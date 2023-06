–

Hist贸ricamente, la investigaci贸n en Kurdist谩n y sobre los kurdos ha implicado a forasteros, que han presentado la identidad y la historia kurdas para que encajase dentro de los m谩rgenes de su cosmovisi贸n e intereses euroc茅ntricos. La literatura surgida, incluidos relatos de viajes, informes, diarios, novelas y escritos hist贸ricos, lo hizo desde la perspectiva de legitimar los objetivos imperialistas occidentales y justificar su hegemon铆a cultural, al tiempo que intentaba ense帽ar a los nativos la necesidad de aceptar la civilizaci贸n y la cultura occidentales como superiores. En relaci贸n con los kurdos, especialmente alrededor del siglo XIX, una pl茅tora de eruditos, misioneros, cart贸grafos, viajeros, diplom谩ticos y antrop贸logos produjeron un corpus literario limitado pero muy influyente que impact贸 profundamente en la realidad vivida, la agencia y el estatus sociopol铆tico de los kurdos en el Medio Oriente, as铆 como en el nivel de reconocimiento y derechos humanos que se les otorgaban.

De hecho, los textos que surgieron sobre la cuesti贸n kurda entre los siglos XVIII, XIX y principios del XX, a menudo se escribieron desde una perspectiva orientalista e imperialista que involucraba a viajeros, misioneros y diplom谩ticos extranjeros que, habitualmente, analizaban y presentaban su comprensi贸n de la cultura y la identidad kurdas desde una perspectiva occidental para audiencias occidentales. De hecho, esta din谩mica refleja la lucha en curso que enfrentan los estudios kurdos y los esfuerzos por descolonizar un campo fuertemente influenciado por puntos de vista externos y 鈥渆xpertos externos鈥, cuyas suposiciones, y en ocasiones conclusiones, totalmente incorrectas, han da帽ado profundamente los estudios kurdos y contribuido a una calcificaci贸n de puntos de vista da帽inos y orientalistas de la historia e identidad kurda con respecto a su lucha nacionalista.

Como tal, hist贸ricamente, la mayor铆a de los expertos han sido extra帽os que hablaban en un tono repetitivamente similar, sobre la dif铆cil situaci贸n y la existencia de los kurdos para las audiencias occidentales, en lugar de los propios kurdos. Los investigadores postcoloniales han argumentado que gran parte del corpus literario producido en este per铆odo temprano tend铆a a idealizar, esencializar, exotizar y usar en exceso estrategias est茅ticas que resultaron 鈥渆n la eliminaci贸n de la voz y sus posiciones subalternas鈥. Los tropos subrayan c贸mo los kurdos son 鈥渋nferiores, subordinados y necesitan ser salvados鈥. Sin embargo, estos puntos de vista son m谩s que meros tropos y mitos da帽inos, y de hecho han resultado en la producci贸n de instituciones, pol铆ticas e ideas del mundo occidental hacia el Medio Oriente, como las de los gobiernos coloniales franc茅s y brit谩nico, y su desastroso impacto en los kurdos.

Muchos de estos escritores, que a menudo eran personas en posiciones de poder y toma de decisiones pol铆ticas, ten铆an puntos de vista racistas y err贸neos respecto a los kurdos, adem谩s de sobre su identidad, aspiraciones y esperanzas. Por ejemplo, el comandante Soane, en su texto de 1922, escribe sobre los kurdos que 鈥渃on todo su atraso e ignorancia, hay que reconocer que en el levantamiento generalizado en Mesopotamia del verano de 1920 fue esta gente la que permaneci贸 callada, sigui贸 pagando sus impuestos, e incluso ofreci贸 ayuda contra sus turbulentos vecinos鈥. En otras palabras, los kurdos son atrasados pero 煤tiles y cooperativos con los intereses del Imperio brit谩nico. CJ Edmond, en sus viajes, llama a los kurdos 鈥渟imples campesinos鈥 y aplaude las t谩cticas civilizatorias del Imperio brit谩nico, incluyendo, entre otras, la lluvia de bombas sobre los kurdos que protestan cuando van en contra de esos intereses. El Capit谩n Hay, otro oficial brit谩nico en Hewl锚r (Erbil) y Rewandiz, argument贸 en 1922 que: 鈥淐uanto m谩s veo a los kurdos, m谩s convencido estoy de que ni quieren ni son aptos para el autogobierno鈥 Debe haber alguna fuerza presente desde el exterior para mantener el equilibrio. El kurdo tiene la mente de un colegial, pero no sin la crueldad innata de un colegial. Requiere una paliza un d铆a y una golosina al d铆a siguiente鈥 demasiada severidad o demasiada malcr铆a lo vuelve ingobernable鈥 si ve que su amo tiene un bast贸n, se portar谩 bien. Si ve dos compa帽铆as de infanter铆a en Rowanduz, se volver谩 tan obediente como puedas desear鈥.

Rosita Forbes, una popular escritora de viajes de principios del siglo XX, presenta una imagen rom谩ntica pero incivilizada de la feminidad kurda cuando escribe que 鈥渓os kurdos, cuyas mujeres parec铆a que llevaban beb茅s a la espalda y rifles en las manos, parec铆an considerar los combates m谩s como una diversi贸n que cualquier otra cosa鈥. Del mismo modo, en Kurds, Arabs & Britons: The Memoir of Wallace Lyon in Iraq 1918-44, la visi贸n etnogr谩fico-religiosa del Mayor Lyon respecto a los diversos lugare帽os es, a menudo, despectiva y condescendiente. Incluso textos m谩s recientes, como Despu茅s de tal conocimiento, 驴qu茅 perd贸n?, de Jonathan C. Randal. Mis encuentros con Kurdist谩n (1998) argumenta que 鈥渁unque los kurdos son impredeciblemente violentos, su sentido del humor, valent铆a y cordialidad los han convertido en personas encantadoras鈥. En tales textos abunda una combinaci贸n de estereotipos sobre el nativo incivilizado combinado con observaciones sorprendidas sobre los rasgos positivos de los kurdos.

Como era de esperar, los informes cruciales sobre los kurdos que surgieron del Imperio Otomano inclu铆an un an谩lisis que dio forma y defendi贸 directamente la naturaleza infantil del nacionalismo kurdo y la negaci贸n de la condici贸n de Estado. Por ejemplo, Kurdistan (1894), de Francis Maunsell, Wild Life between the Koords (1870), de Fredrick Millingen, y, por supuesto, The Kurdish Tribes of the Ottoman Empire (1908), de Mark Syke, todos presentan a los kurdos como atrasados, tribales y primitivos, cuya existencia estaba plagada de disputas intertribales y guerras incesantes con otras comunidades, incluidos los cristianos; y que por lo tanto, tuvo un efecto negativo en la estabilidad y la seguridad regionales.

Una gama de otros t铆tulos, anotados al azar aqu铆, incluyen The Yezidis: A Strange Survival (1904), Feast of the Devil Worshipers (1943), The Devil Worshipers (1946), The Sheep and the Chevrolet: A Journey through Kurdistan (1947), Through Wild Kurdistan (1962), The Kurdish War (1964) y Children of the Jinn: In Search of the Kurds and Their Country (1980), que, seg煤n Jalil Karimi, Ahmad Mohammadpur y Karim Mahmoodi en su art铆culo Dismantling Kurdish Texts: An Orientalist Approach, promueve generalizaciones y estereotipos que contin煤an despersonalizando y deshumanizando al colonizado.

El padre del orientalismo, Edward Said, quien produjo los innovadores textos Orientalismo (1978) y Cultura e imperialismo (1993), identific贸 c贸mo los escritos y textos orientalistas dieron forma y produjeron activamente el mundo y las personas que describ铆an, y destac贸 los m茅todos cient铆ficos defectuosos y procesos de investigaci贸n utilizados por los escritores orientalistas sobre el Medio Oriente. Estas visiones del mundo, defectuosas y estereotipadas, se usaron luego para justificar el imperialismo occidental, los proyectos civilizatorios y las guerras, que contin煤an dando forma negativa al Medio Oriente y su gente. Said tambi茅n hablaba desde su posici贸n 煤nica, tanto interna como externa a Oriente en sus escritos, al haber sido exiliado de Palestina en la Nakba de 1948, y luego por vivir en L铆bano, Egipto y finalmente en Estados Unidos, a trav茅s de lo cual tuvo acceso a la 茅lite colonial brit谩nica en escuelas y universidades de cada pa铆s. Ir贸nicamente, Said ha sido conocido por sus puntos de vista hostiles hacia los kurdos no 谩rabes, que parecen tener menos derecho a los derechos humanos, la justicia y la agencia que el Oriente 谩rabe sobre el que escribe. Por ejemplo, Said, a principios de la d茅cada de 1990, abog贸 por el brutal r茅gimen de Saddam Husein, negando la creciente evidencia de su uso de armas qu铆micas contra los kurdos, al afirmar que el uso de armas qu铆micas por parte de los baazistas contra los kurdos era 鈥渆n el mejor de los casos鈥 incierto鈥. Posteriormente, se retract贸 argumentando que Estados Unidos 鈥渞ealmente apoy贸 a (Saddam) durante el genocidio de los kurdos por parte del (partido) Ba鈥檃th 鈥, desplazando la culpa a Estados Unidos y reduciendo la culpabilidad y responsabilidad del r茅gimen baazista por sus pol铆ticas internas hacia los kurdos.

Por supuesto, a pesar de estos temas, todav铆a hay una serie de grandes obras y acad茅micos occidentales que han escrito profunda y apasionadamente sobre el tema kurdo, sin ser kurdos. La siguiente no es una lista exhaustiva ni pretende sugerir que las obras de estos autores est谩n completamente libres de problemas; sin embargo, los escritos de David Mcdowall, Martin Van Bruinessen, Michael M. Gunter, Michael Eppel, Thomas Jeffrey Miley y Thomas Schmidinger, entre muchos m谩s, presentan una diversidad de temas y conceptos discutidos en torno a los kurdos.

Volviendo al problema en cuesti贸n, los investigadores kurdos est谩n comenzando a llenar el vac铆o establecido desde hace mucho tiempo en el conocimiento sobre s铆 mismos y critican, cada vez m谩s, el predominio de las voces externas en los estudios kurdos. Los eruditos kurdos Bahman Bayangani y Sahar Faeghi en su art铆culo de 2019 presentan un astuto reflejo de la orientalizaci贸n de los estudios kurdos cuando postulan que: 鈥淯na de las formas importantes de estudiar la personalidad y el car谩cter de las etnias, naciones y culturas se logra principalmente a trav茅s de las opiniones que otros se forman sobre ellas. Desde el inicio de la modernidad, Occidente siempre ha sido un otro mayor que explor贸 todos los rincones del mundo. Junto a la dominaci贸n colonial, Occidente siempre ha tratado de estudiar y sondear otras culturas para establecer su dominaci贸n y hegemon铆a en todos los aspectos. Por lo tanto, los kurdos, al igual que otras culturas orientales e importantes grupos culturales en el Medio Oriente, siempre han sido el foco de los estudios orientales鈥.

Los autores contin煤an estudiando una serie de textos, incluido Narrative of a Residence in Kurdistan (1836), de Claudius James Rich, y concluyen que las voces externas que escriben sobre los kurdos a menudo se involucran en una serie de pr谩cticas de investigaci贸n orientalistas, incluidos los estereotipos. Debido a esto, los primeros investigadores de la identidad kurda utilizaron sistem谩ticamente m茅todos de 鈥渋dealizaci贸n, rituales de degradaci贸n, reconocimiento err贸neo de la diferencia y exotismo鈥.

Otros investigadores kurdos, como Zeynap Kaya, en su cap铆tulo de libro de 2021 titulado Orientalist Views of Kurds and Kurdistan, han mantenido una posici贸n similar, argumentando que: 鈥淟a concepci贸n occidental de la identidad nacional se bas贸 en puntos de vista de que para que una comunidad sea considerada como una naci贸n, debe tener un cierto nivel de desarrollo, un liderazgo pol铆tico unificado y un sentido de identidad e inter茅s compartidos. Sin embargo, los kurdos eran vistos como una sociedad tribalista, dividida y subdesarrollada鈥 tales puntos de vista exhiben extra帽as semejanzas con los puntos de vista turcos sobre los kurdos a principios del siglo XXI鈥.

El estudio de la contribuci贸n da帽ina y el impacto de las perspectivas orientalistas y las pr谩cticas de investigaci贸n en los estudios kurdos es un campo de investigaci贸n a煤n emergente. Los primeros investigadores en el campo de los estudios kurdos, sus prejuicios y suposiciones, y su objetividad e integridad de investigaci贸n, han influido en las formas en que se construye y presenta el conocimiento a la audiencia occidental sobre lo kurdo. Eso no quiere decir que los investigadores internos, integrados en su propia cultura, tampoco se vean afectados por la subjetividad de 鈥渋dentificaci贸n excesiva鈥 y los enfoques sesgados, por supuesto. Aqu铆 son muy pertinentes las reflexiones cr铆ticas sobre la 鈥減osicionalidad鈥 y la teor铆a de 鈥渋nterno-externo鈥 en la investigaci贸n en el campo de los estudios kurdos.

Las opiniones externas sobre Kurdist谩n y los kurdos a menudo han sido da帽inas y perjudiciales para los derechos, la identidad, la cultura y las aspiraciones nacionalistas de los kurdos. Han servido al imperio y a los objetivos de la civilizaci贸n del mundo occidental, sin pensar en la realidad y las necesidades de los colonizados. El desastroso Acuerdo Sykes-Picot de 1916 y el Tratado de Lausana de 1922 fueron el resultado de las agendas racistas y coloniales de los gobernantes y supervisores brit谩nicos y franceses, que determinaron el futuro y la humanidad misma de los kurdos con una pincelada ignorante, autoritaria y racista que contin煤a aterrorizando y masacrando a los kurdos d茅cadas despu茅s.

Como mujer y acad茅mica kurda, no puedo evitar sentirme influenciada por un profundo deseo de ver m谩s estudios sobre los kurdos desde la perspectiva de mis compa帽eros kurdos, incluida la m谩s esencial de las voces de las mujeres kurdas junto con otros grupos intra-minoritarios, como los yazid铆es. Sin duda, las voces y los acad茅micos expertos no kurdos han contribuido profundamente a los estudios kurdos; sin embargo, es innegable que el dominio de los expertos y acad茅micos externos tiene un impacto en el campo. La investigaci贸n sobre la posicionalidad y la investigaci贸n desde dentro frente a la investigaci贸n desde fuera favorece la naturaleza m谩s erudita y menos ingenua de los investigadores externos, imbuidos dentro de una cultura. Sin embargo, debemos cuestionar la base inherente que se reproduce t谩cita o impl铆citamente dentro de los estudios kurdos, cuando sus fundamentos son tan profundamente orientalistas, as铆 como el fuerte predominio actual de voces y reflexiones externas sobre los kurdos.

Teniendo en cuenta esta larga historia de borrado, silencio impuesto por el Estado y pol铆ticas violentas de asimilaci贸n hacia los kurdos, los espacios acad茅micos que brindan plataformas para presentar y amplificar las voces de los acad茅micos kurdos son importantes para evitar algunos de los errores del pasado en la investigaci贸n de los estudios kurdos. Por ejemplo, hace unas semanas se llev贸 a cabo una conferencia fundamental sobre estudios kurdos en la London School of Economics, donde m谩s de 100 acad茅micos, predominantemente kurdos, incluidos muchos investigadores j贸venes y mujeres, pudieron presentar sus investigaciones, trabajar en red, conectarse, compartir ideas y organizar futuros proyectos de investigaci贸n. Tales plataformas son integrales para permitir que emerjan las voces, puntos de vista y subjetividades kurdas para llenar el silencio establecido desde hace mucho tiempo que ha predominado en los estudios kurdos.

Es hora de que los kurdos reclamen y vuelvan a analizar su historia colonizada, y se comprometan con una revisi贸n urgente y moralmente necesaria de su pasado. Es hora de que los kurdos hablen de su propia opresi贸n, pero tambi茅n de su resistencia en sus propios t茅rminos, analizando su historia y cultura vividas con todas sus limitaciones y errores. Este ajuste de cuentas debe ocurrir y ser realizado por los kurdos en sus propias palabras, sus propias lenguas y su propia visi贸n. Sus cicatrices son testimonios de su validez, y nadie entiende un dolor mejor que quienes lo sufrieron. Al igual que otras comunidades colonizadas, est谩n desmantelando la necesidad internalizada de que un forastero privilegiado prominente hable por ellos y de ellos, y as铆 continuar con la pr谩ctica hist贸rica de borrar y silenciar. La subalterna debe hablar, y est谩 preparada y dispuesta a hacerlo si el mundo la escucha.

FUENTE: Hawzhin Azeez (Doctora en Ciencias Pol铆ticas y Relaciones Internacionales por la Universidad de Newcastle, Australia. Codirectora del Centro de Estudios Kurdos y creadora de The Middle Eastern Feminist) / The Kurdish Center for Studies / Fecha original de publicaci贸n: 17 de mayo de 2023 / Traducido y editado por Rojava Azadi Madrid

