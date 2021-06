Los discursos que equiparan la masculinidad al imperialismo abundan y resuenan en los rincones m谩s d茅biles de la psicolog铆a de los votantes en EEUU

Minneapolis, Minnesota. 2 de setiembre de 1901.- Cuatro d铆as antes del atentado que le cost贸 la vida al presidente William McKinley, su vicepresidente, Theodore Roosevelt da un discurso en Minnesota sin mencionar ni una sola vez la palabra de moda, imperialismo.

En su lugar, defiende 鈥la energ铆a expansiva鈥 de los hombres que, con hacha en mano, hicieron a EEUU gracias a 鈥la hombr铆a esencial del car谩cter estadounidense鈥. Los discursos que equiparan la masculinidad al imperialismo abundan y resuenan en los rincones m谩s d茅biles de la psicolog铆a de los votantes. 驴Y qu茅 mejor que la guerra para probar a un hombre?

En 1897, apenas nombrado secretario adjunto de la marina por el presidente McKinley, Roosevelt le escribi贸 a un amigo: 鈥estoy a favor de casi cualquier guerra, y creo que este pa铆s necesita una鈥. Roosevelt es otro arist贸crata que nunca super贸 el trauma de que sus padres hayan pagado a otro para que fuese a la Guerra Civil en su lugar. En sus a帽os de Harvard se dedic贸 al boxeo, pero no fue suficiente para calmar sus complejos de macho blanco. Antes de llegar a la Casa Blanca como presidente, sol铆a posar disfrazado de Daniel Boone en los estudios de Nueva York y repet铆a, d铆a por medio, que quienes no se atrev铆an a ir a la guerra en tierras lejanas no eran hombres ni le hac铆an honor a la raza teut贸nica.

En 1898, como consecuencia de la invasi贸n a Cuba y Filipinas, la mujer m谩s reconocida de EEUU, Jane Addams, hab铆a ingresado a Liga antiimperialista. Las historietas a favor de Roosevelt comenzaron a representar a los antiimperialistas vestidos de mujer. Las historietas en contra de la nueva fiebre (como la de Grant Hamilton) representan a Roosevelt como un imperialista con sombrero tejano y una espada entre las piernas que se parece m谩s a un pene erecto que a cualquier espada conocida. Como otros antiimperialistas de la 茅poca, Addams luchar谩 tambi茅n por los derechos de las clases trabajadoras de EEUU y por la igualdad de derechos de las mujeres.

Tambi茅n las minor铆as hab铆an tomado partido contra el imperialismo. En 1898, en un discurso multitudinario en Ashfield, Massachusetts, el maestro y l铆der negro m谩s influyente de la 茅poca, Booker Taliaferro Washington, se hab铆a negado a aceptar las nuevas aventuras colonialistas bajo una feroz conciencia que ser谩 pronto olvidada: 鈥Fuimos a las Islas S谩ndwich (Haw谩i) con una biblia en la mano para ganarnos el alma de los nativos y terminamos qued谩ndonos con su pa铆s sin otorgarles el derecho de decir si estaban de acuerdo o no鈥.

Pero el senador Henry Cabot Lodge, el principal aliado de Theodore Roosevelt, descalific贸 estas cr铆ticas por inconsistentes. El 7 de marzo de 1900 tom贸 la palabra en el Congreso para refrescar la memoria hist贸rica de sus poderosos colegas: 鈥Se ha dicho una y otra vez, hasta el hast铆o, que hemos hecho mal en apropiarnos de esas islas sin el consentimiento de sus pobladores, ya que el principio de justicia de EEUU no lo permite. 隆El consentimiento de los gobernados!鈥漊n apasionado Lodge le record贸 a sus colegas de la C谩mara alta que la Declaratoria de Independencia no se realiz贸 con el consentimiento de los gobernados y continu贸: 鈥驴Le pedimos opini贸n a los negros? 驴A las mujeres?鈥 No.

Luego, fulmin贸: 鈥tomamos Luisiana sin consultar a sus habitantes y la gobernamos sin su consentimiento mientras lo consideramos necesario鈥 Luego vino la Guerra contra M茅xico y, por el tratado de Guadalupe Hidalgo, nos hicimos de una gran parte del territorio de ese pa铆s鈥 Hab铆a muchos mexicanos viviendo en esos territorios y nunca le pedimos su consentimiento para gobernarlos鈥 EEUU tiene una gran misi贸n en el mundo. Una misi贸n por el bien y por la libertad. La misi贸n de cumplir con el Destino manifiesto鈥.

En sus 煤ltimos a帽os, Theodore Roosevelt tendr谩 un ataque de conciencia ideol贸gica y se pasar谩 a las causas de la izquierda. Fundar谩 el Partido Progresista y tanto Booker Washington como Jane Addams apoyar谩n su candidatura. Naturalmente, esta vez Roosevelt perder谩 las elecciones de 1912, porque no son los hombres, por machos que sean, los que deciden la suerte de una naci贸n y la historia de todas las dem谩s naciones del mundo.

