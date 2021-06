–

‚ÄúQuiero decirles que ustedes esta noche no han hecho m√°s que alimentar un mito. Un mito que, no bien atraviese esta puerta, comenzar√° a derrumbarse‚ÄĚ.

En una especie de homenaje que se le hizo en vida, cuentan que HG se despidi√≥ de esta manera, con esta frase, exhalada con esa cadencia √ļnica, luego de 36 alocuciones que recorrieron su obra y su legado. Una de las interpretaciones que se hizo de esta exhalaci√≥n de HG, maestro en el arte de la repentizaci√≥n, o como dice un amigo, en frotar la l√°mpara, es que all√≠ qued√≥ expresada como nunca -algo que, sin dudas, era un componente del estilo HG- ‚Äúsu fortaleza de intelectual cr√≠tico, de naturaleza tr√°gica‚ÄĚ. Sin embargo, cuando me lleg√≥ por primera vez, y ahora que la vuelvo a o√≠r citada, a prop√≥sito de su partida, me provoca la misma sonrisa, porque me parece y me pareci√≥ una gran frase humor√≠stica. Tal vez es falta de sensibilidad para con lo tr√°gico, pero no puedo evitar (re)o√≠rla y (re)leerla de ese modo.

Y entonces, retrocedo m√°s de 20 a√Īos, hacia fines de los 90‚Äô, ya que ah√≠ se encuentran ‚Äúlocalizados‚ÄĚ mis recuerdos con Horacio, en esa ¬Ņm√≠tica? Sociales de fin de siglo. Me imagino que en estos d√≠as se dir√°n mil cosas, y como dice Diego Sztulwark, quien pint√≥ de maravillas a ese HG, al que yo tambi√©n conoc√≠ en aquellos a√Īos: ‚Äútodos los que lo conocimos tenemos 3 o 4 an√©cdotas maravillosas con Horacio‚ÄĚ. Y es as√≠, pues si algo lo defin√≠a era esa generosidad para el di√°logo con todxs, en este caso con un estudiante de Sociolog√≠a de apenas veinte, seguramente en busca de maestros.

Lo √ļnico serio que dir√© aqu√≠ es que me bastaron dos o tres charlas y clases de HG para dar por imposible una sociolog√≠a que no estuviera permeada, o m√°s bien inundada por la filosof√≠a, y tal vez fue lo que me llev√≥ a trocar mi biblioteca all√° por el 2000, y quiz√°s tambi√©n a fantasear con una editorial de filosof√≠a.

En cuanto al humor de HG, que encuentro en la frase epigr√°fica, y en la que ‚Äďcreo- se (des)mitifica a s√≠ mismo, van aqu√≠ mis 3 o 4 an√©cdotas con √©l, que a mi humilde sentir expresan ‚Äúsu fortaleza de pensador plebeyo, de naturaleza tragic√≥mica‚ÄĚ.

La primera es quiz√°s la m√°s hermosa, corr√≠a el a√Īo 1998 y no s√© a qui√©n de aquel entra√Īable grupo militante que fue El Mate, se le ocurri√≥ que coordinara la C√°tedra Che Guevara. Yo reci√©n me volcaba a la militancia y desde ya no estaba a la altura de semejante cosa, pero bien, como en ese entonces audacia e imprudencia iban de la mano, asum√≠ el desaf√≠o. En una de las jornadas, hab√≠amos invitado a tres ‚Äúpesos pesados‚ÄĚ, Eduardo Gr√ľner, Le√≥n Rozitchner y a Horacio. El convite era para las 19 hs., creo recordar, y ya entonces el aula estaba colmada de unas 200 personas. Sin embargo, todav√≠a ninguno de los ‚Äúdisertantes‚ÄĚ. Pasaron 15 minutos de las 19, y ya mis nervios aumentaban, ninguno de los tres aparec√≠a, recuerdo mirar esa escalera, el ascensor, y lo √ļnico que sub√≠a era la ansiedad, entramos una primera vez al aula a pedir paciencia. Pasaron 10 minutos m√°s, y ah√≠ un compa√Īero nos informa que Gr√ľner no contesta y que lo descartemos. A todo esto, record√© mi conversaci√≥n con Le√≥n R. al invitarlo, y su insistente pedido, que tambi√©n lo define mucho: ‚ÄúYo voy, pero quiero debatir con Hebe de Bonafini, me qued√© con las ganas desde la √ļltima vez que hablamos de decirle unas cuantas cosas, eso es lo que quiero‚ÄĚ. Siendo las 19,30 pens√©, evidentemente, al no conseguirlo se baj√≥. Entr√© una segunda vez a pedir paciencia, la gente ya miraba con cierta desconfianza, pero para mi sorpresa nadie se mov√≠a. Quedaba HG, ¬Ņc√≥mo nos pod√≠a fallar √©l que era tan buen tipo, muy allegado, comprometido‚Ķ?, pero su inconfundible silueta no se dejaba ver‚Ķ Cuando ya perd√≠amos la fe (el √ļltimo pedido de paciencia ya lo tuvo que hacer un compa√Īero m√°s experimentado porque a m√≠ ya no me daba la cara), apareci√≥, con su malet√≠n de siempre, su sonrisa a cuestas. Gritamos al un√≠sono: ¬°Horacioooo! Resulta que, volviendo de una actividad en La Plata, se hab√≠a confundido y hab√≠a recalado en la otra sede de Sociales, en calle Ramos Mej√≠a, al no encontrar la C√°tedra, se tom√≥ un taxi, otra vez empujado por su generosidad‚Ķ Lo acompa√Ī√© hasta el frente del aula y lo present√© en dos palabras, aliviado, solo quer√≠a escucharlo‚Ķ Lo que sigui√≥ lo recuerdo como una de las charlas m√°s notables que escuch√© en mi vida. Me quedan huellas dispersas, pero serpentearon all√≠ -al modo en que solo HG hac√≠a serpentear las palabras, los textos, las historias- Sartre, el Che, Althusser, Cohn-Bendit, un palito para Marta Harnecker, Cooke‚Ķ y mucho m√°s si la memoria fuera menos esquiva, pero valga para la an√©cdota decir que fue un momento deslumbrante, como solo HG pod√≠a lograr. Cuando termin√≥ de hablar, recuerdo haber dicho, entre extasiado y agotado: ‚ÄúVali√≥ la pena esperarlo, ¬Ņno?‚ÄĚ.

La segunda habr√° sido un a√Īo despu√©s, hab√≠amos creado con Sebasti√°n Puente, un personaje que se llamaba Oscar Monti. Se presentaba como un estudiante promedio de la carrera, que cursaba y se encontraba con los distintos personajes, sobre todo profesores, de ‚Äúla facu‚ÄĚ. Monti hac√≠a un uso ir√≥nico de la cr√≠tica, un poco salvaje, desde la comodidad del anonimato. Era una t√≠pica travesura universitaria, inocente. Y una de sus v√≠ctimas fue HG. Lo que hizo Monti fue remedar el estilo barroco, alambicado, que tanto admir√°bamos, pero por supuesto exager√°ndolo un poquito para lograr el efecto humor√≠stico. Ac√° el recuerdo es de una asamblea nocturna, en la que Rub√©n Dri re√≠a a carcajadas mientras le contaba a HG como este tal Monti se hab√≠a mofado de ambos, y recuerdo como si fuera hoy el rostro de Horacio, que se lo tom√≥ muy a bien, creo yo, pero que no dijo ni mu.

La tercera cosa que quiero contar ocurri√≥ en las jornadas de Sociolog√≠a, que organiz√≥ HG en el a√Īo 2000. Como todas las cosas en las que estaba metido, fue un revuelo, por primera vez la facultad se sal√≠a de los marcos (estrechos y aburridos) del formato acad√©mico, y se abr√≠a a otros lenguajes y experiencias. En ese entonces, uno de nuestros ‚Äúdeportes favoritos‚ÄĚ con un grupo de militantes medio invertebrados, era correr por izquierda a todo el mundo. Transcurr√≠a el a√Īo 2000 y la situaci√≥n social del pa√≠s se colaba por todas partes. Con un grupete decidimos entonces hacer una especie de jornadas paralelas, para llenar las venas resecas de Sociales de sangre, dec√≠amos algo as√≠. Sin dudas, solo lo hicimos porque HG estaba ah√≠, pero en nuestra cabeza, eso funcionaba como una radicalizaci√≥n por izquierda de las jornadas de HG, un poco como si lo tom√°ramos como una especie de Per√≥n y nosotros nos tom√°ramos como‚Ķ se entiende‚Ķ Nunca se hab√≠a vivido algo as√≠ en la facultad, grupos de los m√°s diversos la invadieron, personajes de todo tipo, experiencias como las de H.I.J.O.S., experimentos educativos, gente de barrios, y todo cerr√≥ con una murga. Recuerdo bien que ciertos del entorno de HG se enojaron, Monti ya hablaba en ese entonces de una ‚Äúteor√≠a del cerco‚ÄĚ que se le hac√≠a en el bar la Giralda a HG mientras com√≠a sus ravioles. Pero la lecci√≥n de Horacio fue otra, dej√≥ vivir sin inquietarse todo ese bullicio, dej√≥ entrar todo el ruido del afuera, y sin dudas lo disfrut√≥, ya que toda su vida lo hab√≠a fomentado, era su modo de estar en las instituciones, gesto de una radicalidad mucho m√°s acuciante que aquella de esos j√≥venes traviesos que √©ramos.

Mi √ļltimo encuentro con √©l, casual, data de 2008. Ya no era estudiante, sino un reciente editor, y particip√°bamos con Cactus de una feria que se hac√≠a en los patios de la Biblioteca Nacional dirigida por HG. Se acerca a la mesita que hab√≠amos dispuesto con nuestros libros, y recuerdo su sonrisa algo socarrona acerc√°ndose y preguntando: ‚ÄúQu√© publicaron ahora‚ÄĚ. Dud√© en hablarle de Gilbert Simondon, pues siempre con HG hab√≠a que estar al acecho de que no te ‚Äúgastara‚ÄĚ con que te enganchabas f√°cil con los autores de moda (como lo hizo unos a√Īos antes, tom√°ndome un oral, y me anim√© a nombrarle un libro reci√©n salido de Jameson‚Ķ y no le gust√≥ nada‚Ķ no haberlo le√≠do a√ļn, y me lo hizo notar). Entonces, sabi√©ndolo lector voraz de cl√°sicos, le nombr√© a Charles P√©guy y su ‚ÄúCl√≠o: di√°logo entre la historia y el alma pagana‚ÄĚ, esperando que su reacci√≥n fuese alguna cita gloriosa, que frotara su l√°mpara‚Ķ La respuesta: ‚ÄúNo lo conozco, pero cuando llegue a casa lo voy a googlear‚Ķ‚ÄĚ y su risotada posterior‚Ķ jam√°s las olvidar√©.

