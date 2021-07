–

El pasado 18 de junio de 2021 el Bolet铆n Oficial de las Cortes Generales public贸 las enmiendas al articulado del Proyecto de Ley por la que se establece el Ingreso M铆nimo Vital presentadas por los partidos y grupos parlamentarios del Congreso de los diputados. Como contrapunto y complemento, recogemos aqu铆 las propuestas presentadas al mismo Proyecto de Ley por 14 entidades representativas de la sociedad civil. Esperamos que sean tenidas en cuenta en la medida que recogen la experiencia directa de instituciones y colectivos especialmente concernidos por la lucha contra la pobreza en Espa帽a.

Para la mayor铆a de dichas entidades, la puesta en marcha del IMV, tras su primer a帽o de aplicaci贸n, est谩 siendo insatisfactoria ya que s贸lo cubre a un sector menor de los destinatarios previstos, se queda por debajo del umbral de pobreza severa, muy lejos de lo comprometido en la Carta Social Europea, y la gesti贸n administrativa es lenta, compleja y opaca, lo que ha dificultado el acceso a los hogares con menos recursos. Habr铆a que reducir muchas exclusiones, ampliar cuant铆as y prestaciones, y mejorar la gesti贸n, en estrecha coordinaci贸n con la pol铆tica de garant铆a de rentas de las comunidades aut贸nomas, que no deber铆a desmantelarse.

Los colectivos de la Plataforma RMI TU DERECHO, que venimos trabajando d铆a a d铆a con hogares empobrecidos, estamos indignados por el abandono institucional del que tales hogares son v铆ctimas, con respuestas que llegan, si llegan, con muchos meses de retraso, errores graves de valoraci贸n que no se comunican, cambios legales sin car谩cter retroactivo que obligan a iniciar los tr谩mites, continuas arbitrariedades sobre lo que se considera o no unidad de convivencia con derecho a prestaci贸n, etc.

No podemos por menos de denunciar que entre el Gobierno de Espa帽a con el IMV y los Gobiernos de la mayor parte de comunidades aut贸nomas con las rentas m铆nimas territoriales, no s贸lo no est谩n dando respuestas v谩lidas a las familias empobrecidas sino que se las ha colocado entre la espada y la pared, generando problemas adicionales. En consecuencia, reclamamos a todas las fuerzas pol铆ticas presentes en el Congreso de los diputados que reformulen la normativa que regula el IMV durante su tramitaci贸n como proyecto de ley, suprimiendo exclusiones injustificables, reclamando que se dediquen m谩s recursos y personal para facilitar la tramitaci贸n e incluso exigiendo que se conceda 鈥渄e oficio鈥 la prestaci贸n a aquellos hogares de los que las administraciones p煤blicas tengan constancia de que se encuentran en extrema pobreza.

Es necesario que se produzcan cambios sustanciales en el contenido de la Ley, que el futuro Reglamento recoja con claridad los puntos pendientes y que se agilicen los procedimientos de gesti贸n, para que la iniciativa tenga futuro. La recopilaci贸n de propuestas que aqu铆 recogemos puede ayudar en esa direcci贸n.

Madrid, 5 de julio de 2021

RMI TU DERECHO

rmituderecho@gmail.com

rmituderecho.org

Entidades que formulan las propuestas

1. C谩ritas (C谩ritas Espa帽ola) 2. CCOO (Comisiones Obreras) 3. CGTS (Consejo General de Trabajo Social de Espa帽a) 4. Colegio T.S. Madrid (Colegio Oficial de Trabajo Social de Madrid) 5. Consejo Econ贸mico y Social (de Espa帽a) 6. Defensor del Pueblo (de Espa帽a) 7. Directoras y Gerentes en SS (Asoc. de Dir. y Ger. en Servicios Sociales) 8. EAPN-Espa帽a 9. ECAS (Entidades Catalanas de Acci贸n Social) 10. Gobierno de Arag贸n 11. Marea B谩sica (contra el desempleo y la precariedad) 12. Oxfam (Oxfam-Intermon) 13. RMI tu derecho (Plataforma de entidades de la comunidad de Madrid) 14. UGT (Uni贸n General de Trabajadores)

El presente resumen se ha obtenido a partir de los documentos citados al final del informe. En ellos se exponen con m谩s detalle cada una de las propuestas, los art铆culos del RDL a los que se refieren y los motivos que las justifican.

La Plataforma RMI tu derecho pide excusas si, al interpretar las aportaciones de otras entidades, hemos cometido errores. Se agradecer谩 cualquier puntualizaci贸n.

Se puede observar que las propuestas básicas son convergentes o complementarias en la mayor parte de los casos.

Reducir exclusiones

Incorporar sectores en pobreza severa ahora excluidos del IMV: J贸venes entre 18 y 22 a帽os ( C谩ritas, Consejo Econ贸mico y Social, ECAS, UGT, RMI tu derecho ). Es especial, si han estado bajo el sistema de tutela del estado y se quedan sin protecci贸n al cumplir los 18 a帽os, o si se encuentran bajo el sistema de protecci贸n internacional con estatuto de refugiado ( CCOO, EAPN-Espa帽a ). Personas en situaci贸n irregular o familias con alg煤n miembro en esa situaci贸n ( C谩ritas, Consejo Econ贸mico y Social, ECAS, RMI tu derecho ), en especial si se trata de una irregularidad sobrevenida, se encuentran en tr谩mite o tienen menores a cargo ( EAPN-Espa帽a, Oxfam ). Contraviene a la Carta Social Europea ( UGT ). Mejorar el exceso de condicionalidad y la complejidad de los requisitos ( CCOO, Defensor del Pueblo, Directoras y Gerentes en SS, ECAS ), lo que afecta m谩s a los hogares en pobreza severa con apag贸n digital ( C谩ritas, Consejo Econ贸mico y Social, EAPN-Espa帽a ). Hogares en pobreza severa en situaci贸n de exclusi贸n financiera ( Consejo Econ贸mico y Social ). Abrir una v铆a espec铆fica para personas en situaci贸n de institucionalizaci贸n a fin de contribuir a su proceso hacia la autonom铆a y la emancipaci贸n ( ECAS, RMI tu derecho ). En el caso de prestaci贸n de un servicio residencial, al tener techo y comida asegurados, se podr铆a aplicar una deducci贸n del 30% en el importe de la cuant铆a del IMV, salvo en los casos que ya tienen derecho a IMV sin deducci贸n alguna como son las v铆ctimas de violencia de g茅nero o de trata de seres humanos y explotaci贸n sexual ( RMI tu derecho ). Facilitar el IMV a todos los hogares en pobreza severa por debajo del 40% de la mediana de ingresos (ahora se excluye a 1,5 millones en esa situaci贸n), eliminando todos los requisitos de acceso que no sean el umbral econ贸mico ( Oxfam ). La pandemia y la crisis del modelo capitalista en un momento de colapso sist茅mico por la crisis medioambiental, plantea la necesidad de incorporar una Renta B谩sica universal, estableciendo la declaraci贸n de la renta del a帽o siguiente como el momento para reestablecer la renta del equilibrio entre el cobro y el pago de los impuestos oportunos, como ocurre con cualquier otra renta ( Marea B谩sica ).

Unidades de convivencia: Una regulaci贸n m谩s amplia de unidades de convivencia independientes dentro de una UdC m谩s extensa, incluyendo situaciones como la de las personas con menores, los casos de convivencia entre herman@s mayores de edad y otros ( RMI tu derecho ). Modificaci贸n del concepto de familia monoparental para incluir las situaciones de guardia y custodia compartida, regulando m谩s situaciones en que pueda haber alguna otra persona adulta y facilitando que dichas familias se reconozcan como UdC independientes en el marco de UdC extensa ( RMI tu derecho ). Supresi贸n del plazo de registro/convivencia para reconocimiento de parejas registradas ( RMI tu derecho ). Eliminaci贸n de las condiciones de “independencia” a las personas solas, especialmente a las menores de 30 a帽os pero tambi茅n a las mayores de 30 a帽os ( RMI tu derecho ).



Estabilidad del grupo familiar: Supresi贸n de la exclusi贸n de las familias constituidas hace menos de un a帽o o, al menos, reducir el plazo exigido ( RMI tu derecho ). No aplicar dicho plazo a las familias migrantes reagrupadas, a quienes salen de una instituci贸n penitenciaria o han estado bajo el sistema de tutela ( EAPN-Espa帽a ). El requisito de que los hogares se hayan constituido con un a帽o o m谩s de antelaci贸n, no se aplicar谩 a las personas que han sido cuidadoras principales de su madre o padre, que haya fallecido, a quienes han estado bajo el sistema de tutela o en residencias o pisos de acogida, o que salen de instituciones penitenciarias despu茅s de cumplir condena ( EAPN-Espa帽a ).



2. Ampliar cuant铆as y prestaciones

Tener en cuenta el estado actual de vulnerabilidad, no la del a帽o anterior: Las excepciones planteadas para 2020 y 2021 deben ser la norma general ( C谩ritas, Consejo Econ贸mico y Social, Directoras y Gerentes en SS, Marea B谩sica, UGT, RMI tu derecho ). Tomar como referencia los ingresos de los 煤ltimos dos o tres meses ( ECAS, Oxfam ).



La cuant铆a establecida es insuficiente: Aumentar los umbrales de renta y patrimonio ( Directoras y Gerentes en SS, ECAS ), que llegue al umbral del riesgo de pobreza, tal como plantean la Carta Social europea y el Comit茅 Europeo de Derechos Humanos, cuya doctrina es vinculante para Espa帽a ( Marea B谩sica ) Desarrollar un indicador de actualizaci贸n autom谩tica como anclaje del IMV, desvinculado de la Pensi贸n no contributiva y con un umbral m谩s alto que permita un nivel de vida digno ( Oxfam, RMI tu derecho ). Subir umbrales para hogares con menores de edad ( Oxfam ). Rectificar con efecto retroactivo la cuant铆a de la renta garantizada mensual asignada en 2020 y 2021 a las familias monoparentales de cinco o m谩s miembros, a las que corresponde un 242% de 461,50 euros en 2020 y un 242% de 469,93 euros en 2021. La Seguridad Social debe proceder al pago de los atrasos producidos en el plazo m谩s breve posible ( RMI tu derecho). Para los umbrales de renta, restar los gastos de alquiler y los pagos de hipoteca efectuados para la vivienda principal ( UGT ). Restar las deudas pendientes del hogar al hacer el c谩lculo del patrimonio ( UGT ). Tener en cuenta los umbrales 鈥渘etos鈥 de renta y patrimonio en los hogares con un volumen elevado de deudas originadas por el desempleo o el pago de hipotecas y cr茅ditos. En este caso, deber铆a ser suficiente una 鈥渄eclaraci贸n responsable鈥 ( EAPN-Espa帽a ). Incluir en la elaboraci贸n del umbral patrimonial no societario los pasivos o deudas, adem谩s de los activos, de manera que se refleje el patrimonio neto de los hogares, mediante los criterios contables adecuados ( RMI tu derecho). Las prestaciones destinadas a la vivienda y otras ayudas sociales no deber铆an entrar en el c贸mputo total de ingresos ( ECAS ). Que el incremento de la parte de la renta garantizada dependiente del tama帽o de la UdC no se pare una vez superados los cinco miembros, manteniendo el 30% por persona adicional ( EAPN-Espa帽a, Oxfam, RMI tu derecho ). Abrir de oficio una cuenta bancaria a todas aquellas unidades de convivencia perceptoras que carezcan de una ( EAPN-Espa帽a ). Hay que tener en cuenta que un sector de los hogares en pobreza severa se encuentra en situaci贸n de exclusi贸n financiera ( Consejo Econ贸mico y Social ).



Complementariedad entre IMV y Rentas auton贸micas: Entender el IMV como el suelo m铆nimo a complementar por las rentas auton贸micas, que se deben mantener junto al IMV, adaptadas a las necesidades y nivel de renta de cada comunidad y buscando cubrir los huecos que deja el IMV ( C谩ritas, CCOO, Colegio T.S. Madrid, Consejo Econ贸mico y Social, Defensor del Pueblo, Directoras y Gerentes en SS, EAPN-Espa帽a, ECAS, Oxfam, RMI tu derecho ). El dise帽o del IMV reproduce en muchos aspectos las limitaciones de gesti贸n que ten铆an las Rentas M铆nimas auton贸micas que en 2019 arrojaban cifras de cobertura del 10% de la poblaci贸n en extrema pobreza, a lo que se ha unido la descoordinaci贸n entre dichas rentas auton贸micas y la nueva prestaci贸n de la Seguridad Social ( Marea B谩sica ). La comunidad de Arag贸n ya ha legislado en mayo de 2021 una prestaci贸n complementaria del IMV que sale al paso de los anteriores objetivos: aumento de la cuant铆a de base hasta 522 euros, ayudas de urgencia para solicitantes del IMV mientras esperan la resoluci贸n, complemento para gastos de vivienda (alquiler, hipoteca, etc.) mientras no lo cubra el IMV, cubrir con la renta auton贸mica a sectores en extrema pobreza excluidos del IMV (j贸venes entre 18 y 22 a帽os, irregulares sobrevenidos, solicitantes de asilo o refugio, etc.) ( Gobierno de Arag贸n ).



Pol铆ticas de empleo: El IMV se debe coordinar con las pol铆ticas activas y los incentivos al empleo ( Consejo Econ贸mico y Social, Defensor del Pueblo ).



Complemento por vivienda: Establecer en el texto definitivo de la Ley los 鈥渋ncrementos鈥 por alquiler de vivienda habitual, seg煤n par谩metros claros ( Consejo Econ贸mico y Social, RMI tu derecho ); lo mismo en los casos de infravivienda, en cualquiera de sus modalidades ( EAPN-Espa帽a ). Las CCAA, a trav茅s de sus respectivos convenios, podr铆an complementar las ayudas a la vivienda de acuerdo a las circunstancias de cada territorio. Este extremo deber铆a quedar claramente reflejado en el texto principal y no quedar para el reglamento de la Ley ( EAPN-Espa帽a ).



Ingresos laborales: En el caso de hogares con ingresos salariales muy bajos, el IMV se deber铆a sumar inicialmente a dichos ingresos y reducirse progresivamente si 茅stos aumentan ( EAPN-Espa帽a, RMI tu derecho ). Reglamentar con claridad los casos de compatibilidad del IMV con el empleo asalariado ( CCOO ).



3. Mejorar la gesti贸n

Simplificar tr谩mites y facilitar asesoramiento y tramitaci贸n presencial: Extender a todas las comunidades la pasarela desde las Rentas m铆nimas auton贸micas al IMV ( Directoras y Gerentes en SS, ECAS, Oxfam ), informar con claridad de los criterios y resultados de cada caso, asegurando igualdad de acceso, de requisitos y de dotaci贸n ( EAPN-Espa帽a ). Establecer una pasarela al IMV para quienes rematan todos los subsidios del SEPE, si cumplen los requisitos de umbral de renta ( Oxfam, UGT ). Reducir el tiempo de resoluci贸n a tres meses ( C谩ritas, RMI tu derecho ), a un mes ( ECAS ). Transcurrido dicho plazo sin que se hubiera notificado resoluci贸n expresa, se entender谩 estimada la solicitud y el INSS deber谩 presentar resoluci贸n expresa de concesi贸n en la que comunicar谩 la cuant铆a asignada ( ECAS, Marea B谩sica, RMI tu derecho ). Los plazos para responder a requerimientos deben ser superiores a los diez d铆as ( ECAS ). Agilizar la tramitaci贸n y reducir tiempos de espera ( CCOO, Consejo Econ贸mico y Social, Defensor del Pueblo, EAPN-Espa帽a ), sobre todo con los colectivos m谩s vulnerables como las personas sin hogar o las demandantes de refugio ( ECAS ). En caso de fallecimiento de la persona titular, establecer un plazo de un mes a partir de la fecha del fallecimiento para que otra persona miembro de la UdC que cumpla las condiciones de titularidad solicite el cambio de titular y la actualizaci贸n del IMV ( RMI tu derecho ). Suprimir la obligaci贸n de realizar la declaraci贸n de la renta a las personas o familias que cobran el IMV ( Marea B谩sica ). Aumentar la capacidad del INSS, con m谩s medios humanos y t茅cnicos ( CCOO, Defensor del Pueblo, RMI tu derecho). Abrir ventanas espec铆ficas en las oficinas de la Seguridad Social para gestionar la prestaci贸n y una dotaci贸n presupuestaria espec铆fica para formar y contratar profesionales especializados en su tramitaci贸n ( ECAS, RMI tu derecho ). Solucionar las dificultades para concertar citas presenciales en oficinas de la Seguridad Social ( Consejo Econ贸mico y Social, RMI tu derecho ). Reforzar y garantizar la gesti贸n p煤blica directa respecto a la certificaci贸n de situaciones de vulnerabilidad, con profesionales suficientes ( CCOO, UGT ). Aclarar los roles de todos los actores implicados en la tramitaci贸n del IMV en el futuro reglamento, as铆 como la provisi贸n de recursos econ贸micos para financiar esas tareas ( ECAS ). Unificar en una sola administraci贸n la gesti贸n, tramitaci贸n y resoluci贸n de las prestaciones no contributivas de garant铆a de rentas ( Colegio T.S. Madrid, Oxfam ). Exonerar de cualquier tipo de responsabilidad a las entidades sin 谩nimo de lucro que cooperan con los solicitantes del IMV ( RMI tu derecho ).



Transparencia del proceso: Informaci贸n clara de los c谩lculos aplicados para las cuant铆as asignadas ( EAPN-Espa帽a, Marea B谩sica ). Superar la opacidad en las actuaciones respecto al IMV, pese a los reiterados llamamientos de las organizaciones sindicales reclamando transparencia ( CCOO ). Motivar las denegaciones ( C谩ritas, EAPN-Espa帽a ). Introducir audiencia previa obligatoria a la suspensi贸n del IMV, especialmente en el caso de la suspensi贸n cautelar o extinci贸n, de forma que la persona titular pueda presentar las alegaciones y documentaci贸n que considere necesarias ( RMI tu derecho ). Habilitar asistencia jur铆dica gratuita para procesos de reclamaci贸n ( C谩ritas, EAPN-Espa帽a ).



Certificados de Servicios Sociales: Modificar la palabra 鈥渃ertificado鈥 por la de 鈥渋nforme鈥 ( CGTS ). Que sea la legislaci贸n o el CGTS quien unifique el criterio de riesgo de exclusi贸n social y el instrumento de valoraci贸n ( CGTS ). Estandarizar las herramientas de diagn贸stico de la exclusi贸n ( Directoras y Gerentes en SS ). Eliminar el papel fiscalizador y de gestores administrativos asignado a los Centros de Servicios Sociales y sustituir los informes de Servicios Sociales, seg煤n los casos, por documentos m谩s apropiados (libros de familia, padr贸n municipal, declaraci贸n jurada…), organismos m谩s cercanas o competentes en la materia (polic铆a local, el propio servicio residencial鈥) o la declaraci贸n jurada de las personas solicitantes sobre la situaci贸n en que se encuentran ( CGTS y Colegio T.S. Madrid, RMI tu derecho ). Asignar a los Servicios Sociales esa tarea no es realista en sus condiciones actuales y su funci贸n se puede cubrir por las otras v铆as, m谩s a煤n cuando algunas de las acreditaciones exigidas carecen de sentido y son discriminatorias, como la de riesgo de exclusi贸n en el caso de personas solas que conviven con otras personas no familiares ( RMI tu derecho ). Los actuales Servicios sociales deben ser reforzados para poder cubrir las funciones que se recogen en el Cap铆tulo V del RDL 20/2020 ( Directoras y Gerentes en SS ). Las entidades del Tercer Sector (mediadores sociales del IMV) pueden colaborar en la detecci贸n de situaciones de vulnerabilidad pero la evaluaci贸n, acreditaci贸n y toma de decisiones deben corresponder a las administraciones p煤blicas ( CCOO ). Que un informe prescriptivo de Servicios Sociales permita el acceso al IMV si no se cumple alg煤n requisito particular ( Oxfam ). No exigir la presentaci贸n de datos y documentos que ya se encuentren en poder de las Administraciones P煤blicas o que hayan sido elaborados por 茅stas (art. 53 del Procedimiento Administrativo Com煤n de las Administraciones P煤blicas) ( Colegio T.S. Madrid, ECAS ) , ponerse como objetivo 鈥渁utomatizar la concesi贸n de ayudas鈥 a partir de los datos de las administraciones ( Oxfam ). Que la solicitud de informes se realice entre administraciones, desde la Direcci贸n Provincial del INSS a los Servicios Sociales de Atenci贸n Primaria ( CGTS ). Los plazos de emisi贸n de los informes deben ser superiores a los diez d铆as ( CGTS ). Los plazos administrativos deben paralizarse cuando el retraso no depende de los solicitantes ( CGTS ). Eliminar la obligatoriedad de la realizaci贸n anual del informe por parte de los servicios sociales ( CGTS, RMI tu derecho ).



Fuentes de informaci贸n

C谩ritas (C谩ritas Espa帽ola)

CCOO (Comisiones Obreras) CGTS (Consejo General de Trabajo Social de Espa帽a)

Colegio T.S. Madrid (Colegio Oficial de Trabajo Social de Madrid)

Consejo Econ贸mico y Social (de Espa帽a)

Defensor del Pueblo (de Espa帽a)

Directoras y Gerentes en SS (Asoc. de Dir. y Ger. en Servicios Sociales)

EAPN-Espa帽a

ECAS (Entidades Catalanas de Acci贸n Social)

Gobierno de Arag贸n

Marea B谩sica (contra el desempleo y la precariedad)

Oxfam (Oxfam-Intermon)

RMI tu derecho (Plataforma de entidades de la comunidad de Madrid)

UGT (Uni贸n General de Trabajadores)

