La direcci贸n m茅dica del Hospital madrile帽o de Getafe ha enviado un correo electr贸nico a sus m茅dicos para ordenarles que, en caso de detectar “un paciente extranjero” sin tarjeta sanitaria, debe ser derivado “a un centro privado donde pueda abonar la atenci贸n correspondiente”. El email, algo confuso, matiza que estas personas ser谩n atendidas “si es urgente”, pero insisten en que el centro hospitalario no puede atender a ciudadanos “en estas condiciones”.

“En caso de que se detecte un paciente extranjero sin acreditaci贸n de CIPA/tarjeta sanitaria, debe ser atendido si es urgente, y avisar de ello al servicio de Admisi贸n, que confirmar谩 este hecho o no. En caso de que este paciente se confirme que no tiene aseguramiento p煤blico, debe enviarse a un centro privado donde pueda abonar la atenci贸n correspondiente”, dice el email enviado el pasado viernes a 524 trabajadores, la mayor铆a m茅dicos. “En el Hospital no pueden atenderse pacientes en estas condiciones, ni darles cita de consulta o de incluir en lista de espera salvo que subsanen dicha acreditaci贸n”, advierte el correo. Fuentes pr贸ximas a la direcci贸n del centro apuntan a que se trata de un “recordatorio” de la normativa.

Confusi贸n entre los m茅dicos del centro

El correo ha generado confusi贸n y sorpresa entre los m茅dicos del Hospital Universitario de Getafe. No es habitual que el personal sanitario reciba instrucciones en relaci贸n a la cobertura que corresponde a los pacientes, sino que esta labor suele enfocarse en el personal administrativo. Cuatro doctores consultados por este medio dicen no entender su contenido y explican que es la primera vez que reciben este tipo de orden directa desde la direcci贸n. “驴Qu茅 nos est谩n pidiendo con esto?”, se pregunta una m茅dica adjunta de Urgencias del centro hospitalario madrile帽o.

“驴Esto qu茅 va a implicar ahora? 驴Implica que mandemos a personas sin recursos a un centro privado? 驴implica que tenemos que seleccionar qu茅 casos son urgentes y cu谩les no cuando no tienen tarjeta sanitaria?”, se pregunta la doctora. Varios facultativos han pedido explicaciones a sus superiores, pero de momento los m茅dicos consultados aseguran no haber recibido aclaraci贸n alguna.

“No s茅 muy bien por qu茅 viene motivado este correo, pero parece que nos est谩n prohibiendo que atendamos a pacientes que no tengan CIPA (tarjeta sanitaria) y sean extranjero”, sostiene otro de los m茅dicos que han recibido el correo electr贸nico.

En 2018, el Gobierno aprob贸 una normativa sanitaria con la que pretend铆a recuperar la sanidad universal, pero la legislaci贸n no acab贸 con la exclusi贸n generada durante el Ejecutivo del PP. El Real Decreto 7/2018 daba acceso a la atenci贸n normalizada a personas sin papeles siempre que acreditasen llevar m谩s de tres meses en Espa帽a, lo que empuja a la exclusi贸n a migrantes en situaci贸n irregular reci茅n llegados o quienes no pueden empadronarse, algo que preocupa especialmente a las organizaciones especializadas en el caso de embarazadas, menores y casos de urgencias o enfermedades infecciosas.

La norma estatal establece que, de no superar los 90 d铆as de estancia en el pa铆s y requerir asistencia, los pacientes podr铆an ser atendidos a trav茅s de la presentaci贸n de un informe social que lo acredite. Sin embargo, en la pr谩ctica, algunos gobiernos regionales, como el de la Comunidad de Madrid, apenas aplican este supuesto o lo hacen de forma arbitraria. “El hecho de que esperar tres meses o m谩s puede ser vital en una enfermedad grave, si no se realiza el estudio posterior a un paciente atendido en urgencias”, alerta Nacho Revuelta, de la red Yo S铆 Sanidad Universal. Actualmente, tampoco tienen acceso a la sanidad p煤blica los inmigrantes reagrupados por sus hijos en Espa帽a que, al ser ancianos, no pueden trabajar.

“Me pregunto si buscan presionarnos”

“Todos los d铆as vemos gente en Urgencias que no tiene CIPA. Les decimos que vayan a la farmacia con el informe, que se lo tienen que dar y, si no lo hacen, les damos la medicaci贸n en mano”, detalla la doctora de Urgencias del Hospital de Getafe. “Tambi茅n nos encontramos problemas para generar citas de seguimiento en personas que no tienen tarjeta, eso ha pasado siempre, pero a veces hacemos trampas, llamando desde urgencias al especialista cuando consideramos que estamos ante pacientes potencialmente graves. Me pregunto si con este email buscan presionarnos para que dejemos de hacerlo”. Otro m茅dico adjunto apunta en la misma direcci贸n: “驴Me est谩n diciendo que no puedo atender a un paciente con VIH si no tiene cita? A veces vemos a pacientes sin cita porque no hay m谩s remedio…”.

“Ya sabemos perfectamente que hay cobertura que solo esta cubierta en urgencias, y por eso ya nos hemos apa帽ado nosotros y, si necesitan un diagn贸stico o sospechamos que tiene un c谩ncer, buscamos las formulas para apa帽谩rnoslas”, contin煤a la facultativa de Urgencias. Tras recibir el email, y a la espera de m谩s indicaciones concretas, asegura haber atendido a personas sin tarjeta sanitaria como siempre ha hecho.

Ante las preguntas de elDiario.es acerca de las razones para enviar este correo electr贸nico y los objetivos del mismo, un portavoz del Hospital de Getafe se limita a asegurar que “la atenci贸n sanitaria en Urgencias est谩 garantizada a cualquier ciudadano, independientemente de su situaci贸n administrativa y de si tiene o no tarjeta sanitaria”. No obstante, estas personas sin tarjeta atendidas en urgencias en ocasiones reciben una factura por la atenci贸n. “Las facturas en urgencias pueden ser importantes y una deuda puede impedir el proceso de regularizaci贸n posterior”, apunta el miembro del colectivo Yo S铆 Sanidad Universal.

Adem谩s, el Hospital de Getafe destaca que la Consejer铆a de Sanidad de la Comunidad de Madrid ha puesto en marcha siete unidades de tramitaci贸n para la gesti贸n de la documentaci贸n que da acceso al sistema sanitario p煤blico a ciudadanos extranjeros en situaci贸n irregular, “siempre que acrediten empadronamiento de 90 o m谩s d铆as en Espa帽a”. Este requisito, aplicado a rajatabla por el Gobierno regional desde la creaci贸n de estas unidades, est谩 impidiendo el acceso al tratamiento a inmigrantes con VIH, como public贸 este mi茅rcoles elDiario.es.

