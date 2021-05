隆Arriba Haza帽a!

es una curiosa pel铆cula espa帽ola de 1978, que siempre he considerado

muy reivindicable, basada en la estupenda novela de Jos茅 Mar铆a Vaz de

Soto El infierno y la brisa. Debido a la estructura de libro, basada en peque帽os

textos con diferentes puntos de vista de los diversos personajes, la

pel铆cula toma unos derroteros muy diferentes, con una narraci贸n que se

puede describir como m谩s lineal, m谩s directa y con un desarrollo y un

desenlace evidentes, y muy efectivos.

Es la historia de un colegio de

religiosos en pleno franquismo (aunque la fecha no se conoce, hay

referencias a la Guerra Civil Espa帽ola), con gran n煤mero de alumnos

internos, regido con mano feroz en aras de mantener un orden

disciplinario (a pesar de sus m茅todos aparentemente diferentes, el

director, interpretado por H茅ctor Alterio, y el prefecto, el gran

Fernando Fern谩n G贸mez, son las dos caras de la misma moneda), basada en

el control absoluto del cuerpo y de la mente de los educandos, y en el

que una serie de “atentados” (cuya autor铆a no llegar谩 a estar nunca

clara), de est茅tica intenci贸n sacr铆lega y poderosamente simb贸lica (algo

ausente, curiosamente, en la novela), iniciar谩n una situaci贸n de

reivindicaciones reformistas (o revolucionarias, ya que se dan

obviamente distintas posturas). La pel铆cula es toda una met谩fora sobre

el franquismo y la Transici贸n, con una fuerte carga cr铆tica, obra digna

de ser proyectada y analizada en la actualidad. Aunque he le铆do en

alguna ocasi贸n que se trata de una par谩bola sobre el fracaso de

reformismo en la dictadura y sobre la llegada de la Espa帽a democr谩tica,

no estoy de acuerdo, la lectura evidente es que, siguiendo la frase de

Lampedusa “todo tiene que cambiar para que todo siga igual”, se trata de

una serie de reformas para domesticar a las personas y que los mismos

dirigentes sigan al frente del cotarro (dicho sea de manera vulgar, para

que nos entendamos mejor, aunque el asunto tenga m谩s aristas).