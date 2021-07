–

La palabra pánico, miedo intenso a lo desconocido, se dice que deriva del dios griego Pan, cuidador de pastores y rebaños entre otras artimañas del portento que impuso el ingenio creador de la mitología. Era un peludo con cuernos de expresión ruda algo altanera. No me he fijado en los miembros inferiores del macho cabrío nunca, pero dicen que se le parecían, preguntaré a alguno de ellos. Representa a la naturaleza más salvaje y se le atribuían ruidos de causa desconocida, que supongo propios de cuando andaba mal de los intestinos, los de más bulla eran truenos algo confusos pues sembraban el pánico asustando a los campesinos por asalto como si fuera una declaración de guerra. De allí la expresión panikón “miedo causado por Pan”, también por Pin y por Pun Fuego, arrasando las cuevas de las tribus como arrasaron con el guanche; sobran razones para seguir luchando.