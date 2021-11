–

Una lectura de La ciega de Manuel Ignacio Moyano y Ver贸nica Meloni (ed. Taller Perronautas)

Hay libros que se escriben para ser escuchados y otros, vistos. La ciega, publicado por Taller Perronautas, cumple con las dos condiciones. Es un libro para ver con los ojos, y escucharlos. S铆, escuchar a los ojos.

El texto tiene una trama simple: una ciega avanza por diferentes territorios donde se cruza con diversos personajes. En un procedimiento que recuerda a Corre, Lola, corre (t铆tulo original en alem谩n: Lola: rennt), de Tom Tykwer, esas personas que la ciega cruza y de alguna forma marca, con marcas profundas, son biografiadas en dos o tres l铆neas o algunas m谩s; lo seguro es que son reducidas a meras vidas y meras historias, como en la peli esa de 1998 se hac铆a con los personajes que Lola cruzaba a partir de algunos fotogramas.

De esas vidas que se cruzan nos queda lo esencial, sus peque帽as historias, pero de la ciega no sabemos nada, solamente que avanza por muchos lugares y cada tanto habla en un 芦idioma inentendible禄. Por su parte, las localidades no tienen nombres, o solamente son nombrados con iniciales: 芦C. C.禄, 芦L. M.禄, 芦H.禄, etc.

Pero el libro no es solamente texto. Es tambi茅n una forma de la edici贸n, que apuesta por lo desfigurante y que tiene formas cambiantes, o quiz谩s la misma forma. Eso es algo fractal, que tambi茅n vemos en los dibujos de Ver贸nica Meloni que acosan, por diferentes lugares, al ordenamiento de las l铆neas escritas. Digo fractal porque es una misma estructura, o fuerza (una ciega avanzando y cruzando cosas, personas y paisajes), que se repite en fragmentos irregulares y distintos (los dibujos tambi茅n son unos pocos de base que se iteran y metamorfosean).

Cuando lo le铆a, tambi茅n pens茅 en un origami: una misma hoja que se hace figuras y se deshace y rehace en otras figuras. La hoja es la misma, las formas no. Bueno. Los dibujos, la edici贸n salteada y geom茅trica del texto, el ida y vuelta de la trama, es como armar y desarmar constantemente un origami.

A m铆 me gust贸, y valgan ac谩 las dos indicaciones del 芦yo禄 que traen los pronombres reflexivo y de objeto indirecto. Me gust贸 porque, y ac谩 peco de provinciana, es un libro federal que abre el campo visual. No s茅 si eso es lo que se propuso el autor del texto, pero vi un territorio que excede a la Ciudad due帽a y creo que no lo reduce a simple barbarie ni a costumbrismos localistas. O sea, no lo convierte en una pose de chauvinismo t铆pico.

La ciega es misteriosa. Sus ojos grises, y la violencia de varias escenas, me hizo pensar que hab铆a un v铆nculo con otro libro del autor del texto, titulado Bonino. La lengua de la inocencia, que trata sobre Jorge Bonino, un actor cordob茅s que invent贸 un lenguaje inentendible en los a帽os 麓60, sobre todo en la cuesti贸n del idioma de la mirada.

La mirada no se entiende y eso es misterioso. O sea, esos ojos no se entienden, pero hablan, como Bonino, un idioma inventado, que va de la afasia a la glosolalia, del silencio al ruido, del mutismo al vagido, y que no dice nada o dice todo. Eso es el misterio. Todo en nada o tonada.

Las cosas no son misteriosas en s铆 mismas, se vuelven misteriosas cuando no las entendemos. O cuando las vemos con la boca abierta. La ciega da un paso m谩s: es una retina abierta por una espina.

En fin, me gust贸. Tampoco me cambi贸 la vida. Pero es recomendable.

