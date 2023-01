Pedro Ramiro, publicado originalmente para La Marea.

A finales de mayo de 2022, Pedro S谩nchez acudi贸 al Foro Econ贸mico Mundial para reunirse con directivos de grandes compa帽铆as tecnol贸gicas y fondos de inversi贸n con el objetivo de asegurar la llegada de una nueva oleada de capitales transnacionales al Estado espa帽ol. En las monta帽as de Davos, en el encuentro que congrega cada a帽o a los hombres m谩s ricos del mundo, el presidente del Gobierno se vio a puerta cerrada con el consejero delegado de Temasek. El fondo soberano de Singapur, uno de los mayores del mundo junto a los de China, Noruega y Emiratos 脕rabes, hab铆a solicitado la cita porque 鈥渆l dinamismo de la recuperaci贸n y el impacto de los fondos europeos鈥 le llamaban a redoblar su presencia en Espa帽a, donde ya hab铆a comprado a Iberdrola su divisi贸n de Gas Natural Licuado (GNL).

Justo la semana anterior, el emir de Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, fue recibido con todos los honores durante su visita oficial a Madrid. Adem谩s de ser agasajado por el rey, el presidente del Gobierno y las altas instancias del Estado, el mandatario se reuni贸 con Ignacio S谩nchez Gal谩n, presidente de Iberdrola, compa帽铆a cuyo mayor accionista es el fondo soberano qatar铆, tambi茅n primer inversor, por otra parte, en IAG y Colonial. Adem谩s de garantizar el suministro energ茅tico a Espa帽a a medio plazo 鈥揺l emirato es el segundo mayor exportador mundial de gas鈥, Al Thani firm贸 un acuerdo con la compa帽铆a estatal Cofides y anunci贸 la llegada de 5.000 millones de d贸lares en inversiones en el marco de las oportunidades surgidas al calor de los fondos Next Generation.

Meses atr谩s, en el transcurso de una gira por Estados Unidos en el verano de 2021, Pedro S谩nchez se reuni贸 en Nueva York con los directores ejecutivos de una docena de gigantes financieros y grandes fondos de inversi贸n. 鈥淰amos a hacer verde nuestra econom铆a, a digitalizarla, a modernizar nuestro sistema educativo y, por tanto, queremos involucrar a la inversi贸n privada鈥, les dijo el presidente del Gobierno a los l铆deres de Wall Street. Entre ellos se encontraban los consejeros delegados de BlackRock, el principal accionista del IBEX 35, y de Blackstone, el mayor inversor en el mercado inmobiliario espa帽ol. 鈥淓spa帽a es en estos momentos unos de los lugares m谩s atractivos de Europa donde invertir鈥, concluy贸 S谩nchez en su encuentro con grandes inversores como Bank of America, Bank of New York Mellon, Brookfield, JP Morgan Chase, Lone Star, Morgan Stanley, Soros y Wellington, la mayor铆a de ellos con intereses en las compa帽铆as del IBEX 35.

La diplomacia econ贸mica espa帽ola, que hasta la d茅cada pasada se hab铆a dedicado a promocionar los negocios de 鈥渘uestras empresas鈥 por todo el globo, ha reenfocado sus objetivos. Del t铆pico viaje del rey Juan Carlos acompa帽ado de un s茅quito de empresarios y ministros con el fin de expandir los negocios internacionales de las grandes compa帽铆as espa帽olas 鈥攜 obtener jugosas comisiones鈥, se ha evolucionado al road show gubernamental con el que promocionar las oportunidades que ofrece la Espa帽a-marca a los inversores transnacionales. Los fondos soberanos que manejan el excedente del capitalismo f贸sil y las sociedades de inversi贸n que especulan con los bienes b谩sicos en el capitalismo financiero han pasado a marcar la agenda de los Estados centrales. Son dos caras de una misma moneda que no para de girar y que incrementa los beneficios empresariales a la vez que se agrava la crisis socioecol贸gica.

Las empresas que hoy cuentan con la mayor capitalizaci贸n burs谩til en el IBEX 35 son, fundamentalmente, las mismas que han pilotado el proceso de internacionalizaci贸n de la econom铆a espa帽ola durante las tres 煤ltimas d茅cadas. Con altibajos y oscilaciones como consecuencia de los vaivenes del capitalismo financiero, dos grandes entidades financieras, una gran compa帽铆a tecnol贸gica, cuatro empresas energ茅ticas, un gigante mundial del textil y un reducido conjunto de empresas de la construcci贸n, el turismo y el sector inmobiliario, incluso algunas compa帽铆as industriales, constituyen el selecto grupo de multinacionales que lideraron la internacionalizaci贸n del capitalismo espa帽ol a partir de los a帽os noventa y que hoy son las empresas bandera de la Marca Espa帽a.

Estas son las grandes compa帽铆as que han venido liderando hist贸ricamente la bolsa espa帽ola y que componen el IBEX. La mayor铆a de ellas est谩n controladas por los fondos de inversi贸n transnacionales.

En el trig茅simo aniversario de la creaci贸n del IBEX 35, en enero de 2022, el diario Expansi贸npublicaba que los fondos de inversi贸n controlaban el 15,6% del selectivo espa帽ol, y que contaban con una presencia central en buena parte de las grandes compa帽铆as que lo compon铆an. En realidad, si se observa con m谩s detalle la penetraci贸n de los grandes fondos de inversi贸n transnacionales en el accionariado de las empresas del IBEX, se puede constatar que su peso es a煤n mayor del que habitualmente suele aflorar en la prensa econ贸mica.

Las empresas 煤nicamente est谩n obligadas a comunicar a la Comisi贸n Nacional del Mercado de Valores (CNMV) las participaciones significativas de sus accionistas que superen el 3%, o las que est茅n por encima del 1% si tienen lugar a trav茅s de sociedades en para铆sos fiscales. Eso hace que parte de las inversiones de los fondos que puedan ser especulativas queden por debajo del radar en los an谩lisis habituales.

鈥淏lackRock irrumpe en Acciona con una participaci贸n del 3%鈥. El pasado mes de junio aparec铆a este titular en uno de los medios habituales de la prensa econ贸mica. 鈥淏lackRock ha entrado a formar parte del capital de Acciona鈥, pod铆a leerse en la noticia, 鈥減asando ahora a ser el tercer mayor accionista del grupo espa帽ol鈥. En realidad, el mayor gestor de activos financieros del mundo ya era el tercer propietario de la constructora espa帽ola, con una participaci贸n del 1,25% (an谩loga a la de Vanguard en esa misma compa帽铆a). Pero esa informaci贸n permanec铆a invisible para los grandes medios de comunicaci贸n, de la misma manera que estos suelen publicar que BlackRock tiene intereses en una veintena de las empresas del IBEX cuando, de hecho, est谩 presente en el capital social de todas las compa帽铆as del selectivo espa帽ol con participaciones relevantes, aunque en varios casos por debajo de ese umbral del 3%.

Acercando el foco y desmenuzando la participaci贸n real de los grandes fondos en el mayor 铆ndice de la bolsa espa帽ol, puede observarse que no solo BlackRock posee un n煤mero importante de acciones en todas y cada una de las empresas del IBEX 35: eso mismo ocurre tambi茅n con Norges Bank (el fondo soberano de Noruega) y Vanguard. Esos tres gigantes financieros controlan el 8% de la bolsa espa帽ola. Incluso, en algunas de las mayores compa帽铆as del IBEX, como es el caso de BBVA, Iberdrola y Repsol, la suma del accionariado en manos de estos tres fondos se llega a situar alrededor del 12%; en Telef贸nica y el Santander, en torno al 10%.

Seg煤n las investigaciones del Observatorio de Multinacionales en Am茅rica Latina (OMAL), solo los doce fondos de inversi贸n transnacionales que han efectuado m谩s inversiones en las compa帽铆as del IBEX 35 ya controlan directamente el 14,64% del selectivo espa帽ol. Pero se constata que ese porcentaje realmente es mucho mayor si se le suman las participaciones de otros fondos con menor presencia, as铆 como las de los grandes bancos y entidades financieras 鈥揳dem谩s del Santander, BBVA y Caixabank, con acciones en buena parte de las compa帽铆as del IBEX, en ellas tambi茅n est谩n presentes JP Morgan Chase, BNP Paribas, Deutsche Bank o Cr茅dit Agricole鈥, por no hablar de las participaciones cruzadas entre muchos de ellos.

鈥淓l capitalismo parece hoy una matrioshka de grandes dimensiones鈥, ha escrito Rub茅n Juste: 鈥淟as grandes empresas hoy son propietarias de cientos de empresas por todo el mundo, y estas mismas grandes empresas son pose铆das por unos inversores que, a su vez, son propiedad de otros inversores鈥. Al final, dicho de otro modo, un pu帽ado de gigantes del capitalismo financiero es quien realmente controla la bolsa espa帽ola y, por ende, ejerce una influencia decisiva sobre la econom铆a pol铆tica.

鈥淒efendemos la inversi贸n sostenible como capitalistas, no como ecologistas鈥, afirm贸 a principios de 2022 Larry Fink, el CEO de BlackRock. El jefe de la mayor gestora de activos del mundo, que ya tiene en su haber una cartera de inversiones que supera los 10 billones de d贸lares, tiene muy claro lo siguiente: 鈥淭enemos unos deberes con nuestros clientes鈥.

BlackRock fue contratada por el Gobierno estadounidense para dise帽ar el plan de rescate financiero tras el crash de 2008. Y tras incorporar a su n贸mina a al menos 84 ex altos cargos que hab铆an estado en los gobiernos de diferentes pa铆ses, jug贸 un papel fundamental a la hora de formular las propuestas y reformas que se llevaron a cabo en Europa para 鈥渟alir de la crisis鈥. Ahora, BlackRock, Vanguard y State Street se han convertido en los mayores accionistas individuales en el 40% de todas las empresas estadounidenses que cotizan en bolsa.

En el a帽o 2020, la Comisi贸n Europea anunci贸 que hab铆a contratado a BlackRock como asesor sobre factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo en el marco de sus pol铆ticas de supervisi贸n bancaria. Como destac贸 Cecilia Carballo, en esos momentos directora de Programas de Greenpeace en Espa帽a, 鈥渞esulta parad贸jico que el mayor inversor mundial en combustibles f贸siles y uno de los principales financiadores de la industria armament铆stica se convierta en gur煤 del ya famoso Green Deal鈥.

M谩s que un inter茅s por el greenwashing, b谩sicamente se trata de una readaptaci贸n empresarial a la realidad de la crisis socioecol贸gica y de un mercado en el que cada vez ser谩 menos rentable hacer negocio con los hidrocarburos. En la estrategia de BlackRock, siguiendo a Rub茅n Mart铆nez, 鈥渓a reducci贸n de emisiones o la descarbonizaci贸n, m谩s que objetivos, pasar谩n a ser la excusa con la que cerrar acuerdos donde, de nuevo, las grandes infraestructuras las pagan los Estados y los beneficios van al sector privado鈥.

Este texto es un extracto del cap铆tulo 鈥楨l IBEX, hoy: entre los fondos de inversi贸n y el recambio de 茅lites鈥, incluido en el libro 鈥IBEX 35. Tres d茅cadas marcando la agenda pol铆tica de Espa帽a y de tu bolsillo鈥, coordinado por Dani Dom铆nguez y editado por La Marea (2022).