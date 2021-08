EL INTERNET DEL FUTURO

El ser humano va a revolucionar su modo de percibir la realidad en un futuro que ya est谩 aqu铆. Hay un gran plan tecnol贸gico en que, de manera completamente estudiada, se est谩 dise帽ando un nuevo futuro que utiliza un sistema de control dise帽ado a la carta. Grandes corporaciones est谩n empe帽adas en plasmar una nueva tecnolog铆a que nos encadenar谩 a la red de internet.

驴C贸mo ser谩 el internet del futuro? De 1997 a 2002 en Espa帽a pas贸 de haber 4 millones de l铆neas de m贸viles a 42 millones y fue predeterminado. Hubo una apuesta institucional y corporativa e ingenier铆a social. En ese corto per铆odo de tiempo hubo un dise帽o de la sociedad y su futuro. El motor del cambio social no son las ideas sino la tecnolog铆a (el gran elemento posibilitador de los cambios). La imprenta, la revoluci贸n industrial y la tecnolog铆a hicieron realidad las ideas. Los primeros descubrimientos o tecnolog铆as disruptivas cambiaron la sociedad abruptamente y espont谩neamente pero ahora la sociedad se dise帽a por las tecnolog铆as. En el siglo XX internet fue el dise帽o social de las grandes sociedades tecnol贸gicas. Hoy viene un gran cambio brutal en internet y solo estamos en el inicio.

Antes los inventos eran de genios pero, ahora, son empresas que gu铆an el camino de la Humanidad. Ahora hay un despliegue brutal de mega constelaciones de sat茅lites. Hoy hay cinco mil sat茅lites militares, comerciales, metereol贸gicos, etc en la 贸rbita espacial. Pero, en este momento, hay un cambio exponencial del despliegue que dotar谩 de innumerables funcionalidades a la superficie de la Tierra. Hay m煤ltiples proyectos alternativos de esto y muchas empresas. El m谩s llamativo, de Space X del millonario Elon Musk, puso 12.000 sat茅lites en 贸rbita. Esto supone mucho dinero y quiere dise帽ar la sociedad. Oneweb lanzar谩 650 sat茅lites. Amazon tambi茅n, etc. A nivel de tecnolog铆a dom茅stica hay una apuesta por las mega constelaciones de sat茅lites que permite banda ancha de internet en cualquier lugar del planeta. Este cambio industrial gigante aumenta enormemente el n煤mero de objetos inteligentes. Esto es una inversi贸n enorme si no se conf铆a en un plan de negocio muy rentable en beneficios. Se consigue con un sobrecoste rentable sobre los objetos cotidianos que se hacen inteligentes.

La tecnolog铆a hace evolucionar a la sociedad y cambia su mentalidad humana (imprenta, m谩quina de vapor, coche, avi贸n, etc.). Cada vez m谩s las creaciones tecnol贸gicas son m谩s dise帽adas y menos fortuitas (tel茅fonos m贸viles dotados a la ciudadan铆a exponencialmente). Estamos a punto de vivir otra revoluci贸n en internet. Con la tecnolog铆a se crea una necesidad, hay un consumo y un negocio. El internet del futuro junta cuatro tecnolog铆as existentes: cobertura de internet de banda ancha por todo el planeta (se lanzan 12.000 sat茅lites por un plan de negocio rentable) y da cobertura al internet de las cosas, la realidad aumentada y la realidad virtual, y la inteligencia artificial. Este dise帽o sist茅mico es una apuesta inversora empresarial para beneficiarse del valor a帽adido que suponen los objetos inteligentes, con un mercado derivado de datos privados. Gracias a esta infraestructura nos facilitar谩 la vida con un costo.

Todos estos sat茅lites suministran internet de banda ancha en cualquier metro cuadrado de la superficie terrestre con datos de alta velocidad. El despliegue de la velocidad 5G se hace por ejemplo para dotar de conectividad a todo el mundo de una manera muy estructurada. Las direcciones de internet (IP versi贸n 6) son de 118 bits y permite la existencia de sexmillones de direcciones por metro cuadrado de superficie terrestre.

El marco es el internet de las cosas. Vamos a un mundo con conexi贸n a internet con miles de objetos por metro cuadrado. Es la interconectividad a extremos inmensos. El internet de las cosas dota de conexi贸n a los objetos y no solo sirve para las personas. Y para objetos inteligentes, televisi贸n, frigor铆fico, espejo (que puede hacer diagn贸sticos m茅dicos con s贸lo la imagen), cubos de basura, Smart coches, etc.

Sin nuestro consentimiento se est谩 dotando a muchos bienes de consumo de IOT( Internet Of Things) que es una filosof铆a o est谩ndar llamado internet de las cosas que es un sistema tecnol贸gico que dota a estas cosas de conectividad a internet. Es un cambio de filosof铆a en conectividad en que todo es conectivizable como si fueran dispositivos inform谩ticos.

Se apuesta por dotar de internet a las cosas por ser una innovaci贸n que satisface los planes de dotar de conectividad a toda la superficie del planeta.

Pero lo inteligente es costoso y abre un mercado secundario de datos personales que construye perfiles de h谩bitos de consumo incre铆bles. Es un mercado en que la gran empresa convive con la privacidad personal. Es una tecnolog铆a que puede cambiar el mundo: un bol铆grafo inteligente detecta los caracteres escritos y lo sube a internet digitaliz谩ndolo haciendo obsoletos los libros de notas. Hay aspiradoras inteligentes que hacen el plano de la casa y lo sube a internet. Esos datos cruzados suponen mucho dinero de conocimiento.

Las grandes capacidades de espionaje est谩n operadas por empresas comerciales. Esta todo lo virtual sujeto a pago y lo que te conoce la operadora. Todo en internet deja un rastro y queda registrado por una empresa comercial que emplea t茅cnicas de manipulaci贸n(se conoce la arquitectura de la toma de decisiones, etc) y est谩 dise帽ado para generar adicci贸n y extraer todo el dinero posible del cliente(los sistemas de re compensa variable son muy adictivos). Otro recurso de manipulaci贸n es la gamificaci贸n(cuando todo es un juego se puede fidelizar al cliente).

Los dispositivos inteligentes, son elementos variad铆simos con automatismos que nunca antes han tenido. De aqu铆 salen espionajes abusivos de h谩bitos de la ciudadan铆a que conforman el Big Data, una gran industria. La gran industria tiene mucho inter茅s en conocer los h谩bitos personales pues es un mercado al alza. Inteligente significa esp铆a y perdemos privacidad.

Internet se complica con dos tipos de tecnolog铆a que transforman la realidad directamente: la realidad aumentada y la realidad virtual. Tienen muchas potencialidades pero afectan a la sociedad (adicci贸n al m贸vil, etc). Si el m贸vil genera efectos tan destacables (eliminar la lectura o la meditaci贸n etc) esto igualmente.

El tipo de seres humanos que crea la realidad aumentada es brutal. La realidad aumentada hace sosa la realidad normal. Se desconecta con la realidad desnuda. A la gente le faltan est铆mulos. Nos est谩n encerrando en la Matrix borrando la l铆nea entre lo real y lo virtual. Para las nuevas generaciones lo real y lo virtual se amalgamar谩 virtualmente y no distinguir谩n.

El 5G es un internet dise帽ado para las m谩quinas y no para los seres humanos y se integrar谩 con la inteligencia artificial. Hay un cambio de filosof铆a con gran capacidad de transformaci贸n social. La separaci贸n entre el mundo f铆sico y el virtual va a desaparecer: el internet posreal con interacciones con objetos reales y virtuales. Pero la experiencia con la televisi贸n indica que las situaciones inmersivas con lo virtual no lo hace indistinguible de lo real. Pero, por otro lado, la dependencia de la tecnolog铆a indica que la inmersi贸n tecnol贸gica puede suponer una alternativa vital m谩s rentable para las corporaciones y obediente a las autoridades. La sociedad produce sus individuos, como la actual tendencia a la atomizaci贸n. En la tecnologizada Jap贸n hay un mill贸n de personas, adultos que no salen de casa, excluidos sociales pues todo lo viven por internet. En Occidente, durante la pandemia, se ha disparado la venta de mu帽ecas sexuales, amigos o parejas virtuales, etc., tienen un potencial revolucionario social abrumador. Esto supone un cambio social dram谩tico y aterrador.

La tecnolog铆a va a hacernos m谩s dependientes e ignorantes del funcionamiento o la fabricaci贸n de cosas siendo menos aut贸nomos. Cada vez ser谩 m谩s dif铆cil oponerse a este futuro. La ntigua autosuficiencia humana se extinguir谩.

Con interne apareci贸 la hiperrealidad, con la viralidad de informaciones y la aparici贸n de las fake news y la posverdad en que no somos capaces de distinguir la verdad de la ficci贸n. Con el internet del futuro aparece la posrealidad, Nos encerrar谩n en Matrix a trav茅s de una realidad mixta, real y virtual, borrando sus fronteras. Es un mundo virtual que se superpone al real que transformar谩 la sociedad. El mundo desnudo aparecer谩 como menos atractivo que el virtual y esto har谩 m谩s adictivo a este 煤ltimo. Por ejemplo, la Noofobia nos hace sentirnos desnudos al estar desconectados.

La gente puede derivar a engancharse a realidades alternativas (la mujer de tus sue帽os, alma gemela, amante avatar, avatar de familiar fallecido, etc.). Cada vez la realidad normal va a contar menos. En los mundos paralelos no seremos libres sino que ser谩n creados y propiedad de empresas como un rat贸n en el laberinto del investigador sujeto a adicci贸n y manipulaciones para exprimirte econ贸micamente.

Habr谩 un riesgo de exclusi贸n de internet y ser谩 como desaparecer. Y el entorno est谩 dise帽ado. La presi贸n social del entorno cercano incidir谩 en la obligaci贸n de la conectividad o la desaparici贸n social. Aunque la industria apuesta por esta tecnolog铆a no se ha impuesto todav铆a y si se acaba por popularizar ser铆a el fin de la intimidad y la privacidad. El internet de las cosas promete funcionalidades, un valor a帽adido a cambio de datos sobre nuestros h谩bitos.

Las luchas del futuro lo ser谩n por derechos digitales, por ser alguien en un mundo virtual. Los derechos son permisos de red en un internet mercantilizado. Es la sumisi贸n absoluta en la lucha de clases. La lucha de los pobres por ser alguien en un mundo dise帽ado por ricos. La dictadura digital.

La tecnolog铆a produce una sociedad y a las generaciones actuales se les pide ser famosos (youtube, tik tok, etc). Si no tienes likes no eres nadie.

En una sociedad posreal se abrir铆a una batalla por conectarse y otros ser铆an excluidos como desconectados. Afectar铆a desde las relaciones 铆ntimas a la lucha de clases. Por ejemplo, se trabaja en la venta de avatares como pareja sentimental. Se podr谩 mercantilizar todo. Y las luchas sociales ser谩n por derechos digitales dentro de Matrix. Las autorizaciones inform谩ticas ser谩n privilegios virtuales que permiten hacer cosas en la red y ser谩n esclavos de la recreaci贸n y su dominaci贸n garantizada. Esta ser铆a la entrada en Matrix y la esclavizaci贸n de la sociedad por la elite que la ha creado. Pero una parte de la sociedad- desconectados-intentar铆a escapar de este sistema y se dedicar铆a a cuidar de la Matrix desde fuera.

Por otro lado, se lleva internet al cerebro. Si un chip conecta internet a los sentidos humanos y el cerebro la confusi贸n con lo virtual es total. Hoy en d铆a, se puede leer la mente con m谩quinas y se han grabado las palabras de cerebros so帽ando. Tambi茅n el ordenador genera im谩genes reales de im谩genes cerebrales. Es la 煤ltima frontera, la privacidad cerebral. Los programas de vigilancia masiva de EEUU que desvel贸 Snowden seguir谩n violando la intimidad (grabando sue帽os, detectando delincuentes potenciales, etc.). El escenario ser谩 posreal pues llegaremos a un mundo totalmente virtual. Podr谩 ser el control absoluto de los ciudadanos por la conectividad.

La 煤ltima frontera de la libertad del ser humano es la conexi贸n internet-cerebro humano. En esto no se ha avanzado tanto como en otras cosas. En ciencia ya se ve la colonizaci贸n del cerebro en lo m谩s 铆ntimo (filmaci贸n de sue帽os, etc.). Ya se habla de privacidad mental y neuroderechos. Con el antecedente de las revelaciones de Snowden sobre el espionaje de EEUU 驴c贸mo ser谩 el espionaje del futuro?

La conexi贸n cerebro-internet permite leer datos, escribir los y transmitirlos y esto inaugurar谩 una nueva era. En 2016 hubo en EEUU una carrera de drones conducidos por los cerebros de los jugadores mediante un casco con sensores que le铆an la mente. La telepat铆a digital se producir铆a mediante la la lectura del cerebro por un sensor y solo pensando algo se mandar铆a un mensaje. Se ha conseguido leer con m谩quinas el cerebro. La hiperrealidad es una consecuencia de todo esto. Lo real es la experiencia del cerebro de la acci贸n combinada de los sentidos. Si somos capaces de acceder al cerebro que interpreta la experiencia e informaci贸n sensorial y somos capaces de provocarle nuevos est铆mulos eso no es real sino construido artificialmente. Si esto se populariza 驴Qu茅 concepto tendremos de lo real si ser谩 distinto para cada uno? Nuestra realidad se podr铆a transformar en insuficiente al interactuar con cosas irreales que existen subjetivamente. Estas cosas tendr铆an un sentido comercial (hacerte seguidor, fidelizarte, maximizar el tiempo de atenci贸n con el ordenador, etc.) y la colonizaci贸n del individuo ser铆a total. Si el entretenimiento de masas se inmersiona en el propio cerebro como plataforma, el mundo simulado ser铆a m谩s adictivo que la realidad (puedes tener toda forma, personaje, etc.). El cerebro se har铆a puerta al mundo y libro abierto para leer y escribir en el. Somos lo que hemos vivido, resultados de nuestras propias experiencias y nuestros recuerdos. Y la conexi贸n permitir铆a descargar recuerdos falsos. Que suman experiencias ficticias y olvidar recuerdos. Abre un mundo de posibilidades infinitas. Somos fruto de nuestros recuerdos, de lo que hemos vivido e implantarlos es dif铆cil pero se trabaja en ello. Se descubrieron un tipo de neuronas llamadas c茅lulas de tiempo que al formar un recuerdo lo ordenan cronol贸gicamente. Ya existe la tecnolog铆a gamma de microondas que pueden eliminar recuerdos traum谩ticos (violaciones, secuestros, etc.). Las c茅lulas de tiempo permiten crear un falso recuerdo (como con la hipnosis y la sugesti贸n) se escribe sobre el cerebro y ya no hay control experimental vital sobre la propia vida: hackear la mente humana. Son modificaciones cognitivas de pago. Podr铆a darse espionaje cerebral introduci茅ndose en la mente. Al tener el cerebro conectado te pueden dar todo tipo de servicios (transmitir datos inteligibles para el cerebro, acceso a conocimientos, etc.). Al final son flujos de informaci贸n que es la materia prima del mundo al que nos encaminamos. Se acabar铆a espiando la actividad cerebral en internet tras la era Snowden.

Alfredo Velasco