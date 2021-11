–

La equidad y la financiaci贸n del sistema sanitario han sido los temas tratados en el quinto foro 鈥業DI谩logoS para una mejor Sanidad鈥, que organiz贸 el Instituto para el Desarrollo e Integraci贸n de la Sanidad (IDIS) y que fue presentado por su presidente, el doctor Juan Abarca Cid贸n.

Esta cita cont贸 con la presencia, como ponentes, de Juli谩n Garc铆a Vargas, que fue ministro de Sanidad, y el doctor Ignacio Riesgo, que ejerce como consultor. Adem谩s, intervino, como moderadora, la directora general de la organizaci贸n convocante, Marta Villanueva.

En primer lugar, se trat贸 de analizar el concepto de equidad en el sistema sanitario, donde todos los presentes estuvieron de acuerdo en la gran complejidad que supone, pues, en palabras de Juli谩n Garc铆a Vargas, 鈥渓a equidad significa acceso a los mismos servicios con obtenci贸n de los mismos resultados鈥, lo cual es imposible porque no se dan los mismos servicios en todos los territorios. La descentralizaci贸n de la Sanidad hace que no todas las comunidades aut贸nomas gasten lo mismo per c谩pita, ni los profesionales y la tecnolog铆a sean iguales.

La directora general del IDIS introdujo el concepto de la gesti贸n directa como fuente de inequidad en el sistema, a lo que los ponentes mostraron su conformidad, al considerar que un sistema sanitario debe ser muy din谩mico, donde los profesionales puedan crecer y prosperar.

Adem谩s, seg煤n Garc铆a Vargas, 鈥渓a gesti贸n directa es fuente, en s铆 misma, de desigualdad, pues los hospitales son centros de gasto, de lentitud de procedimientos y de falta de agilidad, solo corregida por la diligencia de los profesionales鈥. Ignacio Riesgo, por su parte, apunt贸 que, 鈥渟e necesita innovaci贸n, incorporaci贸n de nuevos profesionales, cambios permanentes, y eso es la ant铆tesis de la gesti贸n administrativa鈥.

El factor social

Pero hay muchos condicionantes de salud que no tienen que ver con el sistema sanitario. La educaci贸n, la vivienda, las condiciones laborales y de transporte son elementos que generan desigualdad y que, por tanto, tienen una dimensi贸n social y es la sociedad la que debe resolverla.

Como apunt贸 Riesgo, seg煤n un art铆culo reci茅n publicado, 鈥渓as listas de espera no golpean a todo el mundo por igual, golpean mucho m谩s a aquellos barrios desfavorecidos econ贸micamente en todas las listas del National Health Service, del Reino Unido, y, seguramente, tambi茅n en nuestro Sistema Nacional de Salud (SNS)鈥.

Pero para poder tener una imagen clara y poder tomar decisiones contra la desigualdad del sistema, los intervinientes coincidieron en la necesidad de poder medir los resultados de todas las Administraciones regionales, haciendo comparativas por patolog铆as e incluso crear proyectos de monitorizaci贸n de las personas desde que nacen y hasta que fallecen, para saber d贸nde hay que insistir en la prevenci贸n de las patolog铆as dominantes.

Pero la transferencia de la Sanidad a los Gobiernos de las comunidades aut贸nomas fue un freno para poder tener estudios en esa direcci贸n, ya que, como se expuso, 鈥渏ug贸 en contra de la transparencia en resultados porque nadie quer铆a verse reflejado con tintes negativos (鈥). Ese es un tema que hay que superar, pues precisamente una de las virtudes de un sistema descentralizado es la capacidad de comparar鈥.

La comparativa de datos entre Administraciones se enfrenta a otro gran problema, la falta de homogenizaci贸n de los mismos. Al respecto, la Fundaci贸n IDIS est谩 impulsando la creaci贸n de un proyecto de interoperabilidad de datos. 鈥淟a dificultad que nos estamos encontrando es que no est谩n armonizados. Los criterios, la tecnolog铆a y la forma de plantear los datos cl铆nicos son absolutamente dispares y con grados de avance totalmente distintos鈥, sostuvo Marta Villanueva.

Cambio de modelo

Frente a la necesidad de financiaci贸n del SNS, Riesgo puntualiz贸 que se dispone de 鈥渦n sistema donde la presi贸n al aumento del coste es impresionante, porque coexiste una oferta pr谩cticamente ilimitada, con una avalancha continua de nuevos conocimientos, m谩s tecnolog铆as鈥 Con una demanda tambi茅n insaciable y esto hace que, salvo que se gestione muy bien, se produzca un aumento del gasto鈥.

As铆, los ponentes destacaron la necesidad de un cambio de modelo de gesti贸n que tenga en cuenta la colaboraci贸n p煤blico privada para optimizar recursos y evitar duplicidades innecesarias. Esta colaboraci贸n aparece en el anteproyecto de Ley de Equidad, Universalidad y Cohesi贸n del SNS, aunque da prioridad a la gesti贸n directa, lo que, para Riesgo, 鈥渆s un error importante. Yo creo que precisamente lo que tendr铆a que hacer el Ministerio es animar a la transformaci贸n de la gesti贸n p煤blica directa hacia un modelo m谩s empresarial, como se hizo en su d铆a en Reino Unido, creando los Trust, que han transformado todos los hospitales ingleses鈥.

Para Garc铆a Vargas, este anteproyecto 鈥渆s la consecuencia del exceso de ideolog铆a de una parte de los gestores del sistema sanitario espa帽ol. Este proyecto de ley va en la direcci贸n de primar la ideolog铆a sobre las consideraciones pr谩cticas y la experiencia directa de resultados probados a lo largo de los a帽os鈥.

