June 4, 2022

El jacinto de agua o camalote (Eichhornia crassipes) es una planta fascinante originaria de las grandes cuencas sudamericanas, en las que juega un importante papel ecol贸gico. Fuera de su h谩bitat, en cambio, constituye un buen ejemplo de los catastr贸ficos efectos que pueden llegar a generar las especies ex贸ticas. Algunos de sus efectos negativos sobre los ecosistemas acu谩ticos son: la ocultaci贸n de la luz solar sobre la l谩mina de agua, paralizando as铆 la base de la cadena tr贸fica; la potente competencia sobre especies de plantas aut贸ctonas acu谩ticas y de ribera, o el riesgo de que, en los meses fr铆os, la mayor parte de las plantas de camalote mueran y su materia org谩nica pase a descomponerse bajo el agua. Tambi茅n ocasiona graves efectos econ贸micos, al obstruir canales y colectores o al impedir actividades como la navegaci贸n o la pesca.

Cuando en 2004 se observaron las primeras manchas de camalote en el curso medio del Guadiana casi nadie sospechaba que se trataba del preludio de una cat谩strofe ambiental con pocos precedentes. Unos meses despu茅s, la planta crec铆a a lo largo de ochenta kil贸metros de r铆o. Diez a帽os despu茅s, el Guadiana, desde Medell铆n hasta Portugal, se encontraba colapsado y totalmente cubierto de una exuberante y tupida capa de camalote. Se hab铆an invertido m谩s de cincuenta millones de euros p煤blicos en los infructuosos intentos por atajar la plaga y brigadas de cientos de operarios, barcas, retroexcavadoras y patrullas de la UME se afanaban en controlar algo que ya era incontrolable.

Una de las causas de la vertiginosa expansi贸n de esta planta en Extremadura la encontramos en sus propias caracter铆sticas bot谩nicas. Se trata de una especie que posee un prodigioso sistema de multiplicaci贸n mediante estolones, el cual da lugar una de las mayores tasas de crecimiento de plantas vasculares acu谩ticas: llega a duplicar la superficie que cubre cada cinco d铆as si las condiciones son las 贸ptimas. Y, para el jacinto de agua, condiciones 贸ptimas son temperaturas de entre 18掳 C y 30掳 C y aguas cargadas de nutrientes. Respecto a las condiciones clim谩ticas, se dan en circunstancias normales durante nueve meses en la provincia de Badajoz. El cambio clim谩tico y los inviernos cada vez m谩s benignos no hacen sino agravar este factor favorable para la especie. Y, en cuanto a las aguas cargadas de nutrientes, la cuenca del Guadiana manifiesta una elevada carga de nitratos, debido principalmente al deficiente funcionamiento de algunas estaciones depuradoras de residuos l铆quidos urbanos, a los vertidos insuficientemente depurados de la industria conservera y a los efluentes de fertilizantes de las zonas de regad铆o de Vegas Altas y Vega Bajas. Todo ello hace posible un c贸ctel de nitratos y otros fertilizantes disueltos de absorci贸n r谩pida que permiten el crecimiento explosivo del jacinto de agua. Precisamente, cuando los efluentes derivados de la agricultura intensiva se elevan, en los meses de primavera y verano, tambi茅n lo hacen las temperaturas, por lo que los ingredientes para desencadenar la invasi贸n descontrolada est谩n servidos. La antes mencionada capacidad inaudita para multiplicarse de esta especie, hace que, al contrario de lo que ocurre en la lucha contra plagas habituales en agricultura, de nada sirve reducir la especie en un 99% pues, con las circunstancias adecuadas, esta podr铆a volver a gozar de su contingente original en solo ocho d铆as.

Todos los estudios serios se帽alan que la plaga del jacinto de agua en el Guadiana tiene su causa fundamental en la importante degradaci贸n de la calidad del agua del r铆o. En efecto, adem谩s de ser consecuencia de muchas cosas, la invasi贸n es sobre todo un indicador del lamentable estado en el que se encuentra el r铆o: seg煤n la propia Confederaci贸n Hidrogr谩fica del Guadiana 鈥攐rganismo encargado de velar por la calidad de las aguas del r铆o鈥, en quince de las estaciones oficiales de medici贸n se arrojan valores 芦inadmisibles禄 de contaminaci贸n.

Frente a este panorama, a falta de una actuaci贸n temprana que hubiese sido mucho m谩s efectiva que los esfuerzos invertidos a destiempo, las administraciones competentes emprendieron una lucha sin cuartel, pero sin criterio, alejada de las recomendaciones que se hac铆an desde la comunidad cient铆fica. As铆, se emple贸 una cantidad ingente de maquinaria pesada para extraer el camalote del r铆o, destrozando las comunidades bent贸nicas y la vegetaci贸n ribere帽a; se cubrieron grandes extensiones con miles de toneladas de restos de la planta en descomposici贸n que, con las crecidas, volv铆an al r铆o; se lleg贸 incluso a plantear la posibilidad del uso de glifosato. Tambi茅n se buscaron utilizaciones para el camalote (compost, biog谩s, etc.) obviando la advertencia de los expertos que recomiendan encarecidamente no convertir un problema de estas caracter铆sticas en un recurso econ贸mico, pues se corre el riesgo de perpetuarlo.

Ante la aparici贸n de manchas de camalote en la d谩rsena del Guadalquivir, en Sevilla, se plantea un escenario delicado, ante la posibilidad de que la expansi贸n de la planta llegue y se establezca en las marismas de Do帽ana. Las condiciones clim谩ticas de la cuenca andaluza son m谩s benignas para la especie que las de la extreme帽a, lo que agrava el peligro. Actuar como ya se hizo en el Guadiana es la garant铆a casi segura del fracaso total, por lo que la experiencia extreme帽a ha de servir como did谩ctico ejemplo de fracaso. Afortunadamente, la presencia del jacinto en el Guadalquivir se encuentra en una fase muy incipiente, lo que puede permitir la acci贸n r谩pida. Un control basado en la extracci贸n mec谩nica 鈥攏unca un control qu铆mico鈥, en el conocimiento de la especie y reduciendo el impacto sobre el ecosistema fluvial, debe de ser uno de los ejes para evitar que, lo que hoy es una an茅cdota en el Guadalquivir, pueda llegar a convertirse en un desastre. El otro eje y el m谩s importante es impedir que las aguas del r铆o sean un c贸ctel de nutrientes. Ello solo puede conseguirse mediante un compromiso serio de las administraciones para velar por la calidad del agua y atajar los focos de contaminaci贸n directos (vertidos) e indirectos (agricultura intensiva).