De parte de SAS Madrid November 8, 2021 6 puntos de vista

El pr贸ximo 1 de diciembre se cumple el primer aniversario desde que Isabel D铆az Ayuso inaugurara 鈥揳煤n sin terminar鈥 el hospital de emergencias Enfermera Isabel Zendal. Una infraestructura que la presidenta madrile帽a convirti贸 en su hito de gesti贸n durante la segunda ola de la pandemia mientras la Comunidad de Madrid lideraba las cifras de contagios, pero se negaba a aplicar m谩s restricciones liderando una batalla sin cuartel contra el Gobierno central. Aquella infraestructura que iba a albergar 1.000 camas y 40 UCI e “iba a asombrar al mundo”, nunca lleg贸 a ocuparse en su totalidad y a d铆a de hoy cuenta apenas con 38 pacientes, seg煤n datos de la Consejer铆a de Sanidad. Pese a la baja ocupaci贸n, en el centro hospitalario siguen trabajando 439 profesionales sanitarios.

En concreto 鈥搒eg煤n datos facilitados por Sanidad este viernes鈥 en el Enfermera Isabel Zendal siguen trabajando en estos momentos 181 enfermeros, 31 m茅dicos, 130 auxiliares de enfermer铆a, 56 celadores, siete t茅cnicos de radiodiagn贸stico, dos t茅cnicos de laboratorio, cinco fisioterapeutas, una trabajadora social, 19 auxiliares administrativos y dos gobernantas. Son profesionales que salieron del resto de hospitales de la red p煤blica sanitaria durante el peor momento de la pandemia ya que desde el Gobierno regional se negaron a hacer nuevas contrataciones para la nueva infraestructura que pretend铆a “descongestionar” el resto de hospitales de pacientes con Covid-19. Tambi茅n sirvi贸 como centro masivo de vacunaci贸n, pero esa utilidad ya ha dejado de tener sentido ahora que el porcentaje de poblaci贸n de Madrid con la doble dosis supera el 90%.

La ocupaci贸n a d铆a de hoy asciende a 38 pacientes, lo que supone el 3,8% del total y el 6,9% si se tienen en cuenta el m谩ximo de camas que realmente llegaron a utilizarse durante el pico m谩s alto de ocupaci贸n: 550. Aunque Ayuso prometi贸 1.000 camas, casi la mitad no llegaron a abrirse ni en el peor momento de la tercera ola de la pandemia cuando el resto de hospitales estaban colapsados. En el momento de m谩s ocupaci贸n, hasta 1.373 profesionales procedentes de hospitales llegaron a trabajar en el Zendal.

La Comunidad de Madrid cuenta con 34 hospitales p煤blicos por lo que los 38 pacientes del Zendal podr铆an repartirse en ellos sin que supusiera un mayor problema. Mantener abierta la infraestructura supone que no solo se gaste en personal, sino que, por continuar abierto, la administraci贸n de Ayuso sigue pagando luz y agua, y tambi茅n seguridad, mantenimiento y limpieza a diferentes subcontratas. Solo en la seguridad del Zendal, el Gobierno regional ha gastado 2,1 millones de euros por 13 meses, un contrato a dedo que fue adjudicado a una empresa de una exconcejala del PP en Alcorc贸n. En limpieza, se han ido otros dos millones de euros y 2,6 millones m谩s para el mantenimiento de la infraestructura.

Levantar el edificio ubicado en el norte de la capital, en Valdebebas, junto a la pol茅mica Ciudad de la Justicia que se encuentra a d铆a de hoy en los tribunales, ha costado a las arcas p煤blicas 170 millones de euros, m谩s del triple de lo presupuestado inicialmente. Los sobrecostes del Zendal, solo en lo que se refiere a las obras de construcci贸n, ascienden al 170% del total. El edificio sanitario carece de habitaciones y tampoco tiene quir贸fanos, se trata de un espacio di谩fano en el que se comparten los ba帽os y tampoco hay cocinas.

Ayuso quiso replicar el hospital improvisado de Ifema, que levant贸 el Ministerio de Defensa en los d铆as posteriores al estallido de la crisis y que la presidenta regional convirti贸 en el centro de la propaganda de su gesti贸n durante la primera ola. La infraestructura fue criticada desde su anuncio por la oposici贸n y tambi茅n por los colectivos sanitarios, que siempre vieron con escepticismo destinar esos millones a un edificio que dejar铆a de tener sentido en poco tiempo, mientras no se contrataban m谩s sanitarios y hab铆a otras urgencias que a d铆a de hoy no han sido subsanadas, como los centros de salud que siguen esperando un refuerzo que no llega. Las urgencias de atenci贸n primaria siguen cerradas desde marzo de 2020.

Dotarlo de personal durante oblig贸 a que 1.373 profesionales sanitarios dejaran sus hospitales habituales de forma forzosa, cuyos centros vieron alterado su funcionamiento a la vez que segu铆an atendiendo a pacientes Covid. La dificultad para conseguir a profesionales que quisieran trasladarse al Zendal, porque la orden era no contratar a m谩s, llev贸 a que el Gobierno regional ordenase que no se contratara de nuevo a ning煤n sanitario que rechazara ese destino. Desde su apertura y hasta el 20 de julio, por la unidad de cr铆ticos del Zendal pasaron cinco intensivistas de forma rotatoria.

Mientras hay sanitarios mano sobre mano en el hospital de emergencias, las listas de espera no han dejado de aumentar. La Comunidad de Madrid ha superado ya 鈥搚 por primera vez鈥 el medio mill贸n de pacientes en lista de espera para el especialista, publicaba esta semana El Pa铆s.

Todas las cr铆ticas por la falta de sanitarios mientras se gastaban decenas de millones de euros en la infraestructura fueron respondidas por Ayuso acusando a la izquierda madrile帽a y, en concreto, a M谩s Madrid, de “boicotear” el Zendal e incitar a los sanitarios a cometer robos y “sabotajes”.

“El Zendal siempre fue concebido como una estrategia de m谩rketing. Su construcci贸n nunca estuvo pensado como una estrategia sanitaria y eso lo demuestran las cifras de ocupaci贸n actuales. Siempre ha tenido una utilidad pol铆tica y eso obliga ahora a mantener el artilugio, pero la falta de planificaci贸n y la improvisaci贸n se sigue demostrando”, dice la l铆der de la oposici贸n M贸nica Garc铆a, una de las m谩s cr铆ticas con su puesta en marcha por su doble condici贸n de sanitaria y pol铆tica.

Nadie aclara ahora para qu茅 servir谩 el Zendal en el corto y el medio plazo. El 煤ltimo anuncio sobre su posible utilidad ha sido convertirlo en un centro de rehabilitaci贸n de pacientes que hayan pasado la Covid-19 y tengan secuelas. Muchas propuestas pero ninguna concreci贸n para la infraestructura con la que Ayuso busc贸 pasar a la “historia”.

