un paisaje aterrador de presentes arrancados de cuajo y futuros inciertos y desesperaci贸n. Es un cruel escenario para quienes cre铆an que nada podr铆a ser peor que una pandemia, pero esos negacionistas ahora callan y aguantan la respiraci贸n.

Las inmensas aglomeraciones de mujeres, ni帽xs, ancianxs, cargadxs y arrastrando unas pocas pertenencias, huyen del horror dejando tras ellxs lo que, hasta ese momento hab铆a sido su vida, sin otro horizonte claro y esperanzador, m谩s que el de poner a salvo sus vidas. Las expresiones de sus caras no necesitan de palabras y recuerdan a las im谩genes de los rostros de aquellas personas que part铆an hacia el exilio en la guerra civil espa帽ola, o las de la desesperaci贸n que llev贸 a las multitudes a agolparse ante embajadas o aeropuertos para huir de Afganist谩n.

Tras de s铆, se dejan a quienes se apuntan y organizan en las m煤ltiples formas de la resistencia. En el inicio de la invasi贸n, algunos comercios fueron saqueados, pero ahora que los alimentos empiezan a escasear, los grandes saqueadores son las tropas del ej茅rcito invasor.

Del otro lado, en Rusia, parece que una parte de la poblaci贸n est谩 desinformada porque no quieren buscarse problemas con cuestiones pol铆ticas, y los medios de deformaci贸n de masas del gobierno ruso, censuran y repiten una y otra vez su versi贸n oficial, se帽alando a Europa y a la OTAN, como responsables de las precarizadas limitaciones impuestas a la poblaci贸n rusa. Hay otra parte de la poblaci贸n que han visto en esta situaci贸n, la manera de fortalecer el nacionalismo ruso, de la misma manera que en Ukrania est谩n haciendo lo propio con el argumento de la defensa de la patria y la exaltaci贸n del valor de sus resistentes. Nadie se sale del gui贸n.

Nada m谩s iniciarse la invasi贸n de Ukrania, espont谩neamente muchas personas, en diversos pa铆ses, se organizaron con las protestas y con el env铆o de productos como comida, ropa de abrigo, medicamentos y todo tipo de v铆veres. Las poblaciones polacas fronterizas extendieron una efectiva red de apoyos diversos, para las personas que intentaban salir de Ukrania cruzando la frontera. Desde otros pa铆ses, las comunidades migrantes ukranianas, recogieron todo tipo de productos b谩sicos como alimentos, ropas, mantas, medicamentos, y los transportaron en veh铆culos para ser distribuidos en diversos puntos de la frontera. La respuesta popular fue espont谩nea y se anticip贸 a la de las instituciones y ONG’s, algunas de las cuales reaccionaron m谩s tarde, tal vez cuando vieron la magnitud de la crisis humanitaria y la posibilidad de incrementar beneficios con las donaciones econ贸micas.

A trav茅s de informativos de medios burgueses, algunas ONG’s han reclamado con urgencia, el apoyo de lxs ciudadanxs europexs por la crisis humanitaria en Ukrania, ofreci茅ndose como intermediarias, y algunas aconsejando que no se env铆en materiales de primera necesidad, ni medicamentos o v铆veres, pues alertan que probablemente se queden almacenados en alguna nave industrial y no lleguen a su destino. Lo que reclaman esas ONG’s alarmistas, son donaciones econ贸micas a sus organizaciones para que ellas, dicen, hagan las compras sobre el terreno, alertando no hacer donaciones m谩s que a las ONG’s reconocidas. Aunque hay asociaciones y ONG’s que si solicitan el env铆o de v铆veres y todo tipo de productos, de pronto se tiene la sensaci贸n que no hay una sola ONG, que no est茅 haciendo alguna labor humanitaria por Ukrania.

Sin “publicidad” de esos medios de comunicaci贸n mayoritarios, las industrias de armas del estado espa帽ol est谩n haciendo su particular negocio, que no tiene nada que envidiar al de las multinacionales energ茅ticas que, incluso antes del inicio de la invasi贸n, ya hab铆an disparado el primer tiro con el continuo aumento del precio de la electricidad, poniendo como excusa, el elevado coste del gas. Y ciertamente en el estado espa帽ol, el gas era no m谩s una excusa, pues aunque la electricidad que se obtiene de 茅l es un m铆nimo porcentaje, ha servido como excusa detonante para esa otra guerra que es la insoportable carest铆a de productos b谩sicos y cotidianos.

Otra de las “grandes” excusas que preparan para justificar esos precios imposibles, es que ese incremento global ha sido causado por la situaci贸n b茅lica de Europa. Seguramente habr谩 pa铆ses de Europa que ver谩n aumentada su crisis de dependencia energ茅tica del gas ruso, pero esa no es la situaci贸n de todos los pa铆ses, y sin embargo ese aumento desproporcionado de precios nos afecta a todxs, dependamos o no del gas ruso, incluso ya se especula con una posible crisis alimentaria difundiendo rumores sobre un posible desabastecimiento.

Esta ha sido una descarada estrategia que se ha extendido a todos los pa铆ses de la Comunidad Europea y como el capitalismo cuanto m谩s tiene, m谩s quiere, no repara en ceder con su escalada abusiva. Saben que la crisis energ茅tica es por agotamiento de las fuentes productoras y por la insoportable devastaci贸n de recursos, contaminaci贸n y envenenamiento del planeta a causa de la actividad extractiva e industrial. Pero esos oligarcas europeos y transnacionales han decidido que, si hay que morir, mejor hacerlo empobreciendo a todo el mundo y con sus cuentas en para铆sos fiscales llenas, y para que no nos lamentemos, desv铆an la atenci贸n mont谩ndonos una confrontaci贸n armada en plena Europa y alimentando el ultranacionalismo.

En este neoliberalismo que ahora apela a la solidaridad con las personas que huyen de las bombas, ni una de sus grandes empresas, ha movido un solo dedo que no sea para preservar los intereses financieros de sus corporaciones. Son los mismos grupos de industrias que a la vez que fabrican armas, se apresurar谩n a reconstruir las ciudades arrasadas por las bombas que vendieron. Y no las reconstruir谩n por solidaridad, sino porque les pondr谩n precio. Son tambi茅n los mismos grupos empresariales que tanto construyen c谩rceles o campos de concentraci贸n, como reconstruyen ciudades dispuestas para un mejor control. Son esas, las empresas neoliberales, las mismas que ahora muestras su hipocres铆a humanitaria para abrir fronteras a las personas que huyen de la guerra, al tiempo que levantan muros y vallas fortaleza para “contener” a la migraci贸n que no desean.

La guerra como criminal estrategia geopol铆tica y econ贸mica del Capital

“En los extrav铆os nos esperan hallazgos, porque es preciso perderse para volver a encontrarse”

Eduardo Galeano.

El pueblo ukraniano es europeo, blanco, cristiano, trabajador y adem谩s tienen ni帽xs. El capitalismo piensa en el futuro, y sabe lo que supone tener a ciudadanxs que hayan crecido con ese peso de sentirse en deuda y agradecidxs a los pa铆ses de acogida. Los EE.UU., la OTAN y los poderes de los pa铆ses de la Comunidad Europea, conocen muy bien c贸mo Alemania consigui贸 alimentar el ultranacionalismo en las masas empobrecidas, que llev贸 a la II Guerra Mundial.

Este capitalismo neoliberal es el que m谩s necesita, en los actuales momentos, de ese sentimiento del nacionalismo patri贸tico, que convirti贸 a Alemania en aquella gran potencia que quiso extenderse y anexionar Europa. Las oligarqu铆as de los dirigentes rusos, conciben el capitalismo desde una perspectiva capitalista diferente a la de la Comunidad Europea, pero igual de totalitaria y ultranacional. Ambas concepciones recurren a estrategias similares y ambas necesitan fortalecer el orgullo patri贸tico, por si precisan recurrir a que las poblaciones mueran defendiendo sus intereses en una guerra, en un trabajo esclavizante o hacinados en c谩rceles.

Entre esas estrategias comunes en las dos maneras de concebir el capitalismo, es f谩cilmente reconocible la de la utilizaci贸n de la continua propaganda en los medios de deformaci贸n de masas, con la finalidad de confundir, manipular y difundir todo tipo de bulos y mentiras que puedan desestabilizar a las otras poblaciones y cohesionar la propia.

Otra cuesti贸n com煤n del capitalismo de EE.UU., Europa y Rusia, es la de rodearse de nutridos grupos de aguerridos provocadores y matones de extrema derecha. Puede parecer bastante sorprendente que en la invasi贸n de Ukrania, ni EE.UU., ni Europa, ni la OTAN, hayan enviado tropas, sin embargo han surgido miles de voluntarios de diferentes pa铆ses. Tambi茅n sucedi贸 en Siria… Es decir, lo sorprendente no es que de otros lugares aparezcan “milicianos”, sino que al preguntar a los propios ukranianos que defienden con las armas el territorio, sobre su adiestramiento militar, todos evitan contestar. 驴Qui茅n adiestr贸 al batall贸n Azov?. Esto no es como aprender a preparar un c贸ctel molotov o descargarse de internet el manual del “libro de cocina del anarquista”.

Hay m谩s cuestiones en las que coinciden. La ambici贸n por m谩s poder en todos sus 谩mbitos. Y es por ello que no van a detener la devastaci贸n del planeta para conseguir m谩s fuentes y recursos energ茅ticos y materias primas que necesitan para sus industrias y tecnolog铆as. A nosotrxs nos venden el cuento de la “sostenibilidad”, lo “renovable” y las “energ铆as limpias”, “verdes” y el arcoiris, pero no tienen la menor intenci贸n de promover su decrecimiento, solo el nuestro. Y el alza de precios, es siempre un recurso y una opci贸n muy oportunista. Si este planeta se agota, las corporaciones est谩n convencidas que sobrevivir谩n al colapso o encontrar谩n otro planeta en el que seguir devastando.

En esta invasi贸n tambi茅n es posible encontrar similitudes con estrategias de desinformaci贸n y confusi贸n que se utilizaron con la pandemia, desde formas de comunicaci贸n utilizando el lenguaje de guerra, los bulos y la informaci贸n selectiva e incompleta, hasta el hecho de negarse a considerar la posibilidad de una invasi贸n, con la misma actitud de retraso en reaccionar cuando China alert贸, tard铆amente, de la propagaci贸n de un nuevo virus. Tambi茅n vemos como la gesti贸n diplom谩tica de los gobiernos, ante la amenaza de invasi贸n de Rusia, ha sido tan tard铆a como nefasta. Para lo que no les ha faltado tiempo y se han apresurado, es en reforzar la industria armament铆stica, suministrando arsenales de “vacunas” de destrucci贸n masiva al gobierno resistente de Ukrania, y probablemente habr谩 “m谩s dosis” hasta conseguir “la pauta completa”. As铆 Rusia podr谩 justificar la matanza indiscriminada de poblaci贸n y la OTAN tendr谩 oportunidad para “denunciar” la barbarie.

A la invasi贸n de Ukrania por las fuerzas del ej茅rcito ruso, se le pueden dar m煤ltiples lecturas. Desde la geopol铆tica, la de una grave crisis humanitaria, la de un pa铆s atacando la soberan铆a de otro, la de una reacci贸n por los continuados agravios no resueltos satisfactoriamente, etc… Todas son tan ciertas como incompletas, porque sea cual sea la interpretaci贸n que m谩s nos guste o adoptemos, todas son consecuencia de un sistema capitalista que no duda en provocar guerras y promover ultranacionalismos cuando les interesa, para preservar los intereses de clase de las oligarqu铆as de esas corporaciones. Esta no es nuestra guerra de clases, sino a la que nos empujan para morir, mantener a salvo sus privilegios y para continuar con el crecimiento del capitalismo. En esta guerra total, han decidido que todo vale. Como hemos comprobado con la pandemia, no hay 茅tica ni est茅tica, s贸lo la 茅pica de h茅roes, patrias y su “ejemplar” defensa que, de no organizarnos desde abajo para acabar con este sistema infame y sus corporaciones, ser谩 茅l quien acabe con todxs nosotrxs y con el planeta entero.

La pandemia se instrumentaliz贸 para avanzar en esa “nueva realidad” que preparan. La despiadada subida de precios de la electricidad, alimentos y todo tipo de combustibles, no son consecuencia de la guerra como pretenden hacernos creer. Estos aumentos ya se iniciaron antes del comienzo de una invasi贸n que, ni los propios analistas gubernamentales daban p煤blicamente cr茅dito. De la misma manera que la pandemia fue instrumentalizada por todos los poderes en su beneficio, unos con sus verdades a medias e inexactas versiones oficiales y otros con sus fraudulentas informaciones y m煤ltiples bulos, la invasi贸n de Ukrania tambi茅n est谩 instrumentaliza desde medios de comunicaci贸n de masas y redes sociales.

M谩s all谩 de las historias dram谩ticas y terribles del contexto de guerra, en las poblaciones que observan con espanto el avance y desarrollo de los sucesos b茅licos, las fuerzas reaccionarias se organizan para colocar sus instituciones y ampliar sus bases sociales. As铆, en el estado espa帽ol, hemos visto como las fuerzas ultraconservadoras crean sindicatos, para dar cabida a esa masa popular con la que esperan incrementar sus bases. Para ello no dudan en infiltrarse y las redes sociales, de nuevo, juega un importante papel, a trav茅s de grupos que aseguran querer hacer p煤blicas, las “verdades” que ocultan o no tienen cabida los grandes medios. Pese a que intentan modificar sus formas y adaptar sus contenidos al contexto que se dirigen, pueden identificarse con un an谩lisis un poco m谩s profundo que no se deje influir o enga帽ar por esas formas que dicen defender las “libertades”. 驴Las libertades de qui茅n?.

Nuestro futuro, si es que tenemos, est谩 en manos de lo que nos mata. Destruyamos ese futuro para tener vida en el presente.

Texto difundido por mail: black army editions / in memoriam nikita forova