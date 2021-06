–

De parte de In-Formacion CGT June 15, 2021 30 puntos de vista

El INSS no puede ser discrecional y no puede denegar la prestaci贸n de IT con el 煤nico argumento de que se trata de la misma o similar patolog铆a que el proceso de IT precedente sino que debe justificar su decisi贸n bas谩ndose en otros criterios objetivos. El actor inicia proceso de IT por enfermedad com煤n por discopat铆a degenerativa en fecha 23-7-2015 causando alta m茅dica el 28-2-2017 por denegaci贸n de IP. En fecha 22- 3-2017 inici贸 nueva baja m茅dica por enfermedad com煤n con el diagn贸stico de ansiedad. Por resoluci贸n del INSS de 22-5-2017 se le deniega el pago de la prestaci贸n por tratarse de la misma o similar patolog铆a.

No estando conforme con la resoluci贸n anterior el interesado interpone reclamaci贸n previa que es desestimada. Presenta demanda que se desestima en primera instancia y en suplicaci贸n. Recurre ante el TS para la unificaci贸n de doctrina.

Se pretende por el interesado que se declare que la baja m茅dica de 22-3-2017 obedece a distinta patolog铆a que la precedente con los efectos econ贸micos que procedan. La cuesti贸n a resolver es si es ajustada a derecho la resoluci贸n del INSS por la que se deniega efectos econ贸micos a una baja m茅dica anterior a los 180 d铆as de otra precedente por ser de igual o similar patolog铆a.

Argumenta el TS que la potestad del INSS no es, en absoluto, discrecional pues tal y como ha venido puesto de relieve en su doctrina (TS 8-7-09, EDJ 217624; TS 23-7-10, EDJ 196310; TS 8-11-11 EDJ 287011), debe basarse en criterios objetivos que justifiquen la denegaci贸n de los efectos econ贸micos y pronunciarse sobre el estado de salud del trabajador que ha obtenido de los servicios m茅dicos de salud una nueva baja m茅dica y al objeto de denegarle los correspondientes efectos econ贸micos, debe pronunciarse fundadamente sobre las posibilidades de recuperar su capacidad laboral, atendidos los 贸rganos competentes para evaluar, calificar y revisar la situaci贸n de incapacidad permanente del trabajador (TS 6-11-19, EDJ 744773).

Concluye el TS , aplicando la anterior doctrina al presente caso, que no se justifica la decisi贸n de la Administraci贸n puesto que solo le deniega el pago del subsidio de IT por tratarse de la misma o similar patolog铆a que la IT precedente, sin m谩s datos objetivos que justificaran que el estado de ansiedad que figuraba en la baja m茅dica de marzo de 2017, estaba vinculado al proceso de IT anterior, m谩xime cuando 茅ste obedec铆a a dolencias f铆sicas sin signos psicol贸gicos y sin rebatir en modo alguno que ese estado de ansiedad no le impidiera atender su actividad laboral.