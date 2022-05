–

De parte de Indymedia Argentina May 17, 2022 4 puntos de vista

驴Cu谩les son las ra铆ces que arraigan, qu茅 ramas crecen

en estos p茅treos desperdicios? Oh hijo del hombre,

no puedes decirlo ni adivinarlo; t煤 s贸lo conoces

un mont贸n de im谩genes rotas, donde el sol bate,

y el 谩rbol muerto no cobija, el grillo no consuela

y la piedra seca no da agua rumorosa. S贸lo

hay sombra bajo esta roca roja

(ven a cobijarte bajo la sombra de esta roca roja),

y te ense帽ar茅 algo que no es

ni la sombra tuya que te sigue por la ma帽ana

ni tu sombra que al atardecer sale a tu encuentro;

te mostrar茅 el miedo en un pu帽ado de polvo.

T.S. Elliot, La tierra bald铆a 1: El entierro de los muertos, 1922

Por Pepe Escobar.

Este atisbo del 鈥渕iedo en un pu帽ado de polvo鈥 ya es una de los principales rupturas del joven siglo XXI, presentado esta semana por el Jefe de la Fuerza Rusa de Protecci贸n Radiol贸gica, Qu铆mica y Biol贸gica, Igor Kirillov.

Los resultados provisionales de las pruebas que se est谩n recopilando sobre el desarrollo de armas biol贸gicas de Estados Unidos en Ucrania son sencillamente asombrosos. Estas son las principales conclusiones.

1. Los autores ideol贸gicos de las armas biol贸gicas estadounidenses forman parte de la direcci贸n del Partido Dem贸crata. Al vincularse con organizaciones no gubernamentales de biotecnolog铆a, utilizando los fondos de inversi贸n de los Clinton, los Rockefeller, Soros y Biden, se beneficiaron de financiaci贸n adicional durante la campa帽a, todo debidamente clandestino. Paralelamente, reunieron la base legislativa para financiar el programa de armas biol贸gicas directamente con el presupuesto federal.

2. Los fabricantes de vacunas contra el COVID-19, Pfizer y Moderna, as铆 como Merck y Gilead -vinculado a Donald 鈥渃onocidos desconocidos鈥 Rumsfeld, y afiliado al Pent谩gono- estuvieron directamente involucrados.

3. Los especialistas estadounidenses probaron nuevos medicamentos en los biolaboratorios ucranianos eludiendo las normas de seguridad internacionales. Seg煤n Kirillov, actuando de este modo 鈥渓as empresas occidentales reducen grandemente los costes de los programas de investigaci贸n y obtienen importantes ventajas competitivas鈥.

4. Seg煤n Kirillov, 鈥渏unto con las empresas farmac茅uticas estadounidenses y los contratistas del Pent谩gono, las agencias gubernamentales ucranianas participan en actividades de biotecnolog铆a militar, cuyas principales tareas son ocultar las actividades ilegales, realizar ensayos cl铆nicos y de campo y proporcionar el biomaterial necesario鈥.

5. El Pent谩gono, se帽al贸 Kirillov, ampli贸 su potencial de investigaci贸n no s贸lo en lo que respecta a la producci贸n de armas biol贸gicas, sino tambi茅n a la recopilaci贸n de informaci贸n sobre la resistencia a los antibi贸ticos y la presencia de anticuerpos contra determinadas enfermedades entre la poblaci贸n de regiones espec铆ficas. El campo de pruebas en Ucrania estaba de hecho fuera del control de la llamada 鈥渃omunidad internacional鈥.

Estos hallazgos, ampliamente documentados, sugieren un vasto entramado de armas biol贸gicas 鈥渓egitimado鈥 que llega a los niveles m谩s altos del cuerpo pol铆tico estadounidense. No hay duda de que los rusos planean desenmascararla a fondo en beneficio de la opini贸n p煤blica mundial, empezando por un Tribunal de Cr铆menes de Guerra que se crear谩 este verano, muy probablemente en Donetsk.

Un programa de armas biol贸gicas estadounidense en curso en Ucrania fue una de las tres razones principales que llevaron al lanzamiento de la Operaci贸n Z, junto con la prevenci贸n de una inminente guerra rel谩mpago gestionada por la OTAN contra el Donbass y el deseo de Kiev de reiniciar un programa de armas nucleares. Estas fueron las tres principales l铆neas rojas para Rusia.

La fuerza de las pruebas recopiladas puede correlacionarse directamente con lo que se interpret贸, en gran medida, como un discurso cuidadosamente medido del D铆a de la Victoria por parte del presidente Putin. El Kremlin no simula. Sin duda, privilegiar谩 la presentaci贸n meticulosa de los hechos acerca de las armas biol贸gicas sobre la ret贸rica grandilocuente.

El regreso de Nord Stream 2

El representante permanente adjunto ante la ONU, Dmitry Polyaniskiy, anunci贸 la demanda de Rusia de una reuni贸n abierta del Consejo de Seguridad de la ONU para presentar m谩s pruebas relacionadas con los biolaboratorios estadounidenses en Ucrania. Aunque la reuni贸n sea vetada por Estados Unidos, las pruebas ser谩n introducidas por Rusia en los registros de la ONU.

Estos acontecimientos son un indicio m谩s de que no queda absolutamente ning煤n espacio para la diplomacia entre Rusia y EE.UU./Occidente, como el propio Polyaniskiy sugiri贸 al comentar la posible adhesi贸n de Ucrania a la UE: 鈥淟a situaci贸n ha cambiado tras la declaraci贸n del Sr. Borrell de que 鈥榚sta guerra debe ganarse en el campo de batalla鈥 y tras el hecho de que la Uni贸n Europea es el l铆der en entregas de armas [a Ucrania]鈥.

La cosa se pone peor. A continuaci贸n viene el impulso de Finlandia para entrar en la OTAN.

Los estadounidenses apuestan a que la entrada de Finlandia -y Suecia- en la OTAN desacreditar谩 totalmente la Operaci贸n Z de Putin por no haber logrado casi nada desde el punto de vista estrat茅gico: despu茅s de todo, en un futuro pr贸ximo, los posibles misiles hipers贸nicos estadounidenses estacionados en Finlandia y Suecia estar谩n muy cerca de San Petersburgo y Mosc煤.

Mientras tanto, el desenmascaramiento ruso del entramado de las armas biol贸gicas llevar谩 a un sector t贸xico de las 茅lites pol铆ticas estadounidenses a turbo-recargar su belicismo. Todo sigue un gui贸n cuidadosamente calculado.

En primer lugar, estas 鈥溍﹍ites鈥 que supervisan las armas biol贸gicas ordenaron el bombardeo masivo de Kiev contra Donb谩s a principios de febrero. Eso forz贸 la mano del Kremlin, empuj谩ndolo a lanzar la Operaci贸n Z.

Debemos recordar siempre que el objetivo final en el plan de Estados Unidos de entrenar a los ucranianos para la guerra desde 2014 era alejar a Alemania de Rusia, ya que Alemania controla de facto a Eurolandia econ贸micamente.

El control imperial de los oc茅anos permite al Imperio estrangular a Alemania en sumisi贸n a voluntad, al cortar el acceso a la energ铆a rusa 鈥 como los brit谩nicos le hicieron a Alemania en la Segunda Guerra Mundial cuando Britannia gobernaba las olas. La Wehrmacht no pod铆a suministrar combustible a su ej茅rcito mecanizado. Ahora, en teor铆a, Alemania y la UE tendr谩n que buscar en los mares -y en la total dependencia de Estados Unidos- sus recursos naturales.

El r茅gimen teledirigido de Kiev, dominado por los fan谩ticos del SBU y los neonazis de Azov, lo est谩 haciendo a煤n m谩s dif铆cil: cerrando todo el gas natural de Rusia a trav茅s de Ucrania hacia Europa, reduciendo el flujo en m谩s de un tercio.

Eso se traduce en un chantaje forzado por Estados Unidos para obligar a la Uni贸n Europea a aumentar el armamento ucraniano contra Rusia. Las consecuencias pr谩cticas para Alemania y la UE ser谩n nefastas: en t茅rminos de cierre de industrias, y del coste de la calefacci贸n de los hogares y la energ铆a el茅ctrica.

Rusia, por su parte, buscar谩 sustento en el laberinto de oleoductos y gasoductos hacia China y Asia Oriental, as铆 como en el ferrocarril de alta velocidad, para transportar todos sus recursos naturales.

Sin embargo, que todo esto se vuelva contra los estadounidenses no est谩 fuera de las posibilidades. Cosas m谩s extra帽as han sucedido. Si el tr谩nsito de gas a Europa a trav茅s de Ucrania est谩 totalmente cortado, no hay alternativas. Y eso -suponiendo que haya a煤n coeficientes intelectuales funcionando en Berl铆n- abrir铆a el camino para una renegociaci贸n sobre el futuro de Nord Stream 2.

Como se帽ala el director del Centro de Desarrollo Energ茅tico, Kirill Melnikov, 鈥渆l gasoducto Yamal-Europa est谩 pr谩cticamente parado, mientras que una de las l铆neas del Nord Stream 2 est谩 lista para funcionar, aunque el regulador alem谩n a煤n no ha dado permiso para su puesta en marcha鈥.

Eso llev贸 a Melnikov a un comentario impagable: 鈥淪i la adquisici贸n sigue igual, probablemente Alemania tendr谩 que permitir de urgencia la puesta en marcha de una de las l铆neas del Nord Stream 2 para sustituir la ruta de tr谩nsito ucraniana鈥.

Nadie ha perdido nunca dinero apostando por la asombrosa estupidez que impregna los niveles de decisi贸n de los Eur贸cratas. Incluso enfrent谩ndose al suicidio econ贸mico, la UE est谩 desesperada por 鈥渁bandonar鈥 el petr贸leo ruso. Sin embargo, una prohibici贸n total es imposible, debido a la necesidad de energ铆a en Europa del Este.

Todo analista energ茅tico imparcial sabe que el proyecto de sustituir el petr贸leo ruso es D.O.A. (nota del traductor: muerto al nacer), por una serie de razones: el acuerdo OPEP+; la espantosa divisi贸n entre Washington y Riad (capital de Arabia Saudita); la interminable renegociaci贸n del JCPOA, en la que los estadounidenses se comportan como pollos sin cabeza; y el hecho crucial -m谩s all谩 de la comprensi贸n de los Eur贸cratas- de que las refiner铆as de petr贸leo europeas est谩n dise帽adas para utilizar el petr贸leo de los Urales.

As铆 que cuando cre铆amos que pod铆amos disfrutar del verano viendo c贸mo Europa se hac铆a el harakiri, ha llegado el momento de aprovisionarse de esos Aperol Spritz. Prep谩rense para una nueva serie de 茅xito, temporada 1: Dentro del entramado de las armas biol贸gicas norteamericanas.

Traducci贸n: Indymedia Argentina.