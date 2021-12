El Ingreso Mínimo Vital ya se regula mediante Ley

Publicada la Ley 19/2021, de 20 de diciembre, por la que se establece el ingreso m铆nimo vital (proveniente del RD-ley 20/2020, de 29 de mayo). Se introducen mejoras que se aplicar谩n a partir del 1 de enero de 2022

El BOE del 21 de diciembre de 2021 ha aprobado definitivamente la Ley del Ingreso M铆nimo Vital (IMV), ya que hasta ahora se reg铆a por el Real Decreto-ley 20/2020.

Sin perjuicio de la lectura de la norma, dentro de las mejoras incluidas en el tr谩mite parlamentario aplicables a partir de su entrada en vigor (1 de enero de 2022) encontramos (Fuente: Moncloa.gob.es):

鈥 Complemento de ayuda a la infancia, que llegar谩 a los beneficiarios de la prestaci贸n con menores a cargo, pero tambi茅n a otras familias de rentas bajas, ya que se elevar谩n los umbrales de renta garantizada y patrimonio establecidos para cada tipolog铆a de hogar.

Este complemento ser谩 de 100 euros por hogar al mes en el caso de ni帽os de 0 a 3 a帽os; de 70 euros al mes por cada ni帽o entre 3 y 6 a帽os y de 50 euros al mes por cada menor de entre 6 y 18 a帽os y lo recibir谩n los hogares que cumplan dos requisitos: aquellos que no superen el 300% de la renta garantizada del IMV para su tipo de hogar y que no superen el 150% del umbral de patrimonio correspondiente a su tipo de hogar. Es decir, lo cobrar谩n los actuales perceptores del IMV con menores a su cargo y otros hogares de rentas bajas, pero no en pobreza extrema.

