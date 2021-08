–

Los cient铆ficos constatan que la crisis clim谩tica es causada por la humanidad y afecta a todo el planeta, pero los “compromisos” remitidos por los pa铆ses para atajar el calentamiento global implican el doble de emisiones de CO2 de lo permisible para limitar el exceso de calor en 1,5潞C como marca el Acuerdo de Par铆s.

El informe clim谩tico de la ONU conocido este lunes que establece la responsabilidad “inequ铆voca” de la humanidad en la crisis clim谩tica es una alerta roja, hasta ahora casi ignorada por los pa铆ses. El efecto sumado de los planes preparados por los estados de cara a la Cumbre del Clima de noviembre para atajar el calentamiento de la Tierra se queda corto y producir谩 pr谩cticamente el doble de emisiones de gases invernadero (GEI) de lo permisible para limitar la temperatura extra a 1,5 潞C, como marca el Acuerdo de Par铆s. “El mundo escucha, pero no ha actuado lo suficiente”, ha resumido la secretaria ejecutiva de ONU-Medio Ambiente, Inger Andersen.

Los pa铆ses y partes que han firmado el acuerdo de 2015 para atajar el cambio clim谩tico se comprometieron a hacer lo necesario para que la Tierra no se recaliente m谩s all谩 de los umbrales considerados de seguridad: 1,5 潞C y, en todo caso, siempre por debajo de 2潞C. Desde 1850-1900 la temperatura del planeta ha subido ya 1,1 潞C (se ha gastado el 75% del presupuesto t茅rmico). Los c谩lculos f铆sicos marcaron que el recorte de gases para 2030 deb铆a ser de, al menos, un 45% respecto a los de 2010. Para 2020, estos pa铆ses ten铆an que presentar 鈥搒eg煤n el Acuerdo鈥 sus “contribuciones” para conseguir ese objetivo. La COVID-19 se llev贸 los planes a 2021. Las revisiones de organizaciones como la ONU o Climate Action Tracker sobre los informes presentados ilustran un desfase abultado.

En febrero, la ONU agreg贸 todo lo que hab铆a llegado a sus oficinas. Eran planes presentados por el 40% de las partes del Acuerdo de Par铆s, cuyas emisiones supon铆an el 30% del total mundial. Estaba la Uni贸n Europea, pero entonces a煤n no hab铆a previsiones de EEUU o Rusia. En ese momento, la suma de todos los planes apuntaba a “una reducci贸n del 0,5% respecto a 2010”.

En mayo de este a帽o, algunos pa铆ses m谩s hab铆an enviado sus compromisos y objetivos, entre ellos, un gran emisor como EEUU. 81 partes del Acuerdo de Par铆s han remitido esos planes (el 57% de las emisiones mundiales) y otras seis 鈥搃ncluida China鈥 hab铆an, al menos, anunciado cu谩les ser铆an sus objetivos. La Uni贸n Europea, Canad谩, EEUU, Noruega, China, Marruecos o Sud谩frica tienen objetivos m谩s ambiciosos respecto a sus planes anteriores. Rusia, Australia, M茅xico y Brasil no han incrementado esa ambici贸n, seg煤n el an谩lisis de Cimate Action Tracker (CAT).

Con todo, el exceso de gases que, previsiblemente, ser谩n lanzados a la atm贸sfera en 2030 respecto a la cantidad compatible con parar el calentamiento global en 1,5潞C oscila entre los 20 y los 23 gigatoneladas de CO2, seg煤n CAT. El m谩ximo est谩 trazado en 26 Gt.

“Los l铆deres deben tomarse en serio el cambio clim谩tico”

La directora general de la Fundaci贸n Europea del Clima 鈥搚 mu帽idora del Acuerdo de Par铆s en 2015鈥, Laurence Tubiana, lo tiene claro: “Los l铆deres mundiales tienen que tomarse en serio el cambio clim谩tico, pero, lamentablemente, muchos grandes contaminadores est谩n ignorando un tratado que ayudaron a elaborar y est谩n incumpliendo las promesas que hicieron en 2015”. La economista francesa a帽ade que “todav铆a podemos mantenernos por debajo de 1,5潞C, pero no se conseguir谩 con medidas tard铆as y graduales”.

Sin embargo, los pa铆ses han postergado durante tanto tiempo la reducci贸n de emisiones de gases invernadero que el calentamiento global es irreversible durante d茅cadas. Sus efectos durar谩n cientos o miles de a帽os, seg煤n el informe del IPCC de este lunes.

Con este escenario de planes y emisiones asociadas, los c谩lculos sobre la subida de la temperatura global siguen disparados. En la situaci贸n actual, el calentamiento del planeta se va m谩s all谩 de los 3 潞C. “Aunque todas las mejoras son bienvenidas, el recalentamiento con las medidas anunciadas 鈥搃ncluso en los casos m谩s optimistas鈥 todav铆a supera por mucho el umbral de los 1,5潞C”, describe el an谩lisis del CAT. “Nuestra estimaci贸n es que, con todas las pol铆ticas anunciadas, la temperatura subir谩 2,9潞C”. Y piden que se tracen compromisos m谩s ambiciosos para la Cumbre de Glasgow, la COP26 del pr贸ximo noviembre.

Precisamente el presidente de la COP26, Alok Sharma, ha recordado este lunes “a cada pa铆s, gobierno, empresa y parte de la sociedad que la pr贸xima d茅cada es decisiva: sigan la ciencia y asuman su responsabilidad para mantener vivo el objetivo de 1,5潞C”. La representante de uno de esos gobiernos, la vicepresidenta tercera del Gobierno espa帽ol, Teresa Ribera, ha admitido que el informe del IPCC “es una se帽al de alarma de los cient铆ficos que no podemos permitirnos ignorar. No podemos permitirnos retrasar la reducci贸n real y r谩pida de las emisiones, no solo con el largo horizonte de 2050, sino tambi茅n para 2030”.

