–

De parte de El Topo May 16, 2021 75 puntos de vista

En resiliencia, asertividad y apoyo mutuo nuestras abuelas nos dan mil vueltas. Aun as铆, siempre hemos buscado muy lejos los referentes, espejos donde a nuestra imagen le faltaban demasiados detalles como para poder reconocerla. Mar Gallego es una romancera contempor谩nea que recupera las historias de las que somos protagonistas. Son historias que podr铆an haber dejado de contarse, pero que nuestros cuerpos jam谩s olvidar谩n.

Empecemos por las grances, esa generaci贸n de mujeres depositarias de nuestra memoria: 驴cu谩les son sus relatos? 驴Desaparece su memoria con ellas?

No desaparecen del todo porque la memoria es algo colectivo. Lo llevas en las c茅lulas. La memoria es la capacidad de recordar porque lo que recuerda es el cuerpo, no solo el retrato oficial. Lo que has vivido no solo implica lo que t煤 vives en tu propia generaci贸n, sino que tu cuerpo recuerda lo que han vivido generaciones anteriores; lo que pasa es que el viaje corporal ha sido hist贸ricamente reprimido y hay mucho inter茅s en que no sintamos el cuerpo. La alianza entre capitalismo y patriarcado tambi茅n implica que nos desconectemos de nuestros propios cuerpos porque as铆 vamos a comprar much铆simas cosas por el camino. Ahora que ha muerto mi t铆a yo le dec铆a a mi hermana 芦que suerte haber tenido esos referentes禄, el de mi t铆a y el de mi abuela y el de mi madre y el de la calle. Yo lo tengo en mis genes y mi memoria, pero no solo yo, sino muchas mujeres de mi generaci贸n, y eso se acaba imponiendo con el tiempo. Yo noto que nosotras vamos reproduciendo esos discursos d铆a a d铆a. La colectividad no es una necesidad de construir, sino que es inevitable casi. El individualismo es una ficci贸n impuesta. El propio cuerpo es una colectividad.

Subiste una imagen brutal de una mujer en el campo en blanco y negro con el lema: 芦Yo ser铆a tu revoluci贸n si me vieras禄. 驴D贸nde hemos estado mirando todo este tiempo?

Lo vivo como un choque con el discurso que se considera politizado o lo que se considera activismo. Ahora con las asambleas por el 8M me chocan las inercias que se llevan a cabo desde los propios feminismos. Estamos hablando de las mujeres pero esa forma de hacer pol铆tica tiene una tradici贸n que es muy heteropatriarcal que no ha puesto los cuidados en el centro.鈥╒amos a una asamblea y los puntos del d铆a ya est谩n configurados, cuando a lo mejor lo primero ser铆a preguntarnos c贸mo estamos, qu茅 necesidades tenemos, c贸mo est谩n nuestros cuerpos, sabiendo que llevamos el peso, la culpa, los cuidados鈥 No vemos eso porque en realidad hemos separado lo personal de lo pol铆tico. Estamos hablando de determinadas cosas en una asamblea y luego cuando salimos hablamos de lo mal que nos hemos sentido. Esas dos parcelas se tienen que fusionar. No verlo tiene que ver con las din谩micas que se establecen dentro de lo que normalmente se ha considerado como pol铆tico, y nosotras hemos recibido esa forma de entender el hacer pol铆tica.

A veces pienso que tanto como hablamos de todas las mujeres, qu茅 pasar铆a si a esas asambleas asistiera un grupo de mujeres como nuestras abuelas o nuestras madres. No entender铆an nada y lo digo sin infantilizar, sino desde la autocr铆tica. A esa parcela se la ha despose铆do del car谩cter pol铆tico e indudablemente lo tiene. Veo mucha m谩s pol铆tica en una persona que est谩 haciendo activismo de base sin saber que eso es activismo porque est谩 cubriendo necesidades reales y est谩 llegando donde un feminismo organizado con 400 mil personas que salen a la calle no est谩 llegando. No estamos consiguiendo convertir el feminismo en una alternativa real de base o una amenaza para el sistema patriarcal 驴Qu茅 hacemos para que ese feminismo realmente sea una alternativa vital? Las mujeres que no se consideran politizadas crean sin saberlo un espacio donde hay otras mujeres que se sienten parte de una comunidad. Un grupo de amigas que dan una salida emocional. Puede parecer una chorrada, pero estamos en un sistema en el que la salud mental no se tiene en cuenta y ya estas mujeres est谩n dando una salida vital a un 芦no tengo con quien desahogarme禄, por ejemplo.

驴Qu茅 te parece esa apropiaci贸n precisamente de conceptos como el poder铆o o el andalucismo de multinacionales como Heineken con el anuncio de la Cruzcampo?

Me lo han preguntado muchas veces y parece que Cruzcampo nos marca qu茅 es aquello de lo que tenemos que hablar. Me pasa como con el periodismo, que estos son los sitios donde se pone el foco y a m铆 me interesan m谩s las sombras. Detr谩s de esto hay una instrumentalizaci贸n de un trabajo que mucha gente lleva haciendo a帽os, para un determinado objetivo que es beber cerveza. El resto de personas que est谩 generando relato tenemos nuestra propia agenda y nuestros propios objetivos a la hora de construir algo y lo seguimos teniendo. Con muchas diferencias, porque hay mucha diversidad. Pero no me voy a poner ahora a escribir sobre Cruzcampo.

驴Qu茅 papel tiene el feminismo institucional en la lucha feminista? 驴Es un apoyo o un estorbo?

Yo no tengo una opini贸n cerrada con respecto a lo institucional, tengo la sensaci贸n de que como en todos sitios, se cuecen habas. Con mis compa帽eras del colectivo C贸digo Malva, de Chiclana, me muevo a nivel asambleario y 煤ltimamente s铆 que estamos un poco fritas con la instituci贸n, en el sentido de que solo se nos llama un 8M o un 25 de noviembre. Y nos parece que no hay cuidados en esa forma de hacer pol铆tica, estamos cansadas de que el feminismo sea un tema o una materia y no un ecosistema. Estamos cansadas de que no haya transversalidad, de que las mujeres seamos un colectivo siendo m谩s de la mitad de la humanidad. No vemos que usen sus herramientas para ponerlas al servicio de un cambio real en la equidad.

Si la instituci贸n no lo hace, pues ah铆 tendremos que estar nosotras para meterle ca帽a. No es una satanizaci贸n y no se puede esperar que todos los cambios vengan de la instituci贸n, eso no ser铆a deseable. Pero evidentemente la instituci贸n tiene que ser una herramienta transformadora.

En tu libro hablas de no-lugar refiri茅ndote a esa gente del campo que cuando emigra a la ciudad, siente que todo su saber no vale nada. Es la historia de muchas de nuestras familias.

En el caso de Andaluc铆a estamos atravesadas por muchos factores que hacen que nuestro saber no se reconozca. Primero por nuestra vinculaci贸n con lo rural (el 90 % del territorio andaluz se considera rural) y esto se entiende como sin贸nimo de incultura, no se considera que haya saberes. Ah铆, obviamente, el urbanocentrismo opera muy fuerte. Es como una cultura donde se nos ha dicho que no tenemos cultura. En segundo lugar, que hist贸ricamente ha sido un pueblo econ贸micamente pobre.

Pero ese pensamiento hegem贸nico se resquebraja en momentos como este de pandemia. Las grandes ciudades se convierten en infiernos. El concepto de ciudad no est谩 dando lugar a una alternativa de vida que no sea la de la muerte. Lo que realmente sirve para una sociedad alternativa donde la vida est茅 en el centro es a lo que no le damos valor. De manera hegem贸nica no solo se nos ha dicho que eso no vale, sino que adem谩s esos saberes deben ser superados. No son un lugar donde quedarse.

Yo ahora mismo por cuestiones econ贸micas estoy viviendo en la casa familiar y vivo un conflicto interno que me hace cuestionarme qu茅 hago con 38 a帽os viviendo con mi padre. Y no estoy romantizando la precariedad, pero el sistema me dice que no me puedo quedar aqu铆. Sin embargo, ha llegado un momento en que le veo m谩s sentido a vivir con mi padre. Los cuidados son m谩s colectivos, 茅l se siente acompa帽ado, yo tambi茅n,鈥╩i t铆o que se acaba de quedar viudo se siente tambi茅n acompa帽ado鈥 imaginaos la diferencia entre esto y que yo busque el modelo individualista de vivir en un piso sola. No vemos esas alternativas de vida.

Sobre el tema de la pobreza, al que tambi茅n aludes en tu libro: nuestras madres y abuelas reconoc铆an la pobreza que viv铆an. Aunque parece que ahora 芦vivimos mejor禄, nos cuesta reconocer que seguimos siendo pobres.

Hay un libro de Remedios Zafra, El entusiasmo, que habla de esto. Hist贸ricamente lo que se ha considerado pobreza es una persona que est谩 en las 煤ltimas, y solo eso. Y eso es pobreza extrema. Pero luego hay otros tipos de pobreza, y s铆 que es verdad que hemos evolucionado, pero no ha cambiado lo que hist贸ricamente se considera pobreza, porque tambi茅n podr铆amos considerar que es pobreza emocional lo que estamos sintiendo. Tambi茅n es pobreza que t煤 tengas un trabajo nuevo cada dos meses; esa inestabilidad laboral es pobreza, la incertidumbre es pobreza.

Yo recuerdo de chica ir con mi madre a las monjitas a pedir. Obviamente eso es pobreza, pero yo he podido licenciarme en Periodismo y esa formaci贸n me da un privilegio, pero eso no es sin贸nimo de que yo no est茅 sufriendo precariedad. Quiz谩 a m铆 me cueste mucho m谩s trabajo verbalizar esa necesidad, porque yo siempre voy a tener en cuenta que en comparaci贸n con mi madre soy una privilegiada. En Andaluc铆a en general, por lo que veo a mi alrededor, la precariedad es de verdad鈥 Es como que la pobreza es algo que no te pasa nunca a ti, pero eso pasa con todo, tambi茅n con la violencia de g茅nero. Es el peligro de hacer de las experiencias un tema. Estamos viviendo un mont贸n de cosas que no las vemos porque son temas. Cu谩nta violencia no vivimos en nuestro d铆a a d铆a, y dices: 芦驴me est谩 pasando a m铆?禄, y no lo reconoces porque no es violencia, es mi vida, es mi historia.

Todo lo que estamos hablando es muy mental, tiene que ver con una disociaci贸n con el entorno. Tendemos a hacer relatos muy bin贸micos desde una coherencia que no tiene nada que ver con la materialidad de la vida. Podemos ser precarias y ser privilegiadas, podemos ser pobres y podemos tener una carrera, pues s铆. Hay que romper esos binomios porque eso es una trampa para quien est谩 oprimida. Una vez me llegaron a decir, sobre los relatos de las mujeres, que yo estaba haciendo apolog铆a de la pobreza. Parece que si sufres una necesidad no tienes un saber, no puedes hablar, esto para nosotras es una trampa, porque al final quienes hablan y generan discurso son solo las privilegiadas, y hay que tener en cuenta que la necesidad no invalida un discurso鈥╪i una verdad. Yo hago feminismo por necesidad, el d铆a en el que deje de hacerlo por necesidad, seguramente mi feminismo no valga.

驴C贸mo van tus proyectos y tus colaboraciones?

Estoy en un momento de standby, creo que no soy la 煤nica; no s茅 qu茅 est谩 pasando que est谩 todo el mundo un poco harta de la situaci贸n y tambi茅n diciendo 芦si la vida va a ser as铆 de mierda pues voy a hacer lo que me gusta禄. Mantengo la web de Como vaya yo y lo encuentre porque me sale, tampoco vivo de eso. Me gusta comunicar y me gusta esa miradita del proyecto, de todo lo que estamos hablando aqu铆, de cuando hay una realidad social meterle la mira铆ta, el miramiento.

Ahora tengo muchas ganas de meterle ca帽a en el proyecto a lo que implica construir en colectividad, que generemos entre todas el relato, porque hay mucha gente en el proyecto y me parece un espacio muy bonito. Siento que se ha conseguido un amor, una comunicaci贸n con amor desde el no juicio.

El libro sigue y est谩 yendo muy bien, y eso me est谩 ayudando. Est谩 llegando a mucha gente, Andaluc铆a est谩 por todas partes. Para m铆 es una cosa muy emocionante y muy bonita, sobre todo por la intergeneracionalidad. Es un libro que todo el mundo me ha dicho 芦me lo he le铆do yo y luego se lo he pasado a mi madre禄, y en algunas presentaciones esas mujeres han venido con el libro, y eso me parece muy bonito. Recuerdo a una mujer en C贸rdoba que me dijo: 芦es mucho dolor el de las mujeres andaluzas, el que nosotras tenemos禄. Hay que entenderlo como un relato que no forma parte del pasado, que esas mujeres existen y las tenemos delante.

Estoy tambi茅n metida en un proyecto de ensayo que no tiene nada que ver con el feminismo andaluz. Estoy trabajando as铆, dedic谩ndome a cosas que me gustan y ya luego le busco la salida. Algunas conferencias, sigo en P铆kara como colaboradora y me doy la libertad de hacer lo que me gusta, pero no mucho. He elegido esta forma de vida porque prefiero vivir de las cosas que me gustan. Hace muchos a帽os que para m铆 estar en una oficina era la muerte y hay un momento en el que dije: nunca m谩s esa sensaci贸n de estar muri茅ndome minuto a minuto.

驴Qu茅 es lo que m谩s te toca el co帽o?

Yo creo que me toca mucho el co帽o las cosas que no tienen sentido, por eso me he ido de alguna empresa, porque que si yo estoy haciendo algo necesito que sirva para algo. Parte tambi茅n de esta cultura-cultureta-culta-hegem贸nica que se haya puesto en valor el que las cosas no sirvan para nada; incluso en el arte se dice: 芦cuanto menos sirva m谩s arte es禄, y yo creo que las cosas tienen que servir para algo, y si no sirven es que nosotras le estamos sirviendo a ellas.