October 19, 2022

Cuando la amenaza b茅lica nuclear vuelve a asomar por el horizonte debemos preguntarnos por qu茅 el Estado espa帽ol se niega a firmar el TPAN. La decisi贸n no pertenece a nuestros presuntos gobernantes, sino a la OTAN.

Ovidio Bustillo Garc铆a



Enrique Quintanilla Alboreca



Desarma Madrid

En 2014 Naciones Unidas declar贸 el 26 de septiembre, como D铆a Internacional para la Eliminaci贸n Total de las Armas Nucleares. La celebraci贸n es poco conocida y mucho menos festejada, pues el tema nuclear, como todo lo militar, forma parte de los secretos de los estados y no es conveniente informar ni alertar a la poblaci贸n sobre sus riesgos, pero la reciente guerra en Ucrania nos ha vuelto a la realidad de la existencia de armas nucleares capaces de hipotecar la vida en el planeta y tambi茅n de los graves riesgos que entra帽a la existencia de centrales nucleares. Ciertamente, no hay mucho que celebrar, pero s铆 es una oportunidad para abordar la realidad de las armas nucleares, sus riesgos y los caminos a transitar.

Hiroshima, crimen sin condena

La primera bomba at贸mica la lanz贸 el ej茅rcito de Estados Unidos sobre la ciudad de Hiroshima el 6 de agosto de 1945. Tres d铆as despu茅s lanz贸 una nueva bomba sobre Nagasaki. Se calcula que m谩s de 100.000 personas tuvieron la 鈥渟uerte鈥 de morir instant谩neamente, pues otras tantas murieron en los d铆as sucesivos entre terribles sufrimientos por la radiaci贸n y las quemaduras, sin que pudieran ser auxiliadas, pues los servicios de salud tambi茅n quedaron destruidos, miles m谩s seguir铆an muriendo, sufriendo secuelas permanentes o naciendo con malformaciones.

Semejante crimen contra la poblaci贸n civil no solo no ha sido nunca condenado oficialmente, pues no hay quien lo juzgue, sino que no hemos aprendido la lecci贸n ni tomado medidas para que no vuelva a suceder. Por ello, 77 a帽os despu茅s, la amenaza nuclear sigue m谩s viva que nunca. Existen unas 12.700 armas nucleares en posesi贸n de nueve pa铆ses con un potencial destructivo muy superior a la de Hiroshima. Alrededor de dos mil, casi todas de Rusia y EE.UU., se mantienen en estado de alerta operativa alta. Los estados disponen de muy pocos minutos para reaccionar ante un hipot茅tico ataque nuclear con modernos cohetes hipers贸nicos, por lo que la tensi贸n es m谩xima en situaciones como la que estamos viviendo en Ucrania. La posibilidad de que un accidente, un error de c谩lculo, una mala interpretaci贸n o un delirio pol铆tico acabe generando una cat谩strofe nuclear es muy alta. Sabemos que ha habido numerosos accidentes, como en Palomeras (Almer铆a). Ha sido una verdadera suerte que desde 1945 no haya habido un desastre nuclear b茅lico y, por la cuenta que nos tiene, no deber铆amos seguir tentando a la suerte.

No todo el mundo se ha quedado cruzado de brazos. Hibakusha (supervivientes de Hiroshima y Nagasaki), v铆ctimas de pruebas nucleares que los estados coloniales realizaron lejos de sus metr贸polis, activistas por la paz, defensoras de derechos humanos, personalidades de distintas creencias… dieron a conocer en Viena en 2007 la formaci贸n de ICAN (Campa帽a para la Abolici贸n de la Armas Nucleares), que en 2017 fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz. En la actualidad cuenta con unas quinientas organizaciones adheridas a la campa帽a en m谩s de cien pa铆ses.

El TPAN, Tratado por la Prohibici贸n de las Armas Nucleares

ICAN fue la impulsora del Tratado por la Prohibici贸n de las Armas Nucleares (TPAN, cuya redacci贸n pod茅is descargaros en este pdf), que, tras un duro trabajo diplom谩tico, diez a帽os despu茅s, fue aprobado por la Asamblea General de Naciones Unidas en junio de 2017 por 122 votos a favor. Todav铆a tuvieron que pasar unos a帽os m谩s para poder sortear los obst谩culos puestos por las potencias nucleares y la burocracia de Naciones Unidas, siendo suscrito el Tratado por m谩s de ochenta pa铆ses y ratificado por 50, condici贸n para que entrara en vigor, lo que sucedi贸 el 22 de enero de 2021. Hoy en d铆a ya son 60 los pa铆ses que lo han ratificado. El TPAN proh铆be el uso, el desarrollo, el ensayo, la producci贸n, la adquisici贸n, la posesi贸n y el almacenamiento de armas nucleares.

En teor铆a podr铆amos pensar que los pa铆ses no firmantes (es decir, ni los pa铆ses con armas nucleares ni los miembros de la OTAN) est谩n fuera de la ley al haber entrado en vigor el Tratado, pero es solo un espejismo, un deseo, pues el Tratado solo obliga a los pa铆ses que lo han ratificado. La ONU es tan necesaria como ineficaz. El hecho de que los pa铆ses con derecho a veto sean a la vez los que tienen arsenales nucleares nos da una idea del escaso recorrido que hay, sin un cambio profundo y democr谩tico. La posibilidad de acabar con la vida en el planeta est谩 en manos de muy pocos y, adem谩s, al servicio de las 茅lites. Es necesario un levantamiento de los pueblos por nuestra propia supervivencia y exigir a nuestros gobernantes que firmen el Tratado, lo ratifiquen y abandonen las pol铆ticas militaristas que nos amenazan, nos enfrentan y nos empobrecen.

Entre los d铆as 18 y 23 de junio de 2022 ha tenido lugar en Viena la Semana de la Prohibici贸n Nuclear, en la que se han reunido por primera vez los pa铆ses que han ratificado el tratado. ICAN organiz贸 un foro de la sociedad civil en el que participaron 85 organizaciones. Participaron en los debates agencias de la ONU y organizaciones intergubernamentales, 29 estados estuvieron presentes como observadores. En las reuniones se trat贸 la necesidad de abordar desde consideraciones de g茅nero las pol铆ticas de seguridad. Se abord贸, por otro lado, la necesidad de asistencia a v铆ctimas y afectados por las pruebas nucleares, la reparaci贸n del medio ambiente, as铆 como las formas de financiar y verificar el desarme nuclear. Los estados participantes se comprometieron a no descansar hasta desmantelar la 煤ltima ojiva nuclear. Es de destacar el importante papel que han desempe帽ado los pa铆ses de Am茅rica Latina, vinculando el desarme nuclear con pol铆ticas de desarrollo. De hecho, la pr贸xima conferencia que abordar谩 el reto de un mundo libre de armas nucleares la presidir谩 M茅xico y tendr谩 lugar del 27 de noviembre al 1 de diciembre de 2023 en Nueva York.

La presi贸n ciudadana, esperanza 煤ltima

Ser铆a una agradable sorpresa que las negociaciones acabaran a corto plazo con el desmantelamiento de las armas nucleares, pero es muy poco probable a menos que la ciudadan铆a alce su voz contra los gobiernos que siguen pensando que la amenaza nuclear es justa, necesaria, leg铆tima y eficaz. Entre las manipulaciones y mentiras a las que nos est谩n sometiendo con la guerra de Ucrania est谩 煤ltimamente la de mostrarnos la templanza y sensatez de los l铆deres pol铆ticos para no utilizar el arma nuclear. Si realmente los l铆deres hubieran tenido tal sensatez y templanza hubieran evitado la guerra. 驴Qu茅 razones tenemos para creer que no utilizar谩n armas nucleares? Solo hay una manera de tener la certeza de que no se usar谩n: haci茅ndolas desaparecer. Todo lo dem谩s es propaganda enga帽osa. Simulaciones de un uso limitado de armas nucleares o de un conflicto nuclear entre dos pa铆ses como India y Pakist谩n dan como resultado cat谩strofes dantescas con cientos de millones de muertos y un 鈥渋nvierno nuclear鈥 a causa de las cenizas, que disminuir铆a dr谩sticamente las cosechas, aumentar铆a las hambrunas y los desplazamientos. Sorprende que, conocidas estas consecuencias por parte de los estados poseedores y los que todav铆a no han firmado el Tratado, sigan pensando que es una manera eficaz de defender a su poblaci贸n. Sorprende igualmente que la Europa de los Derechos Humanos que ha vivido dos guerras mundiales en su territorio siga mayoritariamente obedeciendo las consignas del amigo americano de no firmar el Tratado y, lo que es peor, se haya convertido desde la OTAN en parte directa de la amenaza, con armas nucleares americanas en cinco pa铆ses, adem谩s de las que tienen Francia y Reino Unido. Tambi茅n condenamos en茅rgicamente las bravatas de Putin con expl铆citas amenazas de usar las armas nucleares en su escalada militar.

Espa帽a, siguiendo como es habitual las directrices de la OTAN, no ha firmado el TPAN. Por ello en septiembre de 2021, 25 entidades de todo el Estado lanzamos la campa帽a 鈥10 Razones por las que firmar el TPAN鈥 con el objetivo de lograr la adhesi贸n del Gobierno de Espa帽a al Tratado sobre la Prohibici贸n de las Armas Nucleares. Durante este a帽o hemos realizado: incidencia ante el Gobierno de Espa帽a y los partidos con representaci贸n parlamentaria, escrito art铆culos, campa帽as de redes, mesas y talleres informativos, env铆o de cartas a diferentes estamentos, redactamos un comunicado que firmaron 42 organizaciones. Hemos conseguido que el Parlamento de Navarra inste al Gobierno a apoyar la prohibici贸n de las armas nucleares.

Otra campa帽a que se est谩 desarrollando paralelamente es la iniciativa 鈥楥iudades de Paz鈥 por la que 75 ciudades del Estado espa帽ol, a trav茅s de mociones aprobadas en los plenos de sus consistorios, han manifestado su apoyo al TPAN y han instado al Gobierno a firmar y ratificar el Tratado. Esta campa帽a est谩 enmarcada en Mayors for Peace, que ha conseguido la adhesi贸n de 8.206 ciudades en 186 pa铆ses y regiones.

Como era de esperar nuestras peticiones no han tenido respuesta por parte del gobierno m谩s progresista de la historia, pero esto no nos desanima. Sab铆amos que era una tarea muy dif铆cil cuando los intereses de los poderosos y de la industria armament铆stica est谩n por encima del bien com煤n, de la seguridad de la ciudadan铆a y del planeta, pero como estamos convencidas que solamente con el dialogo se puede conseguir la paz nuclear seguiremos con nuestras demandas y dando a conocer las razones para lograr la firma.

Solo desde una l贸gica militarista y patriarcal de la dominaci贸n 鈥搈铆a o de nadie鈥 se puede ver lo absurdo de poder acabar con la civilizaci贸n en nombre de la civilizaci贸n. 驴De verdad alguien puede creer que las armas nucleares defienden la libertad, la democracia, la justicia o los derechos humanos? 驴Os suena lo de destruir lo que se ama? Mal consuelo es saber que a quien me han asignado como enemigo, morir谩 tambi茅n. Podemos llamarlo venganza, pero no defensa. Salir de la l贸gica militar significa tambi茅n dejar de apoyar los interesen del complejo militar-industrial. Es necesario acabar con el paradigma de dominaci贸n y violencia que est谩 en la mente de nuestros pol铆ticos y militares implementando el paradigma de cooperaci贸n y noviolencia que est谩 presente en el trabajo de numerosas asociaciones, campa帽as, colectivos, ONGs … y de personas que creemos que otro mundo es posible, sin olvidarnos a la vez de destruir las estructuras de poder que sustentan el viejo modelo. No es dif铆cil entender que nuestra seguridad es m谩s eficaz si nuestros vecinos no se sienten amenazados. La seguridad, y sobre todo la seguridad humana a nivel planetario es un objetivo que no podemos eludir, si no queremos que el militarismo securitizador tome las riendas de la humanidad asegurando el poder de las 茅lites y el sometimiento de la inmensa mayor铆a.

La OTAN, a la que pertenecemos, acapara el 54 % del gasto militar mundial, que ya ha alcanzado los 2,11 billones de d贸lares en 2021. Aun as铆, todav铆a parece poco gasto y pa铆ses como Espa帽a se comprometen a duplicar el gasto militar y llegar al 2% del PIB. 驴Nos hemos olvidado de la pandemia por la COVID-19 y de las carencias en materia de Sanidad? 驴Nos hemos olvidado de que la emergencia clim谩tica avanza sin que tomemos medidas? 驴Nos hemos olvidado ya de los incendios que han asolado Espa帽a y de la escasez de medios, como hidroaviones, mientras nos gastaremos 10.000 millones en aviones militares? 驴Nos hemos olvidado de las colas del hambre, de la pobreza energ茅tica, del deterioro de la educaci贸n p煤blica, de la pobreza infantil, del aumento de las desigualdades, de las personas migrantes鈥? Nos toca decir alto y claro: 鈥渓as personas primero鈥 y poner la sensatez que nuestros pol铆ticos no tienen, en el conjunto de las luchas. Nos toca repetir una y otra vez que los gastos militares han de reconvertirse para cubrir las necesidades sociales.

Fuente: https://www.elsaltodiario.com/plane…