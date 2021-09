–

De parte de Lobo Suelto September 1, 2021 45 puntos de vista

Conversaci贸n con Alfredo G贸mez-M眉ller, autor de 芦La memoria ut贸pica del Inca Garcilaso. Comunalismo andino y buen gobierno禄. En esta entrevista, que es el ep铆logo del libro, el profesor colombiano de Estudios Latinoamericanos y filosof铆a detalla las razones de este trabajo, parte de su historia personal y sus m茅todos de investigaci贸n.

Tinta Lim贸n: 驴Por qu茅 volver hoy a la figura del Inca Garcilaso de la Vega y a sus Comentarios Reales, una obra publicada en 1609? 驴Qu茅 problemas filos贸ficos encontr谩s en esta primera escritura pol铆tica 鈥渓atinoamericana鈥?

Alfredo G贸mez-Muller: Comenc茅 a frecuentar la obra del Inca Garcilaso hace m谩s de veinticinco a帽os. En aquella 茅poca me interesaba ante todo la manera singular que tiene el Inca Garcilaso de abordar la cuesti贸n de la identidad. Lo hace de una manera muy libre, acentuando el aspecto de la autoidentificaci贸n, de lo cual encontramos trazas en el acto de nombrarse a s铆 mismo, un acto que reitera a trav茅s de su vida. Hay datos personales, biogr谩ficos, que sosten铆an existencialmente ese inter茅s m铆o por la experiencia del Inca Garcilaso. Esto se relaciona con el hecho de que, siendo colombiano, tengo asimismo ra铆ces europeas, m谩s precisamente francesas. Este hecho biogr谩fico me plantea desde ni帽o una serie de desaf铆os, de preguntas. Cuando era ni帽o no pod铆a entender el asunto, pero lo sent铆a en mi relaci贸n con las dem谩s personas. Tiempo despu茅s, luego de haber hecho estudios filos贸ficos 鈥搚a era profesor de filosof铆a en ese momento鈥 ten铆a algunas herramientas m谩s para tratar de pensar el problema de la 鈥渋dentidad鈥 (tal como explico en el libro, siempre mejor entre comillas), y decid铆 hacerlo a partir de un estudio sobre el Inca Garcilaso que fue publicado en 1993. Pero en esa 茅poca no entend铆 lo que hay en el fondo del acto de nombrarse en el Inca Garcilaso, y no pude ir m谩s all谩 de la interpretaci贸n establecida que ha construido la imagen de un Inca Garcilaso 鈥渕estizo鈥, desatendiendo su propia autoidentificaci贸n como 鈥渋ndio鈥 o 鈥渋ndio inca鈥 o 鈥渋ndio del sur鈥 (鈥渋ndio ant谩rtico鈥, dice 茅l).

Desde aquella 茅poca, la cuesti贸n de la 鈥渋dentidad鈥 me parece guardar una relaci贸n estrecha con otra pregunta que tambi茅n tiene ra铆ces existenciales: la pregunta por el sentido, en el sentido que la filosof铆a existencial da a ese t茅rmino. Es decir, la pregunta por el sentido o el sinsentido del ser, del existir. 驴Por qu茅 estamos aqu铆? 驴Qu茅 hacemos aqu铆? 驴Hay alguna raz贸n, algo que pueda aclarar por qu茅 estamos aqu铆? Para m铆, como subjetividad y como fil贸sofo, esa pregunta 鈥搎ue es tal vez la pregunta fundamental de los seres humanos desde hace miles de a帽os en todas las culturas del planeta鈥 es fundamental. Y es una pregunta que hoy en la filosof铆a no tiene espacio y es dejada de lado. Es decir, hay una orientaci贸n dominante hoy en la filosof铆a seg煤n la cual la pregunta por el sentido es una pregunta ociosa, pura p茅rdida de tiempo. O, mejor, es una pregunta 鈥渕etaf铆sica鈥, y por metaf铆sica se entiende algo muy malo, donde solo cabe lo arbitrario, donde no se puede decir nada que tenga consistencia; donde lo que se formula no se puede verificar emp铆ricamente ni en t茅rminos matem谩ticos. Todo este discurso parte, evidentemente, de cuestiones leg铆timas. Por ejemplo, la cr铆tica que ya en el siglo XVIII Kant hace de la metaf铆sica dogm谩tica, me parece ser una cr铆tica fundamental y muy actual. Pero el problema es que se arroja al beb茅 con el agua del ba帽o. Se arroja la pregunta por el sentido, junto con el agua con la que se lavan los aspectos m谩s dogm谩ticos de la metaf铆sica. La pregunta por el sentido es metaf铆sica en t茅rminos literales: no se resuelve en t茅rminos f铆sicos. Y esa pregunta para m铆 es central, y es por eso que ya desde aquella 茅poca trabaj茅 con una serie de pensadores 鈥揷omo Heidegger, como Sartre鈥 que han abordado de forma profunda esta pregunta por el sentido; por el sentido del ser, por el sentido del existir. Despu茅s, entre todo ese trabajo, me di cuenta de que la pregunta por el sentido, que es finalmente la pregunta por las condiciones hist贸ricas y epist茅micas que puedan hacer que surja sentido, me llev贸 a la cultura y a la filosof铆a de la cultura. La cultura es un espacio de permanente producci贸n, construcci贸n, deconstrucci贸n y reconstrucci贸n de sentidos, de significados, de valores. Y, desde mi experiencia de vida, la cultura se dice en plural. La 鈥渃ultura鈥 es siempre la diferencia cultural.

Hablar en singular de 鈥渓a鈥 cultura es un poco general y abstracto. Prefiero hablar de culturas concretas, de culturas hist贸ricas, de las culturas de los tiempos, de los espacios y de las geograf铆as diversas. Desde ah铆 llegu茅 al debate sobre el multiculturalismo, sobre las pol铆ticas de diversidad cultural, sobre pol铆ticas multiculturales. Siempre en relaci贸n con el tema del sentido, del sentido de la vida social, econ贸mica y pol铆tica. Y fue por esa v铆a que lleva de la pregunta por el sentido a la pregunta por la cultura, por la diversidad cultural, que finalmente retorno al Inca Garcilaso, despu茅s de m谩s de veinte a帽os. Descubro entonces el pensamiento pol铆tico del Inca Garcilaso, un pensamiento arraigado en la tradici贸n del comunalismo andino y en la memoria cultural incaica del 鈥渂uen gobierno鈥. Un pensamiento que permite replantear, a partir de lo concreto, la relaci贸n entre cultura y pol铆tica, y que tuvo un impacto extraordinario en Europa a partir del siglo XVII. Un impacto en general desconocido por la historiograf铆a eurocentrista, que sigue hasta hoy ignorando el aporte del Inca Garcilaso a la construcci贸n de un nuevo pensamiento pol铆tico en Europa, desde Morelly en el siglo XVIII hasta el debate de finales del siglo XIX y principios del siglo XX sobre el 鈥渃omunismo inca鈥 o el 鈥渟ocialismo inca鈥. En el Inca Garcilaso podemos a煤n encontrar una serie de claves para abordar problemas que son nuestros, que son problemas contempor谩neos. Es decir, el Inca Garcilaso no es para m铆 una figura puramente del pasado, una figura que hoy en d铆a tendr铆a un valor simplemente hist贸rico, del museo de las ideas. Para m铆 el Inca Garcilaso es alguien muy actual. O al menos eso es lo que intento demostrar en este libro: 驴qu茅 nos dice, en pleno siglo XXI, la experiencia del mundo del Inca Garcilaso de la Vega?

TL: En el marco de tus investigaciones en el campo de la 茅tica y de la filosof铆a pol铆tica, hace a帽os que ven铆s investigando el anarquismo y anarcosindicalismo en Am茅rica Latina, y publicaste textos claves al respecto. 驴C贸mo se vincula esa l铆nea de trabajo con este libro sobre el Inca Garcilaso que estamos publicando? Y una pregunta por las ant铆podas, 驴ten茅s formaci贸n cristiana o religiosa?

AGM: Bueno, comenzando por lo 煤ltimo, en mi familia no recib铆 ninguna formaci贸n religiosa. Mi padre era un buen liberal en el sentido que ten铆a la palabra en Colombia a mediados del siglo XX. Es decir, alguien que se reconoc铆a en figuras como Jorge Eli茅cer Gait谩n, una gran figura de la historia pol铆tica colombiana y que fue asesinado en 1948. Es decir, un liberalismo de tipo social y profundamente anticlerical. Mi padre era anticlerical, mi abuelo tambi茅n. Mi abuelo era mas贸n, de la m谩s pura tradici贸n liberal de aquella 茅poca, no solo de Colombia, sino tambi茅n de Am茅rica Latina. Mi madre tampoco ten铆a realmente creencias religiosas, por lo menos creencias que ella hubiera querido compartir. Y estudi茅 en colegios laicos y p煤blicos cuando era ni帽o.

Tampoco tuve en mi medio familiar una formaci贸n anarquista. Es m谩s, en la 茅poca de mi infancia y adolescencia el anarquismo era pr谩cticamente inexistente en Colombia: pol铆ticamente no era nada, no ten铆a ning煤n significado. Toda la gran tradici贸n anarquista de la d茅cada del 20, en el caso colombiano, hab铆a sido olvidada. Pero ciertas ideas asociativistas y anarquistas se vinculan, m谩s bien, con mi experiencia pol铆tica y militante de finales de la d茅cada del 60, y sobre todo en los a帽os 70, que fue una experiencia de trabajo con asociaciones campesinas. Yo hice trabajo pol铆tico-social en la ANUC (la Asociaci贸n Nacional de Usuarios Campesinos), en la regi贸n de Boyac谩, que era el principal sindicato de campesinos de esa 茅poca 鈥搕odav铆a existe, pero no es ni la sombra de lo que fue en esa 茅poca鈥. Destaco de esa experiencia dos cosas: primero, en ese trabajo encuentro gente que de manera muy desinteresada y gratuita ayudaba a la 鈥渃ausa鈥, como se dec铆a, sin exigir ninguna contraparte; segundo, encuentro tambi茅n la realidad del sectarismo y de la fragmentaci贸n pol铆tica.

Sobre lo primero, aquella gente desinteresada y solidaria proven铆a muchas veces del cristianismo. Eran cat贸licos que trabajaban desde la perspectiva de la teolog铆a de la liberaci贸n. Recuerdo bien a un grupo de ellos que ten铆a acceso a un mime贸grafo, que era un aparato fundamental para el trabajo pol铆tico en aquella 茅poca porque permit铆a reproducir las hojas volantes, hacer publicaciones, etc. Y que, a su vez, era dif铆cil conseguir porque era muy costoso. Pues bien, hab铆a gente de estos c铆rculos cat贸licos que ten铆a acceso a mime贸grafos y nos los pon铆a a disposici贸n para imprimir lo que quisi茅ramos, sin preguntarnos nada. Esa experiencia de solidaridad y gratuidad me impact贸 mucho y me permiti贸 interesarme por figuras que, hasta ese momento, eran para m铆 muy lejanas. Por ejemplo, cuando era ni帽o viaj茅 una vez a Bogot谩 a visitar a una hermana que era estudiante de la Universidad Nacional de Colombia. En la Universidad estaba haciendo un discurso Camilo Torres, una de las grandes figuras precursoras de la teolog铆a de la liberaci贸n y una de las grandes figuras de la historia pol铆tica y social de Colombia y de Am茅rica Latina. Cuando era ni帽o no entend铆a, pero a帽os m谩s tarde, despu茅s de haber encontrado a estos grupos que ayudaban de esa manera solidaria, me acerqu茅 un poco m谩s a ver qui茅n era esa gente. En su interpretaci贸n del cristianismo cab铆a lo que se llamaba la 鈥渙pci贸n preferencial por los pobres鈥, y en nombre de esa opci贸n algunos, como Camilo Torres, empu帽aban las armas, mientras que otros estaban en actividades en barrios populares, compartiendo la vida con la gente que viv铆a de la manera m谩s precaria. Todo esto me llamaba la atenci贸n, y as铆 fui descubriendo ciertos valores 茅ticos y espirituales del cristianismo de la liberaci贸n.

Sobre lo segundo, dir铆a que esa 茅poca fue tambi茅n una que conoci贸 todas las vicisitudes de una parte importante de la izquierda militante colombiana, latinoamericana y mundial: la experiencia de la fragmentaci贸n, del sectarismo, del vanguardismo. Se trata de pr谩cticas y de maneras de concebir la pol铆tica en las cuales la lucha pol铆tica tiende a reducirse a una lucha entre vanguardias autoinstituidas. El problema que se plantea de entrada es que, por definici贸n, vanguardia hay una sola, no puede haber varios partidos de vanguardia, eso es contradictorio e inadmisible. Es la concepci贸n que sostiene, por ejemplo, la teor铆a leninista de la organizaci贸n, y que supone la creencia de que el partido tiene el monopolio de la verdad pol铆tica. Pero en la realidad hay muchos partidos que son rivales y compiten entre ellos por dirigir a las masas, dado que la vanguardia dispone de la teor铆a y sabe para d贸nde hay que ir. Las masas, en cambio, no saben, no tienen pensamiento propio, necesitan la direcci贸n de una vanguardia y de los te贸ricos que van a decir por d贸nde es el camino. Esa experiencia que Jos茅 Mar铆a Arguedas describe y critica en su obra, como mucha otra gente, yo la viv铆, y llev贸 a cuestionarnos el esquema que ten铆amos de lo pol铆tico, de la manera de hacer pol铆tica, de la relaci贸n entre los activistas y las 鈥渕asas鈥. A cuestionar esa tesis de que las 鈥渕asas鈥 no tienen ning煤n saber en s铆 mismas, que todo el saber les viene de afuera, del exterior, de los intelectuales pol铆ticos que s铆 saben. Y en ese proceso de cuestionamiento, pasamos de las formas duras del vanguardismo de inspiraci贸n leninista a Rosa Luxemburgo, que representa una concepci贸n de la relaci贸n entre el saber pol铆tico y las 鈥渕asas鈥 bastante distinta a la de Lenin, porque reconoce que en las masas hay un saber pol铆tico. Algo fundamental en el pensamiento de Rosa Luxemburgo 鈥揳l menos del modo en que la le铆amos en aquella 茅poca鈥 es que ella reconoce formas de autonom铆a de las 鈥渕asas鈥 frente a los partidos pol铆ticos. Es la pol茅mica con Lenin alrededor de la experiencia de la Revoluci贸n Rusa de 1905: Lenin impulsa que el Partido Socialdem贸crata tome el control de los soviets, de los consejos obreros, y Rosa Luxemburgo dice que no, que los soviets deben mantener su autonom铆a. Entonces, pasando por Rosa Luxemburgo, finalmente llegamos a interesarnos por el anarquismo. Porque, en lo esencial, el anarquismo es una afirmaci贸n muy clara de la autonom铆a pol铆tica de los grupos sociales; una afirmaci贸n de que la pol铆tica debe ser obra de todos los actores sociales, no de un grupo de especialistas en pol铆tica. Cuestionamos, en ese sentido, la idea de especializaci贸n en la pol铆tica y estimulamos la idea de que todo el mundo debe apropiarse de lo pol铆tico. No habr谩 realmente emancipaci贸n de ning煤n tipo 鈥揺so es lo que pens谩bamos en aquel momento y lo que pienso todav铆a鈥 mientras la gente no se reapropie de la pol铆tica y no asuma lo pol铆tico en lo cotidiano. Quiero decir, el anarquismo me permiti贸 encontrar una serie de temas que no hab铆an formado parte de mi experiencia pol铆tica anterior, fundamentalmente marxista. Por ejemplo, temas relacionados con la cr铆tica de la vida cotidiana, que est谩n muy presentes en el anarquismo desde el siglo XIX, pero que en el marxismo no ten铆an espacio en esa 茅poca. O el feminismo, que en esa 茅poca era considerado algo que distra铆a de lo esencial, que era la lucha de clases. Hablar de feminismo era introducir la divisi贸n en el seno de la clase obrera, era hacerle el juego al imperialismo y a la burgues铆a, se dec铆a. Pero en el anarquismo, desde el siglo XIX, encontramos discursos anarquistas feministas, las ra铆ces del anarcofeminismo vienen de esa 茅poca.

Ahora, llegamos a la primera parte de la pregunta, la relaci贸n entre esta tradici贸n anarquista y la historia que cuenta el libro. Es evidente que en el Inca Garcilaso no se pueden encontrar elementos del anarquismo, que es una creaci贸n hist贸rica europea del siglo XIX. Es m谩s, en su propio pensamiento hay un 茅nfasis por lo estatal que lo aleja del anarquismo. Incluso, el 鈥渂uen gobierno鈥 que 茅l encuentra admirable se lo atribuye a los Incas, es decir, a los gobernantes. En suma, desde esa perspectiva, es lo m谩s lejano del anarquismo que uno se pueda imaginar. Pero no es la 煤nica: trabajando el tema de la recepci贸n hist贸rica, en Am茅rica Latina y Europa, de la obra del Inca Garcilaso a trav茅s de los siglos, me encontr茅 con una dimensi贸n de la justicia social, de la justicia redistributiva, que es clave en el pensamiento del Inca Garcilaso. Pero esta dimensi贸n no fue una creaci贸n de unos individuos, de una 茅lite como la de los Incas, de 鈥渞eyes鈥 o 鈥渆mperadores鈥. Es simplemente una estructura cultural, social, econ贸mica, muy antigua en la regi贸n andina, una tradici贸n comunal de la que los Incas son herederos. El ayllu no fue inventado por los Incas: ni por los Incas como pueblo, ni, menos a煤n, por los Incas como soberanos. Es una tradici贸n en la que se inscribe la pr谩ctica social y pol铆tica de los Incas. Y que ellos, inclusive, distorsionan, a trav茅s de la imposici贸n de un sistema estatal (relativamente) centralizado. Pero esa ra铆z subsiste, y se observa en la presencia de formas de organizaci贸n social y econ贸mica basadas en una cierta horizontalidad (por lo menos en el ayllu 鈥渃l谩sico鈥, de aquella 茅poca), en el sentido de que hay formas igualitarias de redistribuci贸n de los frutos del trabajo colectivo. Y tambi茅n hay formas de ayuda mutua en el trabajo colectivo. Todas esas formas coinciden con temas fundamentales del anarquismo: la ayuda mutua, la solidaridad, la igualdad e incluso ciertas formas de organizar la toma de decisiones, en las cuales la comunidad es consultada. En todo eso hay puntos de contacto con la tradici贸n anarquista. Y eso es lo que explica el inter茅s de los anarquistas peruanos 鈥搚 no solo peruanos, tambi茅n chilenos鈥 por la obra del Inca Garcilaso. Un ejemplo es El comunismo en Am茅rica, la obra de Angelina Arratia, que se inspira en las descripciones de la organizaci贸n social-econ贸mica incaica transmitidas por el Inca Garcilaso, aunque no lo cite. Hay un inter茅s por ese pasado ind铆gena que estar谩 en el centro de eso que, en la historia de las ideas, se conoce como el debate acerca del comunismo incaico, que ocupa una parte importante del libro.

Este debate se desarroll贸 durante m谩s de cincuenta a帽os 鈥揹esde las dos 煤ltimas d茅cadas del siglo XIX y hasta las tres primeras del siglo XX鈥, entre Am茅rica y Europa. En buena parte de ese periodo el t茅rmino 鈥渃omunismo鈥 no remit铆a al sentido marxista de la palabra, ni menos a煤n a su significado leninista, sino al sentido originario de teor铆a de lo com煤n. M谩s concretamente, el comunismo es una teor铆a y una doctrina que defiende como valor la afirmaci贸n de lo com煤n, en particular en relaci贸n con la econom铆a. Es decir, los bienes fundamentales para la vida no deben ser objeto de apropiaci贸n privada por parte de individuos, sino que deben ser comunes. De ah铆 la palabra comunismo. En el libro reconstruyo el aporte del Inca Garcilaso al nacimiento de las diferentes teor铆as y doctrinas sociales y pol铆ticas del siglo XIX en Europa 鈥揺l marxismo, el anarquismo, el cooperativismo, etc.鈥 que buscaban alternativas a la inhumanidad del capitalismo, en particular, en la 茅poca de la Revoluci贸n Industrial. Entonces, hay nexos que trato de establecer, hilos conductores que trato de conectar, aportes que intento rescatar para que no queden olvidados, como pas贸 en la historiograf铆a pol铆tica tradicional, de matriz europeo-centrista.

TL: En esa discusi贸n sobre el comunismo incaico, uno de los aportes centrales del Inca Garcilaso que destac谩s corresponde a la cuesti贸n tradicional de la justicia distributiva, base del 鈥渆stado de bienestar鈥 que permit铆a el buen vivir en el Incario. Pero, tal como la present谩s en tu libro, es una noci贸n de buen vivir que no se deja atrapar por las im谩genes neodesarrollistas, tan propias de los Estados latinoamericanos (incluso cuando se trata de un Estado que, a su modo, garantiza este buen vivir) ni que reduce lo pol铆tico al modo de vida (o a una serie de h谩bitos individuales); es decir, no desatiende la esfera colectiva de la pr谩ctica pol铆tica. 驴Es precisamente en tensi贸n con estas l铆neas dicot贸micas que se va construyendo lo pol铆tico?

AGM: Es cierto que hay un debate, tanto en Europa como en Am茅rica Latina, que suele reducirse a estas dos opciones: o se plantean formas de vida alternativa, con valores comunitarios, como la solidaridad, y otras formas de relacionarse con otros y con la naturaleza; o se plantea hacer pol铆tica y tratar de ocupar el aparato del Estado, etc. O hacemos esto, o hacemos lo otro. Me parece que, en principio, el problema es esa dicotom铆a. Por el contrario, hay que tratar de articular esos dos desaf铆os: el de la forma de vivir y el de reconstruir lo pol铆tico de una manera alternativa. Uno alimenta al otro. El desaf铆o de reconstruir lo pol铆tico de una manera alternativa debe alimentarse, en gran parte, del desaf铆o que plantea el buen vivir. Ese ser铆a el primer punto, mantener las dos cosas juntas.

Porque la pregunta es fundamentalmente pol铆tica, es decir, se pregunta por c贸mo orientarse pol铆ticamente hoy. Y un primer posicionamiento ser铆a, como ustedes dicen, no desatender lo pol铆tico, sea bajo su forma estatal u otra. Evidentemente el buen vivir tiene una dimensi贸n pol铆tica, claro que s铆. Pero otra cosa es asumir las preguntas y los problemas que plantea lo espec铆ficamente pol铆tico, que tiene que ver con el poder, efectivamente, sea de tipo estatal o de otro tipo. Lo fundamental es que el cambio social 鈥揺s decir, la construcci贸n de un modelo social m谩s humano, que tenga m谩s sentido para todos鈥 no puede definirse 煤nicamente a trav茅s de transformaciones en la manera de vivir, sino que tiene que entenderse lo pol铆tico de un modo m谩s amplio. Y lo pol铆tico en ese sentido amplio permite incluir, incluso, al anarquismo. El anarquismo es, sobre todo, una cr铆tica de la pol铆tica, pero no de lo pol铆tico. El anarquismo plantea formas de lo pol铆tico alternativas a las formas estatales de lo pol铆tico. El desaf铆o que se plantea es pues el de ir m谩s all谩 de la dicotom铆a: hay que asumir, a la vez, el desaf铆o que plantea la construcci贸n de formas culturales alternativas como el buen vivir y, por otra parte, asumir el riesgo de lo pol铆tico.

Segundo punto: 驴c贸mo hacerlo? 驴C贸mo hacer concretamente esta articulaci贸n, este cambio social? Pienso que a esto no se puede responder en general, en abstracto. La respuesta la debe crear y decidir la gente seg煤n las circunstancias, seg煤n los contextos hist贸ricos, sociales, culturales, pol铆ticos. No creo que nadie pueda ofrecer una especie de hoja de ruta con etapas ya preestablecidas. Es un papel que suelen ocupar ciertos intelectuales, de quienes me siento bastante alejado. No son los intelectuales, sino la gente misma (lo que incluye a los intelectuales) la que decide, en cada circunstancia, c贸mo articular el buen vivir y lo pol铆tico, y a qu茅 ritmo hacerlo. Porque todo eso depende, centralmente, de las circunstancias. Hay circunstancias en las cuales se fortalece la pr谩ctica de lo pol铆tico y otras en que se fortalecen m谩s las pr谩cticas del vivir cotidiano, tratando siempre de evitar la dicotom铆a.

La pregunta sobre c贸mo reconstruir lo pol铆tico se plantea de distintas maneras seg煤n el contexto. Por ejemplo, si pensamos en Argentina o en Chile, esta pregunta no se plantea de la misma manera en la 茅poca de la dictadura militar que hoy en d铆a. Cuando uno trata de asumir esta dimensi贸n de lo pol铆tico como tal, lo primero que se debe hacer es no simplificar, no reducir todo a lo mismo. Es aprender a diferenciar contextos, situaciones. De lo contrario, no se puede pensar lo pol铆tico, porque asumir lo pol铆tico significa poner en pr谩ctica una especie de arte de la diferenciaci贸n, aprender a diferenciar, a no poner todo en un mismo costal. Porque si se convierte la realidad en algo de un solo color es muy dif铆cil orientarse y tomar decisiones. La realidad es pol铆croma, de m煤ltiples colores: ideol贸gicamente pol铆croma y pol铆ticamente pol铆croma. Si finalmente borro los colores y todo es gris, todo es lo mismo, 驴c贸mo me voy a orientar? 驴C贸mo puedo incidir en las tensiones, en los juegos de fuerzas que atraviesan una sociedad? En cada contexto la gente misma es la que define las formas que asume la construcci贸n de modos alternativos de lo pol铆tico. Y eso no se hace en abstracto ni por fuera del contexto.

Pienso, por ejemplo, en la experiencia de los cordones industriales, sobre el fin del gobierno de la Unidad Popular en Chile; una experiencia que, por desgracia, se convirti贸 inmediatamente en un terreno de lucha, de rivalidades pol铆ticas dentro de los diferentes partidos de la Unidad Popular; lo que contribuy贸 al debilitamiento de esta forma de autoorganizaci贸n obrera, de esa forma de poder obrero y popular. Pero, a帽os antes, 驴qui茅n pod铆a haber imaginado la experiencia de esos cordones industriales? Nadie, ning煤n te贸rico, ning煤n fil贸sofo, ni soci贸logo, nadie pod铆a haberlos imaginado, ni dentro ni fuera de la Unidad Popular. Pues bien, eso surgi贸, impulsado por la gente misma, que enfrentada a una situaci贸n, a un desaf铆o planteado por la movilizaci贸n de las fuerzas de derecha y de extrema derecha, encontr贸 esa forma de organizaci贸n muy interesante y potente, los cordones industriales.

En Bolivia hubo una experiencia pol铆tica, muy ef铆mera, cuando el gobierno de Juan Jos茅 Torres. En esa 茅poca se form贸 una Asamblea Popular con representantes de sindicatos, confederaciones obreras, campesinas, partidos pol铆ticos, asociaciones, etc. Es decir, una instituci贸n que, frente a lo establecido, se presentaba como algo nuevo y poderoso, que le disputaba poder al Estado. Eso tampoco lo hab铆a inventado nadie, eso fue algo que surgi贸 de las necesidades mismas del contexto. Lo mismo ocurre con la famosa Comuna de Par铆s. Las formas de organizaci贸n creadas en la Comuna de Par铆s, las formas de organizaci贸n del poder social, no fueron tampoco imaginadas por ning煤n te贸rico, ning煤n fil贸sofo, ning煤n pol铆tico. Fue la gente misma que, por necesidad, tuvo que inventar formas nuevas de organizaci贸n y de construcci贸n de lo pol铆tico. La Comuna fue una invenci贸n que impresion贸 a Marx, a Rosa Luxemburgo y a todo el mundo, porque era la primera vez que se ve铆a en la historia del movimiento obrero occidental la construcci贸n de una alternativa pol铆tica al Estado burgu茅s.

O un ejemplo actual, extremadamente novedoso, que es chileno y tambi茅n colombiano, como el de la primera l铆nea. Eso tampoco lo ha inventado nadie; ning煤n pol铆tico o te贸rico dijo de un d铆a para el otro: 鈥淭enemos que hacer primeras l铆neas鈥. No, surgi贸 de la necesidad de la gente misma, de los j贸venes que pensaron y crearon una nueva forma de organicidad al interior de la protesta, lo que implica toda una forma de relaci贸n de la gente en el seno de una manifestaci贸n. La manifestaci贸n no ya en el sentido tradicional, como una colecci贸n de individuos separados, sino como un cuerpo org谩nico en el cual hay funciones diferentes que se articulan unas con otras. Eso es una creaci贸n pol铆tica, y eso lo hicieron los j贸venes.

Bueno, son solo ejemplos de c贸mo, en la construcci贸n de lo pol铆tico, a la hora de articular estos dos desaf铆os, se debe simplemente confiar en la creatividad y en la espontaneidad popular. Hay que confiar en ciertas formas de espontaneidad social que, a diferencia de lo que se planteaban las organizaciones pol铆ticas unas d茅cadas atr谩s, es un valor. Pero tampoco se trata de espontaneidad en el sentido de la supuesta 鈥済eneraci贸n espont谩nea鈥, pues la espontaneidad es siempre portadora de memorias culturales, sociales y pol铆ticas, que suelen transmitir los c铆rculos de acci贸n.

TL: Como cont谩s en el libro, G贸mez Su谩rez de Figueroa 鈥搎ue luego devendr谩 en el Inca Garcilaso de la Vega y se dedicar谩 a estudiar y a escribir鈥 ten铆a como profesi贸n las armas y brindaba sus servicios como militar a distintas cortes, por un salario exiguo, como 茅l mismo dice. 驴Se pueden encontrar elementos de esa experiencia militar que nutren su escritura? 驴Qu茅 lugar tiene la guerra en la imagen pol铆tica que reconstruye el libro en torno al 鈥渟ocialismo inca鈥?

AGM: El Inca Garcilaso vive y escribe, en cierto sentido, en estado de guerra. Y organiza toda una serie de estrategias de escritura en ese sentido; estrategias para camuflarse, para decir sin decir, muy prudentemente. Pero, s铆, claro, est谩 ese pasaje del campo militar a la escritura. El mismo Inca Garcilaso lo dice y en su escudo figura claramente: 鈥淐on la espada y con la pluma鈥. Para 茅l, escribir es una forma de continuar un combate que, en otra 茅poca, fue con la espada. Los incas fueron derrotados militarmente por los invasores. Y la 茅poca de la resistencia armada, con el intento de construcci贸n de un enclave inca en Vilcabamba, tambi茅n fracasa. Los 煤ltimos incas acaban destrozados. El Inca, que tiene una gran fineza en su an谩lisis pol铆tico, asume esta situaci贸n. 脡l ve铆a cosas que poca gente en su 茅poca ve铆a, y una de las cosas que 茅l ve es que las condiciones para continuar el combate con las armas, con la espada, en ese momento preciso, no estaban realmente dadas. Lo cual no quiere decir que en otro momento pudiese plantearse de nuevo la opci贸n de luchar con la espada. Pero todo depende, como ya dijimos, de las circunstancias, de los contextos, de los momentos. La contingencia es nuestra condici贸n: vivimos en un mundo en el que todo cambia permanentemente y eso produce dificultad para orientarse.

Se abre, entonces, un per铆odo en el que resistir puede significar resistir culturalmente, por medio de las ideas. Hasta que llegue otro contexto, otro momento, en el que se plantean las cosas de otra manera y sea de nuevo posible resistir con la espada. Pero en ese momento que 茅l vive como sujeto singular en Espa帽a, como emigrado indio, 驴qu茅 pod铆a hacer con la espada? Entonces, resiste con la pluma. Pero es un mismo combate. 脡l concibe la escritura como una forma de lucha extremadamente eficaz y potente para rehabilitar la memoria cultural de su pueblo y defender los derechos de su pueblo. La prueba de esta potencia y eficacia es el gran impacto que tuvo, tanto que lo llev贸 al rey de Espa帽a (m谩s de un siglo despu茅s de publicada la obra) a prohibir la circulaci贸n de los Comentarios Reales en todo el continente americano. El rey le ten铆a miedo a ese libro. Esa famosa c茅dula real llama a los virreyes a recoger el libro all铆 donde se encuentre: hay que recogerlo y quemarlo. Destruirlo y, sobre todo, impedir que vuelva a ser editado. Lo que evidencia que el Inca Garcilaso con su obra le da duro al Imperio espa帽ol, m谩s duro de lo que pod铆a ser un tiro de arcabuz, o un bombazo, o cualquier tipo de arremetida con una caballer铆a. En ese sentido, a m铆 el Inca me despierta una gran admiraci贸n. Fue un gran luchador, que llevaba una vida silenciosa en un pueblo perdido de Andaluc铆a; mientras, secretamente, preparaba el bombazo que poco despu茅s iba a estallar. Eso es admirable: poca gente logra en la vida hacer algo as铆.

Pero tambi茅n otra forma de guerra aparece tematizada en su obra, que describe un estado de guerra pr谩cticamente permanente. El Tahuantinsuyo 鈥揺s decir, el 鈥淚mperio鈥 inca鈥 tal como lo describe Garcilaso, no es una sociedad pacificada o pac铆fica, sino que est谩 permanentemente en guerra. El Tahuantinsuyo se va expandiendo cada vez m谩s, haci茅ndole la guerra a otros pueblos y sometiendo a otros pueblos. El Inca Garcilaso, frente a esto, simplemente reproduce el discurso oficial de los incas. La historia oficial que le transmitieron sus parientes, que pertenec铆an a la 茅lite social de los incas. Una historia sesgada, una historia que distorsiona profundamente la realidad. En el libro indico este aspecto. Y esto es una suerte de contrasentido hist贸rico, no solo por la manera como describe a los otros pueblos, los pueblos no incaicos 鈥搒obre todo a los pueblos preincaicos鈥 como 鈥渂谩rbaros鈥, como 鈥渟alvajes鈥 que fueron civilizados por los Incas; sino tambi茅n por la manera en que describe la guerra de los gobernantes incas contra los otros pueblos, para someterlos. Es una descripci贸n id铆lica. Dice el Inca en muchas descripciones que los gobernantes incas buscaban 鈥減ersuadir鈥, buscaban 鈥渃onvencer鈥 a los otros pueblos de que deb铆an someterse. Y que la utilizaci贸n de la violencia y el llamado a la guerra solo era admitido en casos extremos, pr谩cticamente cuando los incas se ven atacados y obligados a defenderse. Y que los Incas buscaban someter a los otros pueblos por el ejemplo, diciendo: 鈥淢iren, nosotros hacemos esto as铆, lo hacemos mejor que ustedes, entonces 驴por qu茅 no son ustedes como nosotros? Som茅tanse a nosotros鈥. Esto es completamente id铆lico, la realidad no es as铆. La realidad es una realidad de lucha expansionista, de violencia y de sometimiento de otros pueblos. En ese sentido, este aspecto de la experiencia relatada por el Inca Garcilaso, el de la guerra, me parece lo menos l煤cido de su lectura pol铆tica.

TL: La mutaci贸n de G贸mez Su谩rez de Figueroa en Inca Garcilaso de la Vega te permite problematizar la cuesti贸n de la identidad y propon茅s la autopercepci贸n y el renombrarse como operaci贸n 茅tico-pol铆tica fundamental. El desaf铆o ser铆a c贸mo tensionar cualquier idea de pureza, c贸mo mantener siempre abierta esa 鈥渋dentidad鈥, 驴no? Al mismo tiempo, este modo en que pens谩s la identidad se puede extender al modo en que pens谩s los conceptos y el propio proceso de pensamiento.

AGM: Esta forma de construir la identidad, de concebir la identidad como un proceso narrativo siempre abierto, puede servir para pensar formas de autoidentificaci贸n muy diversas. Todo tipo de identidad puede tener como base una concepci贸n de la identificaci贸n como un proceso siempre abierto. Y ac谩 aparece el elemento narrativo, porque lo que se suele llamar 鈥渋dentidades鈥 son construcciones simb贸licas. Al mismo tiempo, lo que somos es algo que no se deja encerrar en ning煤n concepto y que solamente se puede simbolizar. Por ejemplo, un nombre propio simboliza, de una manera siempre parcial, siempre precaria. En otras palabras, eso que llamamos el 鈥測o鈥, el 鈥渟铆 mismo鈥, es una construcci贸n simb贸lica, de tipo narrativo; el Inca Garcilaso se nombra y renombra cont谩ndose y re-cont谩ndose. Es lo que Paul Ric艙ur llama la identidad narrativa: solamente nos podemos narrar. No es por conceptos que podemos decirnos, es a trav茅s de relatos que podemos decir algo, simbolizarnos. Aqu铆 la narraci贸n, que muchas veces ha sido dejada de lado en las ciencias humanas y sociales, en la filosof铆a, recobra un valor fundamental. Y, adem谩s, indica una pista significativa para reapropiarse de lo metaf铆sico, de lo que no puede ser encerrado en conceptos, sino solamente simbolizado. Cuestiones fundamentales de la existencia, del existir, tienen que ver con la narrativa, con la narraci贸n, con nuestra capacidad de narrar.

Respecto de los conceptos y del trabajo del pensamiento, hace a帽os que discuto la idea predominante en la academia de una 鈥渇ilosof铆a pura鈥, que estudia y comenta textos, que pretende llegar a la realidad solamente a trav茅s de los textos. Esa concepci贸n de la filosof铆a y del pensamiento me parece problem谩tica, creo que hay que hacerla aterrizar sobre otras experiencias, sobre cosas m谩s concretas. Actualmente hay discursos 鈥損ienso, por ejemplo, en muchos temas presentados como decoloniales鈥 que desde mi punto de vista pierden el contacto con la experiencia y acaban haciendo meras afirmaciones generales, abstractas. Se encierran en categor铆as o esquemas generales. Por ejemplo, cuando hablan de 鈥渓a modernidad鈥 鈥揷omo si hubiese una sola modernidad, convertida en una especie de fetiche鈥 y no se interesan por analizar concretamente qu茅 contenidos puede tener esa modernidad. Encierran el pensamiento en un esquemita: modernidad colonial capitalista. Pero cuando se mira con un poco de atenci贸n, es f谩cil darse cuenta de que la modernidad es algo mucho m谩s complejo, que en la modernidad hay elementos anticolonialistas, que en la modernidad hay elementos anticapitalistas. Es lo que trato de mostrar en el libro a prop贸sito de las lecturas en Europa de la obra del Inca Garcilaso.

TL: Nuestro primer acercamiento a lo decolonial fue un texto de Silvia Rivera Cusicanqui en el que discut铆a fuerte con Walter Mignolo y presentaba lo decolonial como una operaci贸n que ten铆a su base en las universidades norteamericanas. Esta operaci贸n consist铆a en desconocer toda una tradici贸n de pensamiento latinoamericano que ya hab铆a pensado estos problemas que plantean los decoloniales y en invertir la fuente desde las que se ponen a circular esos saberes, que vuelven a Am茅rica Latina llenos de novedad, de neologismos. 驴C贸mo te suena esta discusi贸n que plantea Silvia?

AGM: La discusi贸n que plantea Silvia a una serie de publicaciones que se autodefinen como 鈥渄ecoloniales鈥 鈥搒in querer, por ello, meter a todos en una misma bolsa鈥 me parece oportuna, en tanto que plantea un problema que es preocupante, que es el de cierta 鈥渕oda鈥 decolonial. Ya Silvia lo dec铆a en ese art铆culo: para ser admitido, para que le publiquen a uno algo en tales revistas, toca poner tales referencias de tales autores que forman parte del canon de los estudios decoloniales. Si no figuran los autores de ese canon, quedan excluidos los textos. Eso Silvia lo describe muy bien, no tengo nada que agregar. Lo preocupante de la 鈥渕oda鈥 decolonial tiene que ver con el hecho de que en todo fen贸meno de moda intelectual o art铆stica hay una tendencia a la simplificaci贸n. En los fen贸menos de moda se convierte todo en estereotipo. Ya no se piensa, sino que se repiten estereotipos que son acordes con los c谩nones de la moda. Y eso puede llevar a cosas muy graves. Un ejemplo: una vez yo estaba dando un curso en la Universidad Nacional de Colombia y me encontr茅 con un estudiante que me dec铆a que la raz贸n 鈥揺n el sentido de la racionalidad鈥 era algo europeo y, por lo tanto, colonial y colonialista. Que aqu铆, en los pueblos de Am茅rica, nuestra facultad fundamental es la imaginaci贸n, no la raz贸n. Somos seres de imaginaci贸n y no seres de raz贸n. Y que reivindicar la raz贸n era caer en una posici贸n 鈥渆tnoc茅ntrica y colonialista鈥. Es casi una caricatura, pero expresa muy claramente algo que circula con fuerza y que constituye una extrema simplificaci贸n que puede tener consecuencias muy graves. Es m谩s, este muchacho no se daba cuenta de que su discurso anticolonialista era, fundamentalmente, colonialista. Porque si algo ha hecho el colonialismo desde siempre es reivindicar la raz贸n como algo europeo y la imaginaci贸n o el sentimiento como algo no europeo. Por ejemplo, es habitual escuchar que los blancos son 鈥渋nteligentes鈥 y que los negros tienen un sentido del ritmo formidable. Porque ellos sienten, tienen el ritmo, la emoci贸n; pero no piensan. Los que piensan son los europeos. Ese discurso colonialista y racista es algo muy antiguo y se funda en la voluntad de detentar el monopolio de la raz贸n para los blancos y dejar para los no-blancos la imaginaci贸n, las emociones, la afectividad. Y la posici贸n de este muchacho que quer铆a ser radicalmente anticolonialista era profundamente colonialista, porque reproduc铆a esquemas binarios de esa tradici贸n colonialista. Lo 煤nico que le pude decir fue que si alg煤n d铆a los ind铆genas en Colombia 鈥損orque 茅l se reconoc铆a ind铆gena鈥 decid铆an abandonar la racionalidad 鈥減or europea鈥 e instalarse en lo puramente imaginario, ese d铆a realmente los europeos que son colonialistas habr铆an ganado la batalla.

Insisto, el ejemplo es un poco una caricatura, pero dice mucho, porque esta posici贸n dicot贸mica entre la imaginaci贸n y la raz贸n se traduce en otras formas de dicotom铆a. Por ejemplo, la modernidad y la periferia. 鈥淟a modernidad es colonialista y capitalista鈥: esto es muy problem谩tico, muy simplificador, y puede tener consecuencias graves no solo a nivel del conocimiento, sino tambi茅n, y sobre todo, a nivel pol铆tico. Porque muchas veces ese discurso supuestamente 鈥渄ecolonial鈥 es portador de concepciones esencialistas de la identidad, ya sea de las identidades ind铆genas, afroamericanas o latinoamericanas 鈥揷omo si hubiese una especie de modelo de identidad ind铆gena, africana o latinoamericana eterno, que trasciende el tiempo y las 茅pocas鈥. Y, como en todo esencialismo pol铆tico, hay un riesgo de chauvinismo e, inclusive, de rechazo a lo diferente, que puede tener consecuencias bastante graves.

TL: Nos interesa que nos cuentes un poco sobre tu m茅todo de trabajo, aquel que te permiti贸 armar este texto riguroso en sus lecturas e hip贸tesis, cuidadosamente estructurado y muy logrado en su escritura.

AGM: En la mayor parte de las cosas que he escrito trato de desarrollar el mismo m茅todo. 驴Cu谩l es este m茅todo? Doy un ejemplo que tal vez permita entenderlo r谩pidamente, saliendo un poco del tema del Inca Garcilaso. Hace unos a帽os escrib铆 un libro sobre el fil贸sofo franc茅s Jean-Paul Sartre. Se llama De la n谩usea al compromiso. La n谩usea es una novela de Sartre en la que reescribe literariamente algo que ya hab铆a desarrollado en un libraco de filosof铆a de casi mil p谩ginas: El ser y la nada 鈥搖n libro que poca gente ha le铆do realmente, porque es bastante denso鈥. 驴Por qu茅 la n谩usea? La n谩usea es la sensaci贸n terrible de angustia, de asco, de sentirse morir, que produce el sentimiento de que la vida es absurda, de que no tiene sentido. Es el nihilismo. El protagonista de La nausea es un personaje que de pronto capta 鈥搉o solo intelectualmente, porque si as铆 fuera no tendr铆a mucho inter茅s鈥 con todo su cuerpo, en todo su ser, en todo su sentir, lo absurdo de la vida, y chorrea n谩usea. Es algo muy concreto. Eso corresponde a un per铆odo del pensamiento sartreano en el que enfrenta la experiencia de lo absurdo o del nihilismo: nada tiene sentido, la historia no tiene sentido. Pero es bien conocido que despu茅s de la Segunda Guerra Mundial, Sartre se convierte casi en lo contrario, en modelo del intelectual comprometido. Porque efectivamente, desde finales de la d茅cada del 40 y hasta el final de su vida, en 1980, fue un hombre muy comprometido con las luchas sociales, cercano en ciertos momentos al Partido Comunista, y hacia el final de su vida est谩 m谩s cerca del anarquismo. Hay ah铆 un enigma: 驴c贸mo un hombre que vive el mundo como absurdo, como un sin sentido, en estado de n谩usea, puede finalmente pasar a una forma de vivir comprometida a fondo con las luchas sociales? Hay ah铆 una pregunta. Y para hacer un libro hay que partir de un problema, de una pregunta 鈥搉o se trata de escribir por escribir鈥. Se escribe 鈥搊 al menos as铆 lo pienso yo鈥 porque hay algo realmente enigm谩tico, un problema que resolver, como en este caso, el paso del nihilismo a un existir 茅tico-pol铆tico fundado en el compromiso con la justicia social. Entonces, primer punto de partida, el reconocimiento de un problema.

Segundo, 驴c贸mo abordar ese problema? 驴A partir de qu茅 m茅todo puede uno abordar satisfactoriamente esa especie de salto que hace el pensamiento sartreano? A partir de otras experiencias que yo hab铆a tenido con otros textos, de entrada se me impuso como una evidencia que el m茅todo no pod铆a ser puramente 鈥渓ibresco鈥. Es decir, que no pod铆a estudiar la obra de Sartre desde El ser y la nada, y luego pasar a la Cr铆tica de la raz贸n dial茅ctica y as铆 siguiendo, puramente con libros, con productos escritos, para finalmente llegar a una conclusi贸n. Me parec铆a evidente que ese no pod铆a ser el camino. 驴Por qu茅 era evidente? Porque de lo que se trata es, precisamente, de una experiencia de vida y no solo de escritura. No es lo mismo vivir que escribir 鈥揳unque escribir forma parte de la vida鈥. Pero no es lo mismo. Tocaba, por consiguiente, estudiar la vida de Sartre y tratar de encontrar en ella experiencias que est茅n en consonancia con la filosof铆a nihilista. Hay una relaci贸n entre la experiencia de la vida como absurdo y el pensamiento sobre lo absurdo. Entre la vida y la obra hay una relaci贸n muy estrecha, y desde all铆 es posible pensar precisamente un m茅todo fundado en ese ir y venir permanente entre la vida y la obra. Y mi libro sobre Sartre es eso: un ir y venir permanente entre aspectos de la historia singular de Sartre, su biograf铆a, y su pensamiento filos贸fico o no filos贸fico. Y en ese libro me parece que hay algunas pistas que permiten realmente entender por qu茅 Sartre en una 茅poca desarrolla un pensamiento nihilista 鈥搃nfluenciado por Nietzsche鈥 y c贸mo despu茅s de su vivencia de la Segunda Guerra Mundial llega a otro tipo de pensamiento. El m茅todo, en una palabra, es el ir y venir permanente entre 鈥渓o concreto鈥 de la experiencia del mundo que tiene una subjetividad (o un grupo de subjetividades) y lo que esa subjetividad puede pensar del mundo. Hay una relaci贸n entre los dos y lo uno alimenta a lo otro. Hay una alimentaci贸n de lo que se piensa por lo que se vive e, inversamente, hay una alimentaci贸n de lo que se vive por lo que se piensa.

Este m茅todo que al铆a lo te贸rico y lo narrativo es el mismo que uso con el Inca Garcilaso. El libro puede ser visto como una biograf铆a hist贸rica de una subjetividad singular que a su vez tiene toda una visi贸n de mundo, un discurso general y un saber sobre la realidad. Aqu铆 se explora de nuevo la relaci贸n entre experiencias de vida y concepciones filos贸ficas del mundo.

TL: Y ese m茅todo es el que te permite hacer un texto que no quede reducido a lo puramente conceptual, y que incluso tenga momentos narrativos muy interesantes (en particular, en aquellos en los que reconstru铆s la vida del Inca Garcilaso); en definitiva, una escritura ensay铆stica que va m谩s all谩 de la frialdad de los papers acad茅micos.

AGM: En la misma l铆nea de la pregunta anterior, si ahora me invitaran a redactar un ensayo puramente discursivo y conceptual 鈥揷omo suele entenderse en 谩mbitos acad茅micos y filos贸ficos el ensayo鈥, me costar铆a much铆simo trabajo hacerlo, porque siento la necesidad, cuando escribo, de integrar lo narrativo. Y ese es el modo en que entiendo el ensayo pol铆tico, como un texto que va m谩s all谩 de la dicotom铆a entre lo conceptual y lo narrativo. Una dicotom铆a presente en toda una tradici贸n acad茅mica de ra铆ces europeo-centristas que se ha extendido por todo el mundo, y que sostiene que el saber conceptual es el verdadero saber, el que se produce en las universidades, el que tiene patente. La narraci贸n, de menor valor, queda relegada a los novelistas, a los que sue帽an, a los que trabajan con la imaginaci贸n. Pues bien, esta desvalorizaci贸n de lo narrativo me parece uno de los principales problemas epist茅micos que se podr铆an plantear hoy en d铆a.

Al mismo tiempo, cualquier proyecto de transformaci贸n social de la realidad deber铆a asumir este problema. No se puede pasar por alto el problema de c贸mo construimos un saber sobre la realidad. Asumiendo que si lo hacemos de manera puramente conceptual, nuestro conocimiento 鈥揷onstruido a partir de modelos eurocentristas鈥 quedar谩 definitivamente 鈥渃ortado鈥 de los saberes ancestrales y populares, de culturas donde muchas veces se producen saberes de manera narrativa. Si excluimos lo narrativo, rompemos toda posibilidad de di谩logo con esos saberes otros, distintos de los conocimientos construidos en medios acad茅micos, donde se privilegia lo conceptual y se entiende el ensayo como un producto discursivo-conceptual. Justo ahora estoy trabajando sobre este problema, tratando de pensar una filosof铆a narrativa. Partiendo de la idea de que todos reclamamos narratividad, 驴qu茅 puede ser una filosof铆a narrativa? No es una patolog铆a ni un gusto particular de alguien. M谩s bien, somos seres narrativos y la narraci贸n de la humanidad y de lo humano es clave en el pensamiento. En suma, para vivir necesitamos narrativas, reclamamos relatos. 驴Escuchamos ese reclamo o no lo escuchamos?

