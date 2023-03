–

David Hern谩ndez Salazar, agente comunitario de Puente Madera, comunidad biniza谩 ubicada en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, fue detenido el pasado 17 de enero por elementos de la Fiscal铆a General del Estado de Oaxaca (FGEO), acusado de supuestos da帽os a las v铆as p煤blicas de comunicaci贸n.

En el trasfondo, la persecuci贸n contra el agente biniza谩 se debe a la persistente lucha de la comunidad de Puente Madera para defender las tierras de uso com煤n de El Pitayal, donde se pretende la construcci贸n de uno de los 35 parques industriales que conformar谩n el megaproyecto del Corredor Interoce谩nico.

Ante la detenci贸n, fue la movilizaci贸n de su comunidad la que consigui贸 ejercer la presi贸n necesaria para su liberaci贸n, despu茅s de permanecer privado de su libertad durante horas. Ahora, Hern谩ndez enfatiza que no es el 煤nico en la mira de la represi贸n. Otras 17 personas, todas habitantes de la comunidad Puente Madera, tienen 贸rdenes de aprehensi贸n en su contra.

Para Hern谩ndez ya no es ninguna sorpresa las estrategias ejecutadas por el Estado. Desde el a帽o 2021, habitantes de la Asamblea de Comuneros de San Blas Atempa, municipio al cual pertenece Puente Madera, han denunciado la simulaci贸n y falsificaci贸n de firmas para la aprobaci贸n de la instalaci贸n de uno de los parques industriales, denominados 鈥淧olos de Desarrollo para el Bienestar鈥.

Pese a las movilizaciones que se han sucedido desde entonces para desconocer la aprobaci贸n simulada, no ha cedido lacriminalizaci贸n contra representantes y habitantes de la comunidad de Puente Madera, quienes exigen una resoluci贸n al juicio de nulidad presentado en el Tribunal Unitario Agrario de Tuxtepec para la cancelaci贸n de la construcci贸n del parque industrial en las tierras de uso com煤n del monte El Pitayal.

Cabe resaltar que, en el caso concreto de las inversiones que aterrizan en el Istmo de Tehuantepec, la comunidad biniza谩 se帽ala la injerencia de los EEUU en la reconfiguraci贸n del sureste mexicano, particularmente por su valor geoestrat茅gico.

Como reflexiona Ana Esther Cece帽a, coordinadora del Observatorio Latinoamericano de Geopol铆tica: 鈥淐uando por el Corredor Interoce谩nico pasen los contenedores de China y EEUU, las fuerzas de seguridad que estar谩n cuidando ser谩n las de Am茅rica del Norte, no solo la de M茅xico. Es importante observar este riesgo militar鈥.

Esta publicaci贸n forma parte de una serie de di谩logos con participantes de la Asamblea del Congreso Nacional Ind铆gena, realizada los d铆as 4 y 5 de marzo en Tehuac谩n, Puebla. Tambi茅n puedes consultar las entregas pasadas sobre los procesos en Michoac谩n y Quintana Roo. A continuaci贸n, compartimos los extractos de la entrevista con David Hern谩ndez Salazar, de la comunidad de Puente Madera.

David Hern谩ndez Salazar, agente comunitario de Puente Madera

AM: 驴Cu谩l es el estatus de la demanda contra la asamblea donde se impuso la aprobaci贸n a la construcci贸n del parque industrial en El Pitayal?

DH: En el mes de marzo del a帽o pasado fue la 煤ltima audiencia que tuvimos donde el suplente del Comisariado de Bienes Comunales, Gregorio Salva, y el titular de la Procuradur铆a Agraria, que era el Licenciado Paredes, contestan que no se aprob贸 el parque industrial en esa fecha del 14 de marzo de 2021. Entonces, ah铆 nos quedamos, ellos reconocen que no se aprob贸, pero pues, el gobierno del Estado y el federal siguen metiendo al monte, a El Pitayal, para la construcci贸n de ese parque.

AM: 驴Hubo una resoluci贸n judicial?

DH: Todav铆a es lo que hace falta. Tambi茅n tuvimos una pl谩tica con la Procuradur铆a Agraria Nacional, nos atendieron en la Ciudad de M茅xico, en donde pues yo present茅 todas las pruebas del proceso de la demanda, las irregularidades que se han visto en este proceso. Ellos dicen que mientras no haya un dictamen que diga que no se puede entrar al monte, ellos van a continuar. Entonces, la respuesta que yo les dije fue: 鈥榩ues entonces nosotros vamos a defender鈥. Pues estamos igual, ustedes entran, nosotros defendemos mientras no haya una resoluci贸n del Tribunal Agrario.

AM: Eso fue el a帽o pasado y despu茅s ocurre tu detenci贸n 鈥

DH: Exactamente, de ah铆 saltamos a mi detenci贸n鈥 y ah铆 se vio el respaldo de la poblaci贸n, que al final de cuentas esta lucha es de la comunidad, no nada m谩s es de unos cuantos, ni mucho menos de un l铆der social, sino que es de una comunidad.

AM: 驴De qu茅 es lo que te estaban acusando?

DH: De ataques a la v铆a de comunicaci贸n, da帽os materiales y de quema de veh铆culos, es lo que me acusan. Deber铆a no ser de esa manera, pero pues igual para nosotros son delitos fabricados, delitos que no tienen un argumento, no tienen una base de que realmente es lo que sucedi贸.

Es un ataque hacia nosotros para fabricar delitos y pues, pr谩cticamente as铆, detener esta lucha de defender la tierra de uso com煤n del monte de El Pitayal. Adem谩s, existen todav铆a 17 贸rdenes m谩s de aprehensi贸n contra los compa帽eros, todos de Puente Madera. Pues igual, delitos fabricados, no hay una base para las demandas de que realmente haya sucedido eso que dicen ellos, pero m谩s que nada es para intimidar a la comunidad con 18 贸rdenes de aprehensi贸n. La m铆a ya procedi贸, est谩n pendientes las de los compa帽eros, pero igual ya se est谩n preparando para un amparo, para que de esa manera tambi茅n los compa帽eros se sientan protegidos y respaldados por la comunidad.

AM: 驴Que importancia tiene esta lucha frente a la imposici贸n del Corredor Interoce谩nico?

DH: Sabemos que es uno de los proyectos prioritarios del presidente de la Rep煤blica, pero sabemos tambi茅n que hay l铆deres pol铆ticos que quieren asegurar esos espacios de tierra y territorio, y se basan en las imposiciones a trav茅s de falsificaci贸n de firmas, a trav茅s de mentiras hacia las comunidades.

En este momento, el Corredor Interoce谩nico ha tenido muchos problemas. Por ejemplo, menciono el grupo de Ucizoni (Uni贸n de Comunidades Ind铆genas de la Zona Norte del Istmo) que ya lleva varios d铆as deteniendo, obstruyendo las v铆as del tren, por asuntos de incumplimiento hacia esas comunidades.

Por otro lado, est谩 el municipio de Santiago Astata. Igual, un bloqueo que ya lleva cinco d铆as tambi茅n porque la empresa no ha cubierto el pago del material p茅treo que est谩n extrayendo ah铆, que rebasa los 11 millones de pesos ya.

En el caso particular del parque industrial de San Blas de Atempa, algunos de los problemas: asambleas ama帽adas, tanto de comuneros como de las asambleas de las comunidades ind铆genas, por parte del Instituto Nacional de los Pueblos Ind铆genas (INPI), pero todo esto en complicidad con el Presidente Municipal en turno, el Comisariado de Bienes Comunales y por, supuesto, con el gobierno del Estado y tambi茅n el gobierno federal de Andr茅s Manuel L贸pez Obrador.

El mensaje es claro: nosotros vamos a seguir defendiendo nuestras tierras y territorios. Es un derecho que tenemos como comunidades ind铆genas. Las tierras no se venden. Desde este posicionamiento que tenemos en Puente Madera, vamos a continuar defendi茅ndolas, aunque traten de intimidarnos con esas 贸rdenes de aprehensi贸n. Podr谩n encerrar a uno, dos, tres, los que quieran, pero como la lucha es del pueblo, vamos a continuar luchando por las tierras de uso com煤n.

AM: 驴Que lectura tienen del impulso de los EEUU con el anuncio de m谩s inversiones en la regi贸n del Istmo?

DH: Tenemos conocimiento de que, en marzo, el d铆a 21, llega el embajador de los Estados Unidos al Istmo y, por supuesto, tenemos conocimiento tambi茅n de que vienen proyectos m谩s grandes. Imag铆nese, son 10 parques industriales, que tienen que tener un abastecimiento de energ铆a el茅ctrica, entonces, van para all谩, van para la privatizaci贸n de las tierras de uso com煤n y en particular de San Blas Atempa, porque contamos con casi 10,000 hect谩reas, cantidad suficiente para poner ah铆 un parque e贸lico para alimentar a las empresas. Por eso, nosotros estamos en alerta, para reforzar este movimiento, para impedir que sigan avanzando m谩s en las tierras de uso com煤n.

David Hern谩ndez recalca que el encuentro del CNI re煤ne a pueblos que, con sus diferencias, comparten problem谩ticas similares como la actuaci贸n de gobiernos y autoridades agrarias corruptas o la militarizaci贸n de proyectos para intimidar a la poblaci贸n. 鈥淵 cuando ya no pueden ellos, pues ya interviene la delincuencia organizada鈥, subraya el ind铆gena biniza谩.

鈥淓l mensaje que llevamos para nuestra comunidad es de reforzar nuestra lucha. No es nada m谩s en la regi贸n de Istmo, sino que en todo el pa铆s se vive esa situaci贸n鈥, ataja el miembro de la comunidad de Puente Madera.