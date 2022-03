–

De parte de Nodo50 March 29, 2022 68 puntos de vista

Extracto/resumen realizado por Ecologistas en Acci贸n del Estudio sobre el 芦Impacto del 5G en la salud. Estado actual de los conocimientos sobre los riesgos cancer铆genos y reproductivos y de desarrollo, tal y como se desprende de estudios epidemiol贸gicos y estudios experimentales in vivo鈥 (ver documento original completo en ingl茅s), realizado por un grupo de trabajo del Instituto Ramazzini (Bolonia) dirigido por la Dra. Fiorella Belpoggi, por encargo del Panel STOA del Parlamento Europeo (junio, 2021), para su presentaci贸n como la base documental tecno-cient铆fica en este 谩mbito a las y los europarlamentarios.

Hasta donde sabemos, se trata de la revisi贸n m谩s completa hasta la fecha del estado de la investigaci贸n sobre el 5G, tanto de las bajas a las m谩s altas radiofrecuencias (gigahercios) utilizadas en el 5G, por lo que es tambi茅n una evaluaci贸n de las comunicaciones m贸viles en su conjunto, limitada al 谩mbito carcinog茅nico y de la fertilidad/desarrollo.

Los resultados del informe STOA pueden resumirse como sigue:

Esta revisi贸n concluye que actualmente hay pruebas suficientes y limitadas (sufficient evidence y limited evidence en ingl茅s) tanto de su carcinogenicidad como de su afectaci贸n a la fertilidad, especialmente en las radiofrecuencias de los rangos GSM, UMTS, LTE y 5G (450 a 6.000 MHz) utilizados hasta ahora.

芦Dado que se han realizado pocas investigaciones sobre las consecuencias para la salud de la exposici贸n a largo plazo a las ondas milim茅tricas, el despliegue generalizado de la infraestructura 5G constituye un experimento masivo que puede tener impactos adversos en la salud p煤blica禄.

En la evaluaci贸n deben tenerse en cuenta los efectos no t茅rmicos, algo que no se ha hecho hasta ahora. 鈥淟os efectos nocivos de la interacci贸n biol贸gica no t茅rmica de las RF-EMF con los tejidos humanos y animales no se han incluido en la determinaci贸n de las directrices de la Comisi贸n Internacional de Protecci贸n contra las Radiaciones No Ionizantes (ICNIRP 2020), a pesar de la enorme cantidad de publicaciones cient铆ficas disponibles que demuestran la nocividad o la nocividad potencial de dichos efectos鈥. Por ello, se critica directamente a la ICNIRP y se considera que sus directrices no tienen ninguna funci贸n protectora.

Los autores del estudio piden que se detenga la expansi贸n del 5G (una moratoria para las ondas milim茅tricas, el rango de frecuencias m谩s alto, de 24 a 100 GHz), que se investigue sobre las altas frecuencias del 5G, que se eduque a la poblaci贸n y que se apueste por la expansi贸n de las redes de fibra 贸ptica en vez de inal谩mbricas.

En su punto 8, el informe recomienda a las y los representantes europarlamentarios las siguientes opciones pol铆ticas:

鈥8.1. Optar por una tecnolog铆a novedosa para los tel茅fonos m贸viles que permita reducir la exposici贸n a los campos electromagn茅ticos (CEM) de radiofrecuencia (RF)鈥.

鈥溾os estudios epidemiol贸gicos han observado un aumento estad铆sticamente significativo de los tumores cerebrales y de los tumores de c茅lulas de Schwann de los nervios perif茅ricos, principalmente entre los usuarios intensivos de tel茅fonos m贸viles.

Por ello, es necesario actuar para que se fabriquen aparatos telef贸nicos m谩s seguros, que emitan poca energ铆a y que, a ser posible, s贸lo funcionen cuando est茅n a cierta distancia del cuerpo. El auricular con cable resuelve gran parte del problema, pero es inc贸modo y, por tanto, desanima a los usuarios; por otra parte, no siempre es posible utilizar el modo de altavoz. La opci贸n de reducir al m谩ximo la exposici贸n a los CEM de RF en relaci贸n con los tel茅fonos sigue siendo v谩lida sean cuales sean las frecuencias utilizadas, desde el 1G hasta el 5G. 鈥 la adopci贸n de l铆mites m谩s estrictos en la UE para los dispositivos de telefon铆a m贸vil [del 5G] ser铆a a la vez un enfoque sostenible y de precauci贸n鈥.

鈥8.2. Revisi贸n de los l铆mites de exposici贸n para el p煤blico y el medio ambiente con el fin de reducir la exposici贸n a los campos electromagn茅ticos de radiofrecuencias de las torres de telefon铆a m贸vil 鈥︹.

鈥8.3. Adopci贸n de medidas para incentivar la reducci贸n de la exposici贸n a los CEM de RF鈥.

鈥溾 Por ejemplo, podr铆an utilizarse cables de fibra 贸ptica para conectar escuelas, bibliotecas, lugares de trabajo, casas, edificios p煤blicos y todos los edificios nuevos, etc., y los lugares de reuni贸n p煤blica podr铆an ser zonas 芦LIBRES de CEM de RF鈥 (al igual que las zonas 鈥淟ibres del humo del tabaco鈥) para evitar la exposici贸n pasiva de las personas que no utilicen un tel茅fono m贸vil o una tecnolog铆a de transmisi贸n de largo alcance, protegiendo as铆 a muchas personas vulnerables de edad avanzada o inmunocomprometidas, los ni帽os y las personas hipersensibles鈥.

鈥8.4. Promover la investigaci贸n cient铆fica multidisciplinar para evaluar los efectos a largo plazo del 5G sobre la salud y encontrar un m茅todo adecuado de control de la exposici贸n al 5G鈥

鈥淟a bibliograf铆a no contiene estudios adecuados que permitan descartar el riesgo de que se produzcan tumores y efectos adversos en la reproducci贸n y el desarrollo tras la exposici贸n a la las Ondas Milim茅tricas del 5G, ni excluir la posibilidad de algunas interacciones sin茅rgicas entre la 5G y otras frecuencias que ya se est谩n utilizando 鈥 estas lagunas de conocimiento justifican la petici贸n de una MORATORIA SOBRE LAS ONDAS MILIM脡TRICAS DEL 5G, a la espera de que se complete la investigaci贸n adecuada 鈥 芦Introducir la tecnolog铆a de las Ondas Milim茅tricas del 5G sin m谩s estudios preventivos supondr铆a realizar un 鈥榚xperimento鈥 en la poblaci贸n humana, cuyas consecuencias son totalmente inciertas 鈥︹

Aconseja aplicar el mismo criterio que en el 鈥淩egistro, Evaluaci贸n, Autorizaci贸n y Restricci贸n de las Sustancias y Preparados Qu铆micos鈥 (REACH -CE, 1907/2006-): para 鈥渕ejorar la protecci贸n de la salud humana y del medio ambiente mediante una mejor y m谩s temprana identificaci贸n de las propiedades intr铆nsecas de las sustancias qu铆micas鈥 鈥, 鈥渕ejorar la innovaci贸n y la competitividad de la industria qu铆mica de la UE鈥, y 鈥渞esponsabiliza a la industria de proporcionar informaci贸n sobre la seguridad de las sustancias鈥濃

8.5. Promover campa帽as de informaci贸n sobre el 5G.

鈥溾 Las campa帽as de informaci贸n deben llevarse a cabo a todos los niveles, empezando por las escuelas. Hay que informar a los ciudadanos de los posibles riesgos para la salud, 鈥, y del uso correcto de los tel茅fonos m贸viles鈥︹.

Algunas pinceladas para saber m谩s sobre el Panel STOA La Evaluaci贸n de Opciones Cient铆ficas y Tecnol贸gicas (STOA por sus siglas en ingl茅s) es el 贸rgano oficial del Parlamento Europeo responsable de la evaluaci贸n tecnol贸gica. Tiene como prop贸sito llevar a cabo evaluaciones expertas e independientes del impacto de las nuevas tecnolog铆as, adem谩s de identificar opciones de pol铆ticas a largo plazo, las cuales sean estrat茅gicamente 煤tiles a las comisiones del Parlamento en su papel de formulaci贸n de pol铆ticas. Su trabajo es realizado en colaboraci贸n con expertos externos (institutos de investigaci贸n, universidades, laboratorios, consultor铆as o investigadores individuales contratados para ayudar a preparar proyectos espec铆ficos).