–

De parte de Amor Y Rabia February 26, 2022 6 puntos de vista

por Claire Jones

La red de transferencias financieras se ha convertido en la encarnaci贸n de la 鈥渃onversi贸n del sistema financiero en un arma鈥

La declaraci贸n de guerra de Vladimir Putin a Ucrania ha reavivado los llamamientos a expulsar a Rusia de Swift. La medida se considera una de las m谩s severas que podr铆an tomar los EEUU, la UE y el Reino Unido.

Negar a los bancos rusos el acceso al sistema Swift est谩 lejos de ser un hecho. Por ejemplo, socavar铆a la capacidad de Europa para pagar el petr贸leo y el gas rusos, tal vez elevando los precios de la energ铆a en el proceso. Imponer una prohibici贸n tambi茅n requerir铆a un fuerte consenso. En la actualidad, solo el Reino Unido realmente lo quiere y algunos miembros de la UE siguen oponi茅ndose.

Como en FT Alphaville no somos expertos en geopol铆tica, realmente no podemos decirle cu谩l ser谩 la llamada final. Pero sabemos un poco sobre la fontaner铆a financiera que se encuentra detr谩s de los pagos internacionales. Y dado el ritmo de cambio observado durante la semana pasada, pensamos que val铆a la pena tratar de explicar ahora por qu茅 ser expulsado ser铆a muy doloroso para Mosc煤.

驴QU脡 ES SWIFT?

Swift, o la Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications (Sociedad para las Telecomunicaciones Financieras Interbancarias Mundiales) para darle su nombre completo, se puso en marcha en 1977.

Es propiedad de los bancos y tiene su sede en B茅lgica. Cada una de las m谩s de 11.000 firmas financieras que son miembros tiene una terminal Swift para comunicarse con los otros bancos en la red, as铆 como su propio c贸digo Swift. En realidad no es un sistema de pagos, sino una plataforma de mensajer铆a. Sin embargo, la relativa fortaleza de sus caracter铆sticas de seguridad y la amplitud de su uso (los intermediarios financieros en todos los pa铆ses excepto Corea del Norte ahora son miembros) significan que permite a los bancos enviar billones de d贸lares en dinero a trav茅s de las fronteras diariamente. Tambi茅n se utiliza para la liquidaci贸n de divisas y la financiaci贸n del comercio.

Como era de esperar, la amenaza de prohibir el acceso a menudo surge cada vez que EEUU o Europa quieren demostrar que est谩n dispuestos a ser duros con sus enemigos. Si bien Swift afirma que no est谩 politizado (y, en teor铆a, puede ignorar cualquier demanda de expulsar a un estado de su red siempre que no sea ilegal seg煤n la ley belga), en el pasado ha sido acusado de complacer los intereses occidentales. Especialmente los de EEUU.

驴CU脕L ES EL ALCANCE DE LA DEPENDENCIA DE RUSIA DEL SISTEMA SWIFT?

El acceso a Swift es importante principalmente porque permite que las empresas energ茅ticas rusas cobren por vender su petr贸leo o gas a nivel mundial sin demasiados problemas. Para comprender mejor por qu茅 esto es tan importante para Putin (y los l铆deres occidentales), vale la pena leer este art铆culo (1) de Javier Blas de Bloomberg (felicitaci贸n a Adam Tooze):

“En las 24 horas posteriores a que Vladimir Putin firmara un decreto que reconoce dos territorios ucranianos separatistas, la Uni贸n Europea, el Reino Unido y los EE. UU. compr贸 un total combinado de 3,5 millones de barriles de petr贸leo ruso y productos refinados, por un valor de m谩s de 350 millones de d贸lares a precios actuales. Adem谩s de eso, Occidente probablemente compr贸 otros 250 millones de d贸lares en gas natural ruso, adem谩s de decenas de millones de d贸lares en aluminio, carb贸n, n铆quel, titanio, oro y otras materias primas. En total, la factura probablemente super贸 los 700 millones de d贸lares”

Seg煤n Johannes Borgen (2), los 291 miembros rusos de Swift representan el 1,5% de sus flujos financieros y ocupan el sexto lugar a nivel mundial en t茅rminos de mensajes de pago enviados en la plataforma. 脡l piensa que eso equivale a alrededor de 800.000 millones de d贸lares en pagos al a帽o. Como recordatorio, el PIB ruso fue de 1,5 billones de d贸lares en 2020 (aunque, por supuesto, no todos esos 800.000 millones de d贸lares fluir谩n hacia Rusia).

Si desea tener una idea de hacia d贸nde fluyen esos cientos de miles de millones, las 煤ltimas estad铆sticas del Banco de Pagos Internacionales (Q3 2021) est谩n aqu铆 (3).

驴HAY ALTERNATIVAS A SWIFT?

En teor铆a, s铆. No hay ninguna raz贸n por la que otros servicios de transferencias financieras, correo electr贸nico o tel茅fono no puedan servir como opciones en caso de una prohibici贸n de Swift. Pero en la pr谩ctica, si desea enviar dinero alrededor del mundo de manera relativamente r谩pida, confiable y econ贸mica, entonces no hay realmente alternativas. Las ambiciones de crear una red de pagos rival, hasta ahora, han sido in煤tiles. Esto no se debe a la tecnolog铆a (o incluso a la estandarizaci贸n de las instrucciones de pago de la plataforma en una lingua franca conveniente). M谩s bien, refleja el equilibrio de poder en las finanzas globales.

Aqu铆 hay una historia para ilustrar el punto, tomada del excelente libro del ex CEO de Swift Gottfried Leibbrandt y Natasha De Teran, The Pay Off.

Cuando la administraci贸n Trump restableci贸 las sanciones financieras a Ir谩n (sanciones que inclu铆an cortar el acceso a Swift para ciertos bancos iran铆es), los funcionarios de la Comisi贸n Europea idearon un plan para un instrumento financiero para manejar transacciones en monedas distintas al d贸lar. El Instrument in Support of Trade Exchange (Instrumento de apoyo a los intercambios comerciales), o INSTEX, se cre贸 para permitir que las empresas europeas comerciaran con Ir谩n. Permaneci贸 sin usar durante un a帽o completo despu茅s de su lanzamiento. Fue necesaria la pandemia para que ocurriera la primera transacci贸n INSTEX, que involucr贸 la exportaci贸n de productos m茅dicos a Ir谩n en marzo de 2020. Naturalmente, no logr贸 evitar que aumentaran las tensiones entre Teher谩n y Occidente.

Entonces, 驴qu茅 explica la renuencia de los bancos a dejar de usar el sistema Swift, incluso para transacciones que est谩n en regla? Para Leibbrandt y De Teran, se trata de la omnipotencia del d贸lar.

Aproximadamente la mitad de todos los pagos globales se realizan en d贸lares. Junto con alrededor del 90% de la financiaci贸n del comercio. Cuando las instrucciones se env铆an a trav茅s de redes como Swift, muchos de esos pagos en d贸lares deben realizarse entre instituciones que no tienen cuentas entre s铆. Lo que eso significa es que un banco corresponsal, probablemente con operaciones en EEUU, vigilado por las autoridades estadounidenses, actuar谩 como intermediario. Lo que sugiere el ejemplo de INSTEX es que, incluso para transacciones que son legales, las partes no est谩n dispuestas a correr el riesgo de enemistarse con las autoridades de los EEUU procesando pagos para empresas con sede en pa铆ses que han ca铆do en desgracia con Washington.

Lo que se deduce de esto es que EEUU puede hacer mucho, y lo est谩 haciendo, incluso sin una prohibici贸n de acceso al sistema Swift. El Departamento del Tesoro de EEUU, por ejemplo, ya cort贸 el acceso (4) al procesamiento de pagos a trav茅s del sistema financiero de EEUU para Sberbank y VTB. Dado el peso de Sberbank y VTB, esta acci贸n por s铆 sola dificultar谩 la vida de muchos exportadores rusos, independientemente de si finalmente se proh铆be el acceso a la red de pagos.

Pero actualmente existen lagunas, en particular para las transacciones relacionadas con productos energ茅ticos, la gran mayor铆a de las cuales se realizan en d贸lares. Berl铆n ha expresado su temor de que impedir que se pague en d贸lares a los proveedores rusos de petr贸leo y gas provocar铆a un aumento en los costos de energ铆a en Europa. Con eso en mente, EEUU no cort贸 el acceso al sistema financiero de EEUU a Gazprombank, el tercero m谩s grande de Rusia, que facilita los pagos a la compa帽铆a de energ铆a del mismo nombre. Joe Biden tambi茅n indic贸 (5) que, en la actualidad, las sanciones permiten que las transacciones de energ铆a entre los proveedores rusos y sus clientes a煤n se realicen en algunas circunstancias.

Si el conflicto escalase, y los EEUU, el Reino Unido y la UE presionasen para que se prohibiera por completo el acceso ruso al sistema Swift, entonces es dif铆cil imaginar una situaci贸n en la que las relaciones bancarias corresponsales de las instituciones rusas con las instituciones estadounidenses puedan permanecer como est谩n ahora. Uno imagina que se cerrar铆an las lagunas y m谩s instituciones se unir铆an a VTB y Sberbank en la lista de sanciones.

Sin acceso a Swift, ser铆a casi imposible para las empresas rusas recibir pagos de manera oportuna o confiable. Sin acceso a los servicios de corresponsal铆a bancaria en los EEUU, ser铆a casi imposible que se les pagara a los exportadores rusos. Esto es lo que se llama la 鈥渃onversi贸n del sistema financiero en un arma鈥 donde Washington usa el dominio del d贸lar para promover los objetivos de la pol铆tica exterior de los EEUU.

A MEDIO PLAZO, 驴PODR脥A DECAER LA IMPORTANCIA DEL SISTEMA SWIFT?

Quiz谩s. Durante mucho tiempo ha habido rumores de descontento sobre el grado en que el gobierno de WashingtonC ha convertido sistema Swift en un arma.

El disgusto de la UE por las sanciones a Ir谩n de la administraci贸n Trump fue solo un ejemplo. Rusia tambi茅n intent贸 establecer su propio sistema rival tras el enfrentamiento anterior sobre Ucrania en 2014. Pero es m谩s probable que una competencia significativa provenga de fuera de las capitales europeas. China tambi茅n ha establecido una red rival, CIPS (Cross-Border Interbank Payment System). Y aunque su uso ha sido algo limitado debido a que los pagos s贸lo pueden efectuarse en yuanes, eso podr铆a cambiar. Seg煤n el experto en pagos Tord Coucheron:

“Una expulsi贸n total del sistema Swift ser铆a muy perjudicial para Rusia; tambi茅n podr铆a causar problemas para el futuro del sistema Swift. Mostrar铆a claramente el grado de control estadounidense. Los BRICS ya est谩n trabajando en su propia versi贸n del sistema. Y, aunque probablemente a煤n falten algunos a帽os para lanzarlo, una prohibici贸n en Rusia bien podr铆a acelerar su puesta en marcha. Existe la intenci贸n de evitar el pago en d贸lares y, en esencia, cortar los v铆nculos entre la moneda estadounidense y una gran parte del PIB mundial en el proceso”

Es posible que EEUU sea reacio a apoyar una prohibici贸n total por temor a darle una ventaja a China.

Pero nada derribar谩 al d贸lar de la noche a la ma帽ana. Ni siquiera alguien tan beligerante como Putin. En el futuro previsible, el status quo se mantendr谩 y el gobierno de Washington tendr谩 la opci贸n de usar su moneda para da帽ar a Rusia.

NOTAS